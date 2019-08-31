DHA YURT BÜLTENİ -13

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, silahlı saldırıda öldü

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, iddiaya göre emlak satışı nedeniyle tartıştığı emlakçı Erol Ş. tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Adapazarı Çökekler Mahallesi'ndeki emlakçıda meydana geldi. Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yanında arkadaşı Erkan Akçalı ile birlikte bir süre önce emlak satışı için görüştüğü emlakçı Erol Ş. ile bürosuna gitti. İkili arasında anlaşmazlık çıkınca iddialara göre, emlakçı Erol Ş. üzerinde taşıdığı tabancayla Ahmet Erkan ve Erkan Akçalı’ya 2 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ahmet Erkan başından Erkan Akçalı da kolundan yaralandı. Saldırgan olaydan yerinden kaçarken, yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Erkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk araştırmada olayın bir emlak satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında meydana geldiği belirtildi. Polis saldırıyı gerçekleştiren emlakçı Erol Ş.yi arıyor.

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Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)()-

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Kazada ölen 3 kişilik aileden anne ve kızı toprağa verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 3 kişilik aileden Yeliz Kök (40) ve kızı Işıl Kök (12), son yolculuğuna uğurlandı. Aile reisi Ali Kök'ün (46) ise, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza, dün (cuma) saat 20.30 sıralarında, Ortaca'nın Güzelyurt- Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün bulunduğu, Ali Kök yönetimindeki 48 RK 861 plakalı motosikletle, kavşaktan dönerken, İskender Özdemir yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs çarpıştı. Hepsi kasksız olan motosiklettekiler, minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kök'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök ise, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü. Kaza yerindeki inceleme sonrası Ali Kök'ün naaşı da, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Daha sonra Kök ailesinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Kök ailesinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, ev hanımı eşi Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazada ölen Kök ailesinin 3 bireyinin yakınları tarafından bugün teslim alınan cenazeleri, Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, aynı zamanda cenaze namazı da kılındı. Öğlenden sonra vakit namazı beklenmeden saat 16.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Kök ailesinden Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök, Akıncı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile reisi Ali Kök'ün cenazesi ise, anne ve babasının talebi üzerine ise memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilmek üzere götürüldü. Cenaze namazına Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir'in de aralarında yer aldığı çok sayıda vatandaş ile ölen ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan Kök çiftinin, 6 yıl boyunca çocuklarının olmadığı, kızları Işıl Kök'ün 'tüp bebek' tedavisi ile dünyaya geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenaze aracından 3 tabutun getirilmesi evin önüne görüntü

- Cenazeye katılanlar

- Cenaze namazından görüntü

- Ölenlerin fotoğrafı

- Ağlayan yakınlarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı: Yol kapandı (2)

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda, Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçede bazı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların ekiplerce sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kapanan yoldan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-İş makineleri çalışması

-Çevresinden görüntü

-Araçlardan görüntü

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/ARAKLI(Trabzon),()-

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Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi mevkiindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Plajda çantaları çalınan tatilciler, şortla ortada kaldılar

Almanya'dan tatile gelen Okan Erdoğan (23) ile Kadir Özkan (24) içinde cep telefonu, kıyafet ve bir miktar paraları bulunan çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kaldı. 'Telefonumu bul' programından iz süren polis, baskın yaptıkları adreste kimseyi bulamadı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 dolar ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.

ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR

Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programında şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nden sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.

Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, üzerindeki şort ve havluyla ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin mahalle içinde şüphelilerin arama çalışması

Mahalleli vatandaşlara soru sormaları

Çantaları çalınan kişilerin polis merkezine şortla gelmeleri

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,()

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Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açıldı. Son rakamlar 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı, bu önemli bir rakam" dedi.

Bakan Turhan, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi şantiyesinde inceleme yaptı. Turhan, daha sonra Sorgun ilçesine geçerek, ray serim çalışmalarını inceledi. Burada açıklama yapan Bakan Turhan, "Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı. Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde yürüyecek. 404 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı sayısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti" diye konuştu.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

YHT projesinde, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını aktaran Turhan, "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yılsonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabii YHT hizmeti AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını YHT hizmetiyle buluşturduk. Şimdi de Ankara'mızı Doğu Anadolu'daki şehirlerimize yakınlaştıracak YHT hizmetini vermek için burada tüm işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, herkes azimle gayretle çalışıyor" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL-İZMİR OTOBANINI 2,5 MİLYON ARAÇ KULLANDI'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Turhan, İstanbul- İzmir Otoyolunu kullanan araç sayısının sorulması üzerine, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda açılmış olan kesimleri vardı. Şimdi tam olarak hizmet veriyor. Tabii son rakamlar 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı, bu önemli bir rakam. Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık sağladı. Ulaşım konforu sağladı. Trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı" diye konuştu.

'SIRADA ANKARA-NİĞDE, İZMİR-ÇANDARLI VAR'

Bakan Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının yoğun bir trafiğe maruz kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova-Orhangazi arasını daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık. Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım hizmeti vermeye başladık, darısı diğer projelerin başına. Hedefimiz önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı otoyolları var, bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."

Görüntü Dökümü

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-Bakan Turhan'ın gelişi karşılama

-Detay

-Raylarda yürümesi ve kaynak yapımı

-Bakan Turhan'ın konuşması

-Bakım aracından el sallaması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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Bursa'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Koordinatörlüğü'nce Bursa'da başlatılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmıyor. 3 gün 3 gece sürecek 7,3 büyüklüğünde deprem senaryosu kapsamında 40 ilden gelen arama kurtarma ekiplerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta 300 personel yer alıyor.

Bursa'da 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla başlayan ulusal tatbikat, 2'inci gününde de devam ediyor. Bursa il merkezinde 7.3 büyüklüğünde, 8 kilometre derinlikte ve 3'üncü seviye alarm durumu olan bir deprem senaryosu kuran ekipler, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masası ve 5 farklı bölgedeki 20 istasyonda, suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, yönetiyor. Tatbikatın devam ettiği esnada kriz masasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım'a Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulundu. Ardından da kentsel ve su altı arama kurtarma bölgelerinden video konferans gerçekleştirildi.

'DEPREM GERÇEK, KAFAMIZI KUMA GÖMEMEYİZ'

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bu konuda işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Deprem, bir gerçek. Kafamızı kuma gömemeyiz. Onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Bu birliktelik devam ettiği müddetçe güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi. Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de, "Marmara Depremi'nin en büyük hayırlarından bir tanesi şu oldu; afet durumunda sadece devlet kurumlarıyla mücadele edemezsiniz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Afet anında tüm toplumun, özellikle de STK'ların bu olaya dahil olmaları gerekiyor. Gönüllülük esası olmazsa bunu da başarmak pek mümkün olmuyor. 1999 depremi bunun fark edilmesine yol açtı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin koordinasyon merkezinden çıkışı havadan görüntü

-Ekip araçları detay

-Su altında tatbikat yapılması ve cansız mankenin kurtarılması

-Dağda mahsur kalan kişinin kurtarılması tatbikat

-Şehirde bina enkazında kalan şahsın kurtarılması tatbikat

-Koordinasyon merkezinden komut verilmesi

-Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü açıklama

-Bursa Ak Parti Millet Vekili Emine Yavuz Gözgeç açıklama

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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Batman'daki vahşette polisler görevden uzaklaştırıldı



Batman Valiliği, şehirlerarası otobüs terminalinde Suat Yüksekbağ'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesi olayına müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay, Batman'da, şehirlerarası otobüs terminalinde 28 Ağustos'ta meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı-sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Batman'da Suat Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesiyle ilgili Batman Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur. 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında, ilimiz şehirlerarası otobüs terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde emniyet müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da emniyet müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilik tarafından güncellenen açıklamada, polislerin bu kez açığa alındığı belirtilerek, "Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

HABER: BATMAN, ()

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