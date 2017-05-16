DHA YURT BÜLTENİ-12

TORBA KOYU'NDA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaz ayları öncesi bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deniz dibi temizlik kampanyasında bu hafta Torba Koyu temizlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin geçen yıl yaptığı anketlerde ülke genelindeki en iyi sosyal sorumluluk projesi de seçilen 'Denize en çok mavi yakışır' adlı deniz dibi temizlik kampanyasına devam ediliyor. Torba Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar yardımıyla yapılan çalışmalara Turgutreis Denizciler Derneği ile bölgede yaşayan vatandaşlar ve çevre gönüllüleri destek oldu. Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları da bölgeye giderek çalışmaları takip etti. Etkinlik boyunca deniz dibinden 46 kilo cam, 58 kilo demir, 30 kilo tekstil olmak üzere toplam 134 kilo atık çıkarıldı. Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürdü. Çalışmanın 24 Mayıs'ta Bardakçı Koyunda devam edeceği belirtildi. 5 Haziran'da ise Bodrum merkezde son bulacak.

Görüntü Dökümü

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- Temizlikten görüntü ve çıkan atıklardan görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: BODRUM (Muğla) , )



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SAVAŞ GEMİLERİ BODRUM'DA HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na Bağlı 'TCG Giresun', 'TCG Kılıç', 'TCG Dolunay' ve 'TCG Alb. H. Burak' isimli Türk savaş gemileri, Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı.

Bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen savaş gemileri, yerli ve yabancı turistler ve Bodrum halkının oldukça ilgisini çekti. Gemilerden önce 63 metre boyunda ve 7 metre genişliğindeki ve 1998 yılından beri 'Kılıç' sınıfı hücum bot olarak kullanılan P330 numaralı 'TCG Kılıç', halka açıldı. Daha sonra ise 140 metre boyunda 15 metre enindeki ve 1998 yılından beri savaş gemisi olarak kullanılan F491 numaralı 'TCG Giresun' halkın ziyarete açıldı. Gezilen iki geminin yanı sıra diğer gemiler de açıkta demirledi. Oldukça ilgi gören gemilerin yarın da ziyaret edilebileceği, ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Gemilerden genel detay görüntü

- Ziyaretçilerden görüntü vardır.

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), )

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TRAFİK MÜDÜRÜ İBİŞOĞLU: OTOBÜSLERDE HERKES EMNİYET KEMERİNİ TAKMALI

KAYSERİ Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü Muğla'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını anımsatarak, ‘’Otobüslerde herkesin emniyet keremi takması zorunluluğu var. Sadece bir veya birkaç kişinin kemeri takması önemli değil. Kaza anında, araçtakiler birbirlerine çarpıyorlar, savruluyorlar. O nedenle, emniyet kemerinin takılmasına çok dikkat edilmeli’’ dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından halk otobüsü, servis araçları ve ticari taksi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminere, sürücüler, öğrenciler ve trafik polisleri katıldı. Seminerin açılışında konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, Kayseri’de yapılan trafik denetimleriyle ilgili bilgiler verdi. İbişoğlu, ‘’Ülkemiz, geçtiğimiz yıl ve bu güne kadar çok önemli olaylar yaşadı. Trafik denetimlerimizde geçen yıla göre bir azalma oldu. Yaşanan bu olaylardan her meslek grubu, çeşitli şekillerde etkilendi’’ diye konuştu.

Kayseri ile birlikte büyük şehirlerde uygulamaya konulan whatsapp ihbar hattının Kayseri’de yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan Hakan İbişoğlu, ‘’Kentimizde watsapp ihbar hattı 2015 yılında uygulanmaya başladı. O yıl, 6 bin civarında ihbar yapılmışken, geçtiğimiz yıl bu rakam 15 bine çıktı. Bu ihbarlardan 9 bin civarına para cezası kesildi. Her ihbarın cezaya dönüşmesi mümkün olmayabiliyor. Bizler, kural ihlallerinin fotoğrafla çekilmesini değil, videoya alınmasını istiyoruz. Bu şekilde bize ulaşan görüntüler inceleniyor ve gerekiyorsa, kural ihlali yapan sürücüye ceza kesiliyor. İhbarı yapan kişiye de bilgi veriliyor’’ diye konuştu.

Emniyet kemerinin çok önemli olduğunu vurgulayan İbişoğlu, şunları kaydetti:

‘’Trafik görevlileri olarak bizler, her yaş grubuna, her fırsatta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgiler veriyoruz. Simülasyon aracımızda bunu gösteriyoruz. Emniyet kemerini takmak, sadece sürücü ve yanındaki yolcu için değil, araçta bulunan herkes için zorunludur. Geçtiğimiz gün Muğla’da bir midibüs kazası meydana geldi ve 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Otobüslerde de herkesin emniyet kemerini takması zorunlu. Bu konuda araç görevlileri, gerekli uyarıları yapıyorlar. Otobüste bir veya birkaç kişinin kemerini takması yeterli değil, herkesin takması gerekiyor. Çünkü kaza anında insanlar, birbirlerine çarpıyorlar, kafalarını çarpıyorlar, savruluyorlar ya da fırlıyorlar. O nedenle herkesin kemerini takması, çok önemli.’’

Trafik görevlilerinin amacının, sürücülere ceza kesmek ya da devlete gelir sağlamak mantığı olmadığını kaydeden İbişoğlu, ‘’Bizlerin asıl amacı, trafik kurallarına en üst sevide uyulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, sürücüler, bir can taşıdıklarını unutmamalılar. Sürücülerle ilgili en çok şikayet, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak oluşturuyor. Sürücü arkadaşlarımız, telefonla konuşmaları gerekiyorsa, kulaklık kullansınlar ve tek kulaklarıyla görüşmelerini yapsınlar. Telefonu kulağa götürerek yapılan görüşmeler, kazalara davetiye çıkarıyor’’ ifadelerini kullandı.

Seminerde daha sonra MOBESE kameralarına yansıyan çeşitli kaza görüntüleri, sürücülerle paylaşıldı ve konunun uzmanları tarafından bilgiler verildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafik Deinetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu'nun konuşması

- Genel detay

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 5 dakika 34 saniye/178 MB



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Kapadokya'ya, Meksikalı gelin

MEKSİKA'da özel havayolu şirketinde çalışan 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola, Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde aynı yaştaki turizmci Ramazan Kokoz ile Türk usulü düğünle evlendi.

Meksika'nın başkenti Meksico City'de yaşayan ve bir havayolu şirketinde çalışan Arreola, tatil için geldiği Avanos'ta turizmci Ramazan Kokoz ile tanıştı. Tatil bittikten sonra ülkesine dönen Arreola ile Kokoz, bir süre sosyal medya üzerinden arkadaşlıklarını sürdürdü. Bu süreçte birbirlerine aşık olan çift, evlilik kararı aldı. Avanos'ta bir turistik tesiste Türk usulü yapılan düğüne, Meksikalı gelinin anne ve babası ile arkadaşları da katıldı. Nikahta gelin Arreola, tercüman aracılığıyla 'Evet' dedi. Düğünde söylenen türküler eşliğinde doyasıya eğlenen Arreola ve Kokoz, geleneksel Meksika şapkası taktı. Türk adetlerine göre gelinin eline kına da yakılırken, Meksikalı konuklar çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meksikalı gelin ve damadın salona gelişi

-Gelin ve damadın dans etmeleri

-Gelin ve damadın davetlilerle birlikte dans etmeleri

-Düğünden opak fotoğraflar

-Genel detay

Haber - Kamera: Metin YILDIRIM/AVANOS-Nevşehir,()



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MEKTEBİM OKULLARI’NDAN LÜLEBURGAZ’A 1500 ÖĞRENCİLİK DEV KAMPÜS

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde dev eğitim yatırımı planlayan Mektebim Okulları, 1500 öğrenciye hizmet verecek yeni kampüsünü tanıttı. Yaklaşık 22 bin metrekarelik kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesinin yer alacağını kaydeden, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, eğitimli toplumlarda kalkınma ve huzurun yüksek olduğunu söyledi.

Mektebim Okullarının Lüleburgaz ilçesinde yapmayı planladığı yeni okulun tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi. Programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Mektebim okulları kurucusu Ümit Kalko ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan okulun kurucusu Ümit Kalko, en çok eğitime ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, “Bir okul açılır, bin hapishane kapanır derler. Dolayısıyla gerçekten de ülkemizde en çok ihtiyaç olan şey eğitim. Eğitimin de karşılığında şu anda bir eğitim yatırımcısı olmak eğitim girişimcisi olmak Türkiye’den keyif veren işlerden bir tanesi. Düşündüğünüz zaman eğitimli olan tüm toplumların kalkındığını ve gerçektende kendi işlerinde çok huzurlu bir ortamda yaşadıklarını görürsünüz. Gerçekten de baktığınız zaman, eğitimli toplumlarda suç oranları düşüktür, eğitimli bir toplumda sağlık sorunları azdır, daha az sağlık sorunları yaşarlar, çünkü kendilerine dikkat ederler. Yine baktığınız zaman eğitimli bir toplumda trafik kazalarının sayısı çok azdır, çünkü herkes kurlarla uyar. Dolayısıyla eğitimli toplumu düşündüğümüz zaman, sağlığımızdan, ekonomimizden, kalkınmamızdan birçok şeye katkısı var. Özel okullar eğitimin neresinde? Özel okullar söz konusu eğitimin kalitesini arttırmak için çok büyük emek sarf ediyorlar. Biliyorsunuz yıllardır ülkemizde bir kangren olan dershane krizinin artık okullara dönüşüyle beraber ve bu dönüşümün yatırım teşvikleriyle desteklenmesi ve bu okulların öğrenci destek mekanizmasıyla desteklenmesiyle bir yola girildi bu yolla beraber Türkiye’de yüzde 4’lerde olan özel okullaşma oranı yüzde 8, 5-9’lara kadar gittiö dedi.

1500 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Konuşmaların ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde kurulması planlanan kampusla ilgili bilgiler verildi. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Mektebim Lüleburgaz Kampüsü’nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi yer alacak. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, buz pisti, binicilik alanı, sanat ile müzik atölyelerini barındıracak olan okullarda 3D laboratuarı, drama, bale salonu bulunacak. Mektebim Lüleburgaz Kampüsünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete girerek 1500’e yakın öğrenciye hizmet vermesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Detay görüntüler

-Okul kurucu Ümit Kalko konuşma

-Salondan görüntü

-Yapılacak okulun maketinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-

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AKTOB BAŞKANI YAĞCI: ANTALYA'DAKİ BÜYÜME ORANI YÜZDE 30-40 OLMALI

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'ya nisan ayında gelen turist sayısının yüzde 35 oranında arttığını belirterek, "Türkiye'nin bugünkü koşullarda büyümesinin çok iyi olması lazım. 2016'da Rus turistin hiç olmadığını düşünürsek, Rus turistin devreye girmesiyle ve Avrupa'daki düşüşün de duracağını varsayarsak Antalya'daki büyüme oranı yüzde 30-40 olması lazım" dedi.

AKTOB'un aylık olağan toplantısı Kemer'deki Renaissance Hotel'de yapıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da sezonun başlamasıyla Rus pazarından ciddi talep gördüklerini söyledi. Ruslardaki talep artışının 2015 yılı rakamlarını geçen seviyede olduğunu aktaran Yağcı, "Sevindirici olan gelişme de Alman pazarında düşüş yaşıyorduk nisan ayında. Almanya'daki tatillerin nisan ayına denk gelmesiyle beraber Antalya'da ilk defa bu sene yüzde 2'lik bir artışımız var Alman pazarında. Tabi bizim temennimiz Almanya'daki bu artışın da tüm seneye yayılması. Mayıs, haziran, temmuzun olduğu yüksek sezonda da bu pazardaki artışın devam etmesini istiyoruz. Rusya'nın güçlü bir şekilde Antalya'ya geldiğini ve geri dönüş yaptığını görüyoruz. Nisan ayında yaşadığımız bu büyüme trendini mayıs ve sonrasında da olmasını umut ediyoruz" dedi.

'ALMAN VE RUS PAZARI ÇOK ÖNEMLİ'

Rus pazarında bu yıl ciddi bir beklentileri olduğunu vurgulayan Erkan Yağcı, "2016 yılına kıyasla çok ciddi bir artışımız var. Hedefimiz 2015 yılı rakamlarını geçip, 2014 yılı rakamlarına yaklaşmak. Bu da ne oluyor 3-3.5 milyon civarında bir Rus turisti Antalya'da ağırlamak. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek o kadar iyi olacaktır. Antalya dünya turizm şehri. Türkiye'nin dünya başkenti. Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 12'nci şehir. Bu güçlü pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunun için de Alman ve Rus pazarı çok önemli. İlk verilere baktığımız zaman 2016 yılı kıyasıyla bir büyüme söz konusu. Bu büyümenin ekseninde de Rusya pazarı devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük tur operatörü Almanya'nın, Türkiye'ye bakış açısıyla ilgili bir haber var, 'Türkiye karamsar değiliz, olumlu bakıyoruz' diye. Tabi bu sevindirici gelişme. Yeni bir açıklama yapıldı Rusya'dan, Rus tüketicinin Türkiye'de tatil yapmasının olumluya geçtiğini aktarıyor. Bunlar sevindirici olaylar. Biz gerçekten turizmin çok iyi olmasını istiyoruz. Çünkü turizm çok stratejik bir sektör. Türkiye'nin petrolü yok ama turizmi var" diye konuştu.

'BU OLAYLARIN YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ'

Daha önce bu ayın son haftasında yapılması planlanan ancak hazirana ertelenen Rusya'daki Türkiye Festivali'yle ilgili de konuşan Erkan Yağcı, bu tanıtım çalışmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Booking.com ile ilgili sorun yaşadıklarına da değinen Erdal Yağcı, şöyle dedi:

"2013 ve 2014'te bu sorun Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanmıştı. Buradaki en temel sorun en iyi fiyatı verme koşulu. ABD bunu rekabete aykırı bularak bu koşulu kontratlardan kaldırarak çözdü. Biz aynısının Türkiye'de olmasını istiyoruz. Zaten bu şu anda sorun değil. Booking.com'dan faydalanan oteller var. Kedini tanıtma fırsatı olmayan ve yeteri kadar bütçesi olmayan oteller bir platform oluşturuyordu. Booking.com sonuçta dünya şirketi. Açıkçası bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zaten sıkıntılı bir dönemden geçtik. Bu tür olaylarla turizm sektörünün etkilenmesini istemiyoruz."

'BÜYÜMENİN ÇOK İYİ OLMASI LAZIM'

Antalya'ya nisan ayında gelen turist sayısının yüzde 35 oranında arttığını vurgulayan Erdal Yağcı, "Türkiye'nin bugünkü koşullarda büyümesinin çok iyi olması lazım. 2016'da Rus turistin hiç olmadığını düşünürsek, Rus turistin devreye girmesiyle ve Avrupa'daki düşüşün de duracağını varsayarsak Antalya'daki büyüme oranı yüzde 30-40 olması lazım. Normal koşullarda Türkiye'nin ve Antalya'nın turizmde büyüyeceği bir yıl olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Osman Ayık açıklaması

301 MB /// 09.14

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()