DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ACİL SERVİSİ ÖNÜNDE ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, BİRİ POLİS 3 YARALI

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi de yaralandı.Elazığ karayolu üzerinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bugün saat 13.40 sıralarında kan davalı iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Her iki aile fertlerinin karıştığı silahlı çatışma, acil servisi önündeki otoparkta devam etti. Çatışmanın yaşandığı otopark alanında çok sayıda araca mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmada adı açıklanmayan bir kişi hayatını kaybederken, çatışmaya müdahale eden bir polis ve küçük yaştaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı haberi üzerine olay bölgesine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, silahlı 2 saldırganın plakası tespit edilen bir araçla kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için takip operasyonu başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çatışmanın yaşandığı otopark alanında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Olay yerinde hayatını kaybeden kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı polis, küçük kız ve bir kişi de aynı Hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çatışmanın otopark

-Hastane acil servisi

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Dellillerin numaratörleri

-Kurşunların isabet ettiği araçlar

-Genel ve detay görüntüler



Haber -Kamera DİYARBAKIR//

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2)ANTALYA BAŞSAVCI VEKİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

ANAYASA değişiklik paketiyle ilgili sosyal medya hesabından 'Hayır oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; Küsmece yok' diye paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında avukat Rasim Demirkan suç duyurusunda bulundu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Servisi'ne suç duyurusu dosyasını teslim eden avukat Rasim Demirkan, Başsavcı Vekili sıfatını taşıyan bir yargı mensubunun insanların en temel hakkı olan oy kullanma hakkına saygısız ve suç içerecek şekilde müdahale etmeye kalkışmasının ahlaki olmadığı gibi suç içerdiğine inandığını kaydetti. Bu nedenle söz konusu kişi hakkında HSYK'nın yapacağı idari soruşturma dışında cezai soruşturma yapılması gerektiğini belirten Rasim Demirkan, bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Suç duyurusu dilekçesinde 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumda 'hayır' oyu vereceğini de belirten Demirkan, kendisi hakkında da ihbarda bulundu.

'OY HAKKI KUTSAL'

Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçesini veren Demirkan, gazetecilere yaptığı açıklamada ise oy hakkının anayasaya göre kutsal bir hak olduğunu söyledi. Hiç kimsenin vatandaşların oy hakkına müdahale edemeyeceğini ve tercihlerinden dolayı teröristlerle aynı kefeye koyamayacağını belirten Demirkan, "Eğer hayır oyu vermek teröristlerle birlikte olmaksa, kendi hakkımda terörist muamelesi yapılmasını ve 16 Nisan'da kullanacağım 'hayır' oyunun tedbir alınarak engellenmesini talep ediyorum. Eğer bu suç değilse, insanların oy haklarını elinden almaya ya da onları etkilemeye çalışarak bulundukları mevki ve makamların gücünü kullanmaya kalkanların cezalandırılmaları gerekir. Bunun için 'Hayır oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; Küsmece yok' şeklinde paylaşımda bulunan Cumhuriyet başsavcı vekili hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdim" dedi.Tehdit içerdiğini belirttiği bu paylaşımla halkın kin ve nefrete teşvik edildiğini ileri süren Demirkan, İstiklal Marşının 'korkma' sözleriyle başladığını belirterek, "Kimse korkmadan özgürce oyunu kullanabilmeli. Vatandaşlarımızın da korkmadan sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyorum. Sandıktan çıkacak sonuca da herkesin saygı göstermesini diliyorum. Herkes hukuka saygılı olmak zorundadır" diye konuştu.Suç duyurusuyla yargı mensuplarının onurunu korumaya çalıştığını da belirten Demirkan, "Cumhuriyet savcısı sıfatı öyle kolay kolay verilmemiştir. Cumhuriyete karşı yapılan saldırılara karşı soruşturma yapılması yetkisi verilen kişilerdir cumhuriyet savcıları" diye konuştu. Vatandaşların korkmadan bilinçli bir şekilde oylarını kullanması gerektiğini belirten Demirkan, "Bu değişiklik maddelerinin ne getirip ne götürdüğünü herkes inceleyip tercihini ona göre yapabilmeli. Herkes sadece kendisinin değil, ülkenin ve çocuklarının geleceğini düşünerek tercihini yapabilmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Avukat Rasim Demirkan’ın açıklamaları

- Avukat Rasim Demirkan’ın adliyeye girerken görüntüleri

130 MB /// 04.06”

( HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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3)YAPIMCI- YÖNETMEN MURAT ERAKALIN İNEGÖL'DE GÖZALTINA ALINDI

BİR tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Ülkü Erkalın'ın yapımcı ve yönetmen oğlu Murat Erkakalın Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği iddiasıyla 'Güveni kötüye kullanmak' suçundan yargılanan ve 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Erakalın, bir otelin reklam filmi çekimi için geldiği Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde jandarma tarafından gözaltına alındı. Murat Erakalın, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk görüntüleri

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), ()-

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4)İŞ MAKİNESİ TAŞIYAN TIR'IN LASTİKLERİ YANDI

ÇORUM'da paletli dozer taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum Çevreyolu geçişinde iş makinesi taşıyan Hazimet Karadağ yönetimindeki 06 FY 7681 plakalı TIR'ın lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Dikiz aynasından aracının lastiklerinin yandığını gören sürücü aracını durdurup önce kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. TIR'ın üzerindeki iş makinesi ise, yere indirilerek yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonrası TIR'da büyük çapta hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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- TIR'ın tekerlerinin yanması

-İtfaiye söndürme çalışması

-TIR üzerindeki iş makinesinin indirilmesi

-Detaylar

(SÜRE: 1. 10 - BOYUT: 46 MB)

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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5)'SALI PAZARI' TEMALI PASTA İLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLD

BURSA'da pasta ustası Metin Taşçı, kentin ünlü 'Salı Pazarı'nı tema olarak kullanıldığı yaş pasta ile 25 ülkeden şeflerin katıldığı yarışmada Avrupa şampiyonu oldu.

İstanbul’da 2-5 Şubat tarihleri arasında 25 ülkeden bin 201 yarışmacının katıldığı 80 ayrı kategoride yapılan ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Festivali’nde Bursa’yı Rıhtım Pastaneleri temsil etti. Bursalı pasta ustası Metin Taşçı, ünlü 'Salı Pazarı' tema olarak kullanıldığı yaş pasta ile aralarında İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden katılan şefleri geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Taşçı, yaş pastada tamamen doğal ve yenilebilir gıdalar kullandı.

Uluslararası Gastronomi Festivali’ne bir ay gibi uzun ve yoğun bir çalışmayla hazırlandıklarını belirten Metin Taşçı, "Tek amacım vardı; o da Bursa’nın adını dünyaya duyurmak. Bunun için çok çalıştım. Resim yapmasını ve sanatı çok seven birisiyim, bir pazar yerini ele aldım. İsmi de 'Salı Pazarı' oldu, burada en ince ayrıntıya dikkat ettim. Gerçek bir pazarda ne varsa çalışmanın içine koydum. Bu da bize başarıyı getirdi" diye konuştu.

Yarışmada birinci seçilen ve altın madalya alan 'Salı Pazarı' temalı yaş pasta, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki işletmede sergilenmeye başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Pastanın görüntüsü

-Metin Taşçı ile röportaj

-Ali Genç ile Röportaj

-Pastanın vatandaşlar tarafından incelenmesi

-Detaylar

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, ()

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