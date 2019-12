DHA YURT BÜLTENİ - 13

Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi



Edirne'de, cuma namazı saati öncesi tarihi Selimiye Camii'ne giren Okan T., minbere çıkıp, "Bu cami bana ait. Buradan inmeyeceğim" dedi. Gelen polislerin minberden indirdiği Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Edirne'nin simgelerinden, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'ne cuma namazı öncesi giren Okan T., minbere (camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer) çıktı. Cuma namazı kılmaya gelen cemaatin ikna çabalarına aldırış etmeyen Okan T., "Bu cami bana ait, inzivaya çekildim. Ben buradan inmeyeceğim, burada oturmak istiyorum" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polislerin ikna çabaları sonucu, yarım saat sonra minberden indirilen Okan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Libya'nın başkenti Trablus’ta denizden geldiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan sesin, belgesellerden alınan balina sesi olduğunu söyledi. 2012 yılında İstanbul'da da duyulduğu ileri sürülen sesin bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Kutoğlu, "Bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinin seslerinden de alınmış. Tamamen internet üzerinden yapılan, bir aldatmacadan ibaret, suni bir olay" dedi.

Trablus’ta denizden geldiği iddia edilen uğultu şeklindeki sesler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter'da birçok kullanıcı, Trablus’ta çekilen videoları ve ses kayıtlarını paylaşarak, farklı yorumlarda bulundu. Dünyanın farklı yerlerindeki Twitter kullanıcılarının da ilgisini çeken seslerin kaynağı merak konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise aynı seslerin, 22 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da da duyulduğunu öne sürdü.

BEÜ Geometik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, dinlediği seslerin, bilimsel bir karşılığının olmadığını söyledi. Seslerin film ya da belgesellerden alınan sesler olduğunu ifade eden Kutoğlu, şöyle konuştu:

"Sesleri araştırdım. Bilimsel çalışmalarda cihazlarla elde edilen sesleri inceledim. Bunlarla ilgisi olmadığını gördüm. Belgeselleri izleyenler yakından bilirler; Balinaların kendi aralarındaki haberleşme sesleri olduğu görülüyor. Muhtemelen böyle bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca bir gemi sesi buldum, bu sesin benzeri olan. Kaptan, sireniyle müzik yapıyor. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinden kayıt yapılarak, sesler alınmış. Burada ses, doğadaki canlıların veya insan faaliyetiyle ilgili hiçbir sese uyum göstermiyor. Kaydın ilk kısımdaki sesler, belgesellerde insanlarımızın duyabileceği balinaların sesleri. Bunlar özel cihazlara kaydediliyor. Bunları alıp kendi cihazlarıyla dışarıya vermişler gibi gözüküyor. İkinci kısım ise filmden alınmış sesler. Bu tamamen internet üzerinden yapılan bir aldatmacadan ibaret olan suni bir olay."

Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

Edirne polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni kurtardı. Olayda organizatör olduğu belirtilen 4 kişiyle Pakistan uyruklu 1 rehber ise gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde panelvan tipli bir aracı durdu. Yapılan aramada araç içerisinde havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmen bulundu. Polis, göçmenleri yasadışı yollardan yurt dışına kaçırmak isteyen 4 organizatör ve 1 Pakistan uyruklu rehberi gözaltına aldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilidi. Organizatör oldukları belirtilen C.U., M.A., D.K. ve K.B. ile göçmenlere rehberlik ettiği ifade edilen Pakistan uyruklu M.E. gözaltına alındı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Urla için 'atama' tepkisi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can'ın atanmasına tepki gösterdi. İzmir Tabip Odası'ndan Firdevs Çetin Uysal, "Yaşananların toplumsal kesimleri ilgilendiren yönetme anlayışının ürünü olduğunun bilinciyle bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine Kaymakam Önder Can'ın atanmasına tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasına; İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sinan Balcı, Türk Mimar Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Tabip Odası'ndan Firdevs Çetin Uysal ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç katıldı. Basın açıklamasını okuyan Uysal, "Maalesef bilinmektedir ki bu uygulamanın Urla ile sınırlı kalmama ihtimali yüksektir. İktidarın il ve ilçe belediyelerine türlü gerekçelerle kayyum atama ihtimali hiç de uzak bir ihtimal değildir. Yaşananların bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren bir yönetme anlayışının ürünü olduğunun bilinciyle bu çerçevede bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyor; yurttaşlarımıza demokrasi, barış ve özgürlükler için bir arada durarak mücadele etme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

