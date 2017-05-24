DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAHÇELİ: TURİZM, ÇITANIN GERİSİNDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, turizmde Türkiye'nin çıtanın gerisinde olduğunu belirterek, "Bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyenin 304 milyon lira yatırımla 216 projesinin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. 'Devlet Bahçeli' plakalı otomobille geldiği tören alanında Bahçeli, top atışlarıyla karşılandı. Törende konuşan Bahçeli, partisinin millet için yapılan ve yapılacak her hizmet ve eserle iftihar ettiğini belirterek, Türkiye'nin gelişmesinde tek bir çivi çakanların bile kendileri için kıymeti olduğunu söyledi.

ALANYA'NIN TARİHİ TÜRKİYE'NİN ASİL RUHU

Antalya'nın hem Akdeniz'in incisi hem de dünyaya açılan penceresi olduğunu belirten Bahçeli, Antalya'nın gözbebeğinin de Alanya olduğunu aktardı. Alanya'nın hoşgörünün, dostluğun ve Türk milletinin misafirperverliğinin somutlaştığı turizm kenti olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz adeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol haline gelmiştir. Belediyemizin armasında bulunan çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir. Bir yüzü doğuya diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Alanya'nın çehresi Türkiye'nin huzurudur. Alanya'nın tarihi Türkiye'nin asil ruhudur."

'TURİZMDEKİ DARBOĞAZI TAKİP EDİYORUZ'

Huzur arayan herkesin ilk tercihinden birisinin de Alanya olduğunu vurgulayan Bahçeli, Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra sorunları da olduğunu aktardı. Bahçeli, "Ne yazık ki mevcut durumda arzu ettiğimiz turizm, çıtanın gerisindedir. Özellikle geride bıraktığımız yıl bazı oteller, turizm sezonunun henüz orta yerinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştır. Kayba uğrayan sadece işletme sahipleri olmamış, evine ekmeğini götüren turizm çalışanları da zor günler geçirmiştir. Hepinizin malumudur ki Rus uçağının düşmesinden sonra bu sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan kimi sorunlar da ortadadır. Unutmayınız ki, bizler özellikle turizmdeki darboğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz" diye konuştu.

'TURİZMDEKİ SORUNLAR AŞILMAK ZORUNDA'

Devlet Bahçeli, turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerini bir raporla iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunduklarını hatırlattı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Kaldı ki aşılmak mecburiyetindedir. Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir. Diğer yandan içerisinde bulunduğumuz yılda Alanya'nın bazı doğal afetler yaşadığını ve bundan da çiftçilerimizin etkilendiğini biliyorum. Bir turizm merkezi olmasının yanında tarımsal açıdan da ülkemize son derece önemli katkıları olan Alanyalı çiftçi kardeşlerimin meselelerini dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum."

ALANYA'NIN İL OLMA TALEBİ

Konuşmasının ardından vatandaşların Alanya'nın il olması için açtıkları pankartı gören Bahçeli, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebe, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi uygulamasına geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılık vermesini biz de sizin gibi istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bahçeli beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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Konuşması CANLI YAYINLANDI

- Bahçeli'nin otele gelişi

- Bahçeli detay

- Rozetten detay görüntü

- İstiklal Marşı okunması

- Aracının plakasından görüntü

- Mehteran takımından detay

- Halk oyunlarından detay

- Devlet Bahçeli kürsüden

- 'Kalabalıktan detay

- İl olmak istiyoruz pankartı

- Devlet Bahçeli'nin kurdele kesmesi

- Bahçelinin çiçek atması

03.35

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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2))CİNNET GEÇİREN POLİS ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

HATAY'da polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Ömer Eroğlu, beylik tabancasıyla babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu ve annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu'nu öldürüp, bıçakla kendini yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan polis memuru Eroğlu, izin alarak ailesinin yaşadığı Hatay'a geldi. Bugün öğleden sonra merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi 7 sokaktaki Demet Apartmanı'na giden Eroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet geçiren polis memuru Muhammet Ömer Eroğlu, beylik tabancasıyla babası ve annesine kurşun yağdırdı. Eroğlu çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammet Ömer Eroğlu ise bıçakla kendisine zarar verdi

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, yaralı katil zanlısı Muhammet Ömer Eroğlu'nu ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı binadan genel görüntü

- Daireden detay

- Bina önünde bekleyen polislerin görüntüsü

- Üst kat balkonunda olayı izleyen komşu

- Ölenlerin yakınlarından birinin ağlaması

SÜRE: 59" BOYUT: 31 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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3)DAĞCI SERDAR AYRILMAZ'IN ÖLÜMÜ, AİLESİNİ YASA BOĞDU

NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken kayalardan düşerek yaşamını yitiren ve cenazesine hava şartları nedeniyle 2 gün sonra ulaşılabilen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın ölümü, ailesi ve dağcıları yasa boğdu.

Geçen pazar günü Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz, sarp kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. İstanbul'da yaşayan ancak yazlık evinin bulunduğu Çamardı İlçesi'ne birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen ekipler, Ayrılmaz'ın cesedini sarp kayalıklar arasında buldu.

Ancak hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ayrılmaz'ın cenazesi dün AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu askeri helikopterle alınarak Çamardı Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi ve dağcılar gözyaşı döktü.

VALİ: SEFERBER OLUNDU

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Demirkazık Dağında hayatını kaybeden Serdar Ayrılmaz'ın bulunması için büyük çaba gösterildiğini söyledi. Peynircioğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlimiz Çamardı İlçesi Demirkazık mevkiine tırmanış için gelen dağcı Serdar Ayrılmaz olumsuz hava şartları nedeni ile kaybolmuş ve ailesinin başvurusu üzerine ilimizde bulunan bütün arama kurtarma ekipleri seferber edilmiş, ancak dağcı Serdar Ayrılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Tüm ekiplerimizin yoğun çabaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın naaşına ulaşılmıştır. Kurtarma faaliyetlerine katılan; Niğde AFAD ekibine, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Timine ( JAK), Niğde İl Jandarma Komutanlığına, UMKE ekiplerine, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğine, AKUT ekiplerine, bireysel dağcılara kurtarma çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden merhum Serdar Ayrılmaz'a Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

TOPRAĞA VERİLDİ

Demirkazık'ta düşerek hayatını kaybeden dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi. Çamardı İlçesi'ne bağlı Çukurbağ Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Ayrılmaz'ın ailesi, dağcı arkadaşları katıldı. Ayrılmaz, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali KADI/NİĞDE, () -

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4)KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI BAŞLADI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına bugün başlandı.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün 10 Kasım 2016 tarihinde, PKK'lı teröristlerin makamında düzenlediği bombalı saldırı sonucu şehit edilmesi olayına ilişkin 15 sanığın yargılanmasına bugün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve bazı yakınları da bugün sabah saatlerinde duruşmayı izlemek üzere Mardin'e gelirken, duruşma nedeniyle adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi adliye çevresinde toplanan ve ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kravatlı katillere idam" sloganları attı.

Duraşmayı, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ile çok sayıda kişi izledi. Duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir yaptığı konuşmada, katillerin cezasız kalmayacağını ve bu duruşmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili hazırlanan iddianamede Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Vali ve şehit kaymakamın babasının adliyeye gelmesi

- Adliye önünde toplananlar

- Kalabalığın slogan atması

- Güvenlik önlemleri

- Orhan Kandemir'in konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,()-

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5)TARİHİ SAVAŞIN SİLAH TAMİRHANESİ KALEDE RESTORASYON

ÇANAKKALE Savaşları sırasında '3. Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi' olarak kullanılan 197 yıllık Bigalı Kalesi, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından restore edilmeye başlandı. 1.5 yılda tamamlanacak çalışmaların, yaklaşık 18 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı, 1807 yılında Sultan III. Selim döneminde yapımına başlanan ancak Sultan II. Mahmut döneminde ve 1820 yılında tamamlanan, 102 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında '3. Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi' olarak kullanılan 197 yıllık tarihi Bigalı Kalesi'ni ayağa kaldırıyor. Alan Başkanlığı tarafından yaklaşık 18 milyon liraya ihale edilen Bigalı Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir-Tanzim Uygulama İşi, geçtiğimiz günlerde başladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, basın mensuplarıyla beraber restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bigalı Köyü sınırlarında, deniz kenarında bulunan dikdörtgen planlı Bigalı Kalesi'nde, harap halde bir mescit, bir çeşme, bir büyük cephanelik, iki küçük cephanelik ve temel izleri görülen kışla binası bulunuyor. 20 Ocak 2017'te başlanan restorasyonun 500 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. 17 milyon 900 bin lira ihale bedeli olan proje kapsamında, bugüne kadar kale içerisinde genel temizlik çalışmaları, seğirdim yolları ile yapı kalıntıları ve duvarların önlerinde yer alan toprak dolgu temizlikleri gerçekleştirildi. Böylelikle temizlik sonrası zemin döşemelerine ulaşıldı. Kalenin duvar temel ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılan kazılarda özgün drenaj hattına da rastlandı.

Kalenin denize bakan güney cephesinde, blok taşlar arasında yoğun odunsu bitki oluşumu tespit edildiğinden, mevcut taşların taramaları yapılarak belgelendi. Ardından tek tek numaralandırılarak söküldü. Yapılacak çalışmanın ardından orijinal taşlar tekrar yerlerine yerleştirilecek. Yine yapılan analizlerde ortaya çıkarılan taş yapısına uygun yeni taşlarla da yapı tamamlanacak.

Tarihi Kale ile ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, alanda tarihi ayağa kaldırmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kaşdemir, "Şu anda Bigalı Kalesi restorasyon faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bigalı Kalesi savaş zamanında silah tamirhanesi olarak cephe gerisinde çok büyük bir işlev görmüş kalemizdir. Savaş öncesinden gelen bir tarihi alan olma özelliği de savaşla beraber daha kıymetli hale gelmiş. Çanakkale Destanının yazıldığı yerleri ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bigalı Kalesi de içerisindeki camiyle beraber restore edilerek ziyarete açılacak. Çanakkale, Türkiye'de en fazla kaleyi içerisinde barındıran bir şehir. Dolayısıla bu kalemizin de restorasyonunu çok önemsiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bigalı kalesinden görüntü

- İsmail Kaşdemir açıklama

- İşçilerin çalışmalarından görüntü

- Anons

- Genel ve Detay görüntü

(Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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6)BULDUKLARI LAHİDİ 4 MİLYON DOLARA SATMAYA KALKTILAR

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi yakınlarındaki SİT alanında izinsiz kazı yapıp buldukları, üzerinde haç işareti olan lahidi alıcı gibi davranan sivil jandarma ekiplerine 4 milyon dolara satmak isteyen 12 kişi yakalandı. Lahit içerisinden bir insana ait kafatası ve kemikler çıktı.

Daha önce Seyitgazi İlçesi'ne bağlı köy olan Ayvalı Mahallesi, Musluk mevkiindeki 1'inci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan 12 kişi, toprağa gömülü halde, üzerinde haç işareti olan bir lahit buldu. Jandarma, şüphelilerin buldukları lahidi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Lahidi 4 milyon dolar karşılığında alıcı gibi davranan sivil jandarma ekiplerine satmaya kalkan 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Üzerinde haç işareti bulunan lahit ise Eskişehir Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından jandarma ve polis gözetiminde açıldı. Lahit içerisinden bir insana ait kafatası ve kemikler çıktı. Bizans dönemine ait olduğu belirtilen taş lahit, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'ne götürülecek.

Görüntü dökümü:

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-Lahitin görüntüsü,

-Görevliler tahidi açarken,

-Lahit içinden çıkan bir insana ait kafatası ve kemiklerin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-SEYİTGAZİ,(Eskişehir),()

