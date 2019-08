DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek, polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, ortaya çıkan kamera görüntüsü, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.

Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 33'üncü kez yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 170'i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya'dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı.

Yarışmada, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Yarışmacılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç atarken, zorlu bir mücadele yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti.

Yarışmada, erkeklerde birinciliği 44 dakika 25 saniyelik derecesiyle Oğuz Çam, ikinciliği 45 dakika 17 saniye ile Dursun Saru, üçüncülüğü 47 dakika 40 saniye ile Emrah Karaboğa kazandı. Kadınlarda ise 50 dakika 35 saniye ile Bengisu Avcı birinci, 51 dakika 41 saniye ile Erenay Oğur ikinci, 51 dakika 43 saniye ile Necla Naz Hatipoğlu üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde birinci olan Bengisu Avcı, "İkinci defa katılıyorum. Annem Çanakkaleli benim için bu yüzden önemli. Geçen sene genel klasman birincisiydim. Bu senede bayanlarda birinci olmuşum. Çok mutluyum. Bu sene geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Akıntı çok fazlaydı. Deniz anaları vardı. Ama ben çok keyif aldım. Umarım herkes de çok keyif almıştır" dedi.

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.

Eskişehir ve Bilecik'te Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Valilik bahçesindeki törenle başladı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk anıtına çelenk bırakırken, sonraki program ise Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Protokol üyeleri tören aracına binerek bulvar üzerindeki vatandaşların bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Hava Pilot Yüzbaşı Ömer Aksöz, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir mücadele olduğunu ifade ederek, "30 Ağustos Zaferi, tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun, ulu önderin etrafında kenetlendiği, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir" dedi.

Konuşmaların ardından program askeri birliklerin geçişiyle tamamlanırken, törenlerde Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yanı sıra, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, AK Parti Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, Harun Karacan da yer aldı.

BİLECİK'TEKİ KUTLAMALAR

Bilecik'teki törenler ise saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Atatürk anıtına çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Personel Üsteğmen Ali Eratik büyük zaferin 97'nci yılının kutlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 97'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız, korkusuzluğun, yurtseverliğin bir efsanesi, bir destanı olmuşlardır, sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır" dedi. Şehitlikte devam eden programda, Vali Bilal Şentürk, milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Kutlama programı şehitlikteki program dua okunması ve saygı atışıyla sona erdi.

5 yıldızlı otelde renkli kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Belek turizm bölgesindeki bir otele 26 metre eninde, 33 metre boyunda Türk bayrağı asılırken, otelin havuzuna kırmızı-beyaz 5 bin balon bırakıldı. 200'den fazla dansçının gösteri yaptığı kutlamalarda, 10 flyboard sporcusu da havuzda yaptıkları şovla ilgi çekti.

Antalya'nın turizm merkezilerindeki Belek'teki bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, renkli görüntüler oluşturdu. Otelin lobisinde başlayan kutlamalar, havuz başında devam etti. Rengarenk kostümler içinde etkinliklere katılan animatörler, ellerinde Türk bayraklarıyla turistleri selamladı. Bando eşliğinde otel içinde ve havuz kenarındaki korteje turistler de eşlik etti. 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı seslendirilen kutlamalarda, otelin yüzme havuzuna bakan cephesine 26 metre eninde, 33 metre boyunda Türk bayrağı asıldı. Bayrağın asılmasıyla seyir terasından havuza, kırmızı-beyaz 5 bin balon bırakıldı. Havuzdaki turistlerin üzerine dökülen balonlar görsel şölen oluşturdu.

DANS GÖSTERİSİ

200'den fazla dansçının gösteri yaptığı kutlamalarda, 10 flyboard sporcusu da havuzda yaptıkları şovla ilgi çekti. Flyboard gösterisini izleyen tatilciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriye eşlik etti.

'YENİ BİR REKOR KIRDIK'

Otel Genel Müdürü Enis Özsinan, zafer coşkusuna tatilcileri de ortak etmek istediklerini bu nedenle de programı düzenlediklerini söyledi. Kutlamalar kapsamında 10 flyboard sporcusunun da gösteri yaptığını kaydeden Özsinan, "Çin'de bir havuzda aynı aynada 8 sporcu gösteri yapmıştı. Biz burada sporcu sayısını arttırarak yeni bir rekor kırdık" dedi.

Zafer Bayramı'nda gökyüzünü Türk bayraklı balonlarla doldular

Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir tur firmasına ait günübirlik tekneden ve sahilden, üzerinde Türk bayrağı motifi bulunan yaklaşık bin balonla görsel şölen sunuldu.

Kemer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Düzenlenen törene Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, kaymakamlık birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Erkut Oktay yaptı. Tören daha sonra kaymakamlıkta yapılan bayramlaşmayla sona erdi.

Kemer'deki 30 Ağustos kutlamaları kapsamında bir tur firması, 180 kişilik günübirlik gezinti teknesine Atatürk köşesi oluşturdu. 'Ginza Monster' adlı tekneye Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak Atatürk ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan bilgilendirme yazıları ve fotoğraflar konuldu. Teknede hazırlanan bin balonun bir kısmı tura çıkan turistlere verilirken, diğer kısmı ise tekneye bağlandı. Sahilde ise bir otelin plajında turistlere Türk bayrakları dağıtıldı. G-Marina'dan 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' türküsü eşliğinde ayrılan tekne, otelin plajına gelince 'İzmir Marşı' çalındı. Bunun ardından plajda bekleyenler ve teknedekilerle birlikte tüm balonlar gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzü Türk bayraklı balonlarla dolarken, marinada bulunan diğer günübirlik tur tekneleri de 'İzmir Marşı' ve '10'uncu Yıl Marşı'nı çalarak çıkış yapmaya başladı. Teknelerdeki yerli ve yabancı turistler de ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise alanda tedbirler alarak tur teknelerinin çıkışlarında doğabilecek aksiliklere karşı uyarıda bulundu.

Firma sahibi Mustafa Çetinkaya, "Türkler için en önemli bayramlardan olan Zafer Bayramı'nı kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımızı anmak ve onları yad etmek istedik. Hepsine şükran borçluyuz" dedi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edirne'de, sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya 2,5 kilogram uyuşturucu madde bonzai sürmeye çalıştığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelerek Edirne'de piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldığı Polis uyuşturucuları taşıyan M.T., H.G. ve M.G.'yi takibe alarak, Hava ilçesinde sabaha karşı araçlarını durdurup aramaya aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 bin 519 gram sentetik kannobinoik olarak bilinen bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler M.T., H.G. ve M.G., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Çalıştıkları tesisisin kapanmasına tepki gösterdiler



Artvin'in Arhavi ilçesinde kiralanan soğuk hava deposunda somon balığı işleyerek satışa hazır hale getiren tesisin yer aldığı binanın, 3'üncü kişilere devrinin yasak olduğu gerekçesiyle ruhsat talebini geri çeviren belediye tarafından kapatılma kararı, işçilerin tepkilere neden oldu. Tesiste çalışan 150 işçi, kapatılma kararının kendilerine bildirilmesiyle duygulu anlar yaşayarak iş yerlerinin kapanmaması ve sorunun çözüm bulunması için yetkililere çağrı yaptı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde üretilen Karadeniz somonu, daha önce gönderildiği Adana ve Antalya'da işlenme ve paketleme sürecinin ardından dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyordu. Yılda ürettiği 5 bin ton somon balığını, Japonya, ABD, Kanada, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye gönderip yıllık 5 milyon dolarlık ihracat elde eden firma, paketleme ve işleme maliyetlerini düşürmek ve bölge istihdamına katkıda bulunmak için Arhavi ilçesinde soğuk hava deposunu kiraladı. Firma, 150 çalışanıyla soğuk hava deposunda somon balığı işleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürdüğü sırada, tesis yetkilileri belediyeden ruhsat talebinde bulundu. Talebi inceleyen belediye, bahse konu kiralanan yerin 3'üncü şahıslara kiralanamayacağını gerekçe göstererek talebi geri çevirdi. Belediyenin ruhsat talebinin geri çevrilmesiyle, tesisin kapatılması gündeme geldi. Firma yetkilileri, durumu 150 çalışanına bildirdi.

'150 KİŞİYİ 3 VARDİYA ÇALIŞTIRIYORUZ'

Tesis çalışanları, basın açıklamasında bulunarak, iş yerlerinin kapanmaması ve sorunun çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Firma yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Alican Yurtseven, çalıştıkları firmanın yurtdışına Japonya, Rusya, Avrupa ülkelerine soman balığı ihracatı yaptığını belirterek, "Biz daha önceleri Trabzon'da Antalya'da Adana'da ürünlerimizi işletiyorduk. Kendi fabrikamızda bölgemizde işleyelim dedik, somon ihracatımızı buradan yapalım, yöre halkı kazansın diye Arhavi'deki işleme fabrikamızı hizmete aldık. Bu yörede zaten çaydan başka fındıktan başka bir gelir kaynağı yok diyerek yol çıktık. Arhavi'de bir soğuk hava deposu mevcuttu, yetkili firmadan burayı kiraladık. Yaklaşık 6 aydır burada biz işlemi yapıyoruz. Ama gıda ürettiğimiz için bizim işletme onay belgesi almamız lazım. Bunun için başvurularda bulunduk. İşin içine girdikçe buranın belediyeye ait olduğu, hazineden belediye aldığı ve firmaya verdiği, firmanın da çeşitli sıkıntılarının olduğunu öğrendik. Şu an buraya biz ruhsat alamıyoruz. Bunun için kapatma kararı aldık. Yaklaşık 150 kişi burada çalışıyor. Biz firma olarak istihdam yaratmak istiyoruz. Şu anki teknolojide makinelerle 10 kişinin yapacağı iş için insanlar ekmek yesin para kazansın diye yaklaşık 150 kişiyi 3 vardiya çalıştırıyoruz" dedi.

'BİNA 5 YILDIR BOŞ DURUYORDU'

5 yıldır bulundukları soğuk hava deposunun boş durduğunu ve kendilerinin kiralaması ardından değere bindiğini belirten Yurtseven, "Burayı biz geldik faaliyete geçirdik. Yetkililer şu an geldiğimiz durumda istihdam yaratmak isteyen bizlerin yanında durmaktansa boş dursun diyenlerin yanında duruyor. Kiraladığımız firmanın belediyeyle 10 yıllık sözleşmesi var, ama 3. kişilere kiraya verilemiyormuş. Belediyeden su aboneliği aldık ama ruhsat alamıyoruz. Yaklaşık 6 aydır burada çalışıyoruz. Şimdi bize belediye tebligat gönderdi. Belediye işgalci durumda olduğumuzu söylüyor ve 15 Ekim'e kadar boşaltmamızı istiyor. 150 kişi burada sanki hayali çalışmış kimse bilmiyormuş gibi. Bu noktada ruhsat alamadığımız için Arhavi Belediyesinin bize kiraya veren kişilerle sorunları olduğu için işletmenin faaliyetlerine ara vermekten başka çaremiz yok. Biz bu ay sonu itibari ile fabrikamızı kapatıyoruz" diye konuştu.

'ÜZGÜNÜZ ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Fabrikada çalışan Ayhan Gerdan, işe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "12 ay çalışacağım bir iş buldum derken, fabrika ruhsat alamadığı için şimdi kapatılıyor. Çok üzgünüz bu saatten sonra ne iş yapalım bilemiyorum. Yetkilerden çare çözüm bekliyoruz" dedi.

'HEVESİMİZ YARIM KALDI'

Yıllardır işsiz olduğunu belirten fabrika çalışanı Muhlise Benk, "Yıllardır işsizdim, İŞKUR'dan 6 aylık işlere girip çıkıyordum. Servislerle evden alındığım iyi bir iş buldum derken hevesim yarım kaldı. Fabrikamızın kapatılmasını istemiyoruz yardımcı olsunlarö ifadelerinde bulundu. İşçi Aynur Fırat ise "5 yıldır iş arıyordum. Zaten kırsalda iş bulmak zorken 6 ay önce burası açıldı işe girdim. Biz buraya umut bağlayarak taksitlere girdik, onların üstesinden nasıl geleceğiz" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Arhavi Belediyesi de konuya ilşkin yazılı açıklamada bulundu. Tesisin 3'üncü kişilere kiralanamayacağını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyenin mülkiyetinde olan soğuk hava deposu ve balık hali binasının kullanımı konusunda kamuoyunda yanlış bilgilere dayalı tartışmalar yapılmaktadır. Bu taşınmaz üzerinde 2014 yılında Tarım Bakanlığının Kırsal Kalkınma projeleri kapsamında soğuk hava deposu ve balık hali tesisleri yapılmış, tesisin yapıldığı taşınmaz bu tesisin yapılması kaydıyla Arhavi Belediyesine devir edilmiştir. Belediye Meclis kararı ile bu tesis 10 yıllık süre ile kiralanmasına karar verilmiştir. Kira sözleşmesinde tesisin 3'üncü kişilere devrinin yasak olduğu ve kira bedelinin ödenmemesi halinde tesisin tahliye edileceği belirtilmiştir."

Lübnanlılar gemiyle Marmaris'e geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, 233 Lübnanlı yolcuyu taşıyan 'Orient Queen' adlı yolcu gemisi demir attı. Gemiden inen Lübnanlı turistler, kültür turlarına katıldı.

İş insanı, avukat, doktor ve mühendis gibi zenginlerden oluşan Lübnanlı 233 yolcusu ve 139 mürettebatı bulunan 'Orient Queen' adlı kurvaziyer gemisi, Marmaris Limanı'na yanaştı. Beyrut Limanı'ndan yola çıkarak sırasıyla Alanya, Rodos Adası, Kos Adası ve ardından bugün öğle saatlerinde Marmaris'e gelen gemiden inen Lübnanlı turistler, önceden planlanmış Efes Antik Kenti, Dalyan çamur banyoları, Dalyan İztuzu plajı gibi çeşitli kültür turlarına katıldı. Marmaris'ten bu gece ayrılacak olan gemi, Akdeniz turunun ardından Beyrut Limanı'na geri dönecek.

81 yaşındaki adam, evinde iple asılmış halde bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Orhan Y. tavanda bulunan demire iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay Ertuğrul Gazi Mahallesi Şengül Sokak üzerindeki evin giriş katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşadığı iddia edilen Orhan Y., öğle saatlerinde komşuları tarafından iple asmış bir şekilde bulundu. Giriş katının camını kıran komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı kontrol eden sağlık ekibi, Orhan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Orhan Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

