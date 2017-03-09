DHA YURT BÜLTENİ - 12

KALKINMA BAKANI ELVAN: HAYIR KAMPANYALARINA BAZI DIŞ MİHRAKLAR DESTEK VERİYOR



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 'Hayır' kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini söyledi.

Mersin'in Mezitli ve Yenişehir İlçe Başkanlığı ziyaret eden Bakan Lütfi Elvan, partililerden referanduma kadar çalışmalarını istedi. Elvan şöyle konuştu:

"Bizim önümüze çok büyük engeller konuldu. Sizlerin desteğiyle bu engellerin her birini teker teker aştık. Ama 16 Nisan tarihi Türkiye için kritik bir süreç. Hayır kampanyalarına bazı dış mihrakların destek verdiğini siz de görüyorsunuz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bakanlarımız 'evet' kampanyası için çalışma yapmak istediklerinde bu ülkelerin izin vermediğini görüyoruz. Ama bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir milletvekilinin Almanya'da hayır kampanyasına destek verildiğini, hayır kampanyası için her yerin açıldığını görüyoruz."

MİLLET 'EVET' DİYEREK KENDİSİNE OY VERMİŞ OLACAK

Dış mihrakların değil milletin sözünü dinlediklerini kaydeden Lütfi Elvan sözlerini söyle sürdürdü:

"Biz milletimizin yolundan hiçbir zaman sapmadık. Milletimiz ne dediyse onu yaptık. Bu dış mihrakların sözlerine, söylemlerine, telkinlerine asla itibar etmedik. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Avrupa'nın değişik ülkelerinde evet kampanyasına karşı bu ülkeler tavır sergilerken, hayır kampanyası yapmak isteyenlere kapılarını açarken, bunlar bizim iyiliğimize bir şey isterler mi? İstemezler. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Bu anayasa değişikliğine 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü daha da açacağız. Anayasa değişikliği ile milli iradeyi güçlü kılıyoruz. Burada millet 'evet' diyerek kendisine oy vermiş olacak."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Lütfi Elvan'ın konvoyu

- Lütfi Elvan'ın karşılanması

- Partililerden görüntüler

- Döviz ve pankart taşıyan partililer

- Lütfi Elvan'ın partililerle ilgilenmesi

- Lütfi Elvan'ın konuşması

- Lütfi Elvan'ın alandan ayrılması

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Özdağ: Saldırının sorumlusu Bahçeli'dir (3)

CEMEVİNE ZİYARET

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkan Yardımcısı Aziz Özcan, İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve Şube Sekreteri Nuran Kılıçkaya Engin tarafından karşılanan milletvekilleri bir süre sohbet ettiler. Dernek yöneticileri Silifke'de yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, geçmiş olsun dileklerini sundular. Özdağ ve Halaçoğlu daha sonra merkez Mezitli İlçesi'ne geçerek esnaf ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiler.

Haber: Mustafa İNSAN / MERSİN, ()

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GÖZALTINA ALINAN TKİP ÜYESİ, HAKİM KARŞISINDA

KAYSERİ'de izinsiz pankart ve afiş asma, görevli devlet memuruna mukavemek suçlamasıyla aranan yasa dışı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Haydar B. hakim karşısına çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu dün, Kayseri İşçi Derneği kurucularından olan, bildiri dağıtma, pankart ve afiş asma, yazı yazma, görevli devlet memuruna mukavemet suçlarından aranan TKİP üyesi Haydar B. yakalanarak gözaltına alındı. Haydar B'nin evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Haydar B. polisteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe getirildikten sonra, adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TKİP üyesi Haydar B'nin Adli Tabipliğe getirilişi

-Haydar B'nin Adli Tabiplikten çıkışı

-Zanlının evinde bulunan dokümanların opak fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

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KONYA'DA POLİS SIĞINMACILARIN OTURDUĞU MAHALLEDE ARAMA YAPTI

KONYA'da, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı iki mahallede arama yapan polis belgesiz kullanılan 2 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ve 10 bisiklete el koydu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram İlçesi'nde Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu Sahibata ve Şükran mahallelerinde arama yaptı. Faturasız ve belgesiz motosiklet, elektrikli bisikletler ve bisikletler toplandı. Sığınmacılar, belgesiz bu tür araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Polis, geçen 2 Mart günü de aynı mahallelerde 'huzur operasyonu' düzenleyip, kimlikleri olmayan ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 260 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan Afganistanlı ve Iraklı, 13 kişi sınır dışı edildi, çeşitli suçlardan aranan 17 Suriyeli tutuklandı, 230 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin bisiklet ve motosikletleri durduması

-Blgesi olmayan bisiklet ve motosikletlere el konulması

-Mahallelerden detaylar

-E konulan bisiklet ve motosikletlerin çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()

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NUSAYBİN'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde öğrenci servisi ile 2 aracın kartıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin İlçesi'nden geçen İpek Yolu'ndaki Yazyurdu Köyü kavşağında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Burhan Baş (39) yönetimindeki 21 BK 749 plakalı bir ilaç firmasına ait araç ile Şırnak'ın Cizre İlçesi istikametine giden Cevdet Yılmaz yönetimindeki 54 SB 784 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ilaç firmasına ait araç, yol kenarında bekleyen Ali Duman yönetimindeki 42 RN 063 plakalı öğrenci servisine çarptı. 3 aracın karıştığı kazada sürücü Mehmet Burhan Baş, olay yerinde hayatını kaybederken, 9'u öğrenci ve TIR sürücüsü Cevdet Yılmaz olmak üzere 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın yaşanmasının ardından olay yerine sevkedilen ambulanslarla yarılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaralı taşıyan ambulanslardan biri de karayolu kenarındaki bir levhaya çarptı. Bu kazada da can kaybı yaşanmazken, ambulans maddi hasar meydana gledi. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan yarılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazanın yaşandığı yer

-Yaralılar hastan

-Acil serviste tedavi altına alınan yaralı öğrenciler,

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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KARI-KOCA SOBADAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Faruk-Sevil Durgut çifti hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Sızır Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yıllık evli 3 çocuk sahibi Faruk (56) ve eşi Sevil Durgut'tan (56) bir süre haber alamayan komşuları, balkondan eve girdiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Durgut çiftinin öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Durgut çiftinin cenazeleri Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Çiftin cenazelerinin getirilişi

-Morga götürülüşleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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İPEKYOLU'NUN YERİNİ İNTERNET ALDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda ticaretin kurallarının değiştiğini söyleyerek "Eskiden tarihi ipek yolu vardı, baharat yolu vardı. Bu devrin ticaret yolu ise internet" dedi.

TOBB ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, Turkcell ana sponsorluğunda, EticaretSEM tarafından organize edilen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın üçüncüsü Ankara ve Antalya'nın ardından bugün Balıkesir'de Balkonuk Center'da gerçekleştirildi. Balıkesir Sanayi Odası ile Ticaret Odası'nın ev sahipliğindeki toplantıya Vali Ersin Yazıcı ve AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında dünyada ticaretin yeni kurallarını anlattı. Teknolojinin sadece laf üretmek için kullanılmasını eleştiren Hisarcıklıoğlu’nun "Şu salonda internet kullanan, akıllı telefonu olan kaç kişi var?" sorusu sonrası tüm salon el kaldırırken, "İnternet üzerinden mal satan ya da ihracat yapan kaç kişi var?" sorusuna ise çok sınırlı sayıda el kaldırılması dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu bunun üzerine “İşte mesele bu. İnternet bağlantısında, akıllı telefon kullanımında en gelişmiş ülkelerden daha iyiyiz. Nüfusumuzun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. Peki ne yapıyoruz internette? Facebook kullanıcı sayısında 6’ncıyız. Instagram kullanıcı sayısında 4’üncüyüz. Sosyal medyada geçirilen vakit itibariyle dünya 9'uncusuyuz. Ama elektronik ticaret deyince ilk 25 ülke içinde bile yokuz. İş yapmaya gelince biz çok geriden geliyoruz. Gelişmiş ülkelerde ticaretin yüzde 10’u online yapılıyor. Bizde ise toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2’si elektronik mecradan yapılıyor. İhracat çok daha düşük. Yani onlar teknolojiyi ve interneti para kazanmak için kullanıyor, biz sosyal medyayı birbirimize laf yetiştirmek için, birbirimize küfretmek kullanıyoruz. Teknolojiyi laf üretmek için değil, iş üretmek için kullanalım" dedi.

İNTERNETTEN TİCARET

Elektronik ticaret devriminin ıskalanması halinde 200 yılın daha kaybedileceğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eskiden ticaret yolunun üzerindeki ülkelerin ve insanların zengin olduğunu hatırlatarak "Tarihi ipek yolu vardı, baharat yolu vardı. Bu devrin ticaret yolu ise internet. Yani artık ticaret yolu her evin, işyerinin içinden geçiyor. Balıkesir’in bir ilçesinde örneğin Susurluk'ta ürettiğin bir ürünü, Avustralya’nın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun. Artık şikayet dönemi bitti. Bu devrimde dünyanın en ilerisinde olmamız lazım. Zengin olmanın yolu ticaretten geçer. Bu devrimde dünyanın en ilerisinde olmamız lazım " diye konuştu.

TEKNOLOJİ KULLANAN BÜYÜYOR

Bir süre önce Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin ortak özelliğinin işlerinde teknolojiyi sonuna kadar kullanmaları olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bakın sadece elektronik ticareti kullanıyor demiyorum. Bu şirketler teknolojiyi her alanda kullanıyor. Tedarikte kullanıyor, üretimde kullanıyor, satışta kullanıyor, ürün takibinde kullanıyor. Sizde büyümek istiyorsanız teknolojiyi kullanmalısınız" dedi.

CEO'LAR KONUŞTU

E-ticaret sistemlerinin, teknoloji mentorluğunun ve dijital dönüşüm süreçlerinin gündeme alındığı etkinlik, alanından uzmanların sunumlarıyla devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte sektöre dair inovatif çözümler ve sorunlar masaya yatırıldı.

EticaretSEM kurucusu ve TOBB e-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Mertem Özdemir, eticaretle sınırların kalktığını vurgularken, "Teknolojiyi işinize entegre ettiğiniz sürece başarılı olursunuz" dedi.

Düşyeri CEO'su Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye'deki ilk çizgi film olan Pepee'nin yaratılmasında yaşadıklarını anlatırken, "Yürekten bir şey yapmayı kafanıza koyarsanız evren size yardım etmeye başlıyor. Hiç bir zafere çiçekli yollardan gidilmiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanıtım filminden görüntü,

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması,

-Başkanların hediye takdiminden görüntü,

-Düşyeri CEO'su Şule Bilgiç'in konuşması.

Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()

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HAVALİMANINDA KURTARMA TATBİKATI

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'nda olası uçak kazası sonrasında uygulanacak aşamalar için tatbikat düzenlendi. Hava Aracı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta; Balıkesir Büyükşehir itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD Balıkesir grupları da yer aldı.

Edremit Kocaseyit Havalimanı'nda gerçekleşen tatbikatta, içinde 5 yolcu bulanan özel bir uçak pistten çıkarak yanmaya başlaması konu alındı. İlk olarak yangına, Kocaseyit Hava Limanı ARFF ekipleri müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde çevre güvenliği aldı. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri, senaryoya göre, uçak enkazında fırlayan yaralıları bularak ilk müdahaleyi gerçekleştirildi; olay yerinden uzaklaştırdı.

Tatbikatı izleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kocaseyit Havalimanımız her geçen gün gelişen büyüyen bir havalimanımız. Bu yüzden hava limanımızda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerimizi alabilmek için burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Havalimanımızda görevli arkadaşlarımız, UMKE ve AFAD ekiplerimiz başarılı bir tyablo ortaya koydu. Ben bu çalışmayı yapan limanı müdürümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. UMKE'nin talebiyle gerçekleşen tatbikatlar, Burhaniye'de denizden kurtarma ve deprem tatbikatları ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın söndürme çalışmaları

- Sağlık personelinin çalışmaları

- Yaralıların götürülmesi

- Kaymakam Ali Sırmalı röp

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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BİGALI'DAKİ ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLİYOR

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Kara Savaşları'nda, Anafartalar Grup Komutanı'yken 19'uncu Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı Köyü'ndeki 'Atatürk Evi Müzesi' restore ediliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Atatürk Evi'nin Ekim ayında tekrar ziyarete açılacağını söyledi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesi'ne bağlı Bigalı Köyü'nde bulunan 'Atatürk Evi Müzesi', 2 yıl önce restorasyon yapılmak üzere ziyarete kapatıldı. Geçen 1 Şubat'ta ise restorasyon çalışmaları başladı.

1915'te dönemin köy muhtarı tarafından 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'e, karargah binası olarak tahsil edilen ve Atatürk tarafından 19-25 Nisan arasında karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilmişti. Tarihi bina, hem statik hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması nedeniyle restorasyona alındı. Bu kapsamda özgün malzemelerin konservasyonu yapılacak. Müze yenilenerek günümüz müzecilik anlayışına uygun şekilde teşhir ve tanzimi tamamlanıp tekrar ziyarete açılacak.

Aslına uygun olarak restore edilecek olan müzedeki çalışmaları; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yerinde inceledi. İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, uzun zamandır hizmette olan tarihi binada zamana, iklime, doğa şartlarına maruz kalarak bozulma meydana geldiğini söyledi. Restorasyon hazırlıkları nedeniyle müzenin bir dönem kapalı kaldığını hatırlatan Kaşdemir, "Tabi hemen hızlı bir şekilde gerekli çalışmalara başlatıp, Atatürk Evi Müzesini hizmete sunmak, ziyarete açmak için çalışmalara başladık. İhalesi yapıldı. Şuanda sizin de gördüğünüz gibi restarosyon çalışması devam ediyor. İnşallah planlanan gibi Ekim ayında biter ve hızlı bir şekilde içerisini de teşrif, tanzim edip teşrifatını bitiririz. Burası en çok uğrak noktalarından biri. Burasını hizmete açmak istiyoruz. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı içerisindeki bütün alanlarda çalışmalar devam ediyor. Burası hepimizin de malum olduğu üzere Türkiye'nin gözbebeği gibi koruduğu ve değer verdiği bir yerdir. O yüzden tarihi tekrar ayağa kaldırmak ve insanlarımızın ziyaretine sunmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Çanakkale Savaşlarının büyük kahramanı ve komutanıdır. O yüzden burası daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Biz de bu duygularla hızlı bir şekilde restorasyonu bitirip hizmete sunmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bigalı köyünden görüntüler

- Atatürk Evinden genel ve detay görüntüler

- Restorasyon çalışmalarının incelenmesinden görüntüler

- İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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