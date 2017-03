DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Niğde'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bor İlçesi'nde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettikten sonra babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in evine geçti. Bakan Özhaseki, baba Halisdemir'e Kuran-ı Kerim hediye etti. Bir süre sohbet eden Bakan Özhaseki Bor İlçesi'nde esnafı gezdi.

Akkaya Barajı'ndan yayın kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşları dinleyen Özhaseki, "Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız geldiler durumu izah ettiler. Teknik ekibimizi buraya gönderdim. Niğde'deki arıtma tesislerinin ne durumda olduğunu, kokunun nereden kaynaklandığını, neticesinde arıtma tesisinden çıkanın değerlerinin ne olduğunu tek tek aldık. Buradaki sıkıntılar şunlar; birincisi arıtma tesisimiz yeterli bir arıtma tesisi değil. İkincisi eski teknoloji olduğu içinde ileri biyolojik arıtma dediğimiz mazot ve karbon giderinde sorun var ve bir kısmında da dışarıya olduğu gibi veriliyor. Size doğru gelen kirli bir su ve arkasında kötü bir koku. Dolayısıyla suyun kullanıldığı ürünlerde sağlığımızda tehlikeye giriyor. Kararımızı verdik yeni bir arıtma tesisi yapmamız gerekiyor. Yeni bir proje yapacağız ve arıtma tesisi burayı temizlediğinde hiç kimsenin şikayeti olmayacak"dedi.

Özhaseki, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde TÜGVA Niğde İl Temsilciliğinin düzenlediği 'Siyasette 40 yıl: Gençlerle tecrübe paylaşımı' konferansında da katıldı.

Biyonik gözlükle görmeye başladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2006 yılında görme yetisini kaybeden 43 yaşındaki Mustafa Duman, gerçekleştirilen operasyonla yeniden görmeye başladı.

Sandıklı İlçesi Çay Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Duman, 13 yaşında 'tavuk karası' olarak bilinen 'gece körlüğü' rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladı. Gözlük kullanmaya başlayan Duman, 2006 yılında ise tamamen görme yetisini kaybetti. Maddi imkansızlıkların da etkisiyle tedavisini aksatan Mustafa Duman, arkadaşı Zeki Raşit Yiğen'in yardımıyla Cumhurbaşkanlığına mektup yazarak yardım istedi.

Mustafa Duman'ın mektubuna karşılık veren Cumhurbaşkanlığı, tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi. İstanbul'da bir hastanede tedaviye alınan Mustafa Duman, ameliyat edildi. Operasyon sonrasında 'biyonik gözlük' kullanmaya başlayan Mustafa Duman, 10 yıl aradan sonra yeniden görmeye başladı. Mustafa Duman, kimseden yardım almadan artık ihtiyaçlarını karşılıyor, merdivenleri inip çıkıyor, çocukluğundan beri yaşadığı evin çatısında beslediği güvercinlerini uçurmanın keyfini yaşıyor.

BİYONİK GÖZLÜKLE GÖRÜYOR

Mustafa Duman, yaklaşık bir yıl daha tedavisinin süreceğini, tedavi sonunda gözlerine tamamen kavuşacağı söyledi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Duman, "Hastalık sonrasında 13 yaşında gözlük takmaya başladım. 17 yaşına girdiğimde gözlerim görmemeye başladı. Son 10 yıldır da tamamen kör oldum. Cumhurbaşkanlığından yardım istedim. Onların desteğiyle ameliyat oldum ve şimdi 'biyonik gözlük' sayesinde az da olsa görüyorum. Gece ayı, ışıkları görebiliyorum" dedi.

Evinin çatısında güvercin beslediğini söyleyen Mustafa Duman, "En çok sevdiğim şey güvercin beslemek, takla atmaları hoşuma gidiyor. Çok az da olsa güvercinleri görüyorum. Pırıl pırıl gözümün önünden gelip geçiyorlar" dedi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Mustafa Duman ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cinayette eski eşini suçlayan kadın mahkemede ifade değiştirdi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, av tüfeğiyle geldiği semt pazarında, 5 yıl önce boşandığı eşi 51 yaşındaki Hülya Huylu'nun imam nikahıyla birlikte yaşadığı 81 yaşındaki Muammer Öztop'u öldüren 46 yaşındaki M.E. ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Cinayet günü polisteki ifadesinde eski eşi M.E.'nin 2 yıldır kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek koruma talebine cevap alamadığını öne süren Huylu, mahkemede ifade değiştirerek öldürülen Öztop'un sürekli eski eşini öldürmekten söz ettiğini söyledi.

Olay, geçen 1 Kasım'da, Tuzla Mahallesi'ndeki Pazar Yeri'nde salı günleri kurulan semt pazarında meydana geldi. Tek kırma av tüfeğiyle pazaryerine giren M.E, 3 yıl önce boşandığı eşi Hülya Huylu ile imam nikahı kıydıran ve pazarda saat tamiri yapan Muammer Öztop'a yaklaştı. Huylu ile birlikte tezgahta oturan Öztop'a tüfeğini doğrultan M.E, tetiğe bastı. Sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere düşen Öztop'a tüfeğini doldurarak bir kez daha ateş eden M.E, kaçmaya başladı. Pazarda alışveriş yaparken silah sesini duyan sivil giyimli polis memuru, kaçmaya çalışan M.E'nin üzerine atladı. Elindeki tüfekle yere yatırılan M.E, olay yerine 25 metre mesafede motosikletli polisler tarafından gözaltına alındı. Pazarda alışveriş yapan kalabalığın tepki gösterdiği M.E, Fethiye Polis Merkezi'ne götürülürken, olay yerinde 10 dakika kalp masajı yapılan Öztop, ambulansla götürüldüğü Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen M.E hakkında ömür boyu hapis istemiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Tanıkların salonda hazır bulunmaması nedeniyle ilk duruşması savunma alınmadan ertelenen davanın 2'nci duruşması Fethiye Adliyesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık M.E, boşandığı eşi Huylu ve öldürülen Öztop'un oğlu Mustafa Öztop ile sanık avukatları katıldı.

"HASTANEYE YATTIĞINI SÖYLEYİP GECELERİ EVE GELMEDİ"

Duruşmada cinayeti neden işlediği sorulan sanık M.E, ilk savunmasını yaptı. Seydikemer'in Çaltıözü Mahallesi'ndeki evinin çevresinde çobanlık yaptığını belirten M.E, 2 oğlunun annesi Huylu ile 2012 yılında boşandıklarını ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Huylu'nun geçen Temmuz ayında sık sık hastalanarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gittiğini belirten M.E, "Eşim daha sonra fizik tedavi gördüğünü belirterek geceleri eve gelmemeye başladı. Kendisini kontrole giden oğullarımızla hastane bahçesinde görüşüp eve geri gönderiyordu. 'Ben de geleyim mi?' diye aradığımda, 'Sen hayvanlarımızla ilgilen, ben iyiyim' diyordu. Aralıklarla birkaç kez hastanede yattığını bahane ettikten sonra, geçen 19 Eylül'de tamamen evden gitti. Daha sonra birlikte görenler vasıtasıyla Öztop ile yaşamaya başladığını öğrendim" dedi.

"PAZARA ALIŞVERİŞE GİTMİŞTİM"

Resmiyette boşanmış olmasına karşın Huylu ile evlilik bağlarının devam ettiğini vurgulayan M.E, "Bir süre Muğla'da kalıp Fethiye'ye geri dönmüşler. Daha sonra görenler olunca, oğullarımla birlikte pazara gittik. Öztop bana 'Adam olsan karına sahip çıkardın' dedi ve yanından kovaladı. Olay günü pazara alışverişe gitmiştim. Beni gören Öztop, uzaktan elindeki bıçağı gösterdi. Üstüme yürüdü. Fethiye ve çevresinde çoban cinayetleri yaşandığı için tüfeğimi sürekli motosiklette taşıyordum. Motosikletten tüfeği aldım ve yaralama maksadıyla ateş ettim. Tüfeği tekrar doldurmaya çalışırken bir kez daha ateş aldı" diye konuştu.

"BENİ BAKICI OLARAK TANITTI"

Tanık olarak dinlenen Hülya Huylu ise cinayete ilişkin polise ifade verirken şokta olduğunu belirterek, olayı tekrar anlatmak istedi. Öztop ile saat tamiri sırasında tanıştıklarını aktaran Huylu, daha sonra Öztop ile telefonda konuşmaya başladıklarını kaydetti. Öztop'un bakıcı olarak kendisini evine çağırdığını vurgulayan Huylu, bir süre sonra karı-koca hayatı yaşamaya başladıklarını belirtti. Huylu, imam nikahı kıydırdıkları Öztop'un kendisini çevresindeki insanlara bakıcı olarak tanıttığını da sözlerine ekledi.

Olay günü pazarcı tezgahında Öztop ile birlikte oturduklarını belirten Huylu, "M.E'nin bizi uzaktan izlediğini gördük. Öztop 'Öldüreceğim ben bunu' dedi. Ayağa kalkmak istedi. Elinde çakısı vardı. 'Uyma sen ona' dedim. Pazarda çevreyi izlerken çantama bir anda kan sıçradı. Eski eşimin nasıl geldiğini tam olarak göremedim. Hemen kalabalığa karışarak, kaçtım" diye konuştu.

"ANLATTIKLARI TAMAMEN YALAN"

Mahkeme başkanı Huylu'ya polisteki ifadesinde olayı tüm detaylarıyla anlatıp, eski M.E'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtmesine karşın, şimdi neden ifade değiştirdiğini sordu. Huylu, o an şokta olduğunu belirterek, mahkemede doğruları söylediğini öne sürdü. Öztop'un sürekli eski eşini öldüreceğinden söz ettiğini anlatan Huylu'nun ifadelerine, salonda bulunan Öztop'un oğlu Mustafa Öztop karşı çıktı. Babasının 81 yaşında olduğunu vurgulayan Öztop, "Babam kimseyi bıçakla öldürebilecek güçte değildi. Kullandığı çakı da tamir sırasında saatlerin arkasını açmak için. O çakıyla adam öldürülmez. Sanık ve eski eşi ağız birliği yapmış. Anlattıkları tamamen yalandır" dedi.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ve cinayet gününden önce birbirlerinden şikayetçi olan Öztop ve Ertuğrul'un polise verdiği ifadelerin istenmesi için 25 Nisan tarihine ertelendi.

"MADDİ BEKLENTİ İÇİNDEYDİ"

Duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Mustafa Öztop, babasıyla imam nikahı kıydıran Huylu'nun maddi beklenti içinde olduğunu söyledi. Herhangi bir miras ya da para alamayacağını anlayan Huylu'nun ifade değiştirdiğini belirten Öztop, oğullarının da babalarını kurtarmak için Huylu'ya baskı yaptığını kaydetti. Adalete güvendiklerini dile getiren Öztop, şunları söyledi: "Anladığımız kadarıyla Huylu eşinden babasından kalan emekli parasını alabilmek için boşanıyor. Eşiyle aynı evde yaşıyorlar. Sonra gelip benim babamla da imam nikahı kıydırmış. Bu olayın bu noktaya gelmesinde bir suçlu aranacaksa bellidir. Babamım kimseyi dövme, kaçırma gücü yoktu. Pazarın bir köşesinde evine ekmek götürmek için saat tamir ederdi. Kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Davanın takipçisi olacağız"

İslam alimleri Şanlıurfa'da toplandı

ULUSLARARASI İslam Bilgeleri Zirvesi, Asya ve Pasifik ülkeleri Müslüman dini liderlerinin katılımıyla Şanlıurfa’da başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Şanlıurfa Valiliği'nin ev sahipliğinde 3 gün sürecek ve 'İslam'ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük' temasıyla düzenlenen 50'yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamının katıldığı 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi' başladı. Bir otelde gerçekleştirilen zirveye; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Bosna-Hersek Uleması Dr. Hüseyin Kavazoviç, Filistin Devlet Başkanı Dini Müşaviri ve Filistin Başyargıcı Mahmut El Habbaş, Suriye dini alimi Seyyit Şeyh Muhammet El Yakubi, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ile 50 yakın dini alim katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan zirvede bugün gerçekleştirilecek, iki ayrı oturumda Kökten Dincilik ve Müslüman Dünyasının karşılaştığı zorluklar hakkında genel konuşma ile Mücadele Alimleri Kuralı, Fanatiklik, Radikalizm ve Terör konuları ele alınacak.

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İslam dünyasının büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İslam dünyası büyük sıkıntılar içerisinde ancak umutta var. Gecenin en karanlık olduğu nokta sabaha en yakın olan noktadır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Muhakkakı sıkıntılar olacaktır. Ancak pişmeden, yanmadan olabilmekte mümkün değildir. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. İşte bu sınavdan yüz akıyla çıkabilmenin yolu mazlumların yanında olmak, kimsesizlerin yanında olmak ve birlik ve dayanışmamızı artırmaktır. Eğer biz ne kadar birlik ve dayanışmamızı artırırsak, inanıyoruz ki o sabahın aydınlık günleri çok daha yakın olacaktır" dedi.

Cumhuriyet döneminden 80 yıldan bu yana Şanlıurfa’ya en büyük eğitim yatırımının kendi dönemlerinde yapıldığını ifade eden Bakan Yılmaz, "Cumhuriyet hükümetleri döneminde Şanlıurfa’daki derslik sayısı 5 bin civarındaydı. Bizim dönemimizde bu sayı 20 bine ulaştı. 80 yılda yapılan dersliğin 3 kattı bizim dönemde yapıldı. 614 bin civarında öğrencisi bulunan Şanlıurfa’da öğretmen sayısında artırdık. Bizim vazifemiz doğan her çocuğa daha iyi bir eğitim sağlamaktır. Daha önceden 8 bin 300 öğretmen vardı. Şimdi ise 28 binin üzerinde öğretmen görev yapıyor. Şimdi amacımız öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak lazımdır" diye konuştu.

'ALMANYA ÖZGÜRLÜK DEĞERLERİNDEN ÇOK UZAK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya Köln’de katılacağı programa izin verilmemesine de değinen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları söyledi: "Her iki kelimesinden biri adalet ve özgürlük diyen bir ülkenin sadece konuşmaktan bu kadar korkması bu kendilerinin kağıt üzerine döktükleri Avrupa değerinden en kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bu Almanya’ya yakışmamıştır. Bu yanlış Almanya’nın değerini azaltmıştır. Umut ederim bu yanlıştan ısrar etmezler. Umut ederim bu yanlışı devam ettirmezler. Çünkü bu Almanya’nın demokratik değerlerine, bir hukuk devletine yakışmayan uygulamalardır. Almanya’nın bu yasağı bu davranışı kendisini küçülmüştür."

Yozgat’ta acemi askerler yemin etti

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 47 acemi asker için yemin töreni düzenlendi.

Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerinde başarılı olan askerlere ödül verilmesi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden törende, 366. dönem 47 acemi asker hep birlikte yemin etti. Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin tüm mazlumlar için bir umut olduğunu söyledi. Türk milletinin özelliğinin kahraman ve asker yapılı olduğunu ifade eden Yurtnaç, “Askerlik bizim toplumumuzda önemli bir bedeldir. Askerlik önemli bir aşama, bu aşamayı hayırlısı ile bitirip hayata atılmak için ilk kapı askerliktir. Ordumuz güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Yalnızca Türkiye değil tüm mazlumlar için Türkiye bir umut. Biz bu gücü ve kuvveti insanımızın iyi niyetinden güvenlik güçlerimizin kudretinin alıyoruz. Ordusuna peygamber efendimizin ismini veren bir milletizö dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da,yemin eden askerlere seslendi. Yıldırım, “Sizler, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Vatan hizmeti görevinizi devraldınız. Kutsal görevinizin tamamladıktan sonra sizden sonrakilere devredeceksinizödiye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile asker yakınları da katıldı. Tören sonrasında kısa dönem askerler, aileleriyle hasret giderip birbirlerine sarıldı.

Konyaaltı Barınağı'nda 'mutlu' son

KONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni doğum yapmış kanaması olan bir keçi, tedavi edilerek eski sağlığına kavuştu.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl onlarca kedi ve köpek aşılanıyor, hayvanlarda kırık veya çıkık varsa tedavi ediliyor. Sokak hayvanları için verilen bu hizmet, çevre köylerden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar için de sağlanıyor. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni doğum yapmış kanaması olan bir keçiye de yardım eli uzattı. Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, uyguladıkları tedavi sonucu keçinin ikinci günde eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Yeni doğum yapmış keçinin barınağa getirildiğinde aşırı kanaması olduğunu belirten Karacaoğlu, rahim içi ilaç vererek kanamayı durduklarını söyledi.

Keçinin sahibi Ayşegül Demir, "Doğum yaptığında ölmek üzereydi, ne yapacağımızı bilemedik ve ilk aklımıza gelen Konyaaltı Belediyesi Barınağı oldu. Kuzuyla birlikte keçimizi barınağa getirdik ve burada bizi geri çevirmediler. Tedavi altına aldılar. Bu gün keçimiz sağlığına kavuştu. Kuzu da annesinden süt emmeye başladı. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere tüm barınak çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



