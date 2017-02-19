DHA YURT BÜLTENİ-12

1)FIRAT KALKANI'NDA 53 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de 6 aydır yürütülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 53 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 16 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 180 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 6'ncı aya girildi. Terör örgütü DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Gün boyu süren operasyonlarda 41 hedef karadan, 12 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 41 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 8 bina, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda; 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucunda toplam 12 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP-

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2)CİNAYET ZANLILARININ ANNE VE AĞABEYİNİN YAŞADIĞI EV KUNDAKLANDI

ADANA 'da kendilerini dolandırdıkları iddiasıyla, 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldüren arkadaşları 28 yaşındaki Mehmet Sait Süslü ile 30 yaşındaki Halil Süslü kardeşlerin, annesi ve ağabeyinin yaşadığı ev pompalı tüfekle ateş açıldıktan sonra, molotofkokteyli atılarak ateşe verildi.

Olay,saat 02.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936 Sokak'ta bulunan cinayet zanlıları Mehmet Sait Süslü ve Halil Süslü kardeşlerin, annesi Emine Süslü ile ağabeyleri İbrahim Süslü 'nün yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.Bir süre ateş edildikten sonra el yapımı molotofkokteyli atılarak ev ateşe verildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine,İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.Ev içerisinde inceleme yapan ekipler kimsenin olmadığını tespit etti.Polis,evin çevresindeki boş pompalı tüfek kartuşlarını ve molotofkokteyli şişelerini toplayarak, saldırının kim yada kimler tarafından yapıldığını tespit etmek için, geniş çaplı soruşturma başlattı.Dün polis ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin koltuklarında kan izine rastlamış, otomobili en son Gökhan Nas'ın kullandığını tespit etmişti.

Yapılan araştırmada Gökhan Nas'ın en son birlikte çalıştıkları Mehmet Sait Süslü ile görüştüğünü tespit ederek gözaltına almıştı. Mehmet Sait Süslü sorgusunda Gökhan Nas'ı ağabeyi Halil Süslü ile birlikte darbederek öldürdüklerini, daha sonrada merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki moloz birikintisi bulunan bir araziye gömdüklerini itiraf etmişti. Burada yapılan kazı çalışmasında, Gökhan Nas'ın cesedi bulunmuştu.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Gökhan Nas'ın kendilerini dolandırdığını iddia eden Mehmet Sait Süslü, şunları anlattı:

"Gökhan, 'bir adam var dolandırıcağız' dedi. Adamın evine pimapen işi yapacaktık. Adamdan 4 bin lira almış, biz işe başladık, bize 50 lira verdi. Paranın az olduğunu söyledik, hepsini kendine aldı, bize vermedi. Vatandaştan almak isteyince de engel oldu. Akşam konuşmak için çağırdık, arabanın içerisinde konuşurken tartışma çıktı. Dövdük, hareketsiz kalınca da getirip gömdük."demişti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından,Nas'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış,firari olan,Halil Süslü'yü yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Kundaklanan evin önündeki polis ve İtfaiye ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin su sıkmaları

- İtfaiye ekiplerinin evin içerisinde arama yapmaları

- Yerdeki pompalı tüfek kartuşu ve yerdeki patlamış molotofkokteyili

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Çevrede bekleyen polibler

- Polis ve itfaiye araçları

SÜRE: 03.20 - BOYUT: 240 MB



(Haber - Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,()

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Boş arazide erkek cesedi bulundu (EK)

3)KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa’nın Osmangazi İlçesi'nde boş bir arazide, kalbinden vurularak öldürülmüş olarak bulunan kişinin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür olduğu belirlendi. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çalışan teksil işçisi Gürbüz Kömür’ün dün akşam işten eve dönmememesi üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmlarını sürdürdüğü bildirildi.

BURSA/

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4)UMDUĞUNU BULAMAYAN FUTBOLCU AYAKKABI USTASI OLDU

MANİSA'ya futbol oynamak için bir buçuk yıl önce ülkesi Nijerya'dan gelen Amino Chibuzo Simon (22), lisansında yaşadığı sorun sebebiyle takım bulamayınca, ayakkabıcılık yapmaya başladı. Kısa sürede bu işi öğrenen Nijeryalı Amino'nun yaptığı ayakkabılar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Nijerya'dan bir buçuk yıl önce büyük umutlarla Manisa'ya futbol oynamak için gelen evli ve bir çocuk babası Amino Chibuzo Simon, bir süre Horozköy Gençlik İhtisasspor'da futbol oynadıktan sonra açıkta kaldı. Manisa'da geçimini sağlamak adına iş arayan Amino, bir ayakkabı imalathanesinde ayakkabıcılık yapmaya başladı. Kısa sürede öğrendiği mesleğinde ustalara taş çıkartan Amino'nun yaptığı ayakkabılar, Avrupa ülkelerine satılıyor. Lisansında yaşadığı sorunun çözümüne kadar bu işi sürdüreceğini belirten Amino, Manisa'yı çok sevdiğini dile getirdi. Asgari ücret karşılığında yaptığı işi en az futbol kadar sevdiğini kaydeden Amino, "Nijerya'da Osusu takımında futbol oynuyordum. Futbolculuğa Manisa'da devam etmek için buraya geldim. Horozköy Gençlik İhtisasspor ile anlaştım. Fakat lisansımda sorun yaşadım. Şimdi sorunun çözümüne kadar geçinmek için ayakkabıcılığa başladım ve çok sevdim. Manisa ve Türkiye çok güzel bir ülke" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Amino Chibuzo Simon'un işyerinde çalışırken, ayakkabı dikerken görüntüsü,

-Amino Chibuzo Simon ile röportaj.

( Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()