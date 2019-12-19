DHA YURT BÜLTENİ-13 

İzmir'de mobilya fabrikası yandı (2)- Yeniden



İzmir'in Menderes ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü. 3 bin metrekarelik fabrikada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gölcükler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Sandalye ve masa gibi ahşap mobilyaların üretiminin yapıldığı fabrikanın işçileri, yangını fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, AKS ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan süngerler tutuşunca, alevler geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına müdahale ederken, içeride çok sayıda kereste ve ahşap malzeme bulunması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

3 bin metrekarelik fabrikada büyük çapta zarara neden olan yangının, ilk incelemede, elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Yangının kesim çıkış nedeni araştırılıyor.

'4-5 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR'

Olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan fabrika sahibi Okan Oray, 'ya yaptığı açıklamada, "Bir personelimiz görmüş yangını. Elektrik sigortasının olduğu bölümlerde alev çıkmış, süngerleri tutuşturmuş. Zararımız çok büyük, ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı. Çalışıp tekrar kazanacağız, yeniden yapacağız. Yaklaşık 4-5 milyon TL zararımız var" dedi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Davut CAN/İZMİR, ()

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Liseli Işıl gözyaşlarıyla uğurlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen servis minibüsünde ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zülal Işıl Çörtük (14) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, Tufan ve Taylan Çörtük ablalarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Zülal Işık'ın nisan ayındaki doğum gününde annesi Neslihan Çörtük'ün sosyal medyada paylaştığı duygu dolu sözler ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Zülal Işıl Çörtük için Çarşamba ilçesindeki Abdullah Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, genç kızın arkadaşları ve yakınları katıldı.

Törende veteriner hekim olan baba Tayfun Çörtük taziyeleri kabul etti.

İKİ KARDEŞİ TABUTUNA SARILDI

Genç kızın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Arkadaşları törende gözyaşlarına boğuldu. Tufan ve Taylan Çörtük ise ablalarının tabutuna sarılıp, öptü. İki kardeşin ablalarına vedası yürekleri dağladı.

Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Zülal Işıl Çörtük'ün resim yapmayı çok sevdiği ve hayalinin iyi bir ressam olmak olduğu öğrenildi. Genç kızın 2 Nisan'daki doğum gününde ise annesi Neslihan Çörtük'ün sosyal paylaşım sitesinde kızı ile ilgili duygularını anlattığı yazısı ise okuyanları duygulandırdı. Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Zülal Işıl'ım...Sen mutluluğun bende ki ismi, yaşantımın anlamı, yüzümde beliren o tatlı gülümseyişsin...Sen benim aldığım nefesim ,yarına umutla bakma sebebim, en güzel hayallerim oldun, ilk göz ağrım, gönül yaram, kara sevdam, her şeyim... İşin özü meleğim sen benim bedenime bıraktığın hiç silinmeyecek olan bir imzasın...Zaman çok kısa ,her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayatı tüm güzellikleriyle yaşamanı istiyorum...Annem acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluksa gözbebeğin kadar yakın, umutların gerçek, mutlulukların sonsuz olsun...Doğum günün kutlu olsun yavrum."

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Tayfun Çörtük'ün taziyeleri kabul emesi

-İki kardeşin ablalarının tabutuna sarılması

-Arkadaşlarından detaylar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA(Samsun), ()

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Eşi tarafından öldürülen Emine, gözyaşlarıyla uğurlandı

Mersin'de eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede sinir krizi geçiren Emine Demir'in yakınları, "Emine bizi affet. Kurtaramadık seni" diye feryat etti.

Olay, dün akşam Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürülürken kaçan katil zanlısı Habip Demir kısa sürede yakalandı.

Emine Demir'in cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Emine Demir'in tabutunu görenler sinir krizi geçirdi. Demir'in yakını olan kadınların, "Emine bizi affet. Kurtaramadık seni. Abla uyan abla" diye feryat ettiği duyuldu. Emine Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Katil zanlısı Habip Demir'in sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlık tabelası

-Sinir krizi geçiren kadınlardan görüntü

-Kadının cenazesi musalla taşına konulurken

-Cenaze namazı kılınırken

-Cenaze defin için mezara götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı



Zonguldak’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.’ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şarampole yuvarlanan kamyon

-Kaza yerinden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kilis’te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete geçti. İlk olarak park halindeki otomobilin sahibine ulaşıldı. Sahibi ile çevredekilerin uğraşlarına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erlerinin çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Belediyeye ait konak görevlileri, kurtarılan kediye et ve süt verip, itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye kediyi kurtarırken

- Motor kısmına sıkışan kedinin kurtarma ya çalışılırken

- Kurtarılan kediye et ve süt verilmesi,

- Kurtarılan kediden görüntü,

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Molada 'kaya tuzu' ile terap

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yol kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren otel bünyesinde kaya tuzundan inşa edilen 2 terapi odasına ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra, tesiste mola veren sürücüler ve yolcular, tuz mağarasını andıran odalarda dinlenerek rahatlıyor.

Ilgaz'da D-100 karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren 49 yatak kapasiteli otelde, 2014 yılında 10 ton tuz kullanılarak 2 terapi odası yapıldı. Terapi odaları, Çankırı'da bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkartılan kaya tuzu kullanılarak, dekore edildi. İçinde kaya tuzu parçaları da bulunan terapi odalarına son dönemde ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra yoldan geçerken tesiste mola veren sürücüler ve yolcular da terapi odalarında oturup dinlenerek rahatlıyor.

'TUZUN ŞİFALANDIRICI ÖZELLİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORLAR'

Otelin tuz odalarından sorumlu işletmecisi Yunus Ekmekçi, uluslararası yol güzergahında yaptıkları otelin Türkiye'de tuz temalı ilk otel olduğunu söyledi. Ekmekçi, "Çankırı, dünyanın en önemli kaya tuzu rezervleriyle bilinen bir bölge. Ilgaz Dağı da özellikle kış turizminin önemli noktalarından birisi. Kaya tuzunu Ilgaz Dağı'na yakın konumda insanların konaklamaları için yaptığımız otelde, özel tuz terapi odalarında kullandık. Misafirlerimiz uzun ve yorucu yol güzergahında tuzun şifalandırıcı özelliğini de değerlendirmek suretiyle buraya yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.

'TUZ MAĞARASI ATMOSFERİ'

Ekmekçi, uzmanların kaya tuzunun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi ve alternatif tedavide önemli yöntem olduğuna dikkat çektiklerini belirterek, "Burada vatandaşlara 7-24 hizmet veriyoruz. Tuz odaları ile tuz mağarası atmosferi sağlamayı amaçladık. Buradaki duvarlar, yerler tuzdan kaplı. Kaya tuzu astım, solunum gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Burada kalma sürelerini uzattığınızda cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor. Doktorların tamamlayıcı tedavi olarak önerdiği tuz terapisi ile anlık rahatlanma sağlıyoruz. Sağlıklı insanlarda ise stres atıcı özelliğinin yanında birçok rahatlatıcı özelliğe sahip" diye konuştu.

Çorum'dan İstanbul'a giderken tesiste mola veren tuz odasında rahatlayan Ercan İpekşan, "Tuz odasını ilk defa burada alışveriş yaparken gördüm. Arkadaşlarımın da tavsiyesi üzerine denemek istedim. Rahatlatıcı etkisi olduğunu gördüm. Uzun yoldan geliyorum, yorgunluğumu burada atıyorum. Farklı bir ortam ve bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle rahatlatıcı etkisi olduğunu daha önce duymuştum; ama pek inanmamıştım. Burada kalınca hissedebiliyorum rahatlama hissini" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tuz odalarından görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), ()



