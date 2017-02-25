DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit Astsubay Hasan Çoban'ı, binlerce Burhaniyeli son yolculuğuna uğurladı (2)

CENAZE TÖRENİNE 10 BİN KİŞİ KATILDI

El Bab şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban için memleketi Burhaniye Koca Cami'de düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin babası İbrahim Çoban ve annesi Arife Çoban, getirilen sandalyeye oturtuldu. Şehidin kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban başta olmak üzere ailenin gözyaşları yürekleri dağladı.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, askeri yetkililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üyeleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

TÖREN CADDEYE TAŞTI

Şehidin cenaze namazının kılınması planlanan Koca Cami, kalabalık karşısında yetersiz kalınca, caminin önündeki Hürriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu da caddeye getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Hasan Çoban'ın tabutu, askerlerce omuzlara alındı. Yaklaşık 20 metre omuzda taşınan tabut, daha sonra top arabasına konuldu. 200 metre top arabasında taşınan şehit Astsubay Hasan Çoban'ın tabutu, ardından cenaze aracına alındı. Şehit Astsubay Hasan Çoban, ilçedeki Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze namazından görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Cenazenin mezarlığa götürülüşü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sefer TALAY- Fatih Emrah ERDOĞAN / BURHANİYE (Balıkesir), ()

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Şehit babası oğlunun tabutunu taşıdı (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

El Bab'da yürütülen operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenazesi Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kütahya Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik, kardeşleri Harun Çelik ve Talha Çelik, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Ak Parti Milletvekili Şükrü Nazlı ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in cenaze namazını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar kıldırdı. Namaz sonrası Çelik'in tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik, merkezi bağlı Kaynarca Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin tabutunun cami önüne getirilmesi,

-Şehidin yakınlarının,

-Cenaze namazından,

-Tabutun askerlerin omzunda cenaze aracına taşınması ve kalabalığın tekbir getirip slogan atmasından çekilenh görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTHYA,()

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Niğde'de FETÖ'den 6 öğretmen tutuklandı

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 6 öğretmen tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 öğretmenin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan M.D., M.T.G., E.U., İ.K., H.D. ve M.Y mahkemece tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali KADI/NİĞDE,()-

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Kızıldağ: Referandumda Yazıcıoğlu'nun itibarını ranta çevirmeye çalışıyorlar



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, son günlerde BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişi ile birlikte bindiği helikopterin Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu ölümüyle ilgili 'Katiller bulundu, yapanlar belirlendi' gibi asılsız haberler çıktığını belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu dosyası açılmış değil. Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili bir tek tutuklu yok. Tamamen Muhsin Yazıcıoğlu'nun kredisini ve itibarını kendi lehlerine siyasi ranta çevirme girişimidir. Biz bunu doğru bulmuyoruz, böyle bir siyaset anlayışını, yayın anlayışını reddediyoruz" dedi.

Parti binasında yönetimiyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Hasan Kızıldağ, 8 yıldır feryat ettiklerini ancak bu feryadın duyulmadığını söyledi. Son günlerde 'Yandaş' diye tabir ettiği bazı medya organlarında Yazıcıoğlu'nun ölümü ve davasıyla ilgili birçok haberler çıkmaya başladığını ifade eden Kızıldağ, haberlerin kasıtlı ve asılsız olduğunu kaydetti.

"TUTUKLANANLAR, HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI YARGI PAKETİYLE SERBEST KALDI"

'Meselenin özü, bazı yandaş medyaların kamuoyuna aktardığı gibi değil' diyen Hasan Kızıldağ, "Dava, Malatya Özel Yetkili Savcılığınca yürütülürken partimizin avukatları ve ailelerinin de gayretiyle elimizdeki bilgi ve belgeler doğrultusunda savcılığa intikal ettirilen belgeler ışığında 7 kişi tutuklandı. Bunlar, helikopterin üzerindeki parçaları söken kişilerdi. Bu 7 kişi daha sonra hükümetin çıkarmış olduğu 3'üncü yargı paketiyle serbest bırakıldı. Altını çizerek söylüyorum, bunları mahkeme serbest bırakmadı hükümetimizin çıkardığı 3'üncü yargı paketiyle serbest bırakıldı" diye konuştu.

"KENDİLERİNE GELİNCE SANIK, YAZICIOĞLU'NA GELİNCE MASUM MU?"

Özel Yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla dava dosyasının olay yeri olan Kahramanmaraş'a gönderildiğini, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nca 2014'te takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan Kızıldağ, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz üzerine dosyanın açıldığını ancak 2016'da yine takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Hasan Kızıldağ şöyle devam etti:

"Bu takipsizliğin kaldırılması önce 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 gün önce 13 Temmuz'da avukatlarımız aracılığıyla takipsizlik kararına itirazlarımızı yaptık ve itirazımız hala karşılık bulmadı, beklemektedir. Akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimi hasıl oldu ve orada çok önemli 2 isim meydana çıktı. Biri Başçavuş Aydın Özsıcak, bir diğeri Yarbay Davut Uçum. Bunlar, helikopterden parçaları söken kişilerdir. Hasbelkader Cumhurbaşkanının kaldığı otele baskın yapanların arasında çıktı diye bugün tutuklular fakat bizim dosyamızda 8 yıldır şüpheli durumundayken 'Masum' diye bırakıldılar. Yani kendilerine gelince sanık, Muhsin Yazıcıoğlu'na gelince masum mu oluyor? Onların ki can, tabiri caizse Muhsin Yazıcıoğlu'nun ki patlıcan mı? Hayır, size yapılan neyse, Muhsin Yazıcıoğlu'na yapılan da odur. Size yapılanın cezası neyse Muhsin Yazıcıoğlu'na yapılanın cezası da aynı olmalıdır?"

"TEK BİR TUTUKLU YOK"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde kimin parmağı varsa bulunup adalet önüne çıkartılması gerektiğini söyleyen Kızıldağ, "Muhsin Yazıcıoğlu dosyası açılmış değil. Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili bir tek tutuklu yok. Bugün milletimize Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili 'Falanca kişiler tutuklu, dosya tekrar açıldı' demek ahlaki değildir. Bu ne inanca yakışır, ne ahlaka ne de ilkeli bir anlayışa yakışır. Asıl olan, bunları kim yapmışsa; FETÖ'sü, METÖ'sü, RETÖ'sü kim içindeyse bulup, yargı önüne çıkarılarak gerekli cezanın verilmesidir. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum.Bunun için de ben Hasan Kızıldağ bile varsa açıkla kavuşturulup en ağır cezamın verilmesini istiyorum" dedi.

"MESLEKİ NAMUSLARINI KİRAYA VERİYORLAR"

Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin çok konuşulduğunu ancak geçmişte ölümünden önce partisinin sıçramaya yapacağı zamanlarda önüne engeller çıkarılıp iftiralar atıldığını belirten Hasan Kızıldağ, vatandaşların yalan yanlış haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Referandum sürecinden geçiyoruz. 8 yıldır feryadımızı duymayanların bu süreçte Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşmaları tamamen referandum odaklıdır. Tamamen Muhsin Yazıcıoğlu'nun kredisini ve itibarını kendi lehlerine siyasi ranta çevirme girişimidir. Biz bunu doğru bulmuyoruz, böyle bir siyaset anlayışını, yayın anlayışını reddediyoruz. Bugün 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri bulundu, falanca kişiler yaptı, filancalar tutuklandı' diyenler olayın ilk olduğu günlerde de 'Bunu Ergenekon yaptı' dedi. Aynı kişiler bugün 'FETÖ' yaptı' diyor. Doğru, kim yaptıysa ben de içindeysem ortaya çıkarılsın. Basının bilgi alacağı yer, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıdır, avukatları vardır. Tabiri caizse mesleki namuslarını kiraya verip kişilere hizmet etmesini ahlaki bulmuyorum. Bu tamamen tarafgirliktir, tamamen bu referandumda Büyük Birlik Partililer üzerinde algı operasyonu yapmaktır. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ve bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir ülkü devinin, bir karizma lideri referandum sürecinde malzeme etmeyeceğiz" diye konuştu.

"BU TEKLİF, YAZICIOĞLU'NUN ÖNÜNE KONULMAYA CESARET EDİLMEZDİ"

BBP İl Başkanı Hasan Kızıldağ, son olarak Yazıcıoğlu'nun yaşaması halinde referandumla ilgili nasıl tavır alacağı konusunda konuşanlar olduğunu belirterek, "Bu ülke bir gemidir; sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, Kürt'ü Türk'ü, lazı, Çerkes'i hepsi içindedir. referandum süreciyle ilgili herkes tercihini yapacaktır ama bir takım yerler 'Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı şöyle derdi, böyle derdi...' Benim inancımda böyle bir şey yok. Bunlar gaipten alıyorlar sanırım böyle bir haberi. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu, tam tersi herhalde böylesine bir teklifi yanında konuşulmaya ve önüne konulmaya cesaret edilmezdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kızıldağ'ın konuşması

- Kızıldağ ve yönetimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömr KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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İntihar eden araştırma görevlisi toprağa verildi

ÇUKUROVA Üniversitesi'nde (ÇÜ) araştırma görevlisi olarak çalışırken süresi biten sözleşmesi yenilenmeyince işsiz kaldığı için bunalıma girip Mersin'de dün intihar eden 34 yaşındaki Mehmet Fatih Traş, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, 'Barış İçin Akademisyenler' adlı bildiriye imza attığı gerekçesiyle ÇÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı'ndaki sözleşmesi bitim tarihi olan 15 Aralık 2016'da yenilenmeyen araştırma görevlisi Mehmet Fatih Traş, bunalıma girdi. Yaklaşık 3 aydır iş arayıp bulamayan Traş, dün akşam saatlerinde Mersin'deki bir tatil sitesinin 7'nci katındaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Cenazesi Adana'ya getirilen Mehmet Fatih Traş için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. CHP Adana Milletvekilleri İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen ile Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın da katıldığı törende kılınan namazın ardından Mehmet Fatih Traş toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar, sözleşmesi yenilenmeyen Mehmet Fatih Traş'ın başka üniversitelere iş için başvurduğunu ancak hiç birinden olumlu yanıt alamadığı için bunalıma girdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Akademisyenin annesinin görüntüsü

- CHP Adana Milletvekileri İbrahim Özdiş ve Elif Doğan Türkmen'nin aileye baş sağlığı dilemesi

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın aile başsağlığı sağlığı dilemesi

- Cenazenin taşınması

- Aile yakınlarının ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- İntihar eden akademisyenin sağlık fotoğraf

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Ereğli'de sahte altın çetesi yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, bakımlı güzel kızları kullanarak piyasaya sahte altın süren 4 kişilik çete, bir kuyumcunun durumu fark edip polise haber vermesiyle yakalandı.

Kent merkezindeki kuyumcu, iş yerine müşteri gibi gelen kızın bozdurmak için verdiği bileziği inceledi. Bileziğin sahte oluduğunu fark eden kuyumcu, polise haber verdi. Polis, bakımlı haliyle dikkat çeken 20 yaşındaki Rabia Ç.'yi gözaltına aldı. Yalnız olmadığını ve 3 kişi ile birlikte çalıştığını söyleyen Rabia Ç.'nin plakasını verdiği otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta bulunan 41 yaşındaki Erdal K., 22 yaşındaki Damla G. ve 20 yaşındaki Cafer Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisi görünce araçtan ormanlık alana attıkları 5 sahte bilezik de bulunarak el konuldu. 34 BF 3682 plakalı aracı 4 ay önce kiraladıkları ve Batı Karadeniz illerinde piyasaya çok miktarda sahte altın sürdükleri belirlenen 4 kişi, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Rabia Ç.'nin kuyumcuya gelmesi

-Bileziği vermesi

-Polisin gelmesi ve kadınla konuşması

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü

-Şüphelilerin çıkarılması

-Araçların emniyetten ayrılıp adliyeye gitmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Kadın Dayanışması'ndan halaylı 'hayır'

ÇANAKKALE Kadın Dayanışması, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anayasa değişikliği referandumuna müzik eşliğinde halay çekerek 'hayır' dedi.

İskele Meydanı'nda bugün saat 16.30'da Çanakkale Kadın Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 kadın katıldı. Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylaması için ellerinde 'hayır' pankartları ile meydana gelen kadınlar, burada müzik eşliğinde göbek atıp, halay çekti. Ardından ellerinde getirdikleri 'O halde hayır' yazılı pankartı yere seren kadınlar, referandum oylamasında 'hayır' oyu vereceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halay çekerek hayır diyen kadınlardan görüntüler.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Kuşu'nun hukuk zaferi

KUŞU TEKRAR BELDE OLACAK

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 31 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde belde statüsünü kaybedip köye dönüşmelerine büyük tepki gösteren ve seçimleri boykot eden Kuşulular, 3 yıllık hukuk mücadelesini kazanarak belde statüsüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılındaki nüfusu 2 binin altına düştüğü için belediyelik statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu Köyü'ne dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay muhtar olarak atandı. Ancak bu atama, Kuşu Köyü halkını tatmin etmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı.

Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu Köyü'ne Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara'da Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşulular'ı sevindiren karar çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi.

Muhtar ve Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, 3 yıl önce 62 yıllık belediyelik haklarının haksız yere ellerinden alındığını savundu. Bunun için, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları davayı kazandıklarını ve Kuşu'nun tekrar belediyelik olma hakkını elde ettiğini belirten Aktay, "Karar elimize ulaştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 2017/292 sayılı kararı, bayram havası estirdi. Şimdi hükümetimizin mahkeme kararını uygulamasını bekliyoruz. 2012 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusumuzun 2 binin altına düşmesinden kaynaklanan haksızlık nihayet sona erdi. Mahkeme Kuşu halkını haklı buldu. 62 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz belediyelik hakkımızı geri verdi. Şimdi Kuşu halkı olarak çok mutluyuz. Bu hakkımızı elde etmek için 3 yıldır çeşitli platformlarda sesimizi duyurmaya çalıştık. 3 yıllık süreçte pek çok eylemler gerçekleştirdik. Ancak bu süreçte kırmadık, dökmedik, bize tanınan yasal haklarımızı kullanarak hukuk çerçevesinde kalarak haklarımızı aradık. Sonunda başardık" dedi. Kuşu'da yerel seçime katılacakları günün özlemini çektiklerini dile getiren Aktay, "Kuşu halkı olarak istediğimizi elde ettiğimizden dolayı, üç yıldır bilerek ve isteyerek katılmadığımız seçimlere bundan sonra katılmak istiyoruz. Kuşu halkına sandık yolu gözüktü" dedi.

Kuşu'da yaşayanlardan Yüksel Vural (55), "Biz 6 seçimdir oy kullanmadık. Şimdi davayı kazandık. Artık oylarımızı kullanmak için sandığa gideceğiz" diye konuştu. Ayhan Gündoğan (52) ise "Hem belediyeliğimizin geri gelmesi hem de sandık başına giderek vatandaşlık görevimizi yerine getireceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Mahkeme kararının ulaşmasının ardından kadınlar da kendi aralarında toplanarak mevlit okutup hayır yemeği yaptı. Kuşulu kadınlar Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını alkışlarla karşıladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köy muhtarı Feridun Aktay ile röp,

-Köy halkından Yüksel Vural ile röp,

-Köy halkından Ayhan Gündoğdu ile röp.

-Köylü kadınlar ile röp,

-Köylü kadınların mahkeme kararını alkışlamalarından görüntü.

Haber - Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()