DHA YURT BÜLTENİ-12

Manisa'da 5.1'lik deprem (2)



MANİSA ve çevresi, bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre illerde de hissedilen depremde, Saruhanlı İlçesi'nin bazı köylerde evlerin duvarlarının çatladığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.53'te meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi Derinliği yüzeye yakın oludğu için Manisa ve ilçelerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte birçok yerde halk ev ve işyerlerinden sokaklara fırladı. İlk depremin ardından saat 19.28'e kadar büyüklükleri Richter ölçeğine göre 1.4 ile 3.3 arasında değişen 7 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü de Manisa'nın Gölmarmara İlçesi Deynekler mahallesi olarak açıkladı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremle ilgili olarak, "Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde bir yıkım ya da yaralanma yok. Köylerde kerpiç yapılarda bir hasar meydana gelmiş olabilir, depremin şiddeti yüksek çünkü. Ancak bu yönde de henüz bilgi gelmedi, kontrol ettiriyoruz" dedi. Jandarma yetkilileri de köylerdeki binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu yolunda ihbarlar geldiğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

--------------------------

MANİSA - İZMİR VE BURSA'DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/SARUHANLI (Manisa), ()

==============================================

Motosikletin forklifte çarpma anı kamerada

Konya'da motosikletin forklift aracının demir parmaklıklarla yapılan ön kısmına çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının olmadığı kavşakta geçiş sırası bekleyen forklift aracının demir parmaklıkla yapılan ön kısmına hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpma sonrası sürücü motosiklet ile birlikte havada takla atarak yerde bir süre sürüklendi. Sürücünün yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü

-----------------------------------

- Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

===============================================

Dünyaca ünlü heykeltıraşlardan 'demokrasi ve özgürlük' heykelleri

ADANA'da düzenlenen heykel sempozyumuna katılan dünyaca ünlü heykeltıraşlar 'demokrasi ve özgürlük' temalı heykeller üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi'nin desteğiyle, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, 8 ülkeden 10 heykeltıraşı buluşturdu. Sempozyuma İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda ve Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik katıldı. Sanatçıların, Galeria İş Merkezi yanındaki alanda, 7 Haziran'a kadar üreteceği eserler, kentin çeşitli yerlerine yerleştirilecek.

15 TEMMUZ VURGUSU

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül, etkinliğe dünya genelinden 60'dan fazla sanatçının başvurduğunu belirterek "Günümüzde dünyanın en iyisi diyebileceğimiz sanatçıların başvuruları seçici kurul tarafından değerlendirildi ve katılımcılar belirlendi" dedi. Etkinliğin daha önce temasız olarak düzenlendiğini hatırlatan Gül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün isteğiyle, bu yıl 'demokrasi ve özgürlük' konularının tema olarak belirlendiğini kaydetti. Gül "Sempozyum, şu anda ülkemizin içinde bulunduğu, demokrasiyi inkitaya uğratan 15 Temmuz süreciyle birlikte, demokrasi ve özgürlüğün aslında insan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatmak adına önemli" diye konuştu. Sinan Gül, güzel sanatlar alanında eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları da yapıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Sempozyuma destek veren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Karaaslan da "Daha önce iki kez konusuz yaptığımız sempozyumda bu yıl, evrensel olarak iki kavram, demokrasi ve özgürlük üzerinden yola çıktık. Sanatçılar bu iki kavramı görsel hale getirmeye çalışıyor" dedi.

İTALYAN BAKIŞI

Sempozyuma İtalya'dan katılan 3 heykeltıraştan birisi olan Adriano Ciarla da ağırlığı 8 tonu bulan mermer parçası üzerinde çalışırken, özgürlük temasının zorluklara direncini anlatmayı amaçladığını, eserini bu bakışla şekillendirdiğini söyledi.

İZMİRLİ IŞIL 29 YAŞINDA

Organizasyona davet edilen en genç heykeltıraş 29 yaşındaki Işıl Şen, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Daha önce de çeşitli ülkelerde çalışmalar yaptım. Güney Kore Seul ve Mısır'da Kahire'de çalışmalarım oldu. Adana'daki çalışmamda ise demokrasi ve özgürlük kavramlarının temelindeki birlik duygusunu yansıtmaya çalışıyorum."



Görüntü Dökümü

------------------------

- Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül röp

- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Karaaslan röp

- İtalyan Adriano Ciarla röp

- İzmir'den gelen heykeltıras Işıl Şen

- Sempozyumdan detay görüntüleri

SÜRE:05'23" BOYUT:328 MB

Haber-Kamera:Eray ŞEN ADANA, ()



