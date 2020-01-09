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DHA YURT BÜLTENİ - 13

GÜNDEM 09.01.2020, 18:26
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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, S.H, A.H. ve H.A.H.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 3 kişi, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
- Şüpheliler hastaneye götürülürken
- Operasyon görüntüleri
- Genel detay

Süre: 3.20 - 374 MB
Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı
 
ADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan yolunda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada 30 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-

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Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli 'Akrep' isimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkez Antakya ilçesinde belirledikleri Suriye uyruklu H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda ‘Akrep’ isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi H.A. ile beraberindeki Suriye uyruklu A.C. ve I.M., gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Hatay Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü logosu
-Narkotik Köpek Akrep eşliğinde yapılan aramalardan görüntüler
-Bulunan uyuşturucuların paketlerinden görüntü
-Paketlerin açılması
-Operasyon sonrası uyuşturucu ve Akrebin fotoları

Süre: 02.44 Boyut: 306 MB
Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY () 

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Bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı

ZONGULDAK’ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.’nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.’ye tepki gösterdi. Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi edilen T.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
-Hastaneden detay
-Okulun fotoğrafları

Süre: (1:02) Boyut: (133 MB)
Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

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10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü

ESKİŞEHİR’de ortaokulda okuyan duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Yusuf, öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kameralarınca kaydedilirken, annesi Gülşah İzgi’nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir’de oturan Gülşah İzgi’nin duygu durum bozukluğu olan 10 yaşındaki oğlu Muhammed Yusuf, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim aldığı Orhangazi Orta Okulu’ndaki sınıfta aldığı ilaçların etkisiyle uyuya kaldı. İddiaya göre öğretmeni Hasan Hüseyin Ö., Yusuf’u koridora çıkardıktan sonra dövdü. Okul yönetimi anne Gülşah İzgi’yi çağırarak oğlu Yusuf’un öğretmenine saldırdığını söyledi. Okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise öğretmenin Yusuf’u koridorda dövdüğü ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğinde şok olan Gülşah İzgi, polise haber vererek öğretmenden şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu alan anne İzgi, Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayette bulundu.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü ve anlatan Gülşah İzgi, yaşananları şöyle anlattı:

“Okuldan beni arayıp oğlum Yusuf’un öğretmenini darp ettiğini söylediler. Geldim okula, baktım oğlumda darp izleri var. Bana ‘boynum acıyor dokunma’ dedi. Okul yönetiminden güvenlik kamerası görüntülerini çıkarmalarını istedim. Oğlum öğretmenini nasıl darp ediyor görmek istedim. Çıkarmak istemediler, açtıklarında tam tersi öğretmeninin oğlumu dövdüğü ortaya çıktı. Polisi çağırmak istedim, şikayetçi olmam gerektiğini düşündüm ama çağırmadılar, ben çağırdım. Oğluma dair darp raporu aldık, şikayetçi oldum. Onlar olayı kapatmak istedilerö

‘3 ÖĞRETMEN OĞLUMUN DÖVÜLMESİNİ İZLEDİ’

Gülşah İzgi, oğlunun öğretmeni tarafından dövülürken, diğer 3 öğretmenin buna müdahale etmediğini ve sadece izlediğini belirterek, “Görüntüleri izlerken çok kötü oldum, çocuğumu boynundan tutmuş yere fırlatıyordu. Sonra tekme attığını gördüm. Yani hiç hoş bir durum değildi. O sırada 3 öğretmen daha vardı, hiç biri müdahale etmedi, izlediler sadece. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Umarım hak ettiği cezaları alırlar. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittim, bugün bana öncekilere göre çok farklı davrandılar. Bugün Yusuf okula geldi, farklı bir öğretmeni tarafından derse alınmadı. Gerekçesi ise oğluma ‘sen dün yaptığın hatayı biliyorsun’ denildi. Hala dışlamalar okulda devam ediyor. Oğlum Yusuf bu okulda kaynaştırma öğrencisi. Sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü. Oğlumda duygu duru bozukluğu var, ilaç alıyor. Bu ilaçlar dolayısıyla uyku yapıyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni kolundan tutarak koridora çıkarıyor ve orada darp ediyor. Kamera görüntülerinde de hepsi var. Sadece öğretmenden değil, okul yönetiminde de şikayetçiyim. Oğlum kafan darbe almış, boynunda tırnak izleri, kafasında şişlik var, bacaklarında morluk tekmelediği için. Oğlum şuanda psikolojik olarak iyi değil, bana ‘anne beni dışlıyorlar’ dedi. Okulda bütün öğretmenlerin kendisini hedef aldığını söylüyor, derse sokmadıklarını söylüyorö diye konuştu.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Muhammed Yusuf’un öğretmeni tarafından dövülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Eskişehir’de bir ortaokulumuzda kaynaştırma öğrencimiz ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olay ile ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştırö denildi.

Görüntü Dökümü:
-Okulun dışardan görüntüsü
-Okul tabelası
-Gülşah İzgi ile röp.
-Okuldan görüntüler
-Çocuğun boynundaki izler
-Çocuğun fotoğrafları
-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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