DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir

Başbakan Binali Yıldırım Amasya mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu anayasayı 'Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor’ diyorlar unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye’nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için partisinin il bazında düzenlediği ilk miting programına katılmak üzere Amasya’ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım’ı taşıyan uçak Merzifon Havalimanı’na indi. Burada karşılanan Başbakan Yıldırım, karayoluyla il merkezine geldi. Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. Mitinge gelen vatandaşlar, yapılan üst aramasının ardından alana alındı. Yavuz Selim Meydanı’nın çevresine ‘Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz’da kullandık tabi ki evet’, ’15 Temmuz nöbetçisi 16 Nisan’ın evetçisi’, ‘Söz verdik millete, hedef güçlü Türkiye’ pankartları asıldı. Mitinge katılanlar Türk Bayrakları ve Ak Parti bayrakları taşıdı.

Miting alanına gelen Başbakan Yıldırım, alandaki vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu’da ilk duraklarının Amasya olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Anadolu’da ilk durağımız Amasya. Neden Amasya’da başlıyoruz, elbette bunun bir manası var. Amasya’da başlıyoruz çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken Amasya’ya geldi ve Amasya’da istiklal mücadelesinin toplantısını burada yaptı. Saraydüzü Kışlası’nda yaptı ve Amasya Genelgesi’ni burada bütün dünyaya ilan etti. Peki ne dedi. Amasya Genelgesi’nde ne dedi? Burada çok önemli tarihi bir karar alındı. Türkiye’nin modern Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini geleceğini bu günlerini ilgilendiren o tarihi genelgenin kararı burada verildi. Kısacası dendi ki ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ Evet milli mücadelenin düşmana karşı Kurtuluş Savaşı’nın ilk kararının verildiği yerdeyiz, Amasya’dayız. İlk adımı burada attık ve ilk vurguyu bağımsızlık yolunda Amasya’da yaptık. Milli irade ilk defa 1919'da Amasya’da ifade edildi, dile getirildi. Ondan sonraki bütün çalışmalar Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Ankara’da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları milletin kararını her şeyin üstünde tuttular. Milli mücadeleyi milletle birlikte milletin azmiyle, kararıyla verdik. Cumhuriyeti milletle milletin kararlılığı ile kurduk. Cumhuriyetimizi milletin alın teri ile mücadelesi ile bu günlere getirdik. Onun için ilk mitingimizi de halk oylaması için Amasya’dan başlatıyoruz. Milletin istikrarını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Peki biz bugün ne diyoruz ki söz, karar milletindir. Yetki milletindir. Millet ne derse neyi uygun götürürse o olur. Gerisi teferruattır. Biz Ak Partiyi sizlerle kurduk, bu yola bu kutlu yolculuğa beraber çıktık beraber yürüdük."

TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA REFAH İÇİN

Başbakan Yıldırım, 15 yıldır millet ne dediyse onu yaptıklarını, neden uzak durmalarını istediyse ondan uzak durduklarını belirterek, "Bugün de yine sizlerle beraberiz 10 binler Amasya Meydanını doldurdu, taştı. Türkiye’yi daha fazla büyümek için, demokrasimizi daha da güçlendirmek için, çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek gençlerimize daha güzel bir Türkiye emanet etmek için, daha fazla güvenlik, daha fazla refah için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız. Amasya işi bitirmiş. Sizin o gün 1919’da burada verdiğiniz evetle birlikte Cumhuriyet kuruldu unutmayın. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdeyiz, Amasya’dayız" dedi.

NE YAPARSAK MİLLET İÇİN YAPARIZ

Referandumun temelini Amasya'da attıklarını belirten Binali Yıldırım, "16 Nisan’da sizden Amasya’ya yakışır bir sonuç bekliyoruz hazır mısınız?" dedi. Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz bizi iyi tanıyorsunuz. Siz bizi 3 Kasım 2002’de Türkiye sevdalısı milletle yola yürüyen kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan tanıyorsunuz. ‘Bu anayasayı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor’ diyorlar. Unutmayın anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye’nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz. Az yaşa çok yaşa ölüm gelir başa onun için milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Sizin gündeminizden başka bir gündemimiz de yok. Ne yaparsak millet için yaparız milletin dediğini yaparız. Bu günde ne yapıyorsak sizinle yapıyoruz ve birlikte yapıyoruz."

"BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'HADİ ORADAN"

Başbakan Yıldırım, yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'nda yaptığı konuşmada, demokrasi ile yönetilen bütün ülkelerde millettten gücünü alan iki kuvvet olduğunu söyleyerek, “Birincisi yasama yani nedir meclis. Meclisin seçtiği miletvekillerinden oluşan parlemento ikincisi ne icra yani yürütme yani hükümet mevcut sisstemde şu anda biz milletvekillerini seçiyoruz ama hükümeti hükümetin başında kim olacak onu seçmiyoruz. Peki ne oluyor biz seçimleri yapıyoruz milletvekilleri gidiyor yemin ediyorlar partiler toplanıyor sonra cumhurbaşkanı birine görev veriyor. O görev verdiği de genellikle en fazla oyu alan partinin genel başkanı. Bazen tersi de oluyor. Çünkü bir şart yok. Eğer yukardaki o partinin genel başkanını yani cumhurbaşkanı sevmiyorsa başkasına görev veriyor. Olmadı mı. 1990’lı yıllarda DYP-Refah koalisyon hükümetinde olmadı mı oldu. Ondan sonra 28 Şubat krizi gelmedi mi? Peki sonra hükümet kuruldu kurulmadı güven oyu aldı, almadı. Bekle zaman akıp gidiyor ortada sonuç yok. Kurulsa da maalesef en fazla 3-5 ay bilemedin 1.5 yıl. Türkiye’de 1960’dan beri kurulan hükümetlerin ömrü 1.5 yılı geçmiyor. Şimdi neyi değiştiriyoruzö diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaş diyecek ki bu değişlikle arkadaş ben öyle milletvekillerini seçeyim göndereyin ondan sonrasını siz halledin böyle bir şey istemiyorum. Peki ne istiyorum. Ben hem milletvekillerini seçeceğim hem de Türkiye'yi bir dahaki seçime kadar yönetecek hükümeti ben seçeceğim. Sandıkta ben karar vereceğim vekillere havale etmeyeceğim. Bu daha iyi bir şey değil mi. Yani vatandaş işi sağlama alıyor. Bazen vekiller sizin istediğiniz gibi yapmayabilir onun da telafisi yok bir dahaki seçime kadar bekle, zaman geçiyor, emekler boşa gidiyor, beklentiler yerine gelmiyor. Onun için iki tane sandık var. Geleceksiniz birine cumhurbaşkanını seçeceksiniz yüzde 50 en az, yüzde 50’den de fazla birine de şehrin milletvekillerini seçeceksiniz. Şimdi muhalefet diyorki ‘Efendim burada güven oyu yok kaldırılıyor. Meclis zayıflatılıyor’ Yav be kardeşim vatandaşın güven oyundan daha büyük güven oyu olur mu. Vekillerin güven oyuna mı bırakalım. Sandıkta güven oyunu veriyorsunuz, seçimini yapıyorsunuz, cumhurbaşkanını seçiyorsunuz ondan sonra cumhurbaşkanı seçimler belli olur olmaz hemen işbaşı yapıyor. Hükümetini kuruyor verdiği sözlerini yerine getiriyor. Bu iş böyle. İkinci yanlış ne. ‘Efendim meclis bu gelecek değişiklikle etkisiz hale geliyor. Meclisin görevleri tırpanlanıyor azaltılıyor, külliyen yalan. Yalan bunların artık sanatı haline gelmiş."

"YANİ KILIÇDAROĞLU'NUN HATIRI İÇİN BİR TANE DAHA MI CUMHURBAŞKANI SEÇELİM"

Meclisin daha da güçlendiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Efendim bir başka yalan canı sıkılınca cumhurbaşkanı meclisi fesih edecek. Külliyen yalan. Dedik ya yalanda hiçbir bunların ölçüsü yok. Zannediyorlar ki millet bu işleri incelemiyor öğrenmiyor araştırmıyor aşağı mahallede yalanı söylüyorlar yukarı mahalleye gelip kendileri de inanıyorlar. Aslanlar gibi savunuyorlar. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler. Bu sistem baba ile oğulu birbirine düşürür, onun için değiymesi lasım. Keyfi bir iş yapmıyoruz. Bunların bir yalanı da cumhurbaşkanı meclisi fesih ediyor böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanın meclisi seçime götürme hakkı var aynı şekilde meclisinde seçimi yenileme hakkı var. Yani ikisinde de aynı hak var diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bu sistem uzlaşmayı getiriyor. Sorunları çözmeyi öngörüyor. İnşallah bundan böyle bu sistemle birlikte Türkiye seçimlerle zaman kaybetmeyecek. Bir de diyorlarki efendim yav bu tek adam olacak. Allah aşkına siz şimdi belediye başkanı seçiyorsunuz değil mi 5 yılda bir. İki tane belediye başkanı mı var Amasya’da. Bir tane var değil mi. Doğru tek. Cumhurbaşakanı bir tane. Yani Kılıçdaroğlu’nun hatırı için bir tane daha mı cumhurbaşkanı seçelim. İstiyorsa gelsin muavini olsun, engel yok. Onada yer var. Bu sistemde onada yer var, herkese yer var. Kıskanma ne olur biraz daha çalış senin de olur. Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet. Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıkla geliyor sandıkla gidiyor. Onun ötesi yok. Çünkü Türkiye’de milli irade var. Milli iradenin temsilcisi de millet.ö

"BU MEVSİMLİK BİR ŞEYDİR SONRASI NE OLACAK, KİŞİLERE GÖRE SİSTEM OLMAZ"

Başbakan Binali Yıldırım, son 15 yıldır işlerin tıkırı tıkır yürüdüğünü Cumhurbaşkanı ile aynı istikametle son derece uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Ama bu mevsimlik bir şeydir sonrası ne olacak. Kişilere göre sistem olmaz. Kendini düşünen bir hükümet, kendini düşünen bir parti değil Ak Parti. Şu anda uyum var ama kurumlar arasında uyum var ama devamında ne olacak. 7 Haziran’ı gördük. 7 Haziran’da nelerle hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğumuzu gördük. 7 Haziran’da Ak Partinin oyları düşünce biraz Kandil’de gitti HDP’li milletvekilleri parti yaptılar, kutlama yaptılar.Onun için güçlü Türkiye’ye ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye için hazır mısınız. Terörü sonlandırmaya hazırmısınız. Türkiye’nin bölgesinde güçlü, dikdik bir ülke olması için varmısınız. Allah korusun geçmişte yaşanan Ak Partiden önceki dönemler tekrar bu ülkeye gelirse bütün kazanımlarımız geri gider. O eski günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Seçim oluyor aylarca hükümet bile kurulamıyor. Kurulan hükümetler zayıf hükümetler icraat yapamıyor eserler ortada kalıyor. Sürekli kavga, sürekli çatışma. Her cumhurbaşkanı seçimi 1960’dan beri kriz. Cumhurbaşkanı seçilecek bir takım çevreler sancılanmaya başlıyorlar. ‘Efendim Cumhurbaşkanı milletin seçtiği partiden olmaz. Burası Türkiye Cumhurbaşkanını biz seçeriz’ Siz kimsiniz kardeşim. Vatandaş size yetki mi verdi. Onların kim olduğu 27 Mayıs’ta gördük, 12 Martta gördük, 12 Eylül de gördük, 28 Şubat’ta gördük, 27 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gördük. Onların kim olduğunu 15 Temmuz’da gördük. 15 Temmuzda alçaklara bu millet siz dersini verdiniz" dedi.

"NE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

15 Temuz’un Türkiye için bir milat olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Türkiye’de artık milletten gücünü almayan hiç kimsenin tarihte yerinin olmadığını siz gösterdiniz. Daha geçen gün diyor ki Kılıçdaroğlu, ‘Efendim diyor gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz’ Hadi oradan. Yani evet dersek şerefimiz, haysiyetimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım 79 milyon evet de der hayır da der. Onurludur şereflidir haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Hayır diyenleri onurlu yapacaksın demeyenleri aşağılayacaksın. Yazıklar olsun. Böyle bir anlayışın Türkiye’ye vereceği bir şey var mı" diye konuştu. Mitingin ardından Amasya Valisi Salih Işık'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra helikopter ile kentten ayrılarak Tokat'a gitti.



Bakan Kılıç: Biz milletle beraberiz

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hızlı adımlarla yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal edenler, onun arkasına saklananlar bu memleket için ne yaptınız? Biz milletle beraberiz ve milletin de bizle beraber olduğunu biliyoruz" dedi.

Bir dizi ziyarette ve incelemede bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Daha sonra ise esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu sırada karşısına çıkan Suriyeli ile görüştü. Suriyeli sığınmacı, Bakan Kılıç'tan yardım talebinde bulundu. Bakan Kılıç, yanında bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye ilgilenmesi için talimat verdi.

Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kılıç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Kılıç, yeni anayasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kılıç, "Biz mecliste sizin vekiliniz olarak çalışmamızı yaptık. Artık iş sizde. Yani söz millette. Vekiller gereğini yaptı. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini tartışıyorlar. Türkiye'de seçilme yaşını 30'dan 25'e de biz indirdik. Şimdi de 18 yaptık. Neden bunu yaptığımızı soruyorlar. Cevabı çok basit, sandığıa gidip seçmeyi emanet ettiğiniz, seçeceğine güvendiğiz kişiye herhalde seçilmesi konusunda da güvenmeniz gerekir. Teşkilatlar çalışma yaparken sandık bazlı çalışma yapıyor. Orada ayrım yapılıyor mu 'Bu 18 yaşında, 20 yaşında' diye? Hayır, yapılmıyor. Listeye bakıyorsun, 'Seçmen' diyorsun. seçeceğine inanıyorsun, oyuna talipsin. O zaman seçilmesi konusunda da bir şüphe duymayacaksın. Zor olan seçmektir. 18-25 yaş arasında 12 milyon vatandaşımız var. Bu ülke genç bir ülke. Muhalefet diyor ki '12 milyon vatandaşın temsili mecliste olmasın' Biz diyoruz ki 'Onların da olsun.' İşte bütün mesele bu" dedi. Bakan Kılıç, şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi TSK'daki yapıya sızmış hain FETÖ'nün başını çektiği bir darbe girşimi oldu. Millet bunu cumhurbaşkanımızın başkanlığında başbakanımızın yönetiminde bastırdı. 15 Temmuz gecesi yaşatılmak istenen karanlık 16 Temmuz sabahında ak bir aydınlığa dönüştü. Millet bir araya geldi, bir oldu, şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu ama demokrasimiz, hukukumuz, geleceğimiz kurtuldu. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hızlı adımlarla yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal edenler, onun arkasına saklananlar bu memleket için ne yaptınız? Biz milletle beraberiz ve milletin de bizle beraber olduğunu biliyoruz. Bunun için yola koyulduk. Geleceği halkımızla beraber şekillendireceğiz."

Seferihisar'da uyuşturucuya karşı jandarma göz açtırmadı

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine karşı jandarma ekiplerince geçen yıl yapılan çeşitli operasyonlarda çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen yıl, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasadışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Geçen yıl, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığına karşı 222, yasadışı kenevir ekimine karşı ise 158 olmak üzere toplam 380 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 72 bin 672 kök hinkkeneviri ele geçirildi. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin yakılarak imha edildiği ifade edildi.Ayrıca kentteki birçok denetim ve kontrollerde başta esrar ve uyuşturucu hap olmak üzere çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildiği de belirtildi. Kentte son olarak bugün uyuşturucu ticaretine karşı yapılan operasyonda H.C.T, T.R. ve M.Ş.C. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. 325 gram esrar ele geçirildiği belirtildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadelesinin süreceğini vurguladı.

Gümrük Müdürlüğü'nden kaçakçılıkla mücadele



Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kaçakçılık olaylarını önlemek için yapılan çalışmaları anlattı. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Müdür Aygün, iki kaçakçılık istihbarat müdürlüğünden birisinin Cilvegözü, diğerinin İskenderun’da olduğunu söyledi. Müdür Aygün, şöyle devam etti: "Cilvegözü Müdürlüğümüz sadece Cilvegözü’nden sorumlu. Ancak, İskenderun Bölge Müdürlüğü Osmaniye dahil olarak Ceyhan’dan Yayladağı’na kadar olan bölgeden sorumlu. Arama hangarları oluşturuyoruz. Diğer iskelelerimizde de memurlarımızı görevlendirdik. Risk analizi bölümümüzde de farklı personelleri görevlendirdik. Bunların yanı sıra ödül ve ceza sistemimiz var. Bir personel başarılı olduğunda teşekkür, 5 kere alınca takdirname vereceğiz." Aygün, kontrol şubesinin geçtiğimiz aylarda 'trilyonluk' bir vergi kaçağı belirleyerek Bakanlığa bildirildiğini, ciddi bir vergi kaybının önlendiğini sözlerini ekledi.



Kumaşları kamyonete yükleyip çaldılar

Adana'da, konfeksiyon atölyesinden 43 top kumaş ve montu kamyonete yükleyip çalan 6 kişi, polis tarafından yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Bey Mahallesi'ndeki bir konfeksiyon atölyesine 01 GT 757 plakalı kamyonetle gelen Murat A., Hüseyin R., Beycan H., Gökhan R., Yakup D. ile Ramazan R., kapı camını kırıp işyerine girdi. Hırsızlar, atölyedeki 43 top kumaş ve yaklaşık 100 montu kamyonete yükleyip kaçtı. Sabah atölyeye gelen işyeri sahibi Mahmut K., soyulduğunu görünce polise haber verdi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kullandığı kamyonetin plakasını belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin düzenlediği operasyonda kaçmaya çalışan zanlılardan Beycan H. düşüp ayağını kırdı. Beycan H. ile diğer şüpheliler Hüseyin R., Ramazan R., Murat A., Gökhan R. ile Yakup D. yakalandı. Şüphelilerin evinde bulunan 60 bin lira değerindeki kumaş ve mont, sahibine teslim edildi. Şüpheliler sorguya alındı.

Bilecik'te polis ve jandarmanın ortak yol uygulaması



Bilecik'te polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa yol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan araç ve içerisindeki kişiler tek tek arandı. Çevreyolu Bilecik Otogarı yakınlarında gerçekleştirilen yol uygulamasına Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli 50 polis ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 50 asker katıldı. 100 kişilik ekip, İstanbul ve Eskişehir yönüne gitmekte olan araçları durdurdu. Araç içerisinde bulunan kişileri tek tek arayan ekipler, araçları da eğitilmiş jandarma köpeğiyle birlikte aradı. Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muammer Ergaş da uygulama yerine gelerek çalışmaları izledi.

'Üretici bahar yağmurunu bekliyor'



Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, soğuk hava nedeniyle arpa ve buğdayda kayıp olduğunu belirtirken, üreticilerin gübre atmak için bahar yağmurlarını beklediğini söyledi. Hububat üretiminin yoğun olduğu Korkuteli'de çiftçiler topraktan çıkamayan mahsulleri için tırmık çekimine başladı. Kış aylarının aşırı soğuk ve uzun sürmesi hububatın zayıf kalmasına neden oldu. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Eksi 20'leri bulan soğuk hava nedeniyle arpa ve buğdayda kayıp var. Çünkü kış erken geldiği için erken ekilen mahsul buz tutan toprak zeminden çıkamadı. Çiftçiler ekili arazide toprak üzerinde tırmık çekerek mahsulün toprak yüzeyine çıkması için çalışıyor. Ayrıca bahar yağmurları olmayınca çiftçi üst gübre de atamadı. Şu an bahar yağmurlarını bekliyoruz. Yağmurla birlikte çiftçiler üst gübresi olan ve reçeteye tabi tutulan yüzde 26 ve yüzde 46 gübresi atacak" dedi.



Haber: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, ()