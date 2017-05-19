DHA YURT BÜLTENİ-12

Çorum'da DEAŞ'lı tutuklandı

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Türkiye'ye geldiği tespit edilen Suriye uyruklu 27 yaşındaki A.E.A. polis tarafından Alaca İlçesi'nde gözaltına alındı. İlçede tarım işçisi olarak çalıştığı anlaşılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.E.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlının adliyeden çırılışı

- Polis otosuna bindirilişi

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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(ÖZEL) - İlik kanserinden ölen er Gaziantep'te toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konulan ve dün tedavisinin sürdüğü hastanede vefat eden sıhhiye er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yüksekova'da vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konulan er Ogün Güzelyer Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 7 aylık asker Ogün Güzelyer dün hastanede vefat etti. Güzelyer için öğle vakti Gaziantep Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Merkez Komutanı Albay Hakan Şahin ile Güzelyer'in babası Cuma, annesi Gülseren ve yakınları katıldı. Gülseren Güzelyer törende, oğlunun Türk bayrağıyla örtülü tabutunun önündeki fotoğrafa bakıp gözyaşı döktü. 3 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan Ogün Güzelyer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen askerin bayrağa sarılı tabutu

- Cenaze namazının kılınması

- Askerin yakınlarının tabuta sarılması

- Asker annesinin tabut başında oğlunun fotoğrafına bakması

- Askerin tabutunun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının hareketi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Pencereden atlayarak intihar etti

AFYONKARAHİSAR'da, 28 yaşındaki Mesut K., oturduğu 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden atlayarak intihar etti.

Marulcu Mahallesi Fevzi Dede Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Mesut K., sabaha karşı pencereden sokağa atladı. Mesut K.'nın kan içindeki hareketsiz duran bedeniyle karşılaşan çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mesut K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik şeridi çeken polis ekipleri inceleme başlattı. İncelemede, Mesut K.'nın psikolojik sorunları bulunduğu, tedavisi için Bolu'dan gelerek yakınlarının yanında kaldığı tespit edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde bir süre tedavi gördüğü kaydedilen 1 çocuk babası Mesut K.'nın cenazesi incelemeden sonra morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahsın intihar ettiği bina (genel)

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulans ve polis araçları

-Olay yeri detayları

HABER KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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Fırtına gençleri durduramadı

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. 3 bin metrede hızı saatte 70 kilometreye varan fırtınaya tutulan öğrenciler, birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştı. Tüm zorluklara rağmen zirve yapan gençler dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki Dedeman Oteli önünde saat 09.00'da otobüslerle gelen 250 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Erdal Emeç, Atatürk Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Spor Temsilcisi Yunus Emre Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli bir havada başlayıp, zirveye doğru çıkıldıkça yağmur ve fırtınaya tutulan öğrenciler anlamlı bir tırmanışa imza attı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ihtiyaç molası veren öğrenciler, giderek hızını artıran fırtınaya tutuldu. Zaman zaman şiddetini artıran fırtına nedeniyle ayakta güçlükle duran öğrenciler, birbirlerine sarılarak destek aldı. Bu sırada yağan yağmur ve fırtınaya rağmen gençler el ele tutuşup Paladöken'in Ejder zirvesine doğru tırmanışa geçti.

19 Mayıs törenlerini zirvede anmak istediklerini söyleyen Yunus Emre Karaca, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu tırmanışları daha yaygın hale getireceğiz. Böylesine anlamlı bir tırmanışta bizi yanlız bırakmayan üniversite gençliğine ve Spor Bilimleri Fakültesine ve Spor Lisesine teşekkür ediyoruz. Bu tırmanışta ülkemizi bölmek isteyen hainlere karşı birlik ve beraberliğimiz ile birlikte Atamıza duyduğumuz saygımızı gösterdik. Zaman zaman yakalandığımız fırtına rağmen zirveye ulaştık" dedi.

Tırmanışa katılan DADAK, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Lisesi'nin öğrencileri Palandöken'in zirvesine çıktıklarında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL)

-Öğrencilerin tırmanış hazırlığı

-Tırmanış

-Öğrencilerle röp

-Fırtınaya lakalanmaları

-Öğrencilerin zor anları

-Zirvede açılan Atatürk posteri ve Türk Bayrağı

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi (2)

19 MAYIS YARI MARATONU KOŞULDU

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen maraton Samsun Valisi İbrahim Şahin'in startı ile başladı. 41'i kadın 180 sporcunun katıldığı maratonu erkeklerde Ankara EGO Spor Kulübü'nden Gateye Gelaw 01.05.08'lik derecesiyle birinci, Galatasaray Spor Kulübü'nden Yusuf Alıcı 01.05.12'lik derecesiyle ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü'nden Aykut Taşdemir 01.05.30'luk derecesiyle üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletleri ilk üç sırayı aldı. Sebahat Akpınar 01.16.06'lık derecesiyle birinci, Fadime Çelik 01.16.25'lik derecesiyle ikinci, Fatma Demir ise 01.17.20'lik derecesiyle üçüncü olarak bitirdi.

Maraton sonrasında hava muhalefieti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu tarafından madalya, kupa ve tam altın hediyeleri ile çiçek verildi.

Görüntü dökümü

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-Sporcuların finiş çizgisine gelişleri

-Ödül töreni

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

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İslahiye'de, 19 Mayıs kutlaması

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle uzay çatılı pazar alanında kutlandı.

İslahiye'de Atatürk Stadında yapılması planlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle uzay çatılı pazar alanına alındı. Pazar yerinde park halindeki araçların kaldırılmasının ardından stadyumda bulunan öğrenciler buraya getirildi. Pazar alanında yapılan kutlamalara; İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106’ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması başlayan kutlamalarda şiirler okundu, gösteriler düzenlendi.

Protokol üyelerinin ayakta izlediği kutlamalarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen sportif etkinliklerde dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uzay çatılı pazar alanı

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Kars’taki Bayramda uyuyan köpek

19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kars'ta düzenlenen törenleri sırasında uyuyan bir köpek, belediye görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı durusu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlere Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP) ve diğer protokol üyeleri katıldı. Bir sokak köpeğinin bayrak ve flama taşıyan öğrenciler önünde uzun süre güneşli havada asfalt üzerinde uzanıp uyuması rahatsızlık verdi. Öğrencilerin sevgi gösterdiği köpek, belediye görevlileri tarafından yerinden kaldırılmak istendi. Bazı öğrencilerin itirazına rağmen belediye görevleri boynuna bir ip bağlayarak köpeği alandan uzaklaştırdılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törer alanında öğrenciler önünde yatan köpekten genel ve detaylar

Köpeğin belediye görevlilerince yerinde kaldırılması, bir öğrencinin müdahalesi

Köpeğin belediye görevlilerince alandan uzaklaştırılması

Tören alanından genel ve detayar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Fenerbahçeli Köybaşı’dan 19 Mayıs Sürprizi

Fenerbahçe spor kulübünün ünlü sporcusu İsmail Köybaşı okulunun Beden eğitimi Öğretmeninin isteğini yerine getirerek onlara sürpriz yaptı. İmzalı Fenerbahçe formalarını 19 Mayıs sürprizi olarak İskenderun’a gönderdi.

İskenderun Anadolu Lisesi Beden eğitim Öğretmeni Turgut Deliveli, İsmail Köybaşı’dan mezun olmuş öğrencileri ve arkadaşlarının talebi üzerine imzalı forma istediğini söyledi. Okulun bahçesinde öğrencileri ile bir araya gelen Beden eğitimi Öğretmeni Deliveli, “Okulumuzun medarı iftiharı çok sevdiğim öğrencim Fenerbahçe spor kulübünün oyuncusu İsmail Köybaşı ile onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kendisinden ricamı yerine getirerek sürpriz yapmıştır.ö dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Deliveli, İsmail Köybaşı imzalı Fenerbahçe formalarını öğretmen Ergün Saydam ile belediye zabıta memuru Ali Şir’e verdi. Kendisi içinde Musa Sow imzalı gelen Fenerbahçe formasını okulun öğrencilerine göstererek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Okulun bahçesinde öğrenciler

-Beden eğitimi öğretmeni Turgut Deliveli’nin konuşması

-Sırayla Fenerbahçe formalarını teslim etmesi

-Öğrencilerin alkışları

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Bayramiç'te kaza, 6 yaralı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobilin ehliyetsiz sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza dün (perşembe) saat 23.00 sıralarında Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Ezine İlçesi'nden Bayramiç'e panayıra gelen 6 genç, eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde Ezine'ye dönmek için yola çıktı. 16 yaşındaki Barış Çekiç'in yönetimindeki 17 KR 978 plakalı otomobil Türkmenli Köyü Mevkii'nde aniden geri dönüş yaptı. İddiaya göre yaşı küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı için geri dönmek isteyen Barış Çekiç, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki sürücü Barış Çekiç ağır, diğer arkadaşları Refik Cansever (15), Muharrem Uğur Çolak, (16), Yunus Kuşçu, (17), N.R (15) ve A.R (16) hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan sürücü Barış Çekiç, Ezine Devlet Hastanesi7ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralılardan ve hastaneden görüntü,

-Hurdaya dönen araçtan görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Görüntülü- Mersin'in kelebeklerini fotoğrafladılar

MERSİN'de bir grup fotoğrafçının 2 yıldır sürdürdüğü çalışmanın ardından kentte yaşam alanı bulan kelebekler fotoğraflanarak açılan sergide sergilendi.

Mersin Fotoğraf Derneği bünyesinde oluşturulan 'Mersin'in kelebekleri ileri makro atölyesi' üyeleri eğitmen Mehmet Sürer, Selami Türk, Sezin Gökgün gözetiminde kentin farklı noktalarında yaşayan kelebekleri fotoğrafladı. Projenin tamamlanması ile birlikte Ali Yaroğlu, Arif Örslü, Bülent Döner, Deniz Hacıbakioğlu, Esen Şentut, Ersay Özkara, Gültekin Kayalar, Kıymet Gündodu, Mehmet Sürer, Mustafa Ercan, Mustafa Fındık, Recep Göçer, Selami Türk, Sezin Gökgün ve Yıldız Özlütaş Tutal'ın fotoğraflarından oluşan sergi ve gösteri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterinin ardından söz alan Mehmet Sürer ve Sezgin Gökgün, meraklıların sorduğu soruları cevaplandırarak, proje ve kelebekler hakkında bilgi verdi.

Mersin Fotoğraf Derneği'ndeki sergi, bir hafta boyunca açık kalacak.

Görüntü Dökümü

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- Sergideki fotoğraflardan görüntü

- Sergiyi gezenler

- Fotoğraflara bakanlar

- Gösteriden görüntüsü

- Atölye sorumluları bilgi verirken

- Sergiye katılanlardan genel ve detay

- Sergide fotoğrafları bulunanlara teşekkür belgesi verilirken

- Arazideki kelebeklerin görüntüsü

- Arazide fotoğraf çeken fotoğrafçılar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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