DHA YURT BÜLTENİ-13 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni su kesintisi konusunda eleştirip, "Belediye, su sorununu çözmek zorunda. İsale hattını belediye yapacak. Kanalizasyon belediyenin görevidir. Hala kanalizasyonsuz ilçe varsa, bu bizim sorunumuz değil. Şu anda 10 Büyükşehir Belediyesi'nin 9'u CHP'liler tarafından yönetiliyor. Buyurun millet size verdi yetkiyi. Yağmur yağarken, İzmir'in 3 ilçesine su verilmediyse, bu bir eleştiri sebebidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 1 ay önce atanan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bir lokalde gerçekleşen toplantıda kısa bir konuşma yapan Erdem, yönetim kurulunu tanıttı ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Ardından teşkilata seslenen Hamza Dağ, ilk olarak yerli otomobil ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Dağ, şöyle dedi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumudur. Belediyelerin ilk görevi bütçesinin büyük bir bölümüyle çöp temizliği yapmak. İkinci görevleri insanların evine suyu getirmek, üçüncüsü ise ulaşımı sağlamaktır. Seçim öncesi bu yıl için, '31 Aralık 2019'a kadar bitecek' dedikleri sözler var. Hiçbiri bitmemiş. En net görev su. Bu hükümetin değil, belediyenin görevi. Belediye su sorununu çözmek zorunda. İsale hattını belediye yapacak. Kanalizasyon, belediyenin görevi. Hala kanalizasyonsuz ilçe varsa, bu bizim sorunumuz değil. Şu anda 10 Büyükşehir Belediyesi'nin 9'u CHP'liler tarafından yönetiliyor. Buyurun millet size verdi yetkiyi. Yağmur yağarken, İzmir'in 3 ilçesine su verilmediyse, bu bir eleştiri sebebidir."

Dağ, ilçeye yapılması planlanan meslek hastanesinin ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Programın ardından Dağ ve beraberindekiler, Demokrasi Meydanı'nda kurulan AK Nokta standı ziyaret etti. Ardından Aliağa Ticaret Odası'na konuk olundu. Aliağa'daki programının ardından Hamza Dağ, Menemen ilçesine geçti. Menemen Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Dövizde yaşanan spekülasyonlar nedeniyle ekonomide birtakım sıkınlar yaşandığını da söyleyen Dağ, "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak. Bunun ilk işareti de 3 gün önce tanımını yaptığımız yeni otomobille gücümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk" dedi. Türkiye ile Libya arasında tarihi bir anlaşma imzalandığını belirten Dağ, "Bu anlaşma sonucunda oradan çıkan gazdan petrolden bundan hepimiz faydalanacağız. Belki 2023'ü geçecek belki 2030'u bulacak. O zaman iktidarda kimin olacağı belli olmaz. Ama yaptığımız hamleler ülkenin menfaatine olan hamlelerdir" dedi.

Menemen'de partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına katılan Dağ, kardeşi vefat eden Menemen'in eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'e de taziye ziyaretinde bulundu.

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()



