DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kaza yapınca taşlanan Azeri işadamı cipini bırakıp kaçtı

ANTALYA'da Azeri müteahhit 37 yaşındaki Zahur Hasanov, kaza yaptığı cipiyle girdiği çıkmaz sokakta diğer aracın sürücüsü ve yakınları tarafından taşlanınca aracını bırakıp kaçtı. Hasanov, yarım saat sonra cipini polis eşliğinde aldı.

Polisi harekete geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir iş görüşmesinden gelen müteahhit Zahur Hasanov'un 07 YKN 70 plakalı cipine başka bir araç çarptı. Kendisine çarpan aracın peşine düşen Hasanov, sürekli klakson çalarak durmasını istedi. Hızla kaçan diğer araç, Yeşildere Mahallesi Mahallesi'ne kadar gitti. Burada da aracı takip eden Zahur Hasanov, diğer aracın sürücüsü ile yakınlarının taşlı saldırısına uğradı. Aracıyla kaçmaya başlayan Zahur Hasanov, yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Hasanov, cipini bırakıp kaçtı. Telefonla arkadaşlarına arayan Zahur Hasanov, polisten de yardım istedi. Hasanov, polis eşliğinde giderek, içersinde telefon, cüzdan ve kredi kartlarının bulunduğu cipini teslim aldı. Hasanov, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cipi polisin incelemesi

-Cipin çarpılan yerin görüntüsü

-İşadamının polise bilgi vermesi

-İşadamının cipini alması

-Detaylar

Haber kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Erzincan’da çift başlı 8 bacaklı buzağı doğdu

ERZİNCAN’ın Yalnızbağ Beldesi'nde dünyaya gelen çift başlı 8 bacaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Erzincan’a 10 kilometre uzaklıktaki Yalnızbağ Beldesi'ne bağlı Dereyurt Mahallesi'nde Mehmet Kayaoğlu'na (65) ait inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi. Dün öğlen saatlerinde doğum sancısı başlayan inek, doğumu gerçekleşmeyince veterinere haber verildi. Veteriner hekim tarafından sezaryenle alınan buzağının çift başlı ve sekiz bacaklı olduğu görüldü.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kayaoğlu, ilk kez böyle bir şey gördüklerini duruma çok üzüldüklerini söyledi. Zor bir doğumun ardından ineğinin yeniden sağlığına kavuşabilmesi için bakım altına aldıklarını belirten Kayaoğlu, “Dana doğduğunda canlıydı, bir süre bekledik, yaşama ihtimalinin düşük olduğunu düşünerek, kestikö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buzağından genel detay

- Sahibinin açıklaması

- İnekten detay

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()-

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Amatör maç sonrası olay çıktı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut İlçesi'nde dün oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı sonrası yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı. Polis ve jandarmanın güçlükle önlediği olaylarda 1'i polis 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

BAL 7'nci Grup'ta Hisar Belediyespor ile Isparta Davrazspor dün Şuhut Belediye Stadı'nda karşılaştı. Isparta Davrazspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç sonrası olay çıktı. Sahaya inen bir grup, Isparta Davrazsporlu futbolcular ve tribündeki taraftarların bulunduğu bölüme yöneldi. Gruptan Ispartalıların bulunduğu bölüme taşlı saldırıda bulunulurken, bazıları ise tel örgüleri aşmaya çalıştı. Isparta taraftarı da karşılık verince olay büyüdü. Sahada hazır bulunan polis ekipleri araya girerek taraftarları yatıştırmaya çalışırken jandarmadan da takviye istendi.

Isparta taraftarı güvenlik gerekçesiyle stattan çıkarılmazken, futbolcular da soyunma odasında beklemek zorunda kaldı. Taraftar grupları arasındaki tartışma stat dışına da yansıdı. Taraftarlar birbirlerine taşlı saldırıda bulunurken, jandarma ve polis taraftarları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti, TOMA'yla da müdahalede bulunuldu. Bölgenin güvenlik çemberine alınmasının ardından Isparta Davrazsporlu taraftar ve futbolcular otobüslere bindirilerek ayrıldı. Olay sırasında 1'i polis memuru 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine ilk tepki Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'dan geldi. Günaydın, facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Şuhut Belediye Hisarspor ile karşılaşan ve maçta 1-0 galip gelen Isparta Davrazspor takımımıza ve taraftarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Davrazspor takımımızın ve taraftarımızın yalnız olmadığını buradan ilan ediyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de yaşananların spor ahlakına uymadığını belirterek, "Taraftarımıza ve oyuncularımıza geçmiş olsun. Olayların takipçisiyim" mesajı verdi. Bilgiç'in konuyla ilgili Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu aradığı, Bakan Eroğlu'nun da olayların yatıştırılması için Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ı aradığı belirtildi. Vali Şehmus Günaydın da gerekli girişimleri yaparak taraftarın ve kafilenin Isparta'ya sorunsuz dönmesi için çaba sarf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saha içinde yaşananlar

- Taş yağmuru

- Polis ve jandarmanın müdehalesi

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: ISPARTA, ()

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Antalya'da Atatürk coşkusu

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 87'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğindeki törende, 'Nutuk' kitabı ile üzerinde 'K.Atatürk' yazılı yaka rozeti dağıtıldı.

Konyaaltı Belediyesi önündeki kutlama töreninde, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda duruldu. Başkan Muhittin Böcek, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Böcek, "Atatürk'ün, Antalya'ya geleceğinin haberini alan genç, yaşlı, şehirli, köylü herkesin heyecanlanmıştı. Burdur'dan bu yana yola çıkan halk sevgi gösterileri eşliğinde Atatürk'ü karşıladı. Antalyalılar, Atatürk'ü 'Paşamız, Babamız, Kurtarıcımız' diyerek çığlık çığlığa karşıladı" dedi.

Atatürk'ün 6 Mart 1930 günü saat 16.00'da Antalya'ya geldiğini aktaran Başkan Böcek, "Kepez'den şehir merkezine kadar halk sağlı sollu yolları tıklım tıklım doldurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 'Antalya hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeridir' diyen Gazi Mustafa Kemal, Antalya'mıza gelişinin 87'nci yılında bir kez daha önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Ellerinde, 'Hiç şüphesiz ki Antalya Dünyanın En Güzel Yeridir', 'Ölümsüz Sevginin Adı Mustafa Kemal Atatürk Diyoruz', 'Antalya Sizi Çok Özlüyor' yazılı dövizler taşıyan Antalyalılar, kutlamaya bayraklarıyla katıldı. Konuşmaların ardından törene katılan çocuklara ve vatandaşlara 'Nutuk' dağıtıldı. 10'uncu Yıl ve İzmir marşları eşliğinde kutlamaya devam eden Antalyalılar, sosyal medya üzerinden de çektikleri kutlama fotoğraflarını paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parkart görüntüsü, fonda İzmir Marşı

- Kalabalıktan görüntü

- Belediye Başkanı Muhittin Böcek Nutuk dağıtması

- Vatandaşlar ellinde Nutuk'la görüntü

- Başkan Boıcek konuşma

- Detay

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: ANTALYA, ()

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Girişimcilikte Önce Kadın Projesi yeni eğitim dönemine başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem eğitimleri 10 ilde aynı anda başladı.

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem eğitimlerine başlandı. Yaklaşık 6 ay sürecek ve Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas'ta bulunan toplam 72 Halk Eğitim Merkezi'nde 140 danışman öğretmenin liderliğinde eş zamanlı yürütülecek. Eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının eğitimlerden faydalanması sağlanacak. İlk yılında 10 bin kadına ulaşan Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni döneminde de 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılmış olacak.

KADINLARI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi' Nisan 2015'te hayata geçirilirken, projenin birinci döneminde, 100 danışman öğretmenle 10 ilde 10 bin kadın kursiyere ulaşıldı. Projenin önemli bileşenlerinden biri olan oncekadin.gov.tr isimli dijital mağazaya 3 bin kursiyer üye olurken, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin siteye üye olmalarını ve ilan girmelerini teşvik ederek başarı hikayeleri çıkarmak amacıyla düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'nda ise toplam 26 bin 500 TL ödül dağıtılarak kadınların gelecek planlarına destek verildi.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni dönem kursiyer eğitimlerinin duyurusu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat'ın katılımıyla İzmit'te düzenlenen toplantıda yapıldı. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, Kocaeli'de 10 Halk Eğitim Merkezi'nde 25 danışman öğretmenin liderliğinde yürütülecek. Kocaeli'de yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verilerek gelir elde etmeleri sağlanacak.

81 İLDEKİ KADINLARA ULAŞACAĞIZ

Ülkelerin gelecekte global rekabette var olabilmesinin ancak kadınların ekonomiye daha fazla katılımıyla mümkün olacağına dikkat çeken Colman Deegan, şöyle konuştu:

"Vodafone olarak 10 yıldır faaliyette bulunduğumuz Türkiye'de 20 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Türkiye pazarına girmemizin hemen ardından hayata geçirdiğimiz Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 29 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk. Toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2.5 milyon TL'yi aşkın sosyal yatırım yaptık. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de projemizin yeni dönem kursiyer eğitimlerini 10 ilde birden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 6 aylık dönemde 10 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Projenin ilk yılında 10 bin kadına ulaşmıştık. Yeni dönemde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl projemizi dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanarak daha fazla kadının erişimine sunmak üzere çalışıyoruz. Tüm eğitim içeriklerini Bakanlığın e-öğrenme platformuna yükleyerek Türkiye'nin 81 ilindeki kadınlara ulaştırma arzusundayız. Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Mehmet Zeki Başyemenici ise "Girişimcilikte Önce Kadın Projesi kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı, onları ekonomide daha etkin ve söz sahibi yapmayı hedefliyor. Geçen yıl proje kapsamında 10 bin kadınımıza fikir nasıl bulunur, dijital mobil teknolojiler pazarlama mali yükümlülükler, iletişim becerileri ve girişimcilik konularında eğitimler verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konuşmalar

-Toplantıdan görüntüler

-Kadınlardan görüntü

Haber - Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () -