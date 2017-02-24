DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (3)

BAKAN SOYLU, TRABZON ŞEHİR MÜZESİ’Nİ AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Oltan Vakfı tarafından Trabzon’a kazandırılan Şehir Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Müzelerin kentlerin hafızası olduğunu belirten Bakan Soylu, “Şehrimize yıllarca Merkez Bankası olarak hizmet vermiş bu güzel mekan artık Trabzon Şehir Müzesi olarak hizmet verecek. Müzeler şehrin hafızası demektir. Gençlerimize ve yarınlarımıza, nereden geldiğimizi, ne için yaşadığımızı ve gelecekte nerede olacağımızı anlatan önemli mekanlardır" dedi, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Önemli bir karar aşamasındayız. Bu millete itimat ediniz. Bu milletin terazisi kuyumcu terazisi gibidir. 1 gram eksik, 1 gram fazla tartmaz. Doğru tartar.Millet adına, hak adına ve adalet adına tartar. Ana muhalefet partisi yüzde 24, 25. Niye? Millete ihtiyacı yok. Peki siyasi gerginlik ve kutuplaşma nerede? Yeni sistem herkesin millete inanç duyduğu bir hali ortaya koyacak. Yüzde 50 alacak ki iktidar olsun. Bunun için, 'onu, bunu, şunu beğenmedim' deme lüksünüz yok. İnsanları ideolojilerine göre, kimliklerine göre ayrıştıran bir anlayış değil. Elinde projen olacak, hizmetin olacak. İnsanlara gittiğinde ‘2023,2053 ve 2071’ diyeceksin, ‘Gelecek Türkiye’si’ diyeceksin. Bu yeni sistem siyasi kutuplaşmaların, siyasi kavgaların değil uzlaşmanın ve hizmet anlayışının 21’inci yüzyılda Türkiye’yi büyüteceği alanın adı olacaktır. ‘Parlamento zayıflayacak’ diyorlar. Aksine daha da güçlenecek. Bunu söyleyenler siyasetten de, devlet yönetiminde de, demokrasiden de anlamıyor.ö

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra da kurdela keserek, kentin tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserlerin de yer aldığı Trabzon Müzesi'nin açılışını yaptı. Bakan Soylu müzeyi gezerek sergilenen eserleri yakından inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açılış görüntüleri

-Bakan Soylu’nun konuşması

-Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/

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Doçente demir çubukla bayıltan dayak (2)

'ÖLDÜ SANIP GİTMİŞLER'

Antalya'da demir çubukla dövülen Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirtti. Doç. Dr. Yılmaz, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Her gün olduğu gibi o gün de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan eşimi almak için gidiyordum. Kaldırımdan geçtikten sonra bir gencin arkamdan yaklaştığını gördüm. Hiç aldırış etmeden yoluma devam ettim. Bir an başıma aldığım darbeyle bayılmışım. Ben görmedim ama görgü tanıkları söylüyor. Plakasız bir motosikletle yaklaşık 40 dakika beklemişler. Olayı gerçekleştirdikten sonra beni öldü sanıp bırakıp gitmişler."

Olaya basit bir darp olayı olarak bakmadığını söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, "Ben şimdiye kadar çok önemli yerlerde başarılı bir şekilde görev yaptım. Bunun yanında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda gözaltı olayı oldu. Bu olaylar sırasında emniyette gönüllü sağlık kontrolü yaptım. Gözaltına alınan kişilerle çok sorun yaşadım. Oysa ki ben mesleğimi yerine getirdim. Bu nedenle benden öc almak isteyenler yapmış olabilir. Ayrıca kurumda başarılı bazı insanların hoşuna gitmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-

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Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde deprem hareketleri aralıklarla devam ederken, konteyner kentlerde kalan depremzedeler ibadetlerine AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camilerde devam ediyor. Cuma namazı da çadırda kılındı.

Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'tan bu yana devam eden deprem fırtınası nedeniyle konteyner kentlerde kalan depremzedeler, ibadetlerini çadırlar camilerde devam ediyor. Depremden en çok etkilenen Yukarıköy Köyü'nde depremzedeler, cuma namazını Ayvacık Müftülüğü'nce görevlendirilen imam Osman Yüce ile birlikte AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır camide kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çadır camideki Cuma namazından görüntüler

Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Ayvalık'ta 33 mülteci ile 5 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 mülteci ile 5 organizatör zanlısı polis tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığından 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup mültecinin umut yolculuğuna çıkacağının öğrenince, geçen çarşamba günü, Küçükköy Mahallesi Tek Ev Mevkii'nde operasyon yaptı. Gine, Suriye, Somali, Mali, Irak, Küba, Kongo, Eritre ve Fas uyruklu toplam 33 mülteci yakaladı. Organizatör oldukları belirlenen A.Ö, E.A, F.Ö, H.K ve E.A. isimli 5 şüpheli yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 otomobil, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi, 8 can yeleği ve 1 şişme bot ele geçirildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından emniyete teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Organizatörler emniyetten çıkartılırken

- Adliyeye götürülürken

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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TED Hatay Koleji'nde teknolojik atılım

HATAY'da 2012 yılından bu yana eğitim veren TED Hatay Koleji başarı çıtasını yükseltmek için teknolojik altyapısını güçlendirdi. Öğrencilerin dersleri daha gerçekçi bir ortamda takip etmesi için tematik sınıflar kuruldu ve 3D sınıfı oluşturuldu.

TED Hatay Koleji Kurucusu Doç. Dr. Mustafa Özat ana okulundan ortaöğretime kadar farklı sınıflarda 855 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencileri günümüz şartlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özat, ayrıca anaokulu öğrencileri için kurdukları 'hayal odasında' hayal dünyasını geliştirmek için çeşitli ders ve yöntemler kullandıklarını anlattı. Özat okul hakkında şu bilgileri verdi:

"Türk Eğitim Derneği'nin bir okulu olarak 2012 yılında eğitim öğretim hayatımıza başladık. Okulumuz 30 bin metrekare alan üzerine kuruldu, 18 bini kapalı, 12 bini ise açık alanlardan oluşuyor. Okulumuzda Hatay'da ilk olan yarı olimpik yüzme havuzu, güvenli yüzme öğrenme havuzu, kapalı spor salonumuz ile çeşitli basketbol sahalarımız bulunuyor. Okulumuzda 3D sınıfı bulunuyor, burada amacımız soyut bilgileri somut hale dönüştürmek. Hayal odası kurduk. Bu da Hatay'da ilk ve tektir. Türkiye'deki çocukların sadece yüzde 50'si hayal kurabiliyor. Biliyoruz ki hayal kuramayan çocuklar ilerde hayallerini gerçekleştirecek motivasyona ulaşamayacaktır. Biz inovasyona inanan, yenilikçi çocuklar yetiştirmekteyiz. Bu yüzden TED Hatay Koleji ana sınıfında okuyan her çocuğun hayal dünyasının geniş olmasını amaçlıyoruz."

İNGİLİZCE BAŞARISI

Mustafa Özat, bu yılın 1'inci TEOG sınavına göre her 3 öğrencilerinden 2'sinin İngilizce sınavını tam olarak doğru olarak yanıtladığını belirterek "Bu da yabancı dil eğitiminde ve akademik başarıda üst seviyeye geldiğimizin somut bir göstergesidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Okul ve sınıflardan detaylar

- 3 D sınıfı detay

- Hayal odası detay

- Temalı sınıflarda ders gören öğreciler detay

- TED Hatay Koleji Kurucusu Doç. Dr. Mustafa Özat'la röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()