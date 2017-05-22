DHA YURT BÜLTENİ- 12



Amanoslarda çatışma : 1 uzman çavuş şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, askeri erkan, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı. Törende şehidin kızı 3 yaşındaki Asmin Ece hiç bir şeyden habersiz babasının fotoğrafını öperken eşi Seda Sevinç ise yardımla ayakta durabildi. Şehit Sevinç'in özgeçmişinin okunmasının ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar dua etti. Törenin ardından şehidin cenazesi karayolu ile memleketi Malatya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye Valisi Kerem Al ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer protokol üyelerinin görüntüsü

- Tören alanındaki askerlerden görüntü

- Şehidin kızını kucağında tören alanına getiren bir yakını

- Şehidin naaşının getirilmesi

- Şehidin kızının yakınının elini bırakarak tören alanına gitmeye çalışması

- Askerlerin şehidin naaşına selam durması

- Şehidin kızından detay görüntüler

- Şehidin naaşı ve törene katılanların görüntüsü

- Şehidin eşinin görüntüsü

- Kucağından kızı ile ağlarken görüntüsü

- Şehidin kızının yakasına babasının fotoğrafının takılması

- Şehidin kızının yakasındaki babasının fotoğrafını öpmesi

- El sallarken görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracına konulması

- Şehidin kızı ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracında gidişi ve kızının el sallaması

- Cenaze aracının tören alanından çıkışı

SÜRE:03'58" BOYUT: 242 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Otomobilde 76 kilo esrar ele geçti, 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde poşetler içerisinde 76 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği Eyüp A., yönetimindeki 27 LR 230 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada bagajdaki poşetlerde 76 kilo esrar ele geçirildi. Esrar el koyan polis, sürücü Eyüp A. ile yanında bulunan Mehmet G. ve Yalçın A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin otomobilde arama yapması

- Ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA,()

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Düzce'de midibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

DÜZCE'de, kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Emre İpekçioğlu yönetimindeki 71 EE 549 plakalı otomobil, kavşakta Levent Ercan'ın kullandığı 81 DP 753 plakalı özel halk midibüsüyle çarpıştı. Yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomnobilde bulunan Durul İpekçioğlu yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpekçioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Lüks yaşam vaadiyle dolandırılan mahalleli eylem yaptı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, zengin olma ve lüks yaşam vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. Seslerinin duyulmasını isteyen mahalleli "Size lüks hayatlar yaşatacağım" diyerek paralarını alan Aydın Y. (Yıldırım) (26) ve onunla birlikte hareket ettiğini öne sürdükleri Reşat A.'nın (Akdemir) bulunmasını istedi.

Karşıyaka'nın Örnekköy Mahallesi sakinleri, Aydın Y. ve Reşat A.'nın kendilerini lüks evlerde lüks hayat vaat ederek dolandırdığını öne sürerek eylem yaptı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre aynı bölgede oturan ve kentsel dönüşümle birlikte müteahhitliğe başlayan Aydın Y., finans şirketi kurduğunu söyleyip kendisine para verenlere lüks evlerde, lüks hayat yaşatmayı vadetti. Güvenlerini kazanmak için mahalleliyi lüks mekanlara yemeğe götüren Aydın Y., önceleri topladığı paraların fazlasını geri dağıttı. Mahallede güven kazanan Aydın Y., son olarak yüklü miktarda para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Aydın Y.'ye uluşamayan mahalleli dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahalleli, kendilerini dolandıran Aydın Y. ve Reşat A.'nın yakalanmasını istedi.

"EVİNİN TAPUSUNU VERENLER BİLE OLDU"

Mahalle sakinlerinden Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe (37), mahallede çok sayıda kişinin Aydın Y.'ye güvenip evini, otomobilini ve parasını verdiğini belirterek, "Aydın Y., 'Yüksek kar marjıyla sizi zengin yapacağım' diyerek para toplamaya başladı. 'Paranızın değerlenmesi, işlenmesi amacıyla şirket kurduk ve çok güzel bir sistem bulduk' dedi. Bize anlattığı sistem için evini arabasını satıp veren oldu. Yüklü miktarda para veren oldu. Bu insana o kadar güvendiler ki evinin tapusunu veren de aracını bu kişinin üzerine yapan da oldu. Şimdi insanlar mağdur durumda. Neredeyse bütün mahalle dolandırıldı. Yaklaşık 150 milyon lira civarında para topladılar. Bu kişi bu mahalleden başladı ve duyduğumuza göre Ege Bölgesi'nde birçok ilde, ilçede ve mahallede bu şekilde para toplamışlar. Çok sayıda evini veren aile var. Bir o kadar da borçlandığı için evini satmak durumunda kalan insan var" dedi.

"LÜKS YAŞAMA ÖZENDİRİP GÜVENİMİZİ KAZANDI"

Mahallede galericilik yapan ve 300 bin lira parasının dolandırıldığını iddia eden Gökhan Etkatmış (33), "Bu kişi bizim kapı komşumuz. Bizim mahallenin insanı. Yoksa bu kadar insan güvenip parasını vermez. 'Kıbrıs'ta finans şirketi kurdum' dedi. 'Yüzde 20 kar oranıyla sizi de katalım şirkete' dedi. Kimliklerimizi toplayıp, 'Sizi kayıt yaptım' dedi. Ben 300 bin lira verdim. Borçlu olanlar alacaklılarıyla kanlı bıçaklı hale geldi. Mahalleli birbirine düştü. İlk başlarda topladığı paralardan lüks arabalarla gelip para dağıtıldı güven sağlamak için. Size lüks hayatlar yaşatacağım diyerek lüks mekanlara yemeğe götürdü. Güven sağladıktan sonra paraları toplamaya devam etti. Yaklaşık 1 yıl böyle devam etti. Paralarda geri dönüşler yaptı. Ancak en sonunda yüklü miktarda para toplayıp kayıplara karıştı. Aydın Y.'ye sesleniyorum; çıksın ortaya bu kadar insan mağdur durumda" diye konuştu. Aynı mahallede yaşayan Veli Basan da "İlk başlarda para verenler daha fazlasını geri alıyordu. Ben de evimi satıp parasını verdim. Dolandırıldığımızı sonradan anladık. Çünkü herkesin güvenini kazanmıştı. Mağduruz" dedi. Ellerindeki pankartlarla mahallede yürüyüş yapan ve Aydın Y'nin bulunmasını isteyen mahalleli, bir süre sonra dağıldı. Polisin haklarında soruşturma başlattığı Aydın Y. ve Reşat A. henüz yakalanamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylem yapan mahalle sakinlerinden görüntü

- Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe ile röportaj

- Gökhan Etkatmış ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Mardin'deki 1400 yıllık galeri mezarlık ilk defa ziyaretçilere açıldı

MARDİN merkeze bağlı Dara Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu bulunan 1400 yıllık galeri mezarlık, yapılan çalışmalardan sonra ilk defa ziyaretçilere açıldı.

Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Dara Antik Kenti’nde, 7 yıl önce ortaya çıkarılan ve Roma döneminde, yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı, binlerce kişinin bir arada olduğu 1400 yıllık galeri mezarlık ilk defa ziyarete açıldı.

YENİDEN DİRİLİŞ AYİNLERİ YAPILIYORDU

Dara'da yapılan kazılarda, Nekropol alanının uzun dönemler kullanıma tabi tutulduğu, çeşitli dönemlerde farklı kültür ve inançlara ait gömüler yapıldığı anlaşılmış ve 2010 yılında galeri mezarda yapılan kazılar sırasında, mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarılmıştı. Bu mezarların kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı, "Ezekiel-Ölüleri Dirilten Peygamber" ile ilişkilendirildiği ve bu insanların yeniden dirileceklerine inandıkları gün için bu mezarda toplandıkları tespit edilmişti. Milattan sonra 6’ncı yüzyılda oluşturulan bu alanın Hristiyanlık inancındaki, yeniden diriliş ayinleri için Romalılarca inşa edildiği, toplu bir mezarlık alanı olduğu ve dünyada başka örneğinin olmadığı anlaşıldığından, buluntuların insitü olarak korunmasına karar verilmişti.



85 BİN LİRA HARCANDI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) doğrudan 85 bin lira denekle restorasyonu yapılan Galeri Mezarı, rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için; girişi cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için yürüyüş platformu oluşturuldu. Galeri mezar, avlusunda yürütülen kazı çalışmaları ve alt katında yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak ziyarete açıldı.



RUHLARIN CENNETE UÇMASI İÇİN MEZARA KANDİL YAPMIŞLAR

Dara Antik Kenti'nde düzenlenen açılışa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Galeri mezar hakkında Vali Mustafa Yaman'a bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, "Burası 6 ve 7'inci yüzyıllarda kullanılmış bir mezarlık alanı. Yeniden dirileceklerine inanan insanların kemikleri var. Yapılan kazı çalışmasıyla çok sayıda insanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Kutsal kitaplarda bahsedilen Ezekiel Peygamber’in ruhlara nefes vermesi ve yeniden diriliş mucizesinin kapı girişinde işlendiği galeri mezar, 573 yılında Sasaniler tarafından savaşta öldürülenlere itafen, Doğu Romalılar tarafından 591 yılında yaptırılmıştır. 2010 yılında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında yapının alt katında yüzlerce insana ait kemik ile birlikte kandiller ve su kapları açığa çıkartılmıştır. Kandilleri ruhun cennete geçişinde rol aldığına inanıldığı için her mezarlık için bir kandil bulundurulmuş" dedi.

HEM ÇEVRE DÜZENLEMESİ HEM RESTORASYONU YAPILDI

Dara Antik Kenti'ni, MS 507 yılında Romalılar'ın, "askeri garnizon şehri" olarak kurulduğunu hatırlatan Aydın, 2010 yılından bu yana şehrin mezarlık alanında çalışmalar yürüttüklerini, burada yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı antik Roma Mezarlığı'nın hem restorasyonunu, hem de çevre düzenlemesini yaptıklarını anlattı.



KAZDIKÇA TARİH FIŞKIRIYOR

Kesintisiz yaklaşık 1400 yıldır mezarlık olarak kullanılan alanın turizm için çok önemli bir değer taşıdığını ifade eden Aydın, yapılan düzenlemelerle antik kentin turizme daha da entegre olduğunu aktardı. Roma Dönemi'ne yolculuk yapmak isteyenlerin şehirde tur atmaları ile birçok ayini görebileceğini kaydeden Aydın, "Dara kazıldıkça daha da zenginleşiyor, kazıldıkça tarih fışkırıyor ve özüne dönüyor. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz" diye konşutu.

MEZARLIKTA 3 BİN KİŞİYE AİT KEMİKLER VAR

Mezarda bulunan 3 binin üzerinde kişiye ait olan insan kemiklerinin yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıklarının tahmin ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konşutu:

"Büyük galeri mezarın kireçtaşı anakayanın oyulmasıyla üç kattan oluştuğu görülmektedir. Katlar işlevsel olarak birbirinden ayrılmıştır. Üst kat, ritüel sahnelerinin sergilendiği alan, orta kat, dört kenarında bulunan tonozlu mezarlarda çoklu gömülerin yapıldığı alan, alt kat ise toplu gömüler için kullanılmıştır. Büyük galeriye giriş, üzerinde kabartmalar bulunan görkemli bir kapıyla sağlanıyor. Kabartmanın üzerinde ölülerin yeniden diriltilmesi sahnesi işlenmiştir. Kabartmanın sol tarafında kanatlı bir figür bulunmaktadır. Kanatlı figürün sol alt köşesinde insan kafataslarından oluşan ve ölüleri simgeleyen bir kemik yığını yer almaktadır. Kanatlı insan tasvirinin üzerinde kanatlı melek tasviri ve bu melek tasvirlerinin hemen sağ köşesinde ise aşağıya doğru bulutların arasından uzanan ve Tanrı’nın elini simgelediği düşünülen bir kabartma yer almaktadır. Kapının sağ tarafında, hayat ağacının yanında yer alan Hz. Meryem ve kucağında Hz. İsa olduğu düşünülen tasvirler yer almaktadır. Bu tasvirlerin üzerinde ise kiliseyi simgeleyen çatı rölyefi bulunmaktadır." Dara Mahalle Muhtarı İbrahim Bilgiç, bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle Dara'ya da ziyaretçi artışının olduğunu belirterek, herkesi antik kenti gezmeye davet etti. Açılıştan sonra Dara Antik Kenti'nde zindan olarak tabir edilen mekanda Türkçe ve Kürtçe bir müzik dinletisi düzenlendi.



Görüntü Dökümü:

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-Dara'dan görüntü,

-Mezarlık ve tarihi mekanlardan görüntü,

-Vali Mustafa Yaman, İl Müdürü Alaaddin Aydın ve köy muhtarı İbrahim Bilgiç'in konuşmaları

-Mezarlıktaki kemikler

-Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

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Bodrum'da yağmur sonrası güzel hava keyfi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu sabah başlayan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Yağmura karşı hazırlıklı olan bazı turistler şemsiyeyle dolaşırken, bazıları denize girdi.

Bodrum'da bu sabah başlayarak aralıklarla süren yağmur sonrası, güneş kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı ilçede; yerli ve yabancı turistler ilginç anlar yaşadı. Hazırlıklı olan bazı turistler, şemsiye ve yağmurluklarla dolaşırken; aynı anda bir yandaki koyda bulunan tatilciler ise denize girip güneşlendi. Ankara'dan kente tatile gelen öğretmen 35 yaşındaki Belgin Güleryüz, "Vallahi bugün çok şaşırdık 10 dakika önce yağmur yağdı şu anda çiseliyor ve biz güneş altında oğlumla denize giriyoruz, çok keyifli bir gün. Bodrum'un yağmurunu da güneşini de aynı anda gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağan yağmurdan görüntü

- Şemsiyelerle dolaşanlardan görüntü

- Açan güneş denize girenler güneşlenenler

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()