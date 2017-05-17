DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TRUMP'IN İSTEDİĞİ RAHİP BRUNSON'U, GİZLİ TANIK MİSYONERLİK VE FETÖ'YÜ AKLAMAKLA SUÇLAMIŞ(EK)

KİLİSE ÖNÜNDE ATEŞ AÇILMIŞ

Görüntü Dökümü

-----------------------------(ARŞİV (1 NİSAN 2011)

- Kiliseden görüntü

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Atakan ŞEN / İZMİR, ()

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2)AÇLIK GREVİNİ SÜRDÜREN KEMAL GÜN'E OĞLUNUN KEMİKLERİ TESLİM EDİLECEK

TUNCELİ'de düzenlenen hava harekatında öldürülen DHKP-C'li oğlu Murat Gün'ün kemiklerinin verilmesi için 83 gün önce açlık grevi başlatan Kemal Gün'ün durumunun kötüye girmesi üzerine sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan heyet Vali ve Başsavcılıkla yaptıkları görüşmenin ardından, kemiklerin kısa bir süre sonra kendisine teslim edileceği bildirildi. Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda 83 gün önce açlık grevi başlatan Kemal Gün'ün oğlunun kemiklerinin verilmesi için karar çıktı. Aralarında Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Başsavcı Behçet İşlek ile Gün'ün durumunun kötüye gittiğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA için bekletilen oğlunun kemiklerinin babasına teslim edilmesi için görüştü.

Vali ve Başsavcı ile yapılan görüşmenin ardından heyet, hava harakatında öldürülen DHKP-C'lilerin DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan kemiklerin işlemlerinin tamamlandığı ve kargo ile Tunceli Cumhuriyet başsavcılığına gönderildiği kemiklerin buraya ulaştığı anda açlık grevi yapan baba Kemal Gün'e teslim edileceğini açıkladı.

Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, görüşmeyle ilgili Baro binasında düzenlediği basın toplantısında, Başsavcı Behçet İşlek'in olayla ile ilgili olarak operasyon yapılan bölgede olay yeri inceleme çalışması sonucunda elde edilen materyallerin DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini dile getirdiğini ifade ederek, orada öldüğü ifade edilen kişiler ile ailelerinin doku örneklerinin mukayesesi noktasında olay yerinde elde edilen materyallerde DNA profilinin bulunamadığını Başsavcı tarafından dile getirildiğini söyledi. Yıldırım, "DNA profili bulunamayan cenazeler Adli Tıp Kurumu tarafında yapılacak başka işlem bulunmadığı için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Yasalara göre kimliklendirmeye konu olamayan bu kemik parçaları, Tunceli Belediyesi'ne teslim edilecek. Halihazırda Tunceli Belediye Başkanvekilliğini yürüten Tunceli Valisi Osman Kaymak ile heyet olarak son bir görüşme yaptık. Sayın Vali, ailenin talebi doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kendilerine teslim edilecek olan kemiklerin Kemal Gün'ün talebi doğrultusunda kendisine teslim edilecek. Kemiklerin Gün, tarafından istenildiği yere gömülebileceğini sadece kendilerine resmi olarak gömüleceği yerdeki köy muhtarı tarafından nereye gömüldüğüne dair fotograf ve görüntü getirilmesi gerekiyor. Bizler yaşam hakkının kutsallığına inanan insanlar olarak yasalarla güvence altına alınan yaşam hakkı nedeniyle kemiklerin teslim edilmesi ile birlikte Kemal Gün'ün açlık grevini sonlandıracağına inanıyoruz"diye konuştu. Vali ve Başsavcı ile görüşme yapan heyet daha sonra 83 gündür Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevini sürdüren Kemal Gün'ü ziyaret etti. Gün, burada yaptığı açıklamasında, oğlunun kemiklerinin verilmesi açlık grevini sonlandıracağını dile getirerek, kemikleri köylerinde toprağa vereceğini söyledi. Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ise, cenazelere ait kemik ve kalıntıların ve diğer bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda olduğu, kemiklerin kargoya verildiğini ve bir iki gün içinde Tunceli'ye ulaşacağını dile getirerek, "Vali bey, Adli Tıp'tan gelecek cenazenin kendilerine teslim edilir edilmez cenazeyi Kemal Gün'e vereceklerini ve ailenin cenazeyi istediği yere defnedebileceğini bizlere taahhüt ettiler. Umarız ki bu taahhüt gerçekleşir ve bir an evvel de bir yaşam hakkı ihlali yaşanmadan bu açlık grevi cenazenin teslim ile sonlanır diye düşünüyoruz. Kemal amca da bizlere cenazenin kemiklerin kendisine teslim edilmesi durumunda açlık grevini sonlandıracağını söyledi"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Baro Başkanı Yıldırım'ın basın toplantısı

-Heyetin Kemal Gün'ü ziyaret etmesi

-Kemal Gün ile yapılan görüşme

-Diyarbakır baro başkanının açıklamaları

-Gün'ün konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, () -

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3)ÜST GEÇİTTE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İZMİT'te, iş kazası geçirmesi nedeniyle ayrıldığı fabrikadan parasını alamadığını iddia eden 32 yaşındaki Akif S. üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler yaklaşık yarım saat görüştükleri Akif S'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalıştığı sırada iş kazası geçirmesi sonrası işsiz kaldığını ve iş yerinden parasını alamadığını iddia eden Akif S. D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte korkulukları aşarak köprünün çelik ayaklarına çıktı. Akif S.'yi üst geçitte görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Akif S. ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından Akif S. ikna olarak üst geçide çıktı. Akif S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İntihara teşebbüs eden kişi

-Polisin ikna edip indirmesi

-Vatandaş detayları

(Haber-Kamera:Ergün AYAZ-İZMİT/

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4)İLÇEYE İNEN YAVRU AYI YAKALANARAK KORUMAYA ALINDI

DÜZCE'nin Cumayeri İlçesi'nde annesi avcılar tarafından vurularak telef edildiği ileri sürülen 3 aylık yavru ayı ilçe merkezine indi. Vatandaşlar tarafından yakalanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi.

İlçeye bağlı Yaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, köpeğinin havlaması üzerine evden dışarıya çıktığında bahçenin kenarındaki yavru ayıyı gördü. Mustafa Çakır ve çevredekiler, yavru ayıyı kovalayarak kendi evi ile yandaki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası arasında bulunan bahçede sıkıştırdı. Bir kişi, yavru ayıyı ensesinden tutarak yakaladı. Bu sırada haber verilmesiyle gelen polislerden birisi ayıyı aynı şekilde ensesinden tutup İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının girişindeki nöbet kulübesine kilitledi.

Polisler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri gelinceye kadar yavru ayıyı armutla beslemeye çalıştı. Yavru ayı, gelen milli parklar görevllieri tarafından nöbet kulübesinde kafes içine konularak Efteni Gölü mevkisindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yavru ayı burada veteriner kontrolünden geçirilecek. Avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen anne ayı ile ilgili araştırma yapılacağı, bulunamaması durumunda da yavru ayının Bursa veya İstanbul'da rehabilitasyon merkezine götürüleceği belirtildi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evin önünde köpek havlıyordu. Gittim baktım ayı yavrusu. O arada peşine koştum yakalamaya çalıştım, yakalayamadım. Emniyetin yanına sıkıştı. İlk önce emniyeti aradım, daha sonra zabıtayı aradım. Bu köşede sıkıştırdık. En son yakaladık. Emniyetin kulübesine bıraktık. Bunlar 3 yavru diye söylenti var. Annesinin Taşlık Köyü'nde vurulduğu yönünde iddialar var. Aç kalınca köye indi yavru" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşların ayıyı yakalamaya çalışması (cep telefonu)

-Polisin ayıyı kulübeye götürmesi (cep telefonu)

-Ayının kulübeden çıkarılması

-Çevredeki vatandaşlar

-Ayının kafese konulması, kamyonete konulması

-Ayının kafes içinde görüntüsü

-Kamyonetin gitmesi

Süre: 5.35 Boyut: 178 MB

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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5)ABD'Lİ GÖZLÜK KRALININ TATİL KEYFİ

ABD'li gözlük mağazaları zinciri sahibi Doug Barnes ve ailesi, 105 milyon dolarlık yatlarıyla birlikte Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne demir attı. Gümüşlük Koyu'nda bir gece kalan Barnes, bugün Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol aldı. ABD'li işadamı Doug Barnes, eşi Moly Barnes ve çocuklarıyla ile birlikte çıktığı Ege turunda, Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. 50 metre uzunluğundaki 105 milyon dolar değerindeki, Bahama bayraklı 'Azzurra 2' isimli yatıyla, dün (salı) akşam, Bodrum'un Gümüşlük Koyu'na demirledi. Geçen yıl ekim ayında da üç günlüğüne Bodrum'a gelerek tatil yapan Barnes'ın yatın üzerinde Gümüşlük'ü izleyip seyir keyfi yaptığı görüldü. Ailesi ise yatın üzerinde bir süre sabah sporu yaptı. Barnes ve ailesinin akşam Gümüşlük'te sahile çıktığı ve bir balık restoranda yöresel deniz ürünlerinden, ayrıca salata ve şaraptan oluşan yemek yedikleri öğrenildi. Barnes ailesi, bugün öğle saatlerinde Gümüşlük Koyundan demir alarak Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Teknenin genel detay görüntüsü

- Teknenin üzerindeki aile bireyleri ve Barnes'ın Gümüşlük koyunu izlerken görüntüsü

Haber- Kamera:Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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(ÖZEL)

6) ÖZDEMİR BEY MEZARI BAŞINDA ANILDI

GAZİANTEP savunmasının önemli isimlerinden Ali Şefik Özdemir Bey, mezarı başında düzenlenen tören ile anıldı.

Asri Mezarlıkta düzenlenen anma törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Özdemir Bey'in mezarına protokol üyelerinin çiçek bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve askerler tarafından 3 pare saygı atışı yapıldı.

Tören Müftü Ahmet Çelik tarafından dua edilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Ali Şefik Özdemir Bey'in mezarı

- Törene katılanlar

- Mezara çiçek bırakılması

- Saygı duruşu ve saygı Atışı

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 52 MB

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7)9 YAŞINDAKİ KAAN, RESİM SERGİSİ AÇTI

SİVAS'ta 9 yaşındaki Kaan Çamlıbel yaptığı çalışmalardan oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı.

Sivas'ta Selma ve Fuat Çamlıbel çiftinin tek çocuğu olan ve üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 9 yaşındaki Kaan Çamlıbel kendi çalışmalarından oluşan resim sergisi açtı. Aynı zamanda Reşit Akif Paşa İlkokulu 3'üncü sınıfta okuyan Kaan Çamlıbel, resim öğretmeni Ahu Gaye Kaya'nın desteğiyle toplam 65 adet resim çizdi. Küçük ressam çizdiği yağlı boya ve sulu boya resimlerden 47'sinin yer aldığı ilk kişisel sergisini açtı. Alışveriş Merkezi içinde bulunan Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılışa Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) kurucusu Prof.Dr. Necate Baykoç Dönmez, Kaan'ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Küçük ressam Kaan, resim sergisi açmaktan mutlu olduğunu belirterek, resimlerini bazen bakarak bazen de hayal ederek çizdiğini söyledi.

"ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK"

Küçük ressam Kaan'ın 2 yıldır profesyonel olarak resim çalışması yaptığını söyleyen annesi Selma Çamlıbel, "Oğlumun ilk sergisi, çok heyecanlı ve mutluyum. Yaklaşık 2 yıldır öğretmeniyle birlikte profesyonel olarak resim çalışması yapıyor. Şu an sergimizde 47 tane resim var. Kendisi resimlerini yaptıktan sonra herkesin görmesini istedi. 'Sergi açalım' dediğimizde Kaan çok sevindi. Sergi gününü de heyecanla bekledi. Kaan 2.5 yaşlarındayken kağıt ve kalemle çizmeyi seviyordu. O yaşatan itibaren ilgisi başlamıştı. Yaşı ilerledikçe boyalarını aldık. Resime olan ilgisi ve sevgisinden dolayı öğretmeniyle birlikte çalışmalara başladı. Biz Kaan'ı bu alanda desteklemeyi düşünüyoruz. Kendisi resim yapmak istediği sürece biz yanındayız" dedi.

Kaan'ın Görsel Sanatlar öğretmeni Ahu Gaye Kaya ise, "Kaan'la bir süre önce tesadüfen tanıştım. Beraber çalışmalar yapmaya başladık. Yeteneğini keşfettik. Zaten ailesi bunun farkındaydı. Kaan benimle çalıştıktan sonra daha da ileriye gitmesi için elimizden geleni yaptık. Çok yetenekli bir çocuk. Bu yaştaki çocuğun böyle şeyler çıkarması gerçekten mucizevi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Daha iyi şeyler başarabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü:

-Kaan ve ailesinin görüntüsü

-Yaptığı resimler

-Serginin açılışı

-Çocuğun konuşması

-Annesi ve öğretmeninin konuşmaları

-Serginin gezilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(211 mb)