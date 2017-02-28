DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kedi katliamında gözaltına alınan Rus serbest



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde geçen hafta aynı mahallede yaklaşık 30 kedinin zehirlenerek telef edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Rus 53 yaşındaki Valery V., serbest bırakıldı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde geçen cuma günü yaklaşık 30 sokak kedisi telef edildi. Bölge halkı ve hayvanseverler kedilerin zehirlendiğini belirtirken, duruma tepki gösterdi. Mahallede araştırma yapan vatandaşlar siteler ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde elinde poşetle mahallede dolaşan bir kişi olduğunun fark edilmesi üzerine durum jandarmaya haber verildi.

Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri kamera görüntülerindeki kişinin aynı mahallede yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valery V. olduğunu belirledi. Jandarma şüpheliyi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Jandarmanın evinde de arama yaptığı Valery V. ifadesinde kedileri öldürmediğini söyledi. Valery V. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -

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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

17 SAAT SONRA TEK YÖNLÜ AÇILDI

Dün saat 20.50'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 17 saat sonra Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak açıldı. Ege'den Marmara yönüne ise sis nedeniyle transit gemi geçişleri hala kapalı.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Evinde bıçaklanarak öldürülen İngilizce öğretmeni toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde evinde bıçaklanarak öldürülen İngilizce öğretmeni 50 yaşındaki Elif Isparta, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elif Isparta'dan haber alamayan yakınları, Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki güreşlere devesiyle katılan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Enis Isparta'yı arayıp, eşine ulaşılamadığı bildirildi. Yakınlarının haber vermesiyle hemen kente dönen Ali Enis Isparta, dün (pazar) saat 21.00 sıralarında evine geldiğinde, eşi Elif Isparta'nın kanlar içindeki cesedini buldu. Ali Enis Isparta'nın haber vermesiyle eve gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif Isparta'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Isparta'nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Elif Isparta, bugün Mahkeme Camii'nde öğlende kılınan namazın ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdür ve öğretmenlerden öğrencilerine kadar kalabalık bir topluluk cenazeye katıldı. Elif Isparta'nın çocukları Erim ve İdil Isparta, annelerinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı; gözyaşlarını tutmadı. Eşi Enis Isparta ise cenaze sırasında ayakta durmakta zorlandı. Cami önünden omuzlara alınan tabut, tekbirler eşliğinde cenaze aracına yüklendi. Elif Isparta, Edremit Şehir Kabristanlığına toprağa verildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Anadolu lisesinde İngilizce öğretmeni olan ve kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Elif Isparta'nın, ölümünden kısa bir süre önce Facebook hesabından yaptığı, "İnsan bir ecelini bir de kaderini bilmezmiş. Bilinen tek şey varmış 'Sevgi' onun da kıymeti bilinmezmiş" paylaşımı dikkati çekmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlenmiş, yapılan parmak izi çalışmasında şüphelinin kimliğinin R.K. (Recep Kırtıl) (26) olduğu ortaya çıkmıştı. Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakalanarak gözaltına alınan R.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. R.K.'nın üstünden Elif Isparta'nın cep telefonuna ait sim kart çıktı. Şüphelinin suratında 1-2 günlük boğuşmaya bağlı çizik izleri olduğu görüldü. Olay yerindeki kanlı ayakkabı izi ile de ayağında bulunan ayakkabının izlerinin uyuştuğu belirlendi. R.K. ve Isparta'dan alınan DNA kalıntıları incelenmek Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. R.K.'nın da aralarında yer aldığı toplam 5 kişinin olayla ilgili emniyette sorgulandığı öğrenildi.

Yakınları, saat 21.00'de cesedi bulunan Elif Isparta'ya ait Whatsap programına, saat 04.01'de girilip tekrar çıkıldığını söyledi. Yakınları ayrıca, komidinin içinde 8 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarının bulunmasına rağmen el sürülmediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Elif Isparta fotoğrafı

- R.K. fotoğrafı

- Cenaze namazına katılanlardan görüntü

- Isparta'nın çocukları Erim ve İdil Isparta görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Eşi Ali Enis Isparta'dan görüntü

- Cenazenin omuzlarda araca götürülüşü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih EMRAH ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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Vali Tuna: Terörden en çok İslam ülkeleri etkileniyor



ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, terör ve savaşlardan en çok etkilenen ülkelerin İslam ülkeleri olduğunu ifade ederek “İslam ülkelerinde yaşanan dramlarda maalesef herkes kör, sağır pozisyonuna yatıyor ve sessiz kalıyor. Bu herkesin gözünün önünde olup biten şeylerdir. Artık kral çıplak eskisi gibi bu işi saklama imkanı da yoktur.ö dedi.

Şanlıurfa Valiliği’nin ev sahipliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesinin katkılarıyla 3-5 Mart tarihleri arasında yapılacak olan İslam’ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet ve Özgürlük, İslam Bilgeleri Zirvesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Ali Sarıışık, İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Sempozyum için çocuk masumiyeti ve savaşın ağır bedellerine dikkat çekmek amacıyla savaşın sembol ismi Aylan Kürdi ile 5 yaşındaki Ümran’ın fotoğraflarının yer aldığı siyah beyaz afiş hazırlandı. Sempozyum için hazırlanan afişin çok anlamlı olduğunu ve İslam ülkelerinde yaşanan zulümlere dikkat çeken Vali Tuna, artık kral çıplak diyerek şunları söyledi.“Bu afiş bizlere terörden, savaşlardan ve buna benzer zulümlerden bu gün dünyada en çok mağdur olan ve etkilenen aslında İslam dünyasıdır. İslam dışındaki bir takım ufak topluluklar var isim vermeyeyim onlara ilişkin bir mağduriyet yaşandığı zaman birileri, bazı ülkeler hemen el birliğiyle oraya her türlü imkanı seferber ediyorlar. Ama bu yaşanan dramlarda maalesef herkes kör, sağır pozisyonuna yatıyor ve sessiz kalıyor. Bu herkesin gözünün önünde olup biten şeylerdir. Artık kral çıplak eskisi gibi bu işi saklama imkanı da yoktur. Biz Türkiye olarak o konuda en çok söz söyleme hakkına biz sahibiz. Yetime sahip çıkan, milyonlarca göçmeni ülkesinde barındıran ve onlara kaç milyar dolar bütçesinden para harcayan bir Türkiye var. Biz İslam ülkeleri olarak tabi ki Dünya’da 1. 8 milyar Müslüman nüfusu var ama baktığımız zaman bu coğrafyaların çoğunda kan, gözyaşı ve acı var. Birileri hem doğal kaynaklarını istismar anlamında hem de daha fazla yayılması için farklı projeler uyguluyorlar. Çünkü İslam dini şuna şükrediyoruz bizde mensubu olmakla birlikte iftihar ediyoruz. Tabiatında doğasında zaten öyle bir güzellik olduğu için barış dini olduğu için, barış, adalet ve özgürlük diyor. Bakmayın bu gün bu şeyleri telaffuz edenler, bu kavramları aslında gerçek manada bir özgürlüğün, adaletin ve barışın olmadığını görüyoruz. Bu gün güçlü ülkeler gücü kullanan ülkeler, bu zenginliklerini nasıl elde ettiklerini de zaten bakıldığında çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Başkalarının kan ve gözyaşları üzerinedir. Bu düzen tabi ki devam etmesi bir kısım tarafından isteniliyor. Dünyada savaş isteyenler, savaş ve çatışmadan beslenenler var bir de barış isteyenler var biz barışın tarafındayız ve bizim inancımız da bunu gerektiriyor.Binlerce Müslüman Avrupa da yaşıyor ve bunlar artık ayrımcılığa maruz kalmaya başladılar, ötekileştirmeye, haksız uygulamalara, en demokratik dediğimiz ülkelerde bile bu yabancı düşmanlığı gibi islamifobi’den kaynaklanan uygulamalara maruz kalmaya başladılar. Bizim dünyamızda böyle bir şey yok ama bizim bunu iyi anlatmamıza ihtiyacımız var. Bu tarz programların bizlere çok faydası olacaktır. Bu tür programlarla önyargıları kesmiş oluyoruz. Yazarlar ve düşünürler olarak 50’yi aşkın önemli ismi Şanlıurfa’da konuk edeceğiz. Programa bir çok alimin yanı sıra bakanlar ve büyükelçilerde katılacaktır.ö şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Vali Güngör Azim Tuna’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR / ŞANLIURFA, ()-

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Dolandırıcıya altın ve parasını elleriyle teslim etti

ADANA'da 39 yaşındaki Nurten Yavuz, telefonla arayıp, "FETÖ soruşturmasında isminiz geçiyor" diyerek kendini korkutan dolandırıcıya elleriyle altın ve paralarını teslim etti. Genç kadının evine kadar giren dolandırıcı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan Nurten Yavuz'u telefonla arayan dolandırıcılar, "Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasını yürütürken, sizin adınıza ulaştık. Darbeciler sizin adınızı kullanarak örgüte para aktarmışlar. Biz sizin bu olayla bağlantınız olmadığını biliyoruz ama yine de incelememiz lazım. Evde ne kadar altın ve para varsa, göndereceğimiz arkadaşa teslim edin. O arkadaş karakola götürüp inceleyecek, daha sonra en yakın mıntıka karakolundan teslim alacaksınız" diye konuştu. Nurten Yavuz, dolandırıcılara inanarak ev adresi verdi. Telefonla konuşarak gelen 35-40 yaşlarındaki dolandırıcı, Nurten Yavuz'a "Belediye temizlik işçisi olan eşinin FETÖ mensupları ile telefon konuşmalarına ulaştık. İstersen onları da sana dinletebiliriz" diyerek eve girdi. Nurten Yavuz'dan 15 çeyrek, 1 yarım altın, 5 bilezik ile 1900 lirayı poşete koyan dolandırıcı, evden çıkıp uzaklaştı. Ziynet eşyalarını almaya gelen dolandırıcı, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan Nurten Yavuz'un şikayeti üzenine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yakalanan dolandırıcı aranıyor.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Dolandırıcı şahsın telefonla konuşarak sokaktan geçerken görüntüsü

- Kadının evin kapısına çıkması

- Dolandırıcı şahsın kadının yanına gelmesi

- Kapıda beklemesi

- İçeri girmesi

- Dolandırıcı şahsın evden hızlıca çıkıp gitmesi

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- Evin kapısından görüntüler

- Evden ve sokaktan genel görüntüler

- Bir mahalle sakininin konuşması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Alanya'da öğretmen hakkında cinsel istismar davası

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sınıf öğretmeni 63 yaşındaki K.D. hakkında 2 yıl önce 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, istismar suçunun bilirkişi raporlarında sabitlendiğini öne sürerken, öğretmenin avukatının mahkemeye başarı belgesi sunmasını eleştirdi. Güllü, "Kişinin akademik olarak başarılı olması onun bir istismarcı olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Alanya'da bir ilkokulda öğrenim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile, dizi izledikleri sırada bir öpüşme sahnesinde kızlarının, "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? İşte beni kucağını alıp böyle yapıyor" demesi üzerine harekete geçti. Aile, sınıf öğretmeni K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti. Sınıfından başka bir kızı da taciz ettiği öne sürülen öğretmen hakkında diğer aile de şikayetçi oldu. K.D. bu süreçte emekli oldu. Şikayetler sonrası geçen yıl 29 Ocak'ta gözaltına alınan K.D., 10 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"CİNSEL İSTİSMAR SUÇU AÇIK"

Diğer aile öğretmen hakkında şikayetini geri çekerken Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat'ta yeni duruşma yapıldı. Duruşmada kızın ailesi, sanık K.D., tarafların avukatları hazır bulundu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü de duruşmaya katıldı. Duruşmada aile, K.D.'yi 10 yıldır tanıdıklarını ve ilkokul 1'den bu yana kızlarının öğretmeni olduğunu belirtirken, öğretmenin yaklaşık 1.5 yıl boyunca hemen her beden eğitimi dersinde diğer öğrenciler dışarı çıktığında davada adı geçen kız öğrencileri alıkoyduğunu, sınıfta kapıyı kapatıp öptüğünü, cinsel istismar suçunun açık olduğunu ve bunu gören tanık öğrenci de olduğunu öne sürerek şikayeti yineledi.

AVUKATI BAŞARI BELGELERİNİ SUNDU

Ailenin avukatı Halime Şenli, bilirkişi raporlarının da cinsel istismarı doğruladığını öne sürerken, K.D.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Öğretmen K.D.'nin aynı zamanda damadı olan avukatı ise itiraz ederek sanığın suçsuz olduğunu, mahkemeye öğretmenin Milli Eğitim'den başarı belgelerini sunarak iyi bir eğitmen olduğunu savundu. Mahkeme heyeti öğretmenin tutuksuz yargılanmasının devamına hükmederek duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

"BİLİRKİŞİ RAPORU CİNSEL İSTİSMAR DİYOR"

Kızın ailesi ve davanın avukatı konuyla ilgili açıklama yapmak istemezken, davayı takip eden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, istismar suçunun bilirkişi raporlarında sabitlendiğini iddia etti. üllü, öğretmenin avukatının mahkemeye başarı belgesi sunmasını eleştirirken şöyle dedi:

"Kişinin akademik olarak başarılı olması onun bir istismarcı olmayacağı anlamına gelmez. Bilirkişi raporları istismar olduğunu doğruluyor. İstismar mağduru kız çocukları sokakta arkalarından gelen biri var mı diye korkuyla yürüyor. Bu şartlar altında çocuğun korunması ilkesinden hareketle sanığın tutuklu yargılanmasını istiyoruz ve federasyon olarak da bu davanın takipçisi olacağız."

"ALNINDAN ÖPÜLESİ ANNE"

Aileyi yaptıkları hukuk mücadelesinden dolayı takdir ettiğini belirten Canan Güllü, "Dava sürecinde annenin alnından öpülmesi gereken bir kadın olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü olay aynı mahallede ve küçük bir ilçede yaşanmasına rağmen peşini bırakmıyor. Her türlü konuda göğsünü gere gere savaşıyor. Zaten bütün mesele de bu. Mağdurun utanmaması gerek. Mağdurlar utandığı zaman failler bu konuda güçlenecektir. Aileler sessiz kaldığı müddetçe bu konular daima kapalı kalacaktır" diye konuştu.

"GÜVENİMİZ SARSILIYOR"

Mahkemeye gerekli ilgi gösterilmediğini de anlatan Canan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 celsedir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilci avukatı mahkemeye katılmıyor. Mesele buradan başlıyor. Yani bakanlık 'biz müdahiliz' dediği anda 'güvendeyiz' diye düşünen bir kadınım ama müdahilliğin takibi yapılmıyorsa -ki bunu görüyoruz- o zaman bizim de güvenimiz sarsılıyor. Normal vatandaş devletine güvenmeyecek mi? Yargısına güvenmesi lazım ama mahkeme kaç celsedir sürüyor? Peki ne olacak? Böyle olunca da vatandaş bu çocuklarda olduğu gibi hele ki bu çocuklar 9 aydır psikolog tedavisi görüyor, bir diğeri var 'ben çocuğumu bu konunun içerisine getirmem' diyor, etkilenen yine mağdurlar oluyor. O yüzden bu tip haberlerin kamuoyunda yer alması ve yayılması bizi sonuca götürebilecek ilk adımlardır."

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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İranlı kadının şüpheli ölümü

SAMSUN'da İran uyruklu 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Maryam Ghasem Sıhrı, evinde boğazında beyaz bez ve eşarp sarılı halde ölü bulundu. Doktorların 'şüpheli ölüm' olarak rapor tutması üzerine polis kadının eşi, 2 çocuğu ve kız kardeşini ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olay bugün İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İran uyruklu evli 2 çocuk annesi Maryam Ghasem Sıhrı, oğlu tarafından evde boynunda beyaz bez ve eşarp sarılı olarak yerde cansız buldu. Durumu hemen babası Afganistan uyruklu Gholamalı P.'ye haber verdi. Odaya gelen Gholamalı P., eşinin boynundaki beyaz bez ve eşarbı çıkarttı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Doktor kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde rapor tutunca polis olayın cinayet olma ihtimali üzerine ölen kadının eşi, 2 çocuğu ve beraber yaşadıkları kız kardeşini ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan araştırmada ölen kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve 3 gündür yemek yemediği ortaya çıktı. Polisin olayla soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

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İlk yüz nakilli Uğur Acar'ın yargılandığı davaya devam edildi

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşının, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, ölen kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileriyle Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birklikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre 'bu arabayı yakacağım' deyip otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Uğur Acar katılırken, diğer sanıklar katılmadı. Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DİNLENECEK

Duruşmada savcı, maktule olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık görevlileri ile Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Uğur Acar'ın avukatı Bayram Bayazıt, "Dosya bizim açımızdan tamamlanmıştır. Yargılanmanın genişletilmesine lüzum yoktur. Müvekkilimin dosyadan yargılanmaması gerekir. Beraatını talep ediyorum" dedi.

Hatice Kaya'nın avukatı İlkay Koyuncu ise yargılamanın genişletilmesine gerek olmadığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti maktule ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık görevlileri ve Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi kararıyla duruşmayı erteledi.

SİGARA YAKARKEN KENDİNİ YAKMIŞ

Uğur Acar önceki duruşmada verdiği ifadesinde, olay akşamı Numan Acar ve arkadaşları Hasan Yıldız'la birlikte Ramazan Kaya'nın otomobiliyle gezdiklerini belirterek, "O gün çok alkol almıştık, araç birden stop etti. Ramazan Kaya, 'Bu aracı yakacağım' dedi. Ön tarafına bir şeyler döktü. O sırada üzerine benzin dökülmüş. Daha sonra birkaç adım geri gitti, sigarasını yakarken kendini yaktı" dedi.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Akçaabat’ta engelli araçları için şarj istasyonu kuruldu



Akçaabat Belediyesi, engelli vatandaşlar için ‘Engelli Araç Şarj İstasyonu’ kurarak ilçede bir ilke imza attı.

Örnek bir uygulama başlatan ilçe belediyesince ilk etapta Atatürk Parkı’nda kurulan şarj istasyonu engelli vatandaşlara hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, şarj istasyonu uygulamasının engelli vatandaşlar için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, akülü araç kullanan engellilere kolaylık sağlanacağını anlattı, “Bu uygulama ile engelli arkadaşlarımızın yollarda kalma sıkıntısı ortadan kalkacak, artık çarşıya daha rahat ve özgürce gelip dolaşabilecekö dedi.

Akülü araç kullanan engelliler için en büyük sıkıntının aracın aküsünün bitmesi olduğunu belirten engelliler de, akü şarj istasyonu sayesinde bu sorunun kısa sürede çözüleceğini belirterek, destek olan Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e teşekkür etti.

Haber: AKÇAABAT / TRABZON, () -

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Öğrencilerden İzmit'teki arkadaşlarına mektup

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde anasınıfı öğrencileri İzmit'in Gölcük İlçesi'ndeki anasınıfı öğrencilerine mektup gönderdi.

Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serap İşçen öncülüğünde PTT Şubesi'ne giderek hazırladıkları mektupları İzmit'in Gölcük İlçesi'ndeki arkadaşlarına gönderdi. Mektupları göndermeden önce öğrencilere PTT Şubesi çalışanlarından mektupların haberleşmede kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Öğretmen Serap İşçen, "Mektuplarımızı İzmit'e göndereceğiz. Çocuklarla iletişim ve haberleşme araçlarını öğrendik. Bunu da uygulamalı şekilde görsünler, kendileri uygulasınlar diye bir fırsat tanımak istedik. İzmit, Gölcük'teki bir anasınıfına gidecek mektuplarımız. Onlardan da cevap gelirse çocuklar bu heyecanı ve duyguyu tatmış olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler PTT içersinde mektup sırasında,

- Öğrenciler mektuplarını gönderirken

- RÖP: Öğretmen Serap İşçen

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (Afyonkarahisar), ()