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DHA YURT BÜLTENİ-13 

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2) TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında...

GÜNDEM 16.12.2019, 14:32
DHA YURT BÜLTENİ-13 

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)

TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı. Güvenlik önlemleri ve mühendislerin titiz çalışmasıyla taşınan tarihi caminin gövdesi, yapılacak çalışmayla platformdan indirilerek yeni yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Çalışmaya katılan mühendis ve çalışanlar, tarihi caminin başırılı şekilde taşınmasının ardından birbirlerini kutladı.

Görüntü Dökümü
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Özel platform hareket halindeyken

Yeni yerleşim yeri

Güvenlik önlemi

Çalışanlardan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman),()

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Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (4)

KAZA ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas ile gelini Aysel Elmas ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği, eşi Ayşe Elmas ve diğer torunu Büşra Elmas'ın ise ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından köprünün ayağına çaparak durduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza anı görüntüsü
HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya), ()

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HDP önündeki eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 105'inci günde de sürdürdü. Mehmet Laçin'in (62) 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze (18) için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP il binası önündeki eylem, 105'inci günde de sürdürüldü.

KIZI İÇİN OTURMA EYLEMİNE KATILDI

Mehmet Laçin'in 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu. Mehmet Laçin, eşi Şevin Sağlam ile boşanma aşamasında olduğu sırada kendisinin İzmir'de yaşadığını, kızı Gamze'nin ise annesin yaşadığı Kocaeli'ne gittiğinde dayısı Hüseyin Sağlam tarafından terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü öne sürdü. Hüseyin Sağlam'ın, kızı Gamze'nin HDP'de çalışması için annesi Şevin Sağlam'ı ikna ettiğini öne süren Mehmet Laçin, "Erzurum'da köyü terk edip, İzmir'e gitmemin sebebi, kızımı bir yere getirmekti, okutmaktı ve okuturdum. Kızım, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu tuzağın hazırlandığının farkında değildim. Farkına vardığımda elimden alıp, götürdüler. HDP üyesi olan kızımın dayısı ile 3-4 kişi açık ve net ispatlı şekilde kızımı PKK'ya teslim ediyor. O yıllarda bunlar PKK'ya eleman kazandırmak için görevlendirilmişler. Dayısı ile diğerleri, eski eşimi, kızımın HDP içinde çalışması için ikna ettiler. Bir süre sonra kızımı dağa kaçırdılar. Eski eşimi de ikna etmeleri için onu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldılar. Bir süre sonra onu işten atıyorlar. Ben baba olarak kızımı istiyorum" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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-HDP il binası
-Ailelerin bekleyişi
-Mehmet Laçin'nin röportajı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,()

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Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza

Zonguldak'ta, marketlere sattığı etleri hijyen koşullarına uymadan taşıyan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi. 

Kent merkezinde bir kamyondan marketlere hijyen kurallarına uyulmadan et taşındığını gören bir vatandaş, zabıtaya haber verdi. Ekipler, kent merkezinde durdurdukları kamyonun kasasında inceleme yaptı. İncelemede, etlerin hijyen koşullarından yoksun taşındığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, konuyu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekip, Isparta'dan Zonguldak’a gelerek et dağıtımı yaptığı belirlenen araç sürücüsünün evrakının tam olduğunu belirledi.

GAZETECİLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Kamyon sürücüsü İ.C.Y., ekiplerin yaptığı inceleme sırasında cep telefonunu çıkararak görüntü alan gazeteilerin fotoğrafını çekti. Evrakının tam olduğunu söyleyen İ.C.Y., "İyi çek iyi. Bende seni çekeyim. Evrakım tam benim. Sıkıntı olursa ben de senin fotoğrafını alırım" dedi.
Zabıta ekipleri, etlerin uygun koşullarda taşınmadığı gerekçesiyle İ.C.Y.'ye 320 lira ceza kesti. Kamyon sürücüsü daha sonra et yüklü kamyonuyla kent merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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-Zabıta ekiplerinin incelemesi
-Kamyon sürücüsünün gazetecileri çekmesi
-Konuşmalar
-Tarım ekiplerinin incelemesi
-Zabıtanın ceza yazması
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK / ZONGULDAK ()
 

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