DHA YURT BÜLTENİ-12

İZMİR BÜYÜKŞEHİR DAVASINDA 129 SANIĞA BERAAT

1)KOCAOĞLU, İZMİR MARŞI'YLA KARŞILANDI, BERAAT İLE UĞURLANDI

İZMİR'de, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı 129 sanıklı davada, savcı Zafer Sercan Yetişer, mütaalasında örgüt kurma ile 15'i ihaleye fesat karıştırma olan, toplam 24 suçlamayla ilgili, hukuka aykırı deliller toplandığını ve bu durumun hukuk dilinde 'Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur' şeklinde değerlendirildiğini belirtip, sanıkların tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de savcının talebi doğrultusunda tüm sanıkların beraaatine karar verdi. Böylece kumpas olduğu belirtilen bir dava daha beraatle sonuçlanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2 Mayıs ve 22 Kasım 2011 tarihlerinde iki dalga halinde yapılan polis operasyonuyla başlatılan 'ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma' soruşturmasının 129 tutuksuz sanık hakkında açılan davaya İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 30'uncu celse ile devam edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İzmir Adliyesi'ne gelişinde, Çambidi Bandosu tarafından çalınan 'İzmir Marşı' ile karşılandı. Kocaoğlu, ellerinde, üzerinde 'Herkese adalet lazım' yazılı fotoğrafı ve yüzlerinde fotoğrafından oluşan maske bulunan, Tire ile Bayındır'ın köylerinden ve Bademler'den gelen köylülerin, "İzmir Azizdir aziz kalacak" sloganı arasında adliye binasına girdi.

Duruşmaya; hakkında toplam 397 yıl hapis cezası istenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve tutuksuz yargılanan diğer bürokrat sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir milletvekilleri Özcan Purçu, Atila Sertel, Ali Yiğit, Zeynep Altıok, Zekeriya Temizel, Musa Çam, Murat Bakan, Mustafa Balbay, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP'li ilçe belediye başkanları, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ile vatandaşlar da izledi. Duruşma salonu tamamen doldu. Yaklaşık yarım saat süren kimlik tespitinin ardından duruşmaya başlandı. Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra görülmeye devam eden davaların 'kaldıkları aşamadan devam etmesi'ne ilişkin hükmün, Anayasa'ya aykırı olduğuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla ilgili kararın geldiğini, davanın redine karar verildiğini belirtti.

Sanıklardan Tülay Azeri'nin avukatı Emin Azeri, FETÖ'den tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bulam, ayrıca Akdeniz temizlik şirketinin sahibi Fatih Yazoğlu'nun davaya katılma talebinin bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Yazoğlu'nun katılma talebini kabul ederken, Kavak'ın dinlenmesi istemini ise reddetti.

SAVCI MÜTALAASINDA "SUÇ ÖRGÜTÜ YOK" DEDİ

Savcı Zafer Sercan Yetişer, duruşmada, 29 sayfalık mütalaasını verdi. Savcı Yetişer, 29 sayfadan oluşan 24 ayrı suçun oluştuğu mütaalasını tek tek ayrıntılı olarak değerlendirip okudu. Savcı Zafer Sercan Yetişer, mütalaasında, ortada bir örgütün bulunmadığı sonucuna varıldığını söyledi. Dosyadaki 24 ayrı eylemden 15'inin ihaleye fesat karıştırma suçu olduğunu belirten Savcı Yetişer, dinlenen gizli tanıklar ve belgelere göre ihaleye fesat karıştırma ve diğer eylemlerin oluşmadığını vurguladı. Mütaalada, bazı ihaleye fesat karıştırma eylemlerinde, hukuka aykırı deliller toplandığını da ifade eden Savcı Yetişer, bu durumun hukuk dilinde "Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur" şeklinde değerlendirildiğini ifade etti.

Savcının mütaalasını okumasının ve tüm sanıklar hakkında tüm suçlardan beraat kararı verilmesini istemesi, salonda bulunan hekes tarafından alkışlandı. Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, bunun üzerine "Burası şov yeri değil. Tiyatro alanı değil. Mahkemenin düzenini bozmayalım" diyerek salonda bulunan izleyicileri uyardı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ve sanıkların son sözleri ile savcının mütaalasına karşı duruşmaya ara verdi.Aranın ardından söz alan, Aziz Kocaoğlu'nun avukatı Ercan Demir, davanın ilk duruşmasında, usüle ilişkin o dönemki heyete verdikleri 55 sayfalık dilekçede belirttikleri gibi delillerin toplanması sürecinin hukuka aykırı gerçekleştirildiğini tekrarladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu davanın soruşturması 2010 yılında başladı. O dönemki özel yetkili savcı, olayı soruşturan kolluğa iki ayda bir 'cebir ve şiddet buldunuz mu' diye emniyete yazı yazmış. Emniyet 1 yıl sonra kendine göre cebir şiddet bulmuş. Dolayısıyla 'Bu soruşturma hem bu anlamda, hem sonraki delillerin hukuka uygun toplanmaması nedeniyle, bu davanın o dönemde adını yasal olarak koyamasak bile bir koordinasyon ve maksatla oluşturulmuş delillerdir' demiştik. Geldiğimiz bu aşamada 15 Temmuz sonrası bu yapının bambaşka bir örgütlenme içinde olduğu ortaya çıktı, ki bu yapının kamu görevlilerinin esasen görev tanımlarında yer alan kanun, hukuk kaynaklı davranmadıkları, imamları ve abileri kimse ona göre davrandıkları olgu olarak ortaya çıkmıştır. Olgu diyoruz, çünkü yargı süreci sonrası net olarak ortaya çıkacaktır."

Bu soruşturmayı yürüten savcılar ve ardından davaya bakan hakimlerin yine bu Fethullahçı Terör Örgütü'nün üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanıp, meslekten ihraç edildiklerini hatırlatan Demir, "Bunların bir yapının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ortaya çıktığına göre, bu dosyanın hukuk dışında bir karanlık merkezin talimatıyla oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. Bu şekilde oluşturulan bir dosya hukuken batıldır, delllerin değerlendirilmesi dahi hukuken doğru değildir. Dosyanın mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi. Gülay Azeri ve Hüseyin Çalışkanın avukatı Enis Dinçeroğlu da yaptığı savunmada çete suçlamasıyla yargılananlar değil ,yargılayanların çete olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Diğer sanık avukatları da tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Tamer Bulam başkanlığındaki mahkeme heyeti, yargılamanın bittiğini belirtip, sanıkların tüm suçlardan beraatine karar verip, davayı bitirdi. Ayrıca o dönemde bu soruşturmayı yürütenler hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Yargılama sürerken ölen sanıklardan Alaettin Eraslan hakkındaki dava da düştü. Kararın açıklanmasının ardından salonda bulunan herkes birbirine sarıldı. Böylece kumpas olduğu belirtilen bir dava daha beraatle sonuçlanmış oldu.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye gelen Aziz Kocaoğlu ve kendisini karşılayanlar

-Genel ve detay görüntü

(Haber: Bahri KARATAŞ, Tufan HAMARAT -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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2)KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE GİRDİ: 47 GÖZALTI

KOCAELİ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Polis kavga eden grupları güçlükle ayırırken, 47 öğrenci gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi'nde Hocalı katliamını anmak isteyen öğrenciler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karışan öğrencileri ayırdı. Birbirlerine sopalarla saldıran, taş atan öğrenciler yeniden toplanmaya çalıştı. Yaşanan olaylar sırasında yaralanan bir öğrenci ile taş gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için polis önlemlerini arttırdı. Polis öğrencilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarılara rağmen dağılmayan 47 öğrenciyi gözaltına aldı.

Bir öğrenci, "PKK'lı vatan hainlerini okutturmayacağız. Biz vatan severleriz. Hainler, PKK destekçileri, bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatanın askerine polisine kurşun sıkan insanları biz burada bu insanları okutmayacağız. PKK'lı ve vatanseverler arasında kavga çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü



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9olis ekiplerinden görüntü



Öğrencilerden görüntü



Yaşanan kavgadan görüntü

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK-KOCAELİ/)

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3)CANLI BOMBA ŞÜPHESİYLE 1 KİŞİ YAKALANDI KONYA'DA YAKALANDI

ANKARA Emniyet Müdürlüğü tarafından 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki Bayram Atmaca, Konya'da trafik kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelinin üstünde ve aracında her hangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde meydana geldi. Cezaevi önünde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, 42 FBG 82 plakalı otomobili durdurdu. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Konya'nın Bozkır İlçesi nüfusuna kayıtlı sürücü Bayram Atmaca'nın ehliyet kontrolünde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu ve 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle arandığı saptandı. Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Cadde trafiği kapatılıp araçta bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede sürücü Atmaca'nın üstünde ve araçta her hangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. Gözaltına alınan Atmaca, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin gözaltına alınması

- Araçta arama yapılması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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4)ŞANLIURFA’DA İŞ BAŞVURUSU KUYRUĞU

ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, resmi kurumlarda 6 aylık süreyle 3 bin 500 işçinin çalıştırılmak üzere işe alınacağını duyanlar, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hayata geçirdiği Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 500 işçi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru için İş-Kur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Polisin önlem aldığı İş-Kur'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi.

İş-Kur İl Müdürü Sait Ardan, işe alınacakların 6 ay süreyle kamuda istihdam edileceğini belirterek şöyle dedi:

"Toplum Yararına Çalışma Projesinin müracaatları bugün itibariyle başladı ve cuma günü sona erecek. Proje kapsamında 3 bin 500 kişi istihdam edilecektir. Müracaatların ardından tüm ilçelerle birlikte noter huzurunda kura ile çalışacak olan vatandaşlarımızı belirleyeceğiz. Başvuruların ardından işe alınacak kişiler noter huzurunda şeffaf bir şekilde çekilişler yapılacaktır. Çekiliş sonunda asil listede yer alan arkadaşlarımız 15 Mart’ta işe başlayacaklar."

Görüntü Dökümü

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- İşkur il müdürlüğü önündeki kuyruk

- Vatandaşların sırda beklemesi

- Vatandaşlarla röp.

- İş-Kur İl Müdürü Mehmet Sait Ardan’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 389 MB

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5)6 AYLIK İŞ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

DİYARBAKIR Çalışma ve İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalışacak 5 bin kişi kontejan için çok sayıda kadın, yaşlı ve gençler sabahın ilk saatlerinde başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Diyarbakır Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce 32 yüklenici nezdinde toplam 5 bin kontenjan için 6 ay süreli TYP açıldığını duyurdu. Duyurunun yapılmasıyla çok sayıda kişi bu sabah itibariyle İş-Kur binasına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kuyrukta çok sayıda yaşlıların da bulunduğu görüldü. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı İş-Kur binası girenler kontollü bir şekilde içeri alınıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TYP’lere başvuruların bugün başladığı ve 3 mart'ta kadar süreceği belirtilerek, "TYP’lerin tümü 15 Mart 2017 başlayıp 14 Eylül 2017 tarihinde sonlanacaktır. Seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır. Kura çekim tarihleri yükleniciler ve İŞKUR tarafından müştereken belirlenerek ayrıca ilan edilecektir. İlimiz genelinde açılan ve 27 Şubat 2017- 3 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP’ler için katılımcı seçimi Genelgenin 9. Maddesinin 8. Fıkrası hükmü kapsamında yapılacaktır. 35 yaş sınırı bulunmamaktadır. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. TYP’ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ya da kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek işlem yapması ile mümkün olacaktır. Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması durumunda mutlaka ilgili kişiden dilekçe alınacaktır. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. Aynı haneden tek bir katılımcı alınacaktır. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri adres, SGK vb. sorgulamalar sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır"denildi.

Görüntü Dökümü



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-İş-Kur binasından görüntü



-Başvurucuların oluşturduğu uzun kuyruklar



-Başvurucuların İş-Kur binası alınmaları



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -



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6)KIRMIZI IŞIKTA DURAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

VAN'ın Edremit İlçesinde kırmızı ışıkta duran otomobilde yangın çıktı. 4 kişilik aile kendilerini dışarı attıktan sonra otomobil alev alev yandı.

Van Edremit İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen İsa Gözçiçek yönetimindeki 07 ZT 775 plakalı LPG'li otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü İsa Gözçiçek ile yanındaki eşi ve iki oğlu, büyük bir korkuyla otomobili terk ederken alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG'li otomobilin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilleri gözleri önünde yanan Gözçiçek ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Otomobilin bir anda yanmaya başladığını söyleyen sürücü İsa Gözçiçek, "Hemen eşimi ve 2 çocuğumu indirdim. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Yanan otomobil



-Otomobil sahibi ile röp.



-Otomobilin söndürülmesi



-Detaylar

Murat ÇAĞLAR/VAN, ()-

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7)ESKİŞEHİR'DE ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da özel eğitimli köpekle yaptıkları aramada 2 kilo 834 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde yol uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelmeyip tali yola giren TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği 'Leydi' ile birlikte yaptıkları aramada TIR'ın tekerlerinin üst kısmında yer alan bölme içerisinde 2 kilo 834 gram esrar maddesi buldu. Ekipler, TIR şoförü Oktay Y. (48) ile yanında oturan İbrahim E.'yi (45) gözaltına aldı. 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Eğitilmiş narkotik köpeğinin TIR'ın yanına gitmesi,



-Köpeğin uyuşturucunun olduğu bölümün önündeki görüntüsü,



-Polislerin bölmeyi açıp uyuşturucu maddeyi çıkarmaları,



-2 şüphelinin adliyeye getirilirken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()