DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TENDÜREK ŞEHİTLERİNE VAN'DA UĞURLAMA TÖRENİ

AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan 3 asker ve 1 güvenlik korucusu ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan 1 asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'da uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

PKK'lı teröristlerin 2 gün önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki yolu kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat timleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmalarda Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mustafa Özdemir, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Jandarma Uzman Çavuş Abuzer Doğan ile Güvenlik Korucusu Fetullah Aladağ şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker ise sabahın erken saatlerinde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu.

Yaralı askerlerin tedavileri devam ederken, şehitler için Van'da Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basın mensuplarını alınmadığı törende Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Özdemir memleketi Samsun'a, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Ankara'ya, Jandarma Uzman Çavuş Doğan Kayseri'ye, Güvenlik Korucusu Aladağ ise memleketi Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine uğurlandı. Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in cenazesi de memleketi Yozgat'a gönderildi.

Osman BEKLEYEN- Orhan AŞAN/VAN, ()

2)ANTALYA BÜYÜKŞEHİR, OTOGAR ARAZİSİNİ SATIŞA ÇIKARDI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yer aldığı araziyi, kat sınırı olmadan, yüzde 70 ticari, yüzde 30 konut alanı olarak ihaleye çıkardığını gazete ilanıyla duyurdu. Büyükşehir, yeni otogarı Döşemealtı İlçesi'ne yapacak.Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı'nda 100 dönümlük alana taşınması gündemde olan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin alanını ihaleyle satışa çıkardı. 'Antalya otogar arazisi yatırımcısını bekliyor' başlığıyla gazetelere ilan veren Büyükşehir Belediyesi, ilanda şu ifadelere yer verdi:

“Ticaret, turizm ve konut yatırım fırsatı sunan 144 bin metrekarelik yekpare arazisi satışa çıkarılıyor. EXPO alanı ile tramvay bağlantısı, anayolların kesişme noktasında 1.8 emsal, yüzde 70 ticari, yüzde 30 konut alanı, kat sınırı yok, satışta KDV yok."

İHALE 5 HAZİRAN'DA

Söz konusu alanın ihalesi 5 Haziran'da saat 14.00'te, aynı alanda yer alan akaryakıt istasyonu arazisinin ihalesi ise aynı gün saat 14.30'te Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Otogar arsası ve dahilindeki akaryakıt istasyonu alanı toplam 645 milyon TL satış bedeli üzerinden ihaleye çıkacak. İhale bedeli yüzde 25'i peşin, kalan miktar ise bir yılda taksitler halinde ödenebilecek.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

3)EDİRNE'DE İRANLI KADININ LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

EDİRNE'de polis kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 84 yaşındaki İ.Z.'yi 56 bin lira dolandıran biri kadın 3 kişiyi yakaladı. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu belirlenen ve İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent çıkışındaki kontrol noktasında içinde yüzlerini kapamaya çalışan biri kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurup aramaya aldı. Otomobil ve içinde bulunan S.S., adlı kadın ile T.D. ve S.A.'nın üzerlerinde yapılan aramada 56 bin TL para ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 3 kişi soruşturmalarının yürütülmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, yaptığı çalışmada 3 şüphelinin Edirne'de yaşayan 84 yaşındaki İ.Z.'yi kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak bankadan çektirdikleri 56 bin lirayı dolandırdığını belirledi.

Edirne polisi, sorguladıkları şüphelilerden aldığı bilgilerle dolandırıcılık çetesinin liderinin İstanbul'da yaşayan İran asıllı Naeemi Zohreh olduğunu belirledi. İstanbul'a giden polis, evinde bulunmayan İranlı Zohreh'nin oturduğu dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak arama yaptı. Aramada 10 adet cep telefonu, bir çelik kasa bulunarak el konuldu. Polis, İranlı çete lideri Naeemi Zohreh'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, daha önce de haklarında dolandırıcılıktan kaydı bulunan şebekenin üyeleri S.S., T.D. ve S.A.'yı emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye çıkardı. Şüphelilerin dolandırdığı İ.Z.'ye ise dolandırıldığı 56 bin lirası teslim edildi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

4)BİSİKLET YOLUNA BAĞLANAN İPE TAKILAN MOTOSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takıldı motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Deniz Özkesiciler yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özkesiciler, Hükümet Konağı Caddesi'ndeki bisiklet yolunda ilerlerken ağaç ile aydınlatma direğine kim tarafından bağlandığı bilinmeyen ipe takıldı. Motosikletten savrulan Özkesiciler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkesiciler'in cesedini oıtopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürdü. Ölümüyle yakınları yasa boğan Deniz Özkesiciler’in acı haberini alan yakınları ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Polis gencin ölümüne neden olan ipi bağlayan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

5)EŞSİZ BODRUM TANITIM TIR'I ROTASINI TAMAMLADI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden 20 Mart'ta yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, 8 bin kilometrelik rotasını tamamlayarak kente döndü. Yurt genelinde birçok ili gezerek Bodrum'un tanıtımını yapan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı 8 bin kilometrelik rotasını tamamladı. Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel, Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve Bodrum Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal ile birlikte basın mensupları katıldı. Bodrum Tanıtım TIR'ının iki aylık yolculuğundan hazırlanan fotoğraf sergisinin gezilmesi ve sunum izlenmesinin ardından konuşan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır, TIR'ı ziyaret eden yaklaşık 600 bin kişinin olduğunu söyleyerek "Ankara Kızılay'da idik, Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda idik, Bursa Kent Meydanı'nda idik... Toplamda sadece Google'de Eşsiz Bodrum Tanıtım Tır'ı ile ilgili 50 bin 500 içerik var. Bu iki ay içerisinde oluştu. Bölgesel ve yerel gazetelerde yer alan reklam eş değeri 622 bin dolar. Yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşmış. Sosyal medyada toplam 800 bin kişiye erişmiş ve 13 bin civarında beğeni aldı. Sadece bu rakamlar yapılan projenin, gidilen yolun geri dönüşünün ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. 22 metrelik bir TIR' 2 ay boyunca 30 ile götürmek gerçekten büyük bir organizasyon" dedi.

"ANADOLU'YA BİR DAVETİYE SUNDUK"

Bodrum'un iç turizminin hareketlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, bu anlamda en büyük rakiplerinin Antalya olduğunu söyleyerek "Antalya yurt dışını kapattığı anda direk iç turizme yöneliyor. Biz bu çalışma ile Anadolu'ya bir davetiye sunduk. Anadolu halkı bizi hiç yalnız bırakmadı. Gittiğimiz her yerde misafirperverce karşılandık. Biz hiçbir zaman ayağımızı gaz pedalından kaldırmıyoruz. Bizim gibi birinci geçim kaynağı turizm olan yörelerin yöneticileri yörelerini tanıtmak için bir şeyler harcamaktan korkmasın, çekinmesin. Çünkü bunların hepsi çok farklı olarak bize geri dönüyor. Biz bu projeye bu günün parası ile belki 150-200 bin dolar harcadık ama bize geri dönüşü 700 bin dolar olacak, belki daha fazla olacak" dedi.

YURT DIŞI PROJELERİ DE YOLDA

TIR projesinin çok ilgi çektiğini belirten Kocadon, bunu diğer Avrupa ülkelerinde de yapmak için teklifler aldıklarını anlatarak "Bizim Avrupa'da en büyük pazarımız İngiltere idi. 600 bin turistlerden 125 bin turistlere düştük. Bu projeyi sürdürürsek ilk gidilecek yerin İngiltere olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için küçük bir yırt dışı çalışması başlattım. Böyle tekliflere açığız. Önce İngiltere'den başlayıp ondan sonra Bodrum'a en fazla turist getiren ülkeleri gezerek böyle bir organizasyon yapmak istiyoruz. Biz tek başımıza da olsa son kale olarak ülkemizi ve Bodrum'u tanıtmaya devam edeceğiz. Ülkemiz her türlü olumsuzluklardan geçiyor. Bunlar elbet bitecek" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Başkanı Sevinç Gökbel ise, ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Bodrum'un imece usulü birleşmeyi başardığını söyledi.

6)DALGIÇLAR DENİZDE, ÖĞRENCİLER SAHİLDE TEMİZLİK YAPTI

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, "Akdeniz'i Temiz Tutalım - Clean Up The Med" kampanyası çerçevesinde dalgıçlar denizde, öğrenciler ise sahilde temizlik çalışması yaptı.Akdeniz'e kıyısı bulunan 21 ülkede eş zamanlı başlatılan "Akdeniz'i temiz tutalım" kampanyasının Türkiye ayağı, Hatay'ın Dörtyol İlçesi Dörttaş sahil kıyısında gerçekleştirildi. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAHO-DER) öncülüğünde üç gün sürecek olan temizlik kampanyasına Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol Belediyesi, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Osmaniye Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği, Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katılarak destek oldu.

YAHO - DER Başkanı Mustafa Özer, etkinliğin Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Clean Up the Med" Akdeniz'i Temiz Tutalım etkinliğini sivil toplum kuruluşuyla birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampanyanın amacının Akdeniz'deki deniz kirliliğini gündeme taşıyarak bu soruna dikkat çekmek olduğunu belirten Özer, "Bu etkinliğimiz 26-27-28 Mayıs günleri kutlanacak. Ülkemizde biz dahil 3 ayrı sivil toplum kuruluşu bu etkinliği yapacak. Amacımız çevre duyarlığını sağlamak. Her geçen gün kirlenen Akdeniz'e dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak adına yapılan bir etkinlik" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar, sahildeki poşet atıkları, cam şişeler, lastik parçaları gibi çevre kirliliğe neden olan atıkları toplayarak, kıyı temizliği yaptı.

