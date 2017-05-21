DHA YURT BÜLTENİ-12

Operasyondaki askerlere yıldırım isabet etti: 1 şehit

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

Şemdinli kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü bölgede bulunan askerlerden Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.

Haber: ŞEMDİNLİ (Hakkari), () -

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İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde virajda 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Selçuk Akçay idaresindeki 41 JB 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kerim Kök idaresindeki 37 FC 766 plakalı otomobil virajda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoldan geçen bir hemşire yaralılara ilk müdahale müdahalede bulunarak çocuk yaralıları otomobiline aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan 10 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçlardan görüntü

Yoldan görüntü

Yaralılara müdahale edilmesi

Çocuklardan görüntü

Haber: Faruk KIYAK/KANDIRA(Kocaeli), () -

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Uçurumda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, Babadağ'ın zirvesinden paraşütle single (tekli) atlayış yapan ve uçurumdaki kayalıklara zorunlu iniş yapan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Fatih Tekin, AKUT tarafından kurtarıldı.

İzmir'den yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen üniversite öğrencisi Fatih Tekin, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın zirvesine çıktı. 1800 metre pistinden single (tekli) atlayış yapan Tekin, bulutların arasına girerek yönünü kaybetti. Görüş mesafesi kısalan Tekin, Babadağ'ın güney batı yamacındaki 600 metrelik uçurumda, kayalıkların üzerine zorunlu iniş yaptı. Uçurumunun 400'üncü metresinde mahsur kalan Tekin, cep telefonuyla AKUT ve AFAD'tan yardım istedi. Tekin'in mahsur kaldığı uçurumun üzerine halatla iniş istasyonu kuran ekipler, arazinin kayalık olmasından dolayı paraşütçüye güçlükle ulaştı. Halata bağlanan Tekin, 5 saat süren operasyonun sonunda mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tekin'i kurtaran AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık, "100'er metrelik 4 halat kullanarak paraşütçüye ulaştık. Daha sonra paraşütçüyü halatla mahsur kaldığı yerden kurtardık. Sağlık durumu gayet iyiydi. Zorlu bir operasyon başarıyla sona erdi" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Paraşütçünün halatla uçurumdan çıkarılmasından görüntü

- Zirveye ulaşan paraşütçünün görüntüsü

- AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Bisikletle gezinti yapan 2 çocuk kayalıklardan düştü

KAYSERİ’de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde yaşandı. Murat Uludağ'ın kullandığı ve arkadaşı Okan Karaman’ı da arkasına bindirdiği bisikletle gezmeye başladı. Uludağ bisikleti kullandığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklardan düştü. Kazada bisikleti kullanan Uludağ ve Karaman yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı çocukların hastaneye getirilişi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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MHP'li Durmaz:Ülkücü hareket bu ülkenin zapt edilemeyecek son kalesidir

MHP Yozgat İl Başkanlığı 12’nci olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı İbrahim Ethem Sedef, tek aday girdiği kongrede yeniden başkan seçildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda yapılan, kongrede partililere hitaben konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 Temmuz ve referandum süreçlerini anlattı,uyarılarda bulundu. Durmaz, “Her şey açık, ortada ve çok net. Allah rızası için ülkücülüğe yakışır bir şekilde, cemaatin ya da başkaca bu ülke üzerinde hesabı olan küresel güçlerin taşeronu olmaya hiç kimse soyunmasın, onlara da fırsat vermeyin. Çünkü milliyetçi ülkücü hareket bu ülkenin zapt edilemeyecek son kalesidir Allah’ın izniyleö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan görüntü

Detay

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın konuşması

İl Başkanı İ. Ethem Sedef’in görüntüsü

Yönetimden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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Türk kirazı Çin yolunda

TÜRKİYE ile Çin arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Manisa'ya gelen Çin heyeti, Alaşehir ilçesindeki kiraz bahçelerinde, işleme, paketleme ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Alaşehir'e gelen Çin Şengay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong ve Çin Hainan Giriş Çıkış Bürosu Kıdemli Uzmanı Xu Wei, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Soykan başkanlığında, Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği, Manisa ve Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, kiraz işleme, paketleme soğuk uygulama, kalıntı konularında bilgi paylaştı. Alaşehir yaş sebze meyve ihracatçısı Pia işletmesinde incelemelerde bulunan Çin ekibi, kirazın toplanması, nakliyesi, soğutulması, depolanması, kalıntı raporları, paketlenmesi bölümlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden paketleme ve saklama konularında bilgi aldı. Çin Tarım Bakanlığı Şengay Giriş Çıkış Kontrol Bürosu Müdürü Zhang Weidong, Türkiye'den yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Türkiye'nin kiraz üretim alanlarında ve ihracat yapan firmalarda incelemelerde bulunduklarını belirterek çalışmaları rapor ederek bildireceklerini açıkladı. İhracatçı firma sahibi Pakistanlı Ali Bagir, Çin ile yapılan protokolün kendilerini memnun ettiğini belirterek "Biz ihracat yapmaktan çok mutluyuz, yeter ki devletimiz bize imkanları sağlasın. Ben dünyanın en büyük kiraz işleme ve paketleme sistemini Alaşehir'de kurdum. Saatte 40 ton kiraz işleyebilecek kapasiteye sahip. Geçtiğimiz yıl saatte 20 ton olan üretim kapasitesini bu yıl 40 tona çıkardık. Bu işletme Türkiye'de tek, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan işletmeye eş değerdir. Çin ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Biz hazırız, yeter ki devletimiz lojistik imkanları sağlasın. Geçen yıl 12 bin ton, yani Türkiye kiraz ihracatının yüzde 20'sini biz yaptık. Bu yıl hedefimiz bu rakamları birkaç kat katlamak" diye konuştu.

REKOLTEDE YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Alaşehir'de bulunan Pakistanlı iş adamı Ali Bagir, Türkiye'de kiraz rekoltesinin 400 bin ton civarında olduğunu hatırlatarak "Geçen yıl sadece 60 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin pazarının açılmasıyla bu rakamı daha da yukarılara çekebileceğiz. Bu yıl rekoltede yüzde 20 gibi bir düşüş bekliyoruz. Ama buna rağmen ihracatımızı önceki yıllara oranla daha da yukarılara çekeceğimizi umuyoruz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Serkan Soykan ise Çin'e kiraz ihracatının kolaylıkla yapılabileceğini belirterek "Çin'den gelen heyet kiraz üretim alanları, paketleme ve soğuk işlem uygulama alanlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda heyet raporunu Çin devlet yetkililerine iletecek. Bu incelemeler sonunda ümit ediyoruz ki 2017 ihracat sezonunda Çin'e kiraz göndereceğiz. Devlet ihracatçılarımıza her türü kolaylığı sağlayacak. Hava ve deniz yoluyla ihracat gerçekleştirilecektir. Çin halkı Türk kirazının aromasını, tadını, kokusunu çok beğeniyor. Hedefimiz Çin pazarına girmek olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Heyetin kiraz bahçelerinde yaptığı incelemeden görüntü,

-Ali Bagir ile röp,

-Serkan Soykan ile röp.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Şampiyon boğa ile zafer pozu

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası'nda 23'üncü Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Başaltı kategorisi finalinde rakibini zorlu bir güreşten sonra yenen Karagöz isimli boğanın sahibi Rıdvan Kesici, sevincini boğasını öperek gösterdi, kızı Betül Kesici ile zafer pozu verdi.

Çamlıhemşin Belediyesi tarafından Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde Rize ve Artvin'den getirilen 64 boğa, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti. Havanın soğuk olması nedeniyle katılımın düşük olduğu güreşleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile yaklaşık bin kişi izledi. Kalabalık arasındaki bazı vatandaşların boğalara kenardan taktik vermeye çalıştığı gözlendi.

BALLA, KURUM ÜZÜMLE BESLEDİĞİ BOĞASI BİRİNCİ OLDU

Zorlu mücadeleye Karagöz isimli boğası ile katılan Rıdvan Kesici ile kızı Betül, güreşi heyecan içinde izledi. Baba ve kızı, başaltı kategorisi finalinde uzun süren güreşi kazanan boğalarını sevinç gösterileri arasında alandan çıkardı. Sahibine 12 bin lira para ödülü kazandıran Karagöz, götürüldüğü ahırında da alkışlarla karşılandı. Boğasını öperek kutlayan Rıdvan Kesici, bir yıldır kestane balı ve kuru üzümle beslediği boğasının galip gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Kesici, " Karagöz 3 yıldır yarışmayı kazanıyor. Hakiki kestane balı ve kuru üzüm ona doping oluyor" dedi. Boğa ile yakından ilgilenen Betül Kesici de, "Küçüklüğümden beri onlarla büyüdüm. Sürekli yaylalarda beraberdik. Karagöz ile iyi anlaşıyoruz. Bu yıl da kazandı. Onunla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 58 bin lira para ödülü verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğa güreşi alanı detayları

Boğaların güreşmesi

Boğa sahibi Betül Kesici ile röp.

Karagöz isimli boğanın güreşmesi

Sahibinin sevinçleri

Rıdvan Kesici ve kızı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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