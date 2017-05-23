DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İSTANBUL'DAN KAÇIRILAN 7 TURİST, KIRKLARELİ'DE POLİSİN OPERASYONUYLA KURTARILDI

İSTANBUL'dan kaçılan Kuveyt, İran ve Afganistan uyruklu 7 turist, götürüldükleri Kırklareli'de tutuldukları bağ evinde polisin operasyonuyla kurtarıldı. Turistlerin serbest bırakılması için 100 bin dolar fidye isteyen 3 Afgan uyruklu şüpheli tabancalarıyla birlikte yakalandı. İran sınırından turist olarak Türkiye'ye giren Kuveyt, İran ve Afganistan uyruklu 7 kişi, geçen 21 Mayıs günü İstanbul'da- 3 Afgan uyruklu tarafından kaçırıldı. Kaçırdıklarının yakınlarından 100 bin dolar fidye isteyen şüphelilerin, Kırklareli'nde saklandığı bilgisi üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Turistlerin Dereköy yolundaki bir bağ evinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri bağ evine geldiğinde, 3 şüpheli Afgan kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacının ardından şüpheliler tabancalarıyla birlikte yakalandı. Rehin tutulan turistler ise pasaportları olmadığı için, sağlık kontrolünün ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 Türk uyruklu şüphelinin arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bağevi görüntüsü

Haber-Kamera:KIRKLARELİ, () -

==========================================================

2)BANDIRMA ÇÖPLÜĞÜNDE YİNE YANGIN ÇIKTI



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen çöp depolama alanında geçen yıl da 6 kez yangın çıkmıştı. Bandırma'da geçen yıl 6 kez yangın çıkan ve daha sonra söndürülen Ayyıldız Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanında, saat 14.00 sıralarında metan gazının sıkışması sonucu yine yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle dumanlar geniş bir alana yayıldı. Edincik, Ayyıldız ve Çalışkanlar mahalleleri dumandan etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çöplük yangınına 2 araç ve 6 personel ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları başladı.

150 bin nüfusu olan Bandırma'da yaklaşık 50 dönüm büyüklüğündeki araziye her gün 170 ton çöp dökülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Çöplükten yükselen yoğun dumanlar

-Söndürme çalışmaları

-Etkilenen martı sürüleri

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () -

===========================================

3)VAGONUN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN 30 BİN VOLTLUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LİSELİ EBRU TOPRAĞA VERİLDİ



ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ebru Demir gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, geçen Pazar Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, istasyon yakında bekleyen yük treninin vagonlarından birinin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Demir, vagonların üstünden geçen 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Giysileri alev alan Demir'i arkadaşı 17 yaşındaki Ekrem Lale kurtarmaya çalıştı. Olay sırasında hareket eden tren, çevrede bulunanların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye Tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir çevredeki vatandaşlar tarafından vagon üzerinden indirilip ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, ambulansla Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ebru Demir'i kurtarmak isterken yaralanan Ekrem Lale de kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE DUVAK KONULDU

Ölen Ebru Demir için bugün öğleyin Çamlıca Mahallesi'ndeki Orta Camii'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna getiren Ebru'nun tabutunun üzerine gelin duvağı konuldu. Cenaze törenine Ebru'nun fabrika işçisi olan babası Gültekin Demir, yakınları, Günyüzü İlçe Kaymakamı Aydın Göçer, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, okul arkadaşları, öğretmenleri ile çok sayıda kişi kaldırıldı. Yakınları ve arkadaşları Ebru için gözyaşı döküp ağladı. Ebru Demir, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Karagözler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Ebru Demir'in sosyal paylaşım sitesinde 'Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür' yazısını paylaşması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Cenaze töreninden görüntü



Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, ()

=======================================================

4)NİLÜFER BELEDİYESİ’NDE GREV KARARI ALINDI

BURSA’nın merkez Nilüfer Belediyesi’nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası tarafından alınan grev kararı belediye binasına asıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Genel İş sendikası arasında 128 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 9’uncu oturumu da anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika grev kararı aldı. Alınan grev kararı Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak ve bir grup işçi tarafından belediye binasına asıldı. Nilüfer Halkevi olarak adlandırılan belediye binası önünde kararı astıktan sonra açıklama yapan Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selahattin Atak, “Nilüfer Belediyesi’nde çalışan sendikalı üyelerimizin sosyal haklarını korumak amacıyla görüşmeler yaptık. Toplam 9 oturum sonucunda istediğimiz parasal 4 konuda anlaşma sağlayamadık. İsteğimiz ücretlerin yüzde 10 oranında arttırılması. Grev kararımızı astık. 60 günlük süreç içinde, ilk 6 gün içinde İş-Kur’a grev eylemini bildireceğiz. Onların belirleyeceği bir yerde kurulacak sandıkta 128 sendikalı arkadaşımız ya grev, ya da Yüksek Hakem Kurulu’na gidilip gidilmemesi konusunda oylama yapacağızö dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede 2 bin kişinin çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

“Sendikalı işçilerin tabii ki toplu iş görüşmeleri en doğal hakkı. Sendika yöneticileri ile biz masaya oturduk. Onların istekleri oldu, bizimde yapabileceklerimizi kendilerine söyledik. Sendikalı işçilerle,diğer bin 900 çalışanların alacakları ücretler arasında fark olmamalı. Biz herkese eşit ve adaletli davranıyoruz. Tüm çalışanların hakkını düşünmek zorundayız. Sendika grev kararı aldı. Sürecin sonucu bekleyeceğiz.ö

Sadece işçilerin değil memurların, taşeronda çalışanların da katlarını eşit düzeyde korumak zorunda olduklarını kaydeden Bozbey, “İlla bir kesim istediği doğru, diğer kesimin istediği doğru değil demek değil. Eşit düzeyde, aynı atmosferde çalışan arkadaşların arasında farklı ücretler olmasından yana değilim. Bizim anlayışımız bu. Yıllardın bunu korumaya çalıştık. Sosyal haklar konusunda iyileştirmeler yaptık. Diğer teklifimizi yaptık ama sendika kabul etmemiş olabilir. Ben 128 işçinin dışındakileri de düşünmek zorundayım. İşçinin de memurunda yaşama hakkı varö diye konuştu.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Grev kararının asılması

-Sendika başkanının açıklaması

-Belediye Başkanının açıklaması

BOYUT 360 MB

SÜRE 05.54

========================================================

5)ŞEHİTLERİN TABLOLARINA YOĞUN İLGİ

SİVAS'ta Ressamlar Derneği tarafından 'Yedi renk yağlı boya resim sergisi' açıldı. Sergide en çok ilgiyi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tabloları gördü.

Sivas Ressamlar Derneği tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergide 7 ressama ait 58 çalışma yer aldı. Sergi açılışını, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve bazı protokol üyeleri gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Yıldızhan, "Sivaslı ressamlar, yüreklerinin naifliğini, hoşluğunu eserlerine yansıtmışlar. Sivaslılar olarak bizlere de onların eserlerini keyifle seyretmek düşüyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sivas Ressamlar Derneği Başkanı Arif Sayyar da, derneklerinin zaman zaman resim kursları verdiğini ve 2017 yılının ilk 6 aylık çalışmalarının burada sergilendiğini söyledi. Vali Yardımcısı Yıldızhan ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi. Sergide yer alan İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tabloları ise yoğun ilgi gördü. Sergiye gezenler şehitlerin tabloları ile fotoğraf çektirdi. Sergi 23-31 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.



Görüntü Dökümü

----------------------

-Serginin açılışı

-Şehitlerin tablolarına gösterilen ilgi

-Konuşmalar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

(82 mb)

