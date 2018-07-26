DHA YURT BÜLTENİ 12 / YENİDEN

Saklı Cennet Sardala Koyu günübirlik tatilciler tarafından kirletildi

KANDIRA(Kocaeli), () -KOCAELİ'NİN Kandıra ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pınarlı Mahallesi'ne bağlı saklı cennet olarak bilinen Sardala Koyu, günübirlik tatilciler tarafından kirletildi.

Ağva ile Bağırganlı arasında bulunan Sardala Koyu, güzelliğiyle tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Günübirlikçilerin yanı sıra kampçıların da tercih ettiği noktalardan olan Sardala Koyu, tatilcilerin çöplerini rastgele etrafa atmasından dolayı kirlendi. Kamp yapmak için Ankara'dan gelen Canberk Türe, "Buraya ilk geldiğimde çok kirliydi. Hemen hemen her tarafta buraya geliyor ve bayağı bir çöp yığınıyla karşılaşıyorduk. Bu sabah bir araçla ekip gelip temizledi. Ancak halen bayağı bir çöp var. Buranın çok temiz bir yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Aşağıda benim kamp kurduğum alanda da bir sürü pislik var. Hatta arka tarafta çok güzel bir kayalık alan var ama insanlar içini çöp doldurmuş. Çöp atmışlar, ayakkabı atmışlar. Aklınıza gelebilecek her şey var orada. Oranın acilen temizlenmesi gerekiyor. Çünkü aslında çok güzel turistik alanlar var ama bu şekilde yazık ediyoruz" dedi.

Sardala Koyu'na ikinci kez kamp yapmaya geldiğini belirten Ufuk Bayındır, "Ben buraya ikinci defa geliyorum. Daha önce ki gelişimizde bugüne göre biraz daha temizdi. Sanırım haftasonu gelen piknikçiler bayağı bir kirletmişler. Malesef insanlarımız çevre konusunda çok duyarlı değiller. Kirletiyorlar, çöplerini atıp gidiyorlar. Halbuki çöpü alıp çöp kutusuna atmak çok zor bir şey değil. Bizim insanımız bunu yapmıyor. Böyle güzel bir yerin kıymetini bilmek lazım. Burası gibi el değmemiş yerler çok fazla kalmadı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- sardala koyundan görüntüler

- etraftaki çöplerden görüntüler

- kampçılarla röpler.

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)



============



Linçten kaçan sürücünün minibüsle çarptığı Suriyeli kadın öldü

ŞANLIURFA'da tarlaya götürmek için anlaştığı işçilerin, iddiaya göre geç kaldığı için linç etmek istediği Abdulrezzak Diş, minibüsüyle kaçarken önüne çıkan Suriye uyruklu Siyte Ali'ye çarptı. Kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya gitmek isteyen Suriyeli tarım işçileri, kendilerini araziye götürmeleri için anlaştıkları minibüs sürücüsü Abdulrezzak Diş ile geç geldiği gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suriyeliler, sürücü Diş'i dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan grubun elinden kurtulan minibüs sürücüsü Diş, linç edilme korkusuyla, 01 RR 715 plakalı minibüsüne binerek kaçmak istedi. Abdulrezzak Diş, minibüsün önüne çıkarak kendisine engel olmaya çalışan Siyte Ali'ye çarptı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Siyte Ali'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücü Abdulrezzak Diş'i yakalayıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Olay yeri ve polis ekipleri

- Yerde bulunan cenaze

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

194 MB

===========

Hırsızlık şüphelisi tatil çadırında yakalandı

İSTANBUL'dan tatil için geldiği Antalya'da 4 hırsızlık olayına karışan K.D. (25), konakladığı çadırda yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçesinde ev, işyeri ve otomobillerden meydana gelen 4 hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, 4 olayın failinin aynı şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheli K.D., kamp yaptığı Konyaaltı plajındaki çadırında gözaltına alındı.

Şüphelinin 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği, Konyaaltı ve Lara plajlarında çadır kurarak kamp yaptığı öğrenildi. Şüphelinin girdiği ev ve otomobillerden 20 bin lira ile bilgisayar ve cep telefonu çaldığı tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlar sergilediği gözlenen şüphelinin, girdiği akaryakıt istasyonu muhasebe bölümündeki görevlinin çantasından 10 bin lirayı çaldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Emniyet dış plan görüntüsü

-hırsızın emniyetten çıkarılışı

-Güvenlik kamerası görüntüsü

144mb 1.10 sn HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

======================

