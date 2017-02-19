DHA YURT BÜLTENİ-12

1)YOZGAT BÖLGESEL AMATÖR LİG MAÇINDA SAHA ARENAYA DÖNDÜ

YOZGAT’ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan ve rakip takımın son dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Sahaya inen taraftarla futbolcular, maçın hakimine tepki gösterdi, kulüp yöneticisi Kadir Arslan çıkan arbedede rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldı, kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, futbolcularla taraftarları biber gazi ile dağıtmaya çalıştı.

POLİS, FUTBOLCULARLA TARAFTARLARI BİBER GAZI İLE DAĞITTI

Yozgat Bozok Stadyumu'nda yapılan maçın ilk yarısını ev sahibi Yozgatspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarının son dakikalarına doğra rakip takımın attığı gol ile karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Yozgatsporlu futbolcularla sahaya inen taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Hakem, polis eşliğinde soyunma odasına alınırken, sahadaki taraftarlarla rakip oyuncular arasında arbede çıktı. Her iki takımın taraftarları birbirlerine kar topu atarken, polis biber gazı ile taraftarlarlarla futbolcuları dağıtmaya çalıştı. Bu arada çok sayıda taraftar ve futbolcu biber gazından etkilendi, bazı taraftarda polisin copla müdahalesi sonucu yaralandı.



YÖNETİCİ ARSLAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Çıkan arbedede rakip futbolcuya vuran bir taraftarı ise polis saha içerisinde uzun süre kovaladı. Polisin müdahalesine tepki gösteren Yozgatspor kulüp yöneticisi Kadir Arslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp As Başkanı Ahmet Akgün’ün ise cop darbesiyle bayıldığı, Kulüp Müdürü İsmail Şenyiğit’in de cop darbesiyle parmağında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Maç sırasında tribünde yaşanan arbede,

-Maç sonu hakeme itiraz ve arbede,

-Saha içerisinde kovalama,

-Polis müdehalesi,

-Tepkiler,

-Kulüp yöneticisi Kadir Arslan’ın polise tepkisi,

-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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2)ZONGULDAK'TA AMATÖR MAÇTA KAVGA: 2 YARALI

ZONGULDAK’ta, Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı.

Alaplı Stadı’nda iddialı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Zonguldak Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u 2-0 yendi. Maçın ardından, yenilgiyi kabullenemeyen taraftarlar hakem ve futbolculara saldırdı. Taraftarların attığı taşlardan biri saha kenarında bekleyen Zonguldak Belediyespor’lu Önder'in burnuna isabet etti. Önder, burnuna aldığı taş darbesiyle yaralandı. Bu sırada ev sahibi takım oyuncuları, eski takım arkadaşları Emrah’ın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Emrah kanlar içinde kaldı. Kavga büyümeden kısa sürede sona erdi. Polis, soyunma odasının dışında bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan taraflara biber gazı ile müdahale edildi. Olayların yatışmasının ardından kavgada yaralanan Önder ve Emrah, ilk müdahalelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Önder'in burnunun kırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Cep Telefonu görüntülerinde;

-Alaplı stadı

-Sahadan çıkan Zonguldak belediyesporlu oyuncular

-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder



-Yaralı futbolcunun başında bekleyen Alaplı Belediyesporlu (Sarı eşortmanlı) oyuncularla Emrah arasında bir anda çıkan kavga



-Havada uçuşan yumruklar



-Polisin araya girmesi



-Tel örgüden atlayan taraftarın polisler tarafından alınması



-Diğer taraftarların göz altına alınmak istenen taraftarın polisin elinden almak istemesi



-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder'in soyunma odasına alınması



-Emrah'ın tepkisi



-Emrah'ın soyunma odasından çıkarılması ve Alaplı Belediyespor taraftarları ile tartışması



-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder'in sağlık ekipleri ve polis eşliğinde ambulansa alınması



-Dosya adı:ergmactakavga



-Süre: (04.32) Boyut: ( 139 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak), ()

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3)KAYYUM, AMEDSPOR'UN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

TÜRKİYE 2'inci Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulüp başkanı Nurullah Edemen, kendileri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın, Belediye olarak Kulübe yardım etmek için Amedspor adının değiştirilmesini ve Belediye'den de bir kaç kişinin yönetime alınmasını istediğini söyledi. Başkan Edemen, "Kendilerine takımımıza destek olup, takımın başarısına ortak olmasını istedik. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir bakış açısı, yaklaşım bizi üzdü"dedi.



Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede güven tazeleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü başkanı Nurullah Edemen ve yöneticiler'in, Diyarbakır Büyütkşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaretlerinde şok bir teklif ile karşılaştıkları ortaya çıktı. Ziyarette Başkan vekili Atilla'dan kulübe destek olmalarını isteyen Amedspor Başkan ve yöneticilerine Atilla'nın "Kulübün adını değiştiren, yönetime Belediyeden bazı arkadaşları alın öyle destek sunarız"dediği belirtildi. Görüymenin detaylarını anlatan Kulüp Başkanı Edemen, yeni yönetim olarak güven tazeledikten sonra Belediye başkan vekili Cumali Atilla'yı ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle dedi:



"Takımımız daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor idi, 2 yıl önce adı Amedspor oldu. Belediye ile hiç bir ilişkisi kalmadı. Belediye Başkan Vekili ile görüştüğümüzde, kendisi 'Eğer takımın ismi Amed değil de, Büyükşehir Belediyespor yaparsak ve yönetime de kendilerinin belirlediği 6-7 kişi alırsak, bize destek olacağını, bunun dışında herhangi bir şey yapacağını' söylemişti. Yerel yönetimler kentlerdeki takımlara yardımcı olmak zorundalar. Bugün çok basit örnekleri de var. Örneğin Osmanlıspor ve Başakşehirspor kulüpleri belediyeler tarafından destekleniyor. Belediye Başkan Vekilinin yaklaşımını doğru bulmadık. Kendilerine, 'Eğer böyle bir niyetiniz olduysa, geçtiğimiz ay yaptığımız kongrede aday olabilir veya yönetim listesine girmesini talep edebilirdiniz. Bu istekleri, bizim isteğimizle olabilecek şey değildir. Bizim genel kurula gitme gibi bir şansımız olamaz. Bu takım Büyükşehir Belediyespor iken, halktan destek bulmuyordu. Adı Amedspor olduktan sonra, bu desteği buldu. Belediye Başkan Vekili'nin teklifin doğru olmadığını dile getirdik."

"BAŞKAN VEKİLİ, "NEDEN AMED, AMED DİYE BİR İSİM YOKTUR' DEDİ BİZE"

Başkan Edemen, isim değiştirme tekliflerinin "Amed" ismiyle alakalı olduğunu, çünkü Belediye Başkan Vekili Atilla ile görüşmelerinde Atilla'nın, "Neden Amed? Amed diye bir isim yoktur" dediğini de ifade ederek, " Biz de kendisine kulübümüzün internet sitesine girip, kulübümüzün adı neden Amedspor'dur diye yazılar var, onu okuyabilirsiniz dedik. Amed, Kürtçe bir isimdir. Taraftar bulan, destek gören bir takımın adını değişmesi mantıklı bulmuyoruz. İsim değiştirmeyi bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını söyledik. Görüşmelerimizi bu şekilde sonlandırdık. Bu görüşmede sadece ben değildim, benimle birlikte 7 yönetici arkadaşım da vardı. Görüşmemizde hem kulübümüzün yönetici hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç de vardı. Kendilerine takımımıza destek olup, takımın başarısına ortak olmasını istedik. Belediyelerde her yıl amatör kulüplere ayrılan bütçeler olur. Biz, bu bütçeden destek almak istediğimizi anlattık. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir bakış açısı, yaklaşım bizi üzdü. Bu konu neden 1,5 ay önce gündeme geldi diye sorular sorulmaya başlandı. Sonuçta biz her ne kadar belediyenin böyle bir tutum içinde olduğunu görmemize rağmen, süreç içerisinde ilişkiler düzelir diye biz biraz zaman verdik"diye konuştu.

Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, belediyeye kayyum atanmasıyla kulüplerine bugüne kadar hiç bir nakdi yardım yapılmadığını da belirterek, "Daha önceki belediyeden de çok ciddi bir yardım almıyorduk ama bizi rahatlatacak bir bütçe veriliyordu. Yine görüşmede kayyum, 'Biz zaten size destek oluyoruz, tesislerimizi kullanıyorsunuz' dedi. Belediyenin tesisini kullanan bu kentin takımına iki de bir bu tesisi kullanıyorsunuz diye yüzümüze vurması doğru değildir. O tesis daha önce Büyükşehir Belediyesi ile halkın desteğiyle kuruldu. Bizleri tesislerden çıkaracak bir yaklaşımların olacağını düşünmüyorum. Umarım böyle bir hata yapmazlar"dedi.

"AMED İSMİ İNGİLİZCE OLSAYDI KİMSE TEPKİ GÖSTERMEZDİ"

Başkan Edemen, her deplasmanda olmayacak şeyle karşı karşıya kaldıklarını, yapılan tepkilerin "Amed" ismine olduğunu da kaydederek, "Amed ismi de Kürtçe olduğu içindir. Amed ismi İngilizce olsaydı kimse tepki göstermezdi. Kürte Amed ismi, nedense insanlarda antipati oluşturuyor. Eğer biz halkların kardeşliğini savunuyorsak, bir takımın adının Kürtçe olması kadar doğal bir şey yoktur. Üzerimize her nekadar baskı gelirse gelsin, biz 2 yıldır verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün buna benzer baskı Zonguldak deplasmanında yaşadık. Oysak Zonguldak takımı ve taraftarları Diyarbakır'a gelince onları çok iyi karşılamıştık. Ama, bugün onlar bizi resmen aşağıladılar, maalesef ötekileştirdiler. Herhalde biz de hoşgörümüzü yitireceğiz gibi geliyor ama biz yine sağduyulu olacağız. Lütfen herkes bizi tüm takımlar gibi spor yapan gibi bir takım olarak görsün. Amedspor kulübü, bir spor kulübüdür. Biz de insanız, bizim de hoşgörü sınırlarımız vardır, umarım bizi yanlış yapacak işlere itmezler"diye konuştu.





Görüntü Dökümü:



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-Başkan Edemen'in açıklamaları



-Başkan Edemen'den detaylar



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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4)ÇAYDANLIK BOMBACISI YÜKSEKOVA'DA YAKALANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, daha önce çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK'lı terörist yakalandı.



Hakkari'de 11 ay önce PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bir cep telefonunun hafıza kartında 4 PKK'lı teröristin söyledikleri şarkılar eşliğinde çaydanlıklar içersine el yapımı patlayıcı yerleştirdikleri tespit edildi. Görüntülerdeki 4 PKK'lıdan 3'ü çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, 1'i kaçmıştı. Polis tarafından incelenen görüntülerde bomba hazırlayan PKK'lı teröristlerden kaçan M.G'nin kimliği tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonrası M.G'nin Yüksekova'da bir evde saklandığını belirleyen polis 3 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yakalanan M.G. emniyetteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







YÜKSEKOVA (Hakkari),()-

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5)KARAMOLLAOĞLU'DAN KUTUPLAŞMA UYARISI

*- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kutuplaşma uyarısında bulundu, "Bütün yetkileri tek elde toplayan başkanlık sistemine 'evet' demeyi, 'hayır' deriz" dedi.



SP'nin Antalya'da 6'ncı Olağan Kogresi, Kepez'deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını SP Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek'in yaptığı kongrede, mevcut başkan Galip Akın yönetime aday olmadı. Tek listeyle gidilen seçimde, Ramazan Düzen başkanlığa seçildi. Kongrede, Has Parti il eski başkanlarından ve milletvekili adaylarından Avukat Ali Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiye parti rozeti takıldı.



Kongrede partililere hitap eden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun gündemindeyse anayasa değişikliği paketi vardı. Alkışlarla kürsüye gelen Karamollaoğlu, bütün yetkileri tek elde toplayan başkanlık sistemine karşı olduklarını söyledi. "Buna evet demeyiz, hayır deriz" diyen Karamollaoğlu, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan başkanlık sistemiyle getirilmek istenen sistemin farklı olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Biz getirilen metin kuvvetler ayrılığını çok açık bir şekilde ortaya koymadığı için desteklemediğimizi söyledik" dedi.



Anayasa değişiklik paketiyle ilgili insanların 'evetçi' ve 'hayırcı' olarak kamplaştırıldığını, bunun çok tehlikeli olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Ama siz şimdi oy verenler 'vatansever', vermeyenler de 'vatana ihanet edenler' diye bir tarif yapmaya kalkarsanız, bunun da karşısında dururuz. Siz sadece evet ve hayır meselesinden dolayı insanları gruplara ayırıyorsunuz. İyi niyetle bir teklifte bulunanları eğer siz kendi düşmanınız gibi görürseniz, o zaman bu memlekette hiçbir problem çözülmez. Bugün ülkenin en büyük sıkıntısı kutuplaşmadır. Bu kamplaşma ülkede sona ermeden, huzur gelmez memleketimize" diye konuştu.



Birbirleriyle dost olmayanların bazı konularda aynı düşünebileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bu bizim onlarla beraber olduğumuz manasına gelmez ki. Kandil ile hayır diyenleri aynı kefeye koyuyor. Böyle bir şey olur mu ya? Biz Avrupa Birliği ile ABD ile İsrail ile aynı safta duramayız. Siz hangi saftasınız? Biz Avrupa Birliği'nin değil, İslam Birliği'nin ideali olarak ortadayız. Allah nasip ederse birgün İslam Birliği'ni de kuracağız. Dünyaya barış başka türlü gelmez. Biz mesela Kıbrıs'ı vermek isteyenlerle de aynı safta olamayız. Gidiyor Kıbrıs ya" dedi.



Sık sık alkışlarla konuşması kesilen Karamollaoğlu'nun sözleri üzerine bazıları tekbir getirdi. Karamollaoğlu konuşmasına devam ederken sahneye koşarak çıkan bir çocuk, kürsünün önünde oynamaya başladı. Korumaları aşan çocuk, SP liderinin dikkatini dağıttı. Konuşmasına ara veren Karamollaoğlu, çocuğu "Hadi bakayım" diyerek başını okşadıktan sonra kürsünün önünden uzaklaştırdı.



Tek listeyle gidilen seçimde il başkanlığına seçilen Ramazan Düzen, karınca misali çalışarak Milli Görüş'ü iktidar yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Temel Karamollaoğlu’nun konuşması



- Konuşma sırasında bir çocuğun kürsünün önünden geçmesi üzerine Karamollaoğlu’nun müdahalesi



- SP’ye üye olanların görüntüleri



- SP İl Başkanlığına seçilen Ramazan Düzen’in konuşması



- Salondan genel görüntüler

242 MB /// 07.37ö



HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA,()

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6)AVM'NİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen kimliği belirsiz 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi. Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, AVM'nin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan ve 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızın kimliğinin belirlenmesi ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Kızın düştüğü cepheden görüntü



- Pencereden yakın görüntü



- Pencerenin kapatılması



- Kızın düştüğü yerin görüntüleri



- Yan cepheden görüntü



02.00



( Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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7)TÜRKİYE’NİN İLK SOSYALİST MUHTARI TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA’nın İznik İlçesi’nde vefat eden, Türkiye’nin ilk Sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk (86), Müşküle Köyü’nde toprağa verildi.

Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte yatan İsmail Başaran'dan etkilenerek Sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettidi. 'Köylü Önderi' ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk için Müşküle Köyü Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ve Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Terönin ardından Fevzi Kavuk köy mezarlığında toprağa verildi.

12 EYLÜL'DE 10.5 AY HAPİS YATTI

1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980’deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.

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8)BURDUR'DA FIRAT ÇAKIROĞLU ANILDI

BURDUR Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte Fırat Çakıroğlu anıldı.

Ege Üniversitesi'nde 2 yıl önce bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Fırat Çakıroğlu için Burdur Ülkü Ocakları tarafından anma etkinliği düzenlendi. Burdur Ülkü Ocakları Başkanı Ayhan Mete ve bir grup, etkinlik kapsamında Türk bayrakları ve Çakıroğlu'nun fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı. Şehitliğe kadar yapılan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, "Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinine ve bayrağına olan tutkusu nedeniyle bu değerlere düşman olanlar tarafından şehit edilmiştir. Ancak Fırat'ın da sahip olduğu milli şuur ile yetiştirilen milyonlarca Türk genci bulunmaktadır" dedi.

Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten detay



- İstiklal Marşı ve saygı duruşu



- Kuran okunması ve dua edilmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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