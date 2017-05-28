DHA YURT BÜLTENİ-12

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 16 OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli İlçesi kırsalında sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken, akşam saatlerinde de 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Bu kapsamda 28.05.2017 günü ilimiz Merkez Kavaklı Köyü Armutlu Mezrası kırsal alanında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan hava harekatı neticesinde en az 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Son operasyonla birlikte Hakkari'de bugün etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 16 oldu.

HAKKARİ, ()

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GAZİANTEP'TE BABA CİNNETİ: ANNE VE İKİ KIZI ÖLDÜ

GAZİANTEP’te cinnet getiren 33 yaşındaki Mustafa Öztürkmen evini ateşe verip eşi 28 yaşındaki Fatma Öztürkmen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ailenin kızları 6 yaşındaki İlknur ve 1 yaşındaki Mervenur ise dumandan zehirlenip öldü, 8 yaşındaki Mehmet Öztürkmen de hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde vakitlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; un fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Öztürkmen cinnet getirip, 3 katlı müstakil evin giriş katında bulunan evini ateşe verdi. Evinin pencere camlarını kırmaya başlayan Mustafa Öztürkmen, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma Öztürkmen’e saldırdı. Fatma Öztürkmen aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken çocukları Mehmet, İlknur ve Mervenur mahsur kaldıkları oturma odasında dumandan zehirlendi. Mustafa Öztürkmen, daha sonra eşini öldürdüğü bıçakla bileklerini kesip göğsünü yaralayarak intihara kalkıştı.

Evdeki çığlıkları duyan Öztürkmen ailesinin komşuları durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de evdeki yangını söndürmeye çalıştı. Söndürülen evden çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan Fatma Öztürkmen ve kızları İlknur ve Mervenur doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirirken, Mustafa Öztürkmen ve oğlu Mehmet’in hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Yaşamlarını yitiren anne ve 2 kızının cesetleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, acı haberi alan Öztürkmen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Camı kırılan pencere

- Yangına müdahale eden itfaiye

- Amatör kamera çekimi (özel)

- Yerde yatan yaralı baba

- Polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB, 55 MB

(Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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Şanlıurfa’da meyan şerbeti kuyruğu

ŞANLIURFA’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine ve özellikle hazmı kolaylaştırdığı söylenen meyan şerbeti, iftar sofralarındaki yerini almaya başladı. Satıcılar, poşetler içerisine doldurdukları meyan şerbetini iftara saatler kala satışa sunuyor.

65 yaşındaki Abdullah Çulha'nın ürettiği şerbetten almak için Sarayönü Mahallesi'ndeki işyerinin önünde de kuyruk oluşuyor. Çulha, meyan köklerini büyük kazanlar içerisinde temizleyip şerbete dönüştürürken, iftarlarını şerbetle açmayı geleneksel hale getiren vatandaşlar ise kuyrukta bekleyip 1 liraya aldıkları şerbetleri alıp evlerinin yolunu tutuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şerbetçi önünde uzun kuyrukların oluşması

- Vatandaşların meyan şerbeti alması

- Şerbet ustası Abdullah Çulha ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin sergisi ilgi gördü

ESKİŞEHİR Fatih Fen Lisesi Yıl Sonu Bilim Kültür ve Sanat Sergisi Espark Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Sergi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve Okul Aile Birliği Başkanı Prof.Dr. Ersin Yücel´in açılışını yaptığı sergide TÜBİTAK ve çeşitli yarışmalara katılan projeler, E-Twinning projeleri, Felsefe, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ders projeleri sunuldu. Görsel Sanatlar dersinde üretilen resimler ve Görsel Sanatlar öğretmeni Fatma Öz ve öğrencileri tarafından yapılan; Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Sancar, Cahit Arf, önemli bilim kadınları; Remziye Hisar, Engin Arık, Feryal ÖzeL, Dilhan Eryurt, Ayhan Ulubelen, Canan Karatay, Türkan Saylan, Sezer Şener Komşuoğlu ve bu yıl Eskişehir Tiyatro Topluluğu Özel Ödülü alan Tiyatro oyunu 'Keşanlı Ali Destanı' için hazırlanan Keşanlı Ali büstleri sergilendi.

ESKİŞEHİR,()-

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