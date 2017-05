DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KEMER'DE TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tur midibüsünün devrildiği kazada Türk, Alman ve Avusturyalı 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemer-Kumluca karayolunun Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Türk, Alman ve Avusturya vatandaşlarını taşıyan Özay Gökçe yönetimindeki 07 LBF 16 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si Türk 13 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

=================================================

2)4. GÜNEYDOĞU İŞ KADINLARI ZİRVESİ, VAN'DA BAŞLADI



VAN'da düzenlenen 4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'nde konuşan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, "Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadın. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır" dedi.

ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) iş birliğinde düzenlenen zirveye, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın eşi Holly Holzer Bass, JCI Diyarbakır Eşbaşkanı Mustafa Şekercioğlu, Didem Yaka ve iş kadınları katıldı. Açılışa Türkçe 'Hoş Geldiniz' diyerek başlayan ABD Adana Konsolosu Specht, JCI Diyarbakır Şubesi ile etkinliği düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi. Kadınların zaferlerini duymak ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları nasıl yenebileceklerini birlikte düşünmek istediğini söyleyen Specht, "Diplomasi de iş hayatı gibi erkek egemenlikçi bir dünya. Dolayısıyla kadın diplomatlar kendileri gibi düşünen güçlü kadınlarla gruplar oluştururlar. Buraya kendi grubumdaki bazılarını beraberimde getirdim. Bir diplomat ve ABD Türkiye Büyükelçisinin eşi olan Holly Holzer Bass ile birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

Specht, burada cinsiyetin ötesine giderek, yetenekleri maksimize edecek, kişisel ve profesyonel hayatı ilerletecek, yaşanılan toplumu ve ekonomiyi geliştirecek çözümler düşünmeye çalışacaklarını söyledi. Bir feminist olduğunu belirten Specht, şöyle dedi:

"Size şimdi bazılarınıza tartışmalı ve provokatif gelecek bir şey söylemek istiyorum. Ben bir feministim. İnsanlar bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda her zaman hem fikir değiller. Benim için feminist olmak, her kadının kendi hayatının ne olması ve ne olabileceğini belirleme hakkına sahip olduğuna inanmaktır. Başka hiç kimsenin ona kendi seçeneklerini zorlama şansı yoktur. Eğer mühendis, doktor ve astronot olmak istiyorsa veya evde çocuklarını yetiştirmek isteyen bir anne olmak istiyorsa olmalıdır. Hayattaki yolu kendi seçimidir. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Kadınlar olarak başarıya ulaşmak yolunda erkek iş arkadaşlarımızın karşılaşmadığı engellerle karşılaşıyoruz. Daha küçükken bu engellerle karşılaşmaya başlıyoruz. Okulda, matematik ve bilimin erkeklerin dünyası olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Sizi bilmiyorum ama benim küçükken okuldaki bütün Matematik ve fen öğretmenlerim erkekti. Kariyerimizde çoğunlukla erkeklerin yapabileceklerini yapamayacağımızı duyarız. Biz kadınlar, 'Yapamazsın' kelimesini duya duya yapamayacağımıza inanmaya başlarız."

150 DEVLET BAŞKANINDAN SADECE 10'U KADIN

Kadınların iş hayatında ve politikada yeterince temsil edilmediğini belirten Specht, rakamların da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Specht, "Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadındır. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır. Bu inancı gerçeğe dönüştürmemiz için birbirimizi desteklememizin zamanıdır. Bugün hepimiz buradayız, çünkü başarılıyız. Başarılı olmamıza rağmen dünya bizi erkeklerden farklı yargılıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre insanlar başarılı erkekler ve başarılı kadınlar hakkında daha farklı düşünmektedir" diye konuştu.

Specht, kadınların her gün 'yapabilirim' diyerek güne başlaması gerektiğini belirterek kadınlardan hırslı, azimli olmalarını ve risk almalarını istedi.

JCI Diyarbakır Eş Başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka'ya plaket verilmesinin ardından zirve, basına kapalı olarak devam etti.

=====================================================

3)GENÇLER BEDENLERİYLE KEMAL ATATÜRK İMZASI ATTI

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Genç Sarı Zeybekler Gönüllüleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

Genç Sarı Zeybekler Gönüllüleri'nin girişimi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 1919 kişi Anıt Alanı'nda bir araya geldi. Giydikleri siyah özel tişörtlerle Atatürk Anıt alanında toplanan gönüllüler ellerinde Türk Bayraklarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

Yağmura rağmen ilgi gören etkinliğe katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası için burada bulunduklarını ifade ederek, "O imza salt bir imza değil. O imza Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisini, ülke, bayrak sevgisini, manevi şahsiyetini milli hassasiyetlerini ve Türkiye sevgisini ama ondan öte de Hatay sevgisini gösteriyor" dedi.

========================================================

RODOS'A KAÇMAK İSTEYEN 13 FETÖ'CÜ DÖVİZLE YAKALANDI (EK)

4)MESLEKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Rodos' adı verilen operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Balıkesir Eski Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı İ.D., Ankara Bala Eski İlçe Emniyet Müdürü İ.Ş.,. meslekten ihrac edilen Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi M.K., Mozambik'te mimarlık yapan M.S.B., müteahhit O.T., ikisi çocuk, ikisi ev kadını S.N.K., S.T., A.D. ve Y.H., meslekten ihraç edilen, Denizli'de öğretmen B.G., işçi emeklisi O.H. ve organizatörler M.K.ve S.K. olduğu belirtildi.

MUĞLA/

=======================================================

5)AVOKADODA 'ALANYA' MARKASI DOĞUYOR

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika'dan getirilen avokadonun tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretimine başlandı. Alanya'da geçen yıl 3 bin dekardaki 32 bin 680 ağaçta 1700 üretici avokado üretti. Yıllık ortalama 750 ton avokado üretilen Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale geldi. Alanyalı çiftçiler, dünya üzerinde bulunan 12 çeşit avokado arasından yapılan testlerle en uzun süre meyve verecek ağacı yetiştirmeyi başardı. Melezleme çalışmalarının ilk meyvelerini alan üreticiler yeni avokadonun üretimini seri hale getirilmesi durumunda yeni meleze 'Alanya' adını verecek.

