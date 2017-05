DHA YURT BÜLTENİ-12

BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; 24 KAZA KURBANI TOPRAĞA VERİLDİ (ek)

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: ANASIZLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLİRİM

Başbakan Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Cami'ndeki cenaze törenine katıldı. Cami çıkışında gazetecilere değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları söyledi:"Acımız büyük. Başımız sağolsun hayatını kaybedenlerin yakınlarına ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Anneler Günü. İsterdik ki daha iyi şekilde annelerimizin gününü analım. Anneler Günü annelerimizin acısıyla birleşti. Annelerimiz her şeyimiz. Onlar olmasa olamazdık. Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne olduğunu bilirim. Bütün annelerin bugününü buruk da olsa tebrik ediyorum. Şehit analarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Büyük bir kaza her yönüyle araştırılacak. Sonunda kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor. Eksikler araçta varsa, sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkar."

'KAZA HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILACAK'

Başbakan Binali Yıldırım, kazanın her yönüyle araştırılacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaza her yönüyle araştırılacak. Hata sürücü hatası mı yol hatası mı kontrol edilecek. Yol nedeniyle yapılan kaza oranı çok azaldı ama hiçbir şey 'Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır' gerçeğini değiştirmez. 1-2 dakika acele çok şey fark ettirir. Bizim arzumuz tabi seyahat eden vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşması, kavuşmasıdır. Onların yollarda acı çekmelerini, yollarda bu ve buna benzer kazalara kurban gitmelerine arzu etmiyoruz. Bakın 24 tane ocağa ateş düştü. Bu acı az bir acı değil, Allah başka buna benzer kaza bela vermesin."

Görüntü Dökümü

---------------------

-Başbakan Yıldırım ın açıklaması

İZMİR/

====================================================

2)KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde Tekgöz kaplıcaları yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Kayseri yönünde giden 32 yaşındaki Veli Yardımcı yönetimindeki 35 EC 736 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjü aşıp takla atarak karşı yöne geçti ve bu yolda seyir halinde bulunan 57 yaşındaki Sami Ürek yönetimindeki 16 VZ 399 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada, her iki otomobil sürücüleri Sami Ürek ve Veli Yardımcı ile 35 EC 736 plakalı otomobilde bulunan 30 yaşındaki Selda Yardımcı yaşamını yitirdi. Kaza yapan otomobillerin birinde bulunan ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk ise yaralandı.

Yaralı çocuk, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kayseri- Ankara karayolunda trafik bir süre aksadı. Cesetlerin alınması ve kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra yolda ulaşım yeniden sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Olay yeri

-Hayatını kaybedenler

-Genel detay

(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 15 saniye/ 46 MB

=======================================================

3)22 YILDIR ŞEHİT OĞLUNUN SEMBOLİK MEZARINI ZİYARET EDİYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 74 yaşındaki Döndü Doğan, 22 yıldır şehit oğlunun sembolik mezarını ziyaret ediyor. Anneler gününde de oğlunun mezarına giden yaşlı anne, dua edip gözyaşı döktü.

1985 yılında Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu-85' tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit olan ve naaşı bulunamayan Sıtkı Doğan için İslahiye şehitliğine sembolik mezar yapıldı. Olaydan 10 yıl sonra yapılan sembolik mezara İdilli Mahallesi'nde oturan şehit annesi Döndü Doğan, fırsat buldukça geliyor. Acılı anne her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde yine kızı Ayşe ile oğlunun sembolik mezarına geldi ve dua etti.

Oğlunun 32 yıl önce şehit olduğunu ve cenazesi bulunamayınca 22 yıl önce ilçe şehitliğine sembolik mezarının yapıldığını anlatan Döndü Doğan, "Oğlumun 32 sene oldu şehit olalı. 22 yıl önce de buraya şehit mezarı yapıldı. Her yıl Anneler Günü'nde buraya gelip, oğluma dua ediyorum. Bugün de yine kızım ile birlikte bana gelemediği için şehit oğlumun mezarına geldim" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- İslahiye Şehitliği

- Şehit annesinin mezarda dua etmesi

- Şehit annesi Döndü Doğan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB

=============================================

4)MARMARİS'TE BURUK ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'i Anneler Günü nedeniyle ziyaret eden Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "O bizler, vatan ve bayrak için şahadete ulaştı, ruhu şad olsun" dedi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, eşi Hülya Yüksel, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, eşi Selma Sarıkaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker'i evinde Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Kapıyı açan anne Güzel Eker, karşısında Marmaris protokolünü görünce sarılarak gözyaşı döktü. İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın öğretmen eşi Selma Sarıkaya, Eker'in Anneler Günü'nü kutlayarak gözyaşları içinde çiçek hediye etti. Devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Bu anlamlı günde sizleri yalnız bırakmak istemedik. Nedip Cengiz kardeşim çok özel ve değerli bir görev adamı idi. O bizler için, vatan için ve bayrak için şahadete ulaştı. Kardeşimin ruhu şad olsun" dedi.

Evin her odasına şehit olan oğlu Nedip Cengiz Eker'in fotoğraflarını koyan anne Güzel Eker, ziyarete gelen ilçe protokolüne teşekkür etti. Baba Nihat Eker'in hac görevi için umrede olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Apartman dairesinin dışarıdan genel görüntüsü,

-İlçe protokolünün eşleriyle içeriye girmesinden görüntü,

-Anne Güzel Eker ve ilçe protokolünün genel görüntüsü,

-Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in anne Eker'e yaptığı konuşma

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

(Toplam: 2 dakika 53 saniye-208 MB görüntü)



========================================================

5)HASANCAN’IN ASKERLİK HEYECANI

Kayseri’de, doğuştan engelli 21 yaşındaki Hasancan Kazel, Engelliler Haftası nedeniyle, 1. Komando Tugayı'nda bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Hasancan Kazel için önce kına yakma töreni düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı. Hasancan, tekerlekli sandalye ile alkışlar eşliğinde geldiği salonda, giydiği asker üniforması ve postalları ile yakınlarını selamladı. Engelli Hasancan’ın babası Murat Kazel, "Oğlum Hasancan, doğuştan engelli. Engelli olmasına rağmen uzun süre askere gitmek için mücadele etti. Sonunda bu emeline ulaştı. Engelliler Haftası nedeniyle Hasancan bir günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugayı'nda askerlik görevini paraşütçü komando çavuş olarak görev yapıp, yemin etti. Bir baba olarak engelli de olsa çocuğumu askeri üniforma ile görmek beni çok duygulandırdı. Evinde engelli çocuğu bulunan insanlar çocuklarından utanmasın. Onlara yaşam sevinci kazandırsınö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hasancan’ın düğün salonuna gelişi

- Asker kınası yakılması

- Babası Murat Kazel ile röportaj

- Detay

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

6 dakika 06 saniye- 194 MB