DHA YURT BÜLTENİ - 13

Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, mahallede koruma altında bulunan sit alanında yerin 35 metre altında kazı yapan N.Y., R.Y. ve B.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alının 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem C. (34), polis ekiplerince yakalandı.

Yunus ekipleri, öğle saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Ekip, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan isminin Adem C. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında kasten adam öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, yaralama, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu, 14 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.

Adem C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de 220 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, köy yollarını kardan temizlemek için 24 saat aralıksız çalışıyor.

YABAN KEÇİLERİ KAR İÇİNDE YİYECEK ARADI

Kar esareti, Tunceli'de hayvanların yiyecek bulamalarına zorlaştırdı. Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'nde yaşayan ve koruma altında bulunan yaban keçilerileri, kurumuş otları karı kazıyarak bulup beslenirken, bazılarının ise meşe ağaçlarının dallarına tırmanarak meşe burçlarını yediği gözlendi.

13’üncü Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

ADANA’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı bugün yapılan açılış töreniyle başladı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fuarın bu sene de yoğun ilgi göreceğine inandığını belirterek “2020'nin ilk günlerinde, yeni yılın getirdiği yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla, bu yılın ilk fuarının kitap fuarı olmasından duyduğum memnuniyeti, özellikle ifade etmek istiyorum. Karanlık zihniyetlerin ve cehaletin, en büyük düşmanı hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap Fuarları ise okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanımızın ve insanlığın hizmetine sunan kitlelerin buluştuğu müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı da onlarca yazar ve yayınevini, binlerce okuyucuyla bir araya getiren, bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Bu bağlamda düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını aydınlatacak fuarın, bu yıl da büyük etki oluşturacağına ve ziyaretçi rekoru kıracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin önemli kültür duraklarından biri olan 13. Çukurova Kitap Fuarının ülkemizin ve şehrimizin kültür ve sanat dünyasına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorumö dedi.

Katılımcılar, açılış töreninin ardından stantları gezdi. 12 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda 70 kültür etkinliği ile 300 yayınevi, 500 yazar ve çizer okurlarıyla buluşacak.

Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış

KAHRAMANMARAŞ'ta düşmana karşı başlatılan milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları, havai fişek ve lazer gösterilerinin de olduğu görkemli bir törenle başladı. Onlarca etkinliğin düzenleneceği kutlamalar, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü olan 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek final töreniyle son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan 100'ncü yıldönümü kutlamalarının startı, Kahramanmaraş Valiliği önündeki Şehitleri Duvarı'nın açılışı ile verildi. Daha sonra protokol ve vatandaşların katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Dün akşam gerçekleştirilen yürüyüş sırasında milli mücadelenin yaşayan tanıklarından olan Kahramanmaraş Kalesi'nden hava fişekler atılıp lazer gösteri düzenlendi. Şehrin her yerinden izlenen gösteride gecenin karanlığını havai fişek ve lazer gösterisi aydınlattı.

Yürüyüş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde son buldu ve burada 100'üncü yıl etkinliklerinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, 12 Şubat'ın hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş’ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi.

GÜNGÖR: TÜM İLÇELERDE ETKİNLİK YAPILACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise 2020'nin Kahramanmaraş için çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:.

"100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş’ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız."

KAPANIŞI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Gerek il merkezinde gerekse de ilçelerde birçok etkinliğin düzenleneceği kutlamaların finali ise 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçilerin, maden işletmesi önündeki tepkisi sürüyor. İşletme önünde toplanarak ateş yakan işçileri, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaret etti. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Çünkü bu sözün yazıya dökülmesi lazım."

Türkiye Maden İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da açıklamasında duruma tepki göstererek, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Perinçek: Libya’da meşru hükümetin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'de kabul edilen Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini öngören tezkereye ilişkin olarak, "Mavi vatanımızı savunmak, korumak için, Libya ile yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanı güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisi tarafından Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) İÇDAŞ Salonu'nda gerçekleştirilen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Kurultaya, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, Ziraat Mühendisi Musa Uzun ile Zeytin Üreticisi Behçet Soydan konuşmacı olarak katıldı.

Doğu Perinçek, kurultay öncesinde, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Libya tezkeresini şartlı olarak desteklediklerini belirten Perinçek, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tabi çok önemli menfaatleri var, güvenliği var. Doğal gaz ve diğer enerji kaynakları var. Mavi vatanımızı savunmak, korumak için, Libya ile yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya’nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli. Zaten Hafter’i, Amerika, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudi Arabistan destekliyor. Türkiye’nin yeri, konumu orada belli, fakat bizim oraya bir güç yığmamız lazım. Yani uluslararası ittifak birikimimizi Libya’da değerlendirmemiz lazım. Diğer kıyıdaş ülkelerle Sayın Cumhurbaşkanın da belirttiği gibi Mısır ile, Suriye ile ilişkilerimizi bu açından değerlendirmemiz lazım. Onlarla da, kıyıdaş ülkelerle de yine bir münhasır bölge anlaşmaları, ekonomik bölge anlaşmaları yapabiliriz, yapmalıyız. Rusya’nın da Doğu Akdeniz’de, Amerika’nın tehditlerine karşı ciddi menfaatleri var. Orada Doğu Akdeniz’deki ittifak birikimi içinde değerlendirmemiz lazımö dedi.

‘AMERİKA’NIN YAPTIĞI İŞ TERÖR’

Amerika'nın İran'da Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği saldırıyı terör olarak nitelendiren Doğu Perinçek, "Yani suikast, cinayet, adam öldürmek, önemli bir devletin, İran gibi büyük bir devletin çok önemli bir liderini şehit ettiler. Bizimde şehidimiz. Çünkü Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede ve bölgemizde teröre karşı mücadelede, DEAŞ’la mücadelede kahramanlıkları olan değerli bir komutandı Kasım Süleymani" dedi.

'TÜRKİYE BİR ÜRETİM DEVRİMİNİN EŞİĞİNE GELDİ'

Çanakkale'de, 'Üretim Devrimi Kurultayı' için bulunduklarını kaydeden Perinçek, konuşmasını şöyle devam etti:

"Türkiye bir üretim devriminin eşiğine geldi. 1980'lerde kurulan borçlanma ekonomisi ile devam etmesi artık Türkiye'nin mümkün değil. ‘Böyle gitmez’ tespiti işçilerimiz, çiftçilerimiz, küçük esnaf, sanayicilerimiz, büyük sanayici, tüccarlarımız arasında bugün ortak bir saptama, böyle gitmez diyor herkes. O zaman nasıl gidecek. Bir Türkiye üretim ekonomisi inşa edecek ve üreticiyi baş tacı yapacak. Ekmek teknesini koruyacak ve geliştirecek. Elindeki bütün emek gücünü seferber edecek. İstihdam yapacak. Yatırıma ayırmak için tasarrufunu büyütecek. Tasarruf oranını yüzde 25'e çıkaracak en azındaki ve bunları yatıracak ki çalışalım, üretelim ve Türkiye'yi bu çıkmazdan çıkartalım."

