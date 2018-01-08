DHA YURT BÜLTENİ-12-Yeniden

İdlib'teki TSK konvoyuna saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya, Daret-İzze ilçesi yakınlarında roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Düzenlenen saldırıda, atılan roketin konvoyun yakınına düştüğü ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin yerel kaynaklardan alınan bilgide, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi çalışmaları kapsamında görev yapan TSK unsurlarının askeri konvoyuna, Daret İzze ilçesi yakınlarında roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda konvoyun hedef olmaktan 30-40 metreyle kurtulduğu ve saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi



Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Bölgeden daha önce çekilen askeri konvoydan görüntüler



Haber; Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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CHP'li Tanrıkulu'dan, o öğretmenle ilgili soru önergesi



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve mağdurun babasını 'şeriat mahkemesi'ne çağıran öğretmen A.B. ile ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına 'şeriata gitmeyi' teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında Meclis'e soru önergesi sundu. CHP'li Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde yer alan sorular, şöyle: "Diyarbakır'daki bir kız imam hatip lisesindeki Coğrafya Öğretmeni A.B.'nin (34), 16 yaşındaki A.D.'yi taciz etmesi ve Coğrafya Öğretmeninin kızını taciz ettiği iddiasıyla A.D.'nin babasının 25 Temmuz 2016’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu, iddianın ardından savcılığın soruşturma başlatıldığı ve ifadesinden sonra serbest bırakılan A.B.'nin hakkında idari soruşturma başlatıldıktan sonra başka bir okula atanmasının gerekçesi nedir? Atandığı okulda da benzer cinsel tacizlere devam etmesi durumunda sorumlular kim ya da kimler olacaktır? Çocuğun ailesini şikayetten vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalan öğretmen A.B.'nin kız öğrencinin babasına çok sayıda mesaj göndererek, mesajlarda davayı 'şeriat yoluyla' çözmeyi teklif ettiği göz önüne alındığında, yaptığı cinsel istismarı inkar etmeyen 34 yaşındaki Coğrafya öğretmeni görevden el çektirilecek midir? 17 Ağustos 2016’da yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda, Devlet' için 'Allah'a karşı isyan eden' anlamına gelen 'Tağut' ve 'Tağutun mahkemesi' ifadesini kullandığı iddiaları doğru ise, konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yapacak mıdır? 2002 - 2018 yılları arasında yıllar bazında 8 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre hangi okullarda ve yurtlarda öğrencilere (kız ve erkek öğrenci dağılımına göre) öğretmenleri, okul müdürü, görevliler olmak üzere cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilmiştir? Bahse konu cinsel taciz ve istismarda bulunulduğu tespit edilenler hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı hangi okul ve yurtlara atanmış, gönderilmiş; kaçı görevden el çektirilmiş, kaçı emekli olmuştur?"

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

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Sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen taciz şüphelisi yakalandı

Antalya'da, ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüz ve dudağından öperek taciz eden Mehmet E. (30), polis ekiplerince yakalandı. Mehmet E.'nin R.K.'yi taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisi alarma geçiren taciz olayı saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2458 Sokak'ta meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., R.K.'yi takip etmeye başladı. Mehmet E. bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimsenin olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.'yi öpmeye başladı. Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.'yi bırakarak bisikletle olay yerinden uzaklaştı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, YAKALANDI

R.K.'nin durumu anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.'yi gözaltına aldı. 'Cinsel taciz' suçundan 7 kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K. ise psikolog eşliğinde ifade verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan R.K.'nin cinsel tacize uğradığı anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K.'nin elinde ekmekle kaldırımda yürüdüğü, Mehmet E.'nin ise bisikletle takip ettiği görülüyor. Mehmet E.'nin sokakta durarak R.K.'yi yanına çağırdığı ardından ellerinden tutarak küçük kızı zorla öptüğü görüntülerde yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- R.K. sokakta yürürken

- Mehmet E.'den görüntü

- Kızı öpmesi

- Polis merkezi görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Antalya,()

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İl özel idaresi genel sekreterinin ve müdürlerin yakınlarını işe aldıkları iddiası mecliste tartışıldı

Zonguldak İl Genel Meclisi toplantısında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin usule aykırı olarak taşeron işçilerin bir kısmını işten çıkarttığı ve yerine kadroya alınmaları için kurumda çalışan daire müdürleri ile genel sekreter Recep Demirtaş'ın yakın akrabalarının da yer aldığı 34 kişinin işe alındığı iddiaları tartışmalara yol açtı. Genel Sekreter Demirtaş, "Basın mensupları önünde bir şey konuşmak istemiyorum. Kimin nasıl alındığını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Basın önünde değil, baş başa görüşelim nereden alındığını söyleyeyim" dedi.

İl Genel Meclisi 5'inci oturumu Başkan Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının sona ermesinin ardından meclis üyeleri, genel görüşme talebinde bulundu. Söz alan Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi Vacit Durdubaş, özel idare bünyesinde bulunan ve beden işçisi olarak görev yapan 94 taşeron işçiden 16'sının taşerona kadro verileceği açıklamalarının ardından işten neden çıkartıldıklarını ve yerine 34 kişinin neden alındığını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş'a sordu. Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Terzi de konunun aydınlatılması gerektiğin, söyleyerek şöyle dedi: "Bizim kafamıza takılan, taşeron yasasından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu doğdu. Asıl amaç taşeronda çalışanların mağdur olmamasıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi burada 94 taşeron işçiden 14 tanesi listenin içerisinde yok. Artı 34 kişi daha bu işçilere eklenmiş. Bunun amacı nedir? Bu listeden çıkartılan 14 arkadaş taşeron işçi oldukları için kadro bekliyordu. Kadroya geçmek için dilekçe vermek istediler. Buraya gelip gidiyorlar. Bu arkadaşlar neden bu listede yok? Eğer bu işçiler lazım değilse neden bunların yerine işçi alındı? 34 kişi neden alındı"

'BASIN ÖNÜNDE DEĞİL BAŞBAŞA GÖRÜŞELİM'

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, iddialarla ilgili basın mensupları önünde konuşmak istemediğini ifade etse de kısa bir açıklamada bulundu. İşçi alınmasını kendisini teklif etmediğini söyleyen Demirtaş, "Sırf Özel İdare'de değil, il genelinde bir çok kişi İl Özel İdare kapsamında alındı. Alınan sayısı da 34 değil 26 kişidir. Valilik çalışanları, hasta bakıcı olarak çalışanlar ve diğer çalışanlar dahil toplam listede 104 kişi var. 9 kişi AFAD'dan kadroya geçti. 12 kişiyi almadık. 5-6 kişiyi de öyle aldık. AFAD ve diğer Valilik bünyesinde çalışanlar var. İş artışı ve birlikler tarafından işçi alınmış. Ben işçi alımı teklif etmedim. Basın mensupları önünde bir şey konuşmak istemiyorum. Kimin nasıl alındığını sizler benden nasıl alındığını daha iyi biliyorsunuz. Basın önünde değil, baş başa görüşelim nereden alındığını ben sana söyleyeyim" dedi.

HASTA BAKICI OLARAK İŞE ALINAN KADIN KURAN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ YAPMIŞ

Meclise işçi alımıyla ilgili teklif gelmediğini, teklif gelmeden ihale yapılamayacağını hatırlatan meclis üyesi İsmail Terzi, alımın nasıl yapıldığının açıklanmasını istedi. Genel Sekreter Demirtaş ise şöyle konuştu:"Bakın size bir şey anlatayım. Bir bayan yanıma geldi. 'Ben kuran kursu öğretmeni olarak görev yaptım' dedi. Ben, 'Biz kuran kursu öğretmeni almadık dedim. AFAD'a sordum ismi yok. İnsan kaynaklarına ve çeşitli kurumlara sorduk ismi yok. En son öğrendik ki iş artışı nedeniyle hasta bakıcı olarak işe alınmış Kuran kursu öğretmeni olarak görev yaptırılmış. Eğer bunu kimin yaptığını burada basın önünde açıklarsam birilerini şikayet etmiş gibi olmayayım. Gel baş başa anlatayım"

MECLİS BASINA KAPATILDI

İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, bunun üzerine toplantıyı basına kapatarak gazetecilerin meclis salonunun dışarısına çıkmasını isteyerek, "Bizim bu sorunu bu gün burada çözmemiz gerekiyor. Sayın basın mensuplarımız kusura bakmasınlar, kendilerini dışarı davet ediyorum" dedi. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından konuşan başkan Karaveli, "Arkadaşlarımızın kafası karışık olduğu için ve aydınlatıcı bilgi tarafımıza verilmediği için böyle bir durum doğdu. Biz personel alımına asla karşı değiliz. Bizim bütün il genelindeki personeli tek çatı altında toplamak gibi bir talebimiz vardı. Amaç nerede eksik personel varsa bunu tamamlamaktı. Maalesef bu konuda bizimle bir şey paylaşılmadı. Neticede de geçtiğimiz Pazartesi günü meclisimize bir teklif geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmesine yönelik Kanun Hükmünde Kararname'nin çıkmasına istinaden bu teklif geldi. Bizde çalışan personelin mağdur edilmemesi için şirket kurulması olayına evet dedik. Bu işin başka tarafını düşünmedik. Akabinde tarafımıza bir liste geldi ve ayrıntıyı bilmediğimiz için bir çekince oluştu"

'BÖYLE BİRŞEY VARSA ETİK DEĞİL'

Gazetecilerin, işten çıkarılan 16 işçinin yerine alınan 34 işçinin genel sekreter Demirtaş ve müdürlerin yakınları olduğu iddialarını sorması üzerine Karaveli, "Eğer böyle bir şey varsa bu etik değil. Araştırılacak. Zaten bizim genel görüşme açmamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Gerçekten bu listede bahse konu iddialar var mı yok mu? Bize bu konuda ayrıntılı bir bilgi verilmediği için bir genel görüşme açtık. Hedeflediğimiz sonuca kısmen ulaştık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İl Özel İdaresi'ndeki tartışmalar

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'ne sorulan sorular

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin verdiği cevaplar

-Toplantının basına kapatılması

-İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'nin basına yaptığı açıklama

Süre: (6:05) Boyut: (681 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Güvenlik görevlisini kabine kilitleyip, kabloları çaldılar

Kocaeli'de, uyuyan güvenlik görevlisini kabine kilitleyip, iş yerinde 50 bin TL değerinde bakır kablo çalan 4'ü Afgan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Dün gece, İzmit Sanayi Mahallesi'nde hırsızlar, güvenlik görevlisini bulunduğu kabinin içerisine kilitledi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, 50 bin TL değerinde bakır kablo çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından hırsızları Başiskele ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Türk vatandaşı O.A.(62) ve beraberindeki Afgan uyruklu A.A.(21), Ş.A.A.(21), İ.D.(17) ve M.M.(21) kabloları Gölcük'te bir hurdacıya sattıklarını söyledi. Hurdacıya giden polisler, çalınan kabloları ele geçirdi. Kablolar iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4'ü Afgan uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),()

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Mersin'de bahar havası

Mersin'de son 3 gündür yaşanan sağanak yağış yerini yeniden güneşe bıraktı.

Tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bazı noktalarda taşkınların yaşandığı ve sağanak yağış nedeniyle okulların 1 gün tatil edilmesinin ardından, kentte güneş etkisini göstermeye başladı. Termometler 20 dereceyi gösterirken, vatandaşlar da sıcak havanın tadını sahil kenarına akın ederek çıkardı. Yılın 300 günü güneş gören ve 'Güneş Kenti' adıyla bilinen Mersin'de, nem oranının yüzde 80'leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 23 dereye kadar çıktı. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı'na giden vatandaşlar sahil kenarında gezdi. Çocuklar parklarda gönüllerince oynarken, büyükler ise çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti. Kimileri gezi tekneleri ile deniz turu yaparken, kimileri de balık tutarak zamanını geçirdi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, güneşli havalar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

Görüntü Dökümü

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-Termometreden görüntü

-Sahilden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Çimenlerde oturanlar

-Balık tutanlar

-Gezi teknelerinden görüntüler

-Parkta oynayan çocuklar

-Genel ve detay görüntüler

(150.00 MB - 02:26)

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



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Barınaktan tiyatro sahnesine

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağı tarafından sahiplendirilen 'Boncuk' isimli köpek, Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği 'Fareler ve İnsanlar' isimli oyunda sahneye çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekiplerince sokakta halsiz halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Şehir Tiyatroları'nca sahiplenildi. 'Boncuk' isimli köpek, 'Dolores' adıyla 'Fareler ve İnsanlar' oyununda rol alıyor. 'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyununda yaşlı çiftlik çalışanı Candy'nin köpeği rolünde sahneye çıkan Boncuk, tez zamanda sahnelere alıştı. Boncuk, ileriki zamanlarda farklı projelerde de rol alacak. Şehir Tiyatrolarında oynanacak tiyatro oyunu için bir köpeğe ihtiyaç olduğunu ve uygun bir köpek araştırmaya başladıklarını söyleyen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, "Fareler ve İnsanlar oyunumuzda 'Dolores' isminde bir köpek karakter vardı. Daha önce bu karakteri canlandıran köpek, bazı nedenlerden dolayı şehir tiyatrolarından ayrılmıştı. 'Dolores' rolü için başka bir köpek bulmamız gerekiyordu. İlk etapta ekip arkadaşlarımızın köpeklerinden birisini eğitip sahneye çıkaralım diye düşündük. Ama bu fikir başarılı olmadı. Daha sonra aklımıza Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı geldi. Ekipteki arkadaşlarla birlikte, hayvan barınağına gidip bir köpek sahiplenelim dedik. Barınağa gittiğimizde oradaki veteriner hekim arkadaşlar çok yardımcı oldular. Barınakta gezerken, oraya yeni gelmiş olan Boncuk'u gördüm, bana bakıyordu. O bakıştan sonra dedim ki, tamamdır biz Boncuk'u sahiplenelim. Boncuk buraya gelince birkaç eğitimden sonra sahneye çıktı. Boncuk'u sahiplendiğimiz yer ile irtibatı koparmadık. Oradaki veteriner hekimler Boncuk'un kontrollerini yapıyorlar. Ona buradaki depoda güzel bir yer verdik. Orada besleyip bakımlarını yapıyoruz. Arkadaşlarımız onu sahneye hazırlıyor. Tüm bunları yaparken Boncuk'un yabancılık çekmemesi için de çaba gösteriyoruz. İlk başlarda çekingen tavırları vardı. Binaya, kapalı alanlara girerken zorluk çekiyordu ama zamanla bu korkusunu yendi. Çok fazla zorlanmadan tiyatroya ve bizlere alıştı" dedi.

BONCUK SAHNEDE MUTLU OLUYOR

Boncuk'un sahneye alıştığını ve çok eğlendiğini belirten Fatih Sevdi, "Uzun yıllar çiftlikte yaşayan yaşlı bir çiftlik çalışanı Candy'nin Dolores isimli köpeğini canlandıran Boncuk, sahneye çıkınca çok mutlu oluyor. Boncuk, söz dinleyen disiplinli bir köpek. Eğitilmeye son derece müsait ve rolüne de çabuk adapte oluyor" diye konuştu. Boncukla birebir ilgilenen Fatih Sevdi, onu ara sıra dışarı çıkarıp gezdiriyor. Boncuk'un bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını da belirten Sevdi, "Temizliğini ve bakımlarını yaptırıyoruz. Ayrıca belirli aralıklarla veterinerlere sağlık muayenesini yaptırıyoruz. İlerideki zamanlarda yapılacak olan yeni oyunlarda da sahne alacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fatih Sevdi'nin açıklaması

-Kulübeden görüntü

-Sahneden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Mesut ÇATAK/İZMİT(Kocaeli), ()

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Hatay dağ ceylanı popülasyonu 5 yılda 3 kat arttı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce korumaya alınan ve türü Türkiye'ye özgü olan Hatay dağ ceylanı (gazella gazella) popülasyonunda 5 yılda yaklaşık 3 kat artış yaşandı.

Suriye sınır bölgesinde, Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde bulunan 139 bin dekarlık alanda yaşayan Hatay dağ ceylanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Suriye'de yaşanan iç savaş dolayısıyla hayat alanını yitiren ve örülen duvar nedeniyle ülkeye dönmesi mümkün görünmeyen endemik tür, artık en kuzey bölge olarak sadece Türkiye'de görülüyor. Yaşam yerlerini ormanlık ve kayalık içermeyen, bozkır ve yarı bozkır iklime sahip, tepelik ve dağlık alanların oluşturduğu dağ ceylanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koruma faaliyetleriyle varlıklarını artırıyor. 2012 yılı sayımında 235 olan Hatay dağ ceylanı, 2017'de yapılan sayımlarda 670 birey olarak belirlendi. Ayrıca bu sayımlar, türün yayılış gösterdiği toplam 139 bin dekarlık alanın neredeyse tamamına yakın 124 bin dekarlık kısmında yapıldı.

İLK VE TEK ÜRETİM MERKEZİ 5 YIL ÖNCE KURULDU

Öte yandan Hatay dağ ceylanı popülasyonunu desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Türkiye'nin ilk ve tek üretim merkezi Hatay'da 5 yıl önce kuruldu. Bugün itibarıyla 12 bireyin bulunduğu merkezde, yaralı ve bakıma muhtaç ceylanların tedavisi de yapılıyor. Kırıkhan sınırlarındaki üretim merkezi, 160 dekarlık alanda yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanında beslenmesi

-Ceylanlardan genel ve detay çekimler

SÜRE: 02' 56" BOYUT: 330 MB

Haber:Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, ()