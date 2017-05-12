DHA YURT BÜLTENİ - 12

Gaziantep'te 'mahrem imam' operasyonunda 19 tutuklama

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem imamları'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Gaziantep'teki 106 'mahrem imamı'na yönelik 26 Nisan'da 77 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 2'si Malatya ve Van'a, 1'i ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 28 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin adliyeye alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

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Babanın en zor anı, evlada son bakış



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşen 58 yaşınadki Aydın Maman, yaşamını kaybetti. Olay yerinde oğlunun cesedini gören baba 76 yaşındaki Sadettin Maman ise verilen sandalyeye oturup, oğluna gözyaşları içinde bakakaldı.

Edremit'te inşaat ustalığı yapan evli ve 3 çocuk babası Aydın Maman, iddiaya göre, yevmiyeyle çalıştığı Tuzmurat Mahallesi Şehit Gökhan Kıncak Caddesinde bulunan 4 katlı inşaatın çatı kısmındaki tuğlaları döşediği sırada, bugün saat 12.30'te dengesini kaybederek düştü. Maman'ın kafa üstü düştüğünü gören çevre sakinleri, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Maman'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ile kafatasında parçalanma olduğunu ve Maman'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre güvenli alırken, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğine bağlı ekipler delileri topladı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Maman'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi'ne morguna daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatın yakınlarında oturan Maman'ın çocukları, eşi ve babası kaza haberinin ardından olay yerine geldi. Aile yakınları sinir krizi geçirirken acılı eşi Hatice Maman, "Bırakıp bizi nasıl gittin" diyerek ağıt yaktı. Aydın Maman'ın babası Sadettin Maman da büyük bir üzüntüyle üstü örtüyle kapatılmış olan oğlunun cesedine baktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detayları

- Komşu röp

- Olay yeri incelenmesi

- Savcı inveleme

- İnşaat detayı

- Aile yakınlarından detaylar

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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Patlamada hayatını kaybeden 16 vatandaşa resmi anma

DİYARBAKIR'da PKK'nın 15 ton patlayıcı yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 vatandaş, Tanışık Köyü'ndeki mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybeden 16 kişi için tören öncesi mevlit okutulurken, köyde güvenlik güçlerinin aldığı olağanüstü güvenli könlemi dikkat çekti. Anma töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bir tek terörist kalıncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Terör sonlanıncaya kadar, en son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var" dedi.

Merkez Yenişehir İlçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda 12 Mayıs 2016 günü bomba yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu Tanışık Köyü'nde yaşayan ve hayatını kaybeden 16 kişi mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Tanışık Köyü'ndeki anma törenine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, kamu kurum müdürleri ve yakınlarını kaybeden köylüler katıldı.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı köyde jandarma ve polis özel harekat timleri, köy evlerinin damlarında güvenlik önlemi alırken, jandarma özel harekat timlerinin milli keskin nişancı tüfeği MKEK Bora-12 (JNG-90) ile görev aldığı görüldü. Köy camisinde kılınan Cuma Namazı'nın ardından protokol ve beraberindekiler köy taziye evine geçti. Burada mevlit yemeği yiyen protokol ve köylüler, daha sonra patlamada yaşamını yitiren 16 kişi için yaptırılan şehitliğe geçti. Yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra ölenler için burada da Kuranı Kerim okutuldu. Yapılan duların ardından patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları mezarları başına gelerek ağıtlar yakıp dua etti.

Vali Aksoy burada yaptığı konuşmada, 12 Mayıs 2016 tarihinde Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda yaşanan patlamada 16 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 26 vatandaşın da yaralandığını ve 38 çocuğun yetim kaldığını söyledi. Vali Aksoy, "Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşlarımızı hedef alan saldırısı sonucu 16 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 26 vatandaşımız yaralandı. 38 çocuk yetim kaldı. Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşları hedef alan bu alçakça saldırının yıl dönümünde kentte görev yapan kamu görevlileri olarak buradayız. Biz Danışık köyü halkının acısını paylaşmak onlara başsağlığı dilemek üzere buradayız. Terörle mücadele de devlet kararlı bir şekilde bu mücadeleye devam edecek bütün kurum ve kuruluşları bu konuda kararlı terör sonlanıncaya kadar en son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 19 yaşından, 70 yaşına kadar farklı yaş gruplarında bulunan bu insanlarımızın birinci yıl dönümü. Terör örgütünün sivil vatandaşları hedef alan bir çok eyleminden biri de geçtiğimiz yıl burada yaşadığımız eylemiydi. Acımasızca sivil insanları kadın, çocuk demeden genç demeden öldüren bir terör örgütü var. Ne terör örgütünün gerçek yüzü de Son yıllarda yapmış olduğu eylemlerle halk tarafından da artık açık bir şekilde görülmüştür. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere terör örgütüne artık bir çok kesim destek vermemekte, pirim vermemektir. Anam da Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terör örgütünün provakatif çağrılarına hiçbir zaman itibar etmemeiştir. ve kulak vermemiştir. Terörle mücadele konusunda devlet Büyük bir kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Terör örgütünü sonlanıncaya, kadar elinde silahlı tek kişi kalıncaya kadar, bütün güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyet içerisinde bu çalışmalarına devam edecektir. Huzur içerisinde, barış içerisinde bir Türkiye ve dünya olması dileğiyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

BİNGÖL, MUŞ VE DİYARBAKIR ÜÇGENİNDE BÜYÜK OPERASYON

Gazetecilerin olayla ilgili soruşturma durumunu sorması üzerine Vali Aksoy, "Devam ediyor bir çok noktada zaman zaman çeşitli operasyonlarda ele geçen bazı dokümanlar var. Özellikle biz kent merkezi ve dışında da kırsalda sürekli operasyon halindeyiz. Şu saat itibariyle de Bingöl, Muş,ve Diyarbakır üçgeninde devam eden büyük bir operasyonumuz var. Dolayısıyla kırsal kesimde de, sürekli operasyonlar devam ediyor ve ele geçen dokümanlardan , bir çok bilgiye ulaştırılıyor. Ele geçen bu bilgiler üzerinden de soruşturmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılılarımızın talimatları doğrultusunda, güvenlik birimlerimiz bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor" diye karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyde alınan güvenlik önlemleri

-Protokolün camiye gelişi

-Camide okunan mevlit

-Damlardaki jandarmaların

-Mevlit yemeğinden görüntüler

-Protokolün mezarlığa gelmesi

-Burada okunan dular, karanfil bırakılması

-Vali Aksoy'un konuşması

-Yakınların mezarlıkta ağıt yakması

-Şehitlikten detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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Dilenci operasyonunda anne bayıldı, çocukları ağladı

SAMSUN'da düzenlenen dilenci operasyonunda karşısında polis ve zabıtayı gören dilenciler, bayılır gibi yaptı, yanlarında bulunan çocukları ise ağladı. Annesinin elinden kaçan yabancı uyruklu küçük bir kız ise ekiplerce yakalandı.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlkadım Zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenci operasyonu düzenledi. 6 polis ve 25 zabıtanın katılımıyla düzenlenen operasyonda 24 cami ve çevresi kontrol edildi. Operasyonda 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 38 dilenci gözaltına alındı.

Karşısında resmi ekipleri gören dilenciler baygınlık geçirmiş gibi yaparken, yanlarında bulunan çocukları ise korkudan uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin elinden kaçan yabancı uyruklu bir kız ise ekipler tarafından yakalandı. Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrasında gözaltına alınan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Toplama Merkezi’ne götürülerek üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarında dilencilerin üzerinden toplam 1000 TL'ye yakın para çıkarken, polis Kabahatler Kanunu'na göre 10 kişiye 109 TL'den toplam bin 90 TL para cezası kesti. Yabancı uyruklu dilencileri ise haklarında tutanak tanzim edilerek kimlik tespiti için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan detaylar

-Dilencilerin alınması ve minibüslere götürülmesi

-Gazetecilerle tarışan dilenciler

-Bir dilencinin fenalık geçirmesi ve kızının ağlaması

-Dilencilerin toplama merkezine getirlmesi

-Dilencilerden detay

-Polisin ceza kesmesi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Telefon dolandırıcılığına 24 gözaltı



AYDIN merkezli 6 ilde yapılan operasyonda, ülke genelinde telefonla dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkartılan 31 kişiden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetten serbest bırakılırken, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen Aydın merkezli suç çetesi çökertti. Şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşları daha önceden yaptıkları hayat sigortasını yenileme bahanesiyle kandırıp hesaplarına para aktarma konusunda ikna ettikleri belirlendi. Teknik takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Afyon ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bulunan dijital verilere el konuldu. Gözaltına alınan 24 kişiden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 16 kişi ise sabah adliyeye sevk edildi. Ayrıca 7 kişinin arama çalışmaları sürüdüğü bildirildi. Çetenin ülke genelinde yüzlerce kişiyi 25 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlılar adliyeye girerken

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Edirne'de gergin duruşma

EDİRNE’de Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ı kentte getirip konferans vermesini sağlayan Edirne İslam Gençliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Habil Mert hakkında 59 sivil toplum örgütü üyesi kendilerine internet üzerinden hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetleri üzerine açılan davanın ilk duruşmasında gerginlik yaşandı.

Edirne İslam Gençliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, katıldığı bir televizyon programında, "6 yaşındaki çocuklar evlenebilir", "çalışan kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor" sözleri yüzünden çok sayıda tepki alan Sosyal Doku Başkanı Nurettin Yıldız’ın kentte geçen yıl Mayıs ayında konferans vermesi için çalışma başlattı. Edirne Nar Kadın Topluluğu ve çok sayıda sivil toplum örgütü Nurettin Yıldız’ın konferans vermemesi için imza toplayarak, Yıldız'ın konferansının iptal edilmesini sağladı. Ancak bir süre sonra sonra Yıldız, kente gelerek Gençlik Hizmetleri Kapalı Spor Salonu'nda kalabalık katılımla konferans verdi.

Bu süreçte iki grup arasında internetten bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaşanan tartışmaların ardından, Edirne Nar Kadın Topluluğu ile bazı sivil toplum üyesi 59 kişi. Edirne İslamcı Gençler Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Habil Mert hakkında hakaret ve tehdit suçundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine açılan davanın ilki Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 59 şikayetçi ile tutuksuz yargılanan Habil Mert’in hazır bulunduğu davada hakim, çok kalabalık olduğu gerekçesiyle salona sadece tarafları aldı. Mahkemede 59 müşteki avukatları aracılığı ve sözlü ifadelerinde Habil Mert’in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olduklarını söylediler. Sanık Habil Mert ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KAVGAYI POLİS ENGELLEDİ

Mahkeme çıkışı iki grup arasında sözlü sataşma yaşandı. Sözlü sataşmayla başlayan gerginlik sorası iki grup üyeleri bir birlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada gruplar arasında önlem alan polis araya girerek olayların çıkmasını engelledi. Daha sonra her grup ayrı zamanlarda adliyeden çıkışları sağlandı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında dışarı çıkartılan Nar Kadın Topluluğu adına konuşan Ceyda Demir, "Çalışmamızın başından itibaren, kendilerine Edirne İslam Gençliği adını veren grup ve bu grubun başkanı olduğunu söyleyen Habil Mert isimli şahıs tarafından sosyal medya üzerinden çeşitli hakaretler ile biz Edirne Nar Kadın Dayanışması destekçilerine karşı tehditlerde bulunuldu. Bu şahısların yapmış olduğu beyanlar yalnızca tehdit değil, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama niteliği de taşımaktadır.

Nurettin Yıldız’ın kadın ve çocuk düşmanı beyanlarına karşı, kendisine olan tepkimizi beyan etmek bizim siyasi ve vicdani sorumluluğumuzdur "dedi.

MADIMAK BENZETMESİ

Edirne Nar Kadınlar Topluluğu avukatı Can Çavuş, İslam Gençliği Araştırma Yardımlaşma Derneği Başkanı sanık Habil Mert’in mahkemede verdiği ifadesinde madımağı anarak tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. Çavuş, "Sanık daha ilk duruşmada suçunu kabul etmiş durumda. Hakaretleri tekrarlamış durumda. Bir durum var ki çok vahim, duruşmada Madımak anıldı, Madımak'ın yaşanması anıldı. Aslında dolaylı yoldan hakaret, tehdit devam ediyor. Gelecek celsede duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Habil Mert ise benzetmenin yanlış anlaşıldığını savunarak, "Biz zamanında o gün Sivas’ta bazı derin güçlerin halkı bir birlerine kırdırmak şeklinde halkın bir kısmını diğer kısmına saldırtmak suretiyle derin ellerin yapmış olduğu provokasyonların bir benzerinin geçen yıl Nurettin Hoca geldiğinde burada birileri tarafından sahneye konulacağından endişe ettik. Bu konuyla ilgili beyanımızda tamamen endişemizden sağ ve sol grupların veya İslamcı grupların bir birlerine birileri tarafından düşürülmesiyle alakalıdır. Bugün hakkımda şikayetçi olan kişilerin hiç biri sayfalarda bana yapılan yüzlerce hakareti küfürü İslami değerlere yapılan küfrün sahibi olmadığını bugün öğrendik. Bana hakaret edenlere karşı yazdığım bin cevap vardı o cevap yüzünden burada yargılanıyorum" dedi.

Gazetecilerin cevabın ne olduğunu sorması üzerine Mert, "Bizim ailemize küfür edildi. Bizim İslami değerlerimize hakaret edildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraflar arasındaki gerginlik

-Öğrencilerin adliyeden çıkışı

-Edirne adliyesi

-Güvenlik tedbiri alan polis ekipleri

-Öğrencilerin açıklaması

-Avukatın açıklaması

-Habil Mert’in konuşması

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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CHP Bolu İl Yönetimi'ne çağrı heyeti atandı

BOLU'da CHP İl Başkanlığı kongresinin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme, il yönetimini kongreye götürmek üzere 3 kişiyi çağrı heyeti olarak atadı.

Parti üyesi Mehmet İlker Karaoğulları, 2015 tarihinde yapılan CHP İl Başkanlığı kongresinin merkez ilçe delege seçimleri yapılmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle 148 imza toplayıp Bolu 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren mahkeme sonuçlandı. Karar duruşmasında il yönetimi avukatı, Merkez Yürütme Kurulu tarafından olağan kongre kararı alındığını ve ilan edildiini, bu nedenle olağanüstü kongre talebinde bulunmanın kötü niyetli ve mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere üyeler Cemal Bakan, İsmail Uludağ ve Selam İşbilir'in çağrı heyeti asıl heyeti olarak atanmasına karar verdi. Mahkeme, Burhan Yıldırım'ın da çağrı heyeti yedek üyesi olarak görevlendirilmesini kararlaştırdı.

MİLLETVEKİLİ ÖZCAN DEĞERLENDİRDİ

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, kararı değerlendirerek, "İçinden iki tane FETÖ şüphelisinin çıktığı il yönetiminin olağanüstü il kongresiyle değiştirilmesi için tüzüğümüzün öngördüğü yarıdan fazla delegenin imzasıyla başvurulmuştu. Ancak genel merkezimizin kongreyi yapmaması nedeniyle de imza sahipleri adına bir arkadaşımız 'çağrı heyeti' kamuoyunda bilinen adıyla 'kayyum' atanması için dava açmıştı. O davanın duruşması bu sabahtı. Bolu 2'inci Sulh Hukuk Mahkemesi bu konuda kararını verdi ve çağrı heyeti görevlendirdi. 3 partilimizi çağrı heyeti olarak olağanüstü Bolu il kongresinin seçimli olarak yapılması konusunda görevlendirdi. Şimdi ben buradan çağrı heyetinde görev alan arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. Tüzük size 45 günlük süre öngörmüş ama bana göre 45 günlük süreyi beklemeden genel merkezle temas ederek il kongresinin belirlenmesi çağrısında bulunuyorum. Artık bu karara itiraz da süreci durdurmamaktadır. Bu konuda daha fazla süreci uzatmadan çağrı heyetine yardımcı olunarak genel merkezin de bu kongrenin toplanma konusunda talimat vermesini bekliyorum" dedi.

İL YÖNETİMİNDE 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ

İl yönetimindeki bir kişinin FETÖ şüphelisi olarak tutuklanması, bir kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasını değerlendiren Özcan, şöyle konuştu:

"26 Aralık 2015'de blok listeyle seçilen il yönetim kurulu üyelerinin iki tanesi FETÖ soruşturması kapsamında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu olayın ardından İl Emniyet Müdürü'nü arayarak kendisinden bilgi aldım. Ve iddiaların çok ciddi olduğunu gördüm. Dün itibariyle bu iki yönetim kurulu üyesi önce savcı önüne çıkartıldı arkasından savcılık bir tanesinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına bir anlamda tutuksuz yargılanması diğerini de tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderdi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen il yönetim kurulu üyesi tutuklandı. Gerekçede FETÖ'nün yazışmalarında kullandığı iddia edilen 'Bylock' programını telefonuna indirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili. Savcılarla görüştüm ve somut şüphelerle deliller bulunduğunu da üzülerek öğrendim. Hangi partide ne kadar FETÖ ile ilgili ne kadar bağlantısı olan varsa bunların sonuna kadar üzerine gidilmeli. Bu parti CHP, AK Parti, MHP yada başka bir parti olabilir. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli ve her alana sızma gayreti olduğunu biliyorduk. 17-25'den sonra FETÖ'nün AK Parti'ye sızdığı ortada. Başka partilere sızma girişimleri olduğunu biliyorduk. Bu iki FETÖ şüphelisi parti il yöneticisinin de bir sızma yöntemiyye partiye katıldıklarını düşünüyorum. Maalesef tutuklanan arkadaşın normal yollardan bir üyeliği söz konusu değil. CHP tüzüğüne 2-3 yıl önce getirilen internet üzerinden üyelik yöntemiyle partimize üye olduğu yaptığımız araştırmada ortaya çıktı. Hiç bir CHP'li üyenin bu tutuklanan il yöneticisine kefil olmadığı ya da referans olmadığı ortada."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanju Özcan açıklama

-Partililer

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, ()

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Turhal'da yamaç paraşütü yarışması düzenlendi

TOKAT’ın Turhal İlçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' başladı.

Turhal İlçesi'ne bağlı Şenyurt Beldesi'nde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 9 ülkeden 100 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte protokol üyeleri verdi. Vali Can, açılış konuşmasında bölgedeki sportif faaliyetleri genişletmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye şampiyonasının bazı ayakları burada yapılacak. Biz bu Mercimektepe'de yılın 3-5 günü değil, tamamında hizmet verecek şekilde burada bir takım spor alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecek yılda inşallah Türkiye Hava Sporcuları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde buradaki faaliyetler gerçekleşecek. Bu çerçevede Tokat’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Güzel bir yer. Güzel de bir alan. İnanıyorum ki Tokat’ın tabiat turizmine görsel turizmine etkisi olacak bir faaliyet olur. Biz de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış töreninin ardından bölge ve hava durumu hakkında bilgi verilen yarışmacılar sıra ile havalanmaya başlayarak en uzun mesafe rekorunu kırmaya çalıştı.Pazar günü yapılacak bireysel ve takım puanlarının hesaplanması sonrasında tamamlanacak yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntü

-Valinin açılış konuşması

-Paraşütçülerin havalanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat), ()

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Besni'de mezuniyet coşkusu

ADIYAMAN Üniversitesi Besni Meslek Yüksek Okulu’ndan 2016-2017 döneminde mezun olan öğrenciler, kep atıp mezuniyetlerini kutladı.

Besni Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Jandarma Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, öğretim görevlileri, daire amirleri ve öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, şöyle dedi:

"Daima iş bulmak mümkün olmaya biliyor, özel sektörde çalışma yollarını deneyin. Kendi işyerinizi açmak için çaba sarf edin. Girişimcilik belgesiyle devlet KOSGEB aracılığıyla destek veriyor. Elli veya yüz bin lira işyeri açma kredisi veriliyor. Bu imkanlardan mutlaka yararlanın. Şimdi bir meslek sahibi oldunuz ama illa o işi yapacaksınız diye bir şey yok. Farklı alalarda da faaliyet gösterebilirsiniz. Ufkunuz geniş olsun, hayalleriniz geniş olsun, hayalleriniz varsa gelişmeye açıksınız."

Yapılan konuşmaların ardından Besni Meslek Yüksek Okulu birincisi Ümmü Gülsüm Baykara tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı ve bölüm birincilerine plaket verildi. Öğrenciler törenin sonunda kep attı, müzik eşliğinde oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Rektör Yardımcısı Solmaz’ın konuşması

- Yaş kütüğüne plaket çakılması

- Öğrencilere belge verilmesi

- Kep atma töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)