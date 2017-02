DHA YURT BÜLTENİ-12

Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (5)

ANNE-KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal'ın defalarca bıçaklayarak öldürdüğü eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, İzmir'deki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sora memleketleri Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı kırsal Caberburhan Mahallesi'ne getirildi. Caberburhan Camii'nde ikindiden önce kılınan namazın ardından Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal, mahalledeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz ise taziyeleri kabul etti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.

CENAZELERE YANICI MADDE DÖKMÜŞ

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekir Ilgaz, olayın detayı hakkında halen bilgisinin olmadığını, ancak damadının cesetleri yakmak için üzerlerine tiner ya da mazot gibi yanıcı madde döktüğünü öğrendiğini söyledi. Bekir Ilgaz, "Kızım hamileymiş. Aralarında bir geçimsizlik de yoktu. Kızıma soruyordum, aralarında herhangi bir olumsuzluk olmadığın söylüyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Bekir Ilgaz'in konuşması

- Komşu Seyit Güzelyüz'ün konuşması

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

================================

Eskişehir'de gaspçı saldırısında anneden sonra kızı da öldü

ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde evlerine giren gaspçıların döverek öldürdüğü 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'nın ardından kızı emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 28 Aralık'ta İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, 2 katlı bahçeli evlerinin arka pencere camını kırıp içeriye giren kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Komaya giren ana- kız, ertesi gün evlerinde hareketsiz yatarken bulunup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVDEN 60 LİRA ALMIŞLAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olayın şüphelisi olarak 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile arkadaşı 31 yaşındaki İsa Taştan'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde evden 60 lira aldıklarını, bununla berberde tıraş olduklarını, kalan parayla da kendilerine bira ve şarap alıp içtiklerini söyledi.

Cinsel taciz, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucudan 11 suç kaydı bulunan Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan İsa Taştan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIZI DA KURTARILAMADI

Olayda boynu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Ülfet Şenkaya, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen 2 Ocak'ta öldü. Ülfet Şenkaya'nın olayda beyin kanaması geçiren emekli öğretmen kızı Nilüfer Şenkaya ise tedavi gördüğü aynı hastanede dün hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞLAR

Tutuklanan Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ın olaydan bir yıl önce de Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya'ya ahırda saldırıp dövdüğü, anne-kızı tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı ortaya çıktı.

Ayhan Şenbel ve İsa Taştan hakkında bu olay nedeniyle dava açıldığı öğrenilirken, emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya'nın ayrıca 2 yıl önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira parasını kaptırdığı belirtildi.

İNÖNÜ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ölean Nilüfer Şenkaya için bugün öğleyin İnönü İlçesindeki Yenice Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Nilüfer Şenkaya'nın kendisi gibi öğretmen emeklisi olan ablası 66 yaşındaki Gülfer Çetiner, yakınları, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kefez, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Deniz Şengezer ile çok sayıda kişi katıldı.

'KADINA ŞİDDETE İDAM İSTİYORUM'

Cenaze törenine Ankara'dan gelerek katılan emekli öğretmen Gülfer Çetiner sürekli gözyaşı döküp ağladı. Annesi Ülfet Şenkaya ile kardeşi Nilüfer Şenkaya'yı kaybeden Çetiner bağırarak şöyle konuştu: "Herkes çocuklarını eğitsin. Ben ve kardeşim öğretmendik. Yıllarca buraya emek verdik. Çocuklara okumayı kalem tutmayı öğrettim. Ben kadınların yalnız yaşayabilmesini istiyorum. Bugün benim anneme babama yarın başka birinin kapısı çalınmayacak mı? Herkesin anası bacısı var. Başkasının canı yanmasın. Biz kapılarımızı kilitlemezdik. Anahtar bilmezdik. Bu gibi olaylarda kadına şiddette idam istiyorum. Afla çıkmasını istemiyorum."

Gülfer Çetiner cenaze törenine katılanlara da seslenerek "Benim annemi, kardeşimi kim geri getirebilir? Biz size emek vermedik mi? Sizin çocuklarınızı yetiştirmedik mi. Kadınlar yalnız yaşamayacak mı? Sizden isteğim olayı kınamanız ve 'yanınızdayız' demeniz" şeklinde konuştu.

Ölen Nilüfer Şenkaya, öğle namazını ardından kılına cenaze namazından sonra götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Abla Gülfer Çetiner'in bağırarak konuşması,

-Gülfer Çetiner'e sağlık görevlilelerin müdahale ederek ambulansa götürmesi,

-Cenaze törenine katılan başka bir kadının rahatsızlanması ve ambulansa götürülmesi,

-Cenaze törenine katılanların,

-Abla Gülfer Çetiner'in cenaze törenine katılanlara doğru bağırarak konuşması,

-Cenaze töreninden,

-Tabutun taşınmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

==============================================

İş adamları Diyarbakır'a yatırım için bir araya geldi

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy'un daveti üzerine Diyarbakır dışında yaşayan Diyarbakırlı iş adamları bir araya gelerek, kente yatırım konularını değerlendirdi. Toplantıya katılan iş adamlarından Nihat Özdemir, Diyarbakır'ın şu an güvenlik yönünde bütün sıkıntılarını geride bırakmış illerin başında yer aldığını belirterek, "Diyarbakır'da yatırım yapamının cazip olduğu illerin başında gelmektedir. İnşallah bunu yakın zamanda göreceğiz"dedi.

Valyi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde yapılan, "İş adamları buluşmaları Diyarbakır" toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Aralarında Türkiye'de ve yurtdışında önemli yatırımları bulunan İş adamları Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Yıldızlar Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Eren'in yanı 30'a yakın Diyarbakırlı iş adamının katıldığı toplantıda, yatırım yapacaklara yönelik devlet tarafından sağlanılacak imkanlar anlatıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Aksoy, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirerek, Diyarbakır'ın bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diyarbakır'ın ekonomik anlamda bölgeye önderlik yapabilecek bir konumda. Yatırımcılarımıza, yatırım yapacakları alanları üretmek üzere Valilik, yerel yönetimler olarak bir arayış içerisindeyiz. Mevcut organize sanayimizin arazisini 2 bin dönüm genişletmek için çalışmalarımız sürüyor. Diyarbakır'daki işsizsiz soruna çözüm üreteceğini değerlendirdiğimiz tekstil kentin kuruluşunu tamamladık. Diyarbakır'a bir organize sanayi yetmez, yeni bir organize sanayi yapmak için girişimde bulunduk. Şanlıurfa yolu üzerinde 3 bin dönümlük bir alanda yeni bir organize sanayi kuracağız. Aynı zamanda Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden olan Ergani ve Bismil ilçelerinde de organize sanayi bölge kurma çalışmalarımız sürüyor. Diyarbakır'ın ticaretteki hareketliliğini, ekonomi girdi sağlama alanına katkı sağlamak amacıyla bir lojistik köy yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili çalışmaları belirli bir aşamaya getirdik. Cazibe merkezi programı açıklandıktan sonra, 400'e yakın iş adamı Kalkınma Ajansımıza başvuruda bulundu. Özellikle cazibe merkezi programı kapsamında başvuruların son başvuru tarihi 27 Şubat. Bu tarihe kadar düşüncesi, fikri olan iş adamlarımızın Kalkınma Ajanslarımıza başvurmalarını bekliyoruz. Diyarbakır kökenli iş adamlarımızdan talebim imkanı olanlar varsa Diyarbakır'daki yatırımlara öncülük etmesidir. Diyarbakır'ın daha iyi bir noktaya gelmesi ve buradaki ekonomik hareketliliğin arzu edilen noktaya taşınması bakımında sadece Diyarbakır kökenli değil, bütün iş adamlarımızı buraya yatırım yapmalarını istiyoruz. Valilik olarak, yatırım yapacak olanlara yardımcı olmak görev ve sorumluluğumuzdur."

"GÜVENLİK YÖNÜNDE DİYARBAKIR BÜTÜN SIKINTILARINI GERİDE BIRAKMIŞ İLLERİN BAŞINDA YER ALMAKTADIR"

Toplantıya katılan iş adamlarından Nihat Özdemir ise, Diyarbakır'ın, stratejik olarak önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, "Bir çözüm süreci yaşandı. Sonradan bir takım sıkıntılar yaşandı. Ama şu an güvenlik yönünde Diyarbakır bütün sıkıntılarını geride bırakmış illerin başında yer almaktadır. Diyarbakır'ın dokusunu yaşatacak olan Sur ilçesinde yapılan projeler çok önemli. Diyarbakır'ın tarihi yaşatacak yatırımlar yapılmaya başlandı. Diyarbakır'da yatırım yapamının cazip olduğu illerin başında gelmektedir. İnşallah bunu yakın zamanda göreceğiz"dedi.

"ŞU ANKİ TEŞVİK YASALARI YATIRIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR"

Diyarbakırlı iş adamı Edip Eren de, kentte yatırımların olduğunu ifade ederek, yaşanan olumsuzlukara rağmen yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti. Eren, "10 yıl önce sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bölgeye gelip, yatırım yaptık. O gün geldiğimizde tevşik anlamında ciddi dez avantajların olduğu bir gündü. Bugüne baktığımızda bir çok sorunun çözüldüğü bir ortamla karşı karşıyayız. Şu anki teşvik yasaları yatırım için çok önemli imkanlar sunuyor. Vali Aksoy'un bu konuda çabası bizler için çok kıymetli. Ben bu toplantıda ikna oldum. Bölgede bir ayağı olan biri olarak, yaşadığımız olumsuzluklara rağmen, tekrar bölgede olacağız"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıya katılan işadamlarından görüntü

-Vali Aksoy'un konuşması

-Özdemir'in konuşması

-Eren'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

======================

İşçi emeklisi intihar etti

ANTALYA'da işçi emekli 57 yaşındaki Rıdvan Kral, henüz bilinmeyen bir nedenle ruhsatlı tabancasıyla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi Kepez İlçesi Ulus Mahallesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 2115 Sokak'taki 4 katlı Hacıbaba Apartmanı'nın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Rıdvan Kral'dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polis, Rıdvan Kral'ın koltuk üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Kral'ın ruhsatlı tabancasıyla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Rıdvan Kral'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Evin dış plan görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Adli tıp morgu dış plan

İntihar eden kişinin vesikalık resmi

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

============================================

Denizli'de uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

DENİZLİ'de, uyuşturucu ticaretine karşı düzenlenen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarda ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi.. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 8'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri tarafından kentte 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, ilk operasyonda durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurarak aradı. Aramada, gizli bölmelerde bir miktar satışa hazır halde metamfetamin, esrar ve eroin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bir diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öğrenilen bir zanlı yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlının ifadesi doğrultusunda, boş bir arazide dedektör köpeği ile arama yapıldı. Toprağa gömülerek gizlenmiş bir miktar esrar bulundu.

İRANLILAR KANALİZASYONA SAKLAMIŞ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri tarafından yapılan 3'üncü operasyonda ise kent merkezinde İranlıların kaldığı iki ayrı adrese de eş zamanlı baskın düzenledi. Dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda, kanalizasyon boşluğuna saklanmış uyuşturucular ele geçirildi. Evlerde ise baza altında ve çekmecelere gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonlarda toplam 3 kilo esrar, 18 paket halinde 10 gram eroin, 9 paket halinde 15 gram metamfetamin, 304 gram afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlar neticesinde 9 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı. 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden detay

- Evlere düzenlenen operasyonlardan görüntü

- Kanalizasyon boşluğuna saklanan uyuşturucuların bulunması

Haber- Kamera:; Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=======================================

Çöplükte yaşayan sokak köpekleri için barınak yaptılar

BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, belediye çöplüğünün bulunduğu alanda yaşayan 250 civarında sokak köpeği için aynı bölgede kendi imkanlarıyla barınak yaparken, hayvanları korumak için açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev hanımı Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum tepesindeki alanda yaşayan 250 civarındaki sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, küçük kulübeler yapıp etrafını tel örgü ile çevirdikleri barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yapıyor. Barınağın yanına kendileri için de kulübe yapan hayvanseverler, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muameleye tepki gösterdi. Hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddeti protesto ve onları korumak için açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Hayvanseverlerden Sevim Arkan, "Bu canların dövülmesine, işkence edilmesine artık dayanamıyoruz. Burada bu hayvanların bizimle yaşama hakkı olduğunu göstermek istiyoruz. Hayvanlara uygulanan şiddet artık TCK'da suç olarak karşılık bulsun ve bunu yapanlar cezalandırılsın. Bir köpeğe tecavüz 250 lira ama o mağdur canları öldüren adam elini kolunu sallayarak geziyor. Bugün bir köpeğe bunu yapan yarın bir çocuğa neler yapabilir düşünmek bile korkutucu. Sokak hayvanları için mama odaları istiyoruz. Özel veterinerlerin kaldırılıp yerlerine gönüllü merkezlerin açılmasını talep ediyoruz. Bu hayvanların yaşadığı işkence son bulmalı. 'Hayvan Sigortası Yasası' istiyoruz. Bunun nedeni ise bu hayvanların tedavilerinin kolayca yapılabilmesi. Yasa bunların devlet tarafından yapılması gerektiğini söylüyor ancak belediyeler çalışmıyor. Bunlar oluncaya kadar açlık grevimiz sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Çöplükteki köpeklerden detay

-Çöplükten detay

-Hayvanseverlerin köpekleri sevmesi

-Sevim Arkan ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

=========================================