DHA YURT BÜLTENİ - 13

Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi

SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, yol yapım çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan Denizlili Mehmet Kaplan, hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araçla saldırıda, Denizlili Mehmet Kaplan (48) yaşamını yitirdi. Terör saldırısında hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kaplan Ailesi'nin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi tarafından ise taziye çadırı kuruldu.

Acı haberi duyan Kaplan'ın yakınları evine akın etti. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğul Hulusi Kaplan (23) ise taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Kaplan'ın kardeşi Ekrem Kaplan, terör saldırısında ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "2 ay önce gitmişti. Bugün 08.00 sıralarında bomba patlaması sonucu hayatını kaybetmiş. Cenazemizin ne zaman geleceği belli değil. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Somali'de kepçe operatörüydü. Orada yol yapımında çalışıyordu. 2 kızı bir oğlu vardı. Burada da daha önceden kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Hayat şartlarından dolayı, burada kazandığı para yetmiyordu. Bir umut oraya gitmişti. Umutlarımız hayallerimiz suya düştü. Abimi kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.

Öte yandan aynı bombalı saldırıda Denizlili Mustafa Yalman'ın da yaşamını yitirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Ölen Mehmet Kaplan'ın fotoğrafı

- Mehmet Kaplan'ın Sarayköy'deki Tük bayrağı asılan evinden görüntü

- Taziye çadırından ve taziye ziyaretine gelenlerden görüntü

- Sarılıp gözyaşı dökenlerden görüntü

- Ölen kaplan'ın kardeşi Ekrem Kaplan ile röp.

HABER: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

========================

Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sakine Köstekçi(67) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 67 NY 241 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine Köstekçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Köstekçi, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Köstekçi, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekçi, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köstekçi, bugün İpçiler Camii'nde öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için koşan Köstekçi'ye hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: DEVREK (Zonguldak),()

========================

Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi

SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından korumaya alınan çocuğun babası olduğu tespit edilen Süleyman G., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çevreden baskı görmemek için durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeği evde bakan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından, hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli Süleyman G.; jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebeği ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na konuldu.

Görüntü Dökümü:

------------

- Süleyman G.'nin adliyeden cezaevine gönderilmesi

- Jandarma araçlarının adliyeden ayrılışı

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hüseyin KALAY/Ladik(SAMSUN) ()

========================

Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz'ın, kendi döneminde, eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istediği öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen eski muhtar, "Tekrar seçime girerim diye, karalama kampanyası yapıyorlar" derken, belediye ekipleri 3 mezardan alınan cenazeleri, başka bir mezarlığa defnetti. 5 mezar ise önümüzdeki günlerde taşınacak.

İlginç olay, önceki gün Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti.

İddiaya göre seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen Dursun Yeşilaraz, kendi döneminde eşinin ailesi tarafından bağışlanan arazideki 8 mezarın kaldırılmasını istedi. Bu isteğini de seçimde kendisine oy vermediğini öne sürdüğü cenaze sahiplerine bildirdi. Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak mezarların taşınmasını talep etti. Belediye tarafından verilen onayla 3 cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer 5 mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi.

'HAKKIMDA KARALAMA YAPILIYOR'

Eski muhtar Dursun Yeşilaraz, kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Asla benim oralarda bir yerim yok. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yeri kazıtma gibi bir lüksüm de yok. Hakkımda 'çamur at izi kalsın' şeklinde karalama yapılıyor. Karşı tarafın iddiaları bunlar. Suç duyurusunda bulunup, haklarımı arayacağım. Olayla ilgim, alakam yok. Böyle gelişmelerin olduğunu da sitelerden öğrendim. 'Tekrar muhtarlık seçimine girerim' diye herhalde böyle bir karalama yaptılar. Mezarların neden boşaltıldığından bilgim yok. Araya nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK TAŞIMIŞLAR'

Yöre sakinlerinden Murat Yeşilaraz da mahallede seçim kavgası yaşandığını belirterek, "Daha önceden mezarları almaya çalıştılar, müsaade etmedik. Şimdi de bir seçim davası oldu, muhtarla bir sıkıntıları olmuş ancak ben orada yoktum. Orası dedemin yeri. Eski muhtarın burada konuşmaya hakkı yok. Zaten burası Büyükşehir Belediyesi mezarlığına verilmiş. Kimse bir talepte bulunamaz. Onlar gönüllü olarak mezarlarını alıp, gitmişler. Köyü karalamak için yapılan bir şey. Burada bir sıkıntı yok" diye konuştu.

'KEŞKE YAŞANMASAYDI'

Muhtar Ziya Yeşilaraz ise, yaşananlardan ötürü üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Eski muhtarın talebiyle bu mezarlar taşındı. Keşke böyle üzücü şeyler yaşanmasaydı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Mahalledeki eski ve yeni mezarlardan görüntüler

-Mezar açılmasındaki çalışmalar

-Röpler ve detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/MAÇKA, (Trabzon), () -

========================

Mahalle halkı ile belediye görevlisinin 'eski sel görüntüsü' tartışması

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağış nedeniyle yolları çamur olan mahalle halkı, sosyal medyada eski sel görüntülerini paylaşıp tepki gösterince olay yerine gelen belediye ekipleriyle tartıştılar.

İlçenin Tekebaşı Mahallesi'ndeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi'ne giden öğrencilerin su ve çamurla kaplı yoldan geçerken sıkıntı çekmesi üzerine aileleri, önceki gün durumu protesto etti. Bu sırada bazı kişiler, yolun hem mevcut durumu hem de 2018'in nisan ayında bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan sel görüntülerini sosyal medya paylaştı. Gelişme üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Bu sırada toplanan halkı, yolların bir an önce yapılmasını istedi. Belediyenin kadın görevlisi ise konuşma sırasında, sosyal medyadan 2018'deki eski sel görüntülerinin yeniymiş gibi paylaşılmasını eleştirdi. İsmi öğrenilemeyen görevli, "Eski görüntüleri paylaşarak çirkin siyaset yapıyorsunuz. Bu yol yapılacak planlamaya alındı ancak yağışlar nedeniyle ertelendi. Burada sel olmadığını göstermek için geldim" dedi. Mahalle sakinleri de, "Biz siyaset yapmıyoruz, paylaşımlarımızda hiçbir kurumunu hedef almadık. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz sadece yolun yapılmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Tarafların arasındaki kısa süreli gerginliğin ardından görevli kadın, mahalle halkını yol konusunda bilgilendirip, olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Belediye görevlisi kadın ile vatandaşların tartışması

- Vatandaşların suyun içinde görüntüsü ve tepki göstermeleri

- Çocuğunu kucağına alıp sudan geçen kadın

- Yoldan detay görüntüler

- Mahallelinin açıklama yapması

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay), ()

===========================

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli’de Türk Telekom’un hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın’da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.’nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, Türk Telekom’a ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.’nın hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Zanlılardan görüntü

-Kullandıkları telefon ve aletlerden görüntü

-Emniyet müdürlüğünden detay

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()