DHA YURT BÜLTENİ - 12

BAKAN ÖZHASEKİ : "15 YILDIR İSTİKRAR VAR"

Kayseri Şeker Fabrikasında Çiftçi Eğitim Seminerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti iktidarıyla ülkede son 15 yılda istikrarın olduğunu söyledi. Konuşmasında Anayasa konusuna değinen Özhaseki, "Birincisi, bu çok başlılık sürdürülemiyor. Bugün için Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız yıllardır kardeş gibiler ve geçiniyorlar. Her gün böyle olacağına kefillik var mı, böyle bir sistem var mı? Geriye doğru hepsi kavgalıydı. Bu yapı sürdürülemiyor. Garip bir hale geldi. Parlamenter sistem olmaktan çıktı. Siz Cumhurbaşkanını zaten halka seçtiriyorsunuz, envaiçeşit yetkisi var, bir tarafta da bakanlar var. Nasıl olacak bu iş, nasıl bir parlamenter sistem bu? Garip bir sistem bu, sürdürülemiyor. İkincisi bize istikrar lazım. Güçlü bir hükümet gelecek ve büyük projeler yapacak, bu ülkeyi ayağa kaldıracak. İstikrar olmazsa kavgalar, gürültüler, 3-4 aylık hükümetler. Geçmişte çok gördük. Güven oylamaları, bakan satın almalar, oyunlar, gensorular derken bütün enerji buna gidiyor. Şimdi son 15 yıldır istikrar var" ifadelerini kullandı.

SİZİN DEDİĞİNİZ OLACAK

Özhaseki, bu milletin ma’şeri vicdanının yanılmayacağını dile getirerek, "Şimdi yeni anayasa sizin önünüze gelecek. Sizin dediğiniz olacak. Bu kadar basit. Öyle bacak ısırarak, adamın arkasından yumruk atarak, kendini kilitleyerek bu işe mani olunmaz. Gelin şu rezillikleri yapmayın da gidelim millete ne diyorsa o olsun dedik. Ona bile ikna edemedik muhalefeti" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin ana muhalefete de yarayacağını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim bir derdimiz yok ki ama çocuklarımız rahat edecek. Şu an Allah'a çok şükür her şeye gücümüz yetiyor. Cumhurbaşkanımız zaten eskiden bizim genel başkanımızdı. Başbakanımız var, bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Çoğu belediyeler bizde. Her şeye gücümüz yetiyor mu? Yetiyor. 'Ne istiyorsunuz daha?' diyorlar ya onlara söylüyorum, kendimiz için bir şey istemiyoruz. Doğru bildiklerimizi zaten yapıyoruz. Gelecekte sistem tıkanmasın, krizler doğmasın, yavrularımız rahat etsinler, güçlü iktidarlar olsun diye çabalıyoruz, çırpınıyoruz. Sözün özü şu; eğer hakikaten hizmet için geliyorsanız, iyi niyetliyseniz Allah size yardım ediyor."

NNY ÜNİVERSİTESİNDE HAYIRSEVERLERE ÖDÜL VERDİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hayırseverler ödül törenine de katılan Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada ise, "Şehrimizle ilgili ne kadar övünsek az. Bunun en büyük örneklerinden birisi hayırseverlik. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin sayesinde bu üniversiteler yapıldı. Biz Anadolu’nun ortasında bir şehiriz. Avantajlar ile dezavantajlarını yan yana koyduğunuz zaman dezavantajları daha ağır basar. Denizden istifade edeceği bir yeri yoktur. Fındığı, fıstığı yoktur. Allah’ım bana belediye başkanlığı nasip etti. Çok şükür şehrime hizmet etme fırsatım oldu" diye konuştu.

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, ()

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: İki başlılığı tek başa indiriyoruz (2)

ŞENTOP, YENİ SİSTEMİ ‘SÜRÜCÜ ADAYI ‘ARACINA BENZETEREK ANLATTI

AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği ‘Referandum’ konulu konferansa katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter sistemi sürücü adayının kullandığı araca benzetti. Şentop, “Aday sürücünün oturduğu şoför koltuğunun sağında eğitmen oturur ve onun da aracı kontrol edebileceği ayrı bir mekanizması var. Aday yoldan çıktığında sürücünün yanındaki ona müdahale eder. Parlamenter sistemde de halkın seçtiğine zaman zaman müdahale ettiler. Yeni sistemle müdahale eden mekanizmayı söküp atacağızö dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni vatandaşlara anlatmak için Merinos Kongre Kültür Merkezi’ndeki ‘Referandum’ konulu konferansa katılan Şentop, parlamenter sistemi sürücü adayının kullandığı araca benzetti. Şentop, “Dışarıdan normal gözüken bu aracın aslında dizaynında bir farklılık var. Oda şudur; direksiyonda sürücü adayı, onun sağında eğitmen oturuyor. Eğitmenin de aracı kumanda edeceği ayrı bir mekanizması var. Sol taraftaki aday sürücü, aracı normal kullanıyor. Fakat eğitmenin kanaatine göre aday yanlış, hızlı gidiyor veya yoldan çıkıyorsa müdahale eder. Eğitmen bazen soldaki sürücüyü devre dışı bırakarak aracın kumandasını tamamen eline alır. İşte, aday sürücü seçilmiş iktidardır. Millet onu getiriyor ‘bu arabayı sen kullan’ diyor. Sağdaki adam ise seçilmemiş iktidardır. Kendilerine göre yanlış yaptığı düşünürlerse seçilmişe müdahale ediyor, bazen onu devre dışı bırakıp arabadan atıyor. 12 Eylül 1980 yılında olduğu gibi. İşte vesayetçi sağdaki adamı biz arabadan attık. Ancak aracın içindeki sağ taraftaki mekanizma duruyor. İlerde sağ tarafa bir adam oturursa, o aracı kumanda edebilecek mekanizmalara sahip olacak. Nitekim 15 Temmuz'da yaşadığımız şey, vesayetçi anlayışın arabanın sağ tarafına oturma teşebbüsüdür. Çünkü biliyor ki oraya otururlarsa araca istikamet verebilirler. Biz yeni anayasayla bu mekanizmayı söküp atmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

CHP'li Çiçek: Nisan ayında bu karanlık iktidar bitecek

SİVAS'ta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve 'Bir Şey Yapmalı Hareketi' tarafından 'Kuvayi Milliye Ruhu' konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, referanduma değinerek, "Bu karanlık iktidar, bu korku filmi 2017'nin Nisan ayında bitecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ADD tarafından düzenlenen 'Kuvayi Milliye Ruhu' Konferansına katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Daha sonra katılımcılar 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Ve Etnografya Müzesi'ni gezdi. Ardından konferansa geçildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda düzenlenen programa CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çicek, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Eski Milletvekili Melda Onur, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ADD Sivas Şube Başkanı Niyazi Orhon ve çok sayıda partili katıldı. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sivas Kongresi'nde alınan kararlar katılımcılara okundu.

"BU KARANLIK İKTİDAR NİSAN AYINDA BİTECEK"

Programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma değinerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık sistemi benim kişisel bir projem değil diyor ama bu değişikliği yıllardan beri düşündüğünü ve çelişkiler dünyasında geziyor. Biliyoruz ki çözüm sürecinde PKK ile Suriye'de IŞİD'le, yıllarca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iş tuttuğunu, bu örgütlere yardım ve yataklık yaptığını ve 2007 yılından itibaren milli orduya kumpas kuran o hain savcıların ortağının bu iktidar olduğunu bütün dünya herkes biliyor, bizler de biliyoruz. Suçlar kabarık, hesap günü yakın onun mücadelesini veriyorlar. Silivri'de 5 Ağustos 2013 tarihini hiç unutmuyorum. FETÖ mahkemesi hüküm okuyordu. İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek ağırlaştırılmış müebbet hapisler havadan yağıyordu. Orada Cumhuriyet aydınları hakim savcı cübbesi giyen FETÖ militanlarına 'Bu salonlara sahip çıkın, esas darbeci de sizsiniz, teröristte sizsiniz, burada sizi yargılayacağız' demişlerdi. Ama o kadar mağrurlardı ki arkalarında siyasi iktidar vardı. Ama 3 sene geçmedi. Hakimi, savcısı, polisi, eğitimcisine kadar hepsi millete hesap veriyor. Bir eksikleri var. Siyasi ayak mecliste ve siyasi ayak hala yönetimde. Bunların tek amacı Anayasa değişikliğinde saraydaki şahsın ecel günüyle, iktidardan düşme gününü üst üste getirmekten başka bir şey değildir. Ama şundan eminiz ki bu aziz millet 1920'lerde o kadar yokluk içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu Cumhuriyeti kurdu. Şimdi biz çok daha iyi koşullardayız. Bu karanlık iktidar, bu korku filmi 2017 Nisan'ında bitecek ve hep beraber ikinci baharı birlikte yaşayacağız" dedi.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı



VAN'ın Muradiye İlçesi'nde görev başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Servet Yıldız'ın cenazesi memleketi Mersin'in Silifke İlçesi'nde toprağa verildi.

42 yaşındaki Servet Yıldız için Silifke İlçesi Demircili Mezarlığı'nda düzenlenen törene Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Arbaş, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Yıldız'ın babası Halil ve annesi Nazife Yıldız ile eşi Özgür, çocukları Halil, Emir ve Aleyna ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren Servet Yıldız'ın eşine müdahale etti. Uzman Çavuş Yıldız'ın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Didim'de öldürülen 3 kişinin katil zanlısı sorguda (2)

SORGUSU SÜRÜYOR

Aydın'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki K.K.'nın sorgusu devam ediyor. Göçmen kaçakçığından bir süre önce cezaevine giren K.K. ile öldürdüğü Metin Diler arasında, tekne motoru hırsızlığı konusundaki şikayet nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Diler'in K.K.'yı tekne motoru hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla ihbar ettiği ortaya çıktı.

DİĞER 2'Sİ ARKADAŞIYMIŞ

Öldürülen Şamil Olca (30) ile Yaşar Kaya'nın (45) ise K.K.'nın yakın arkadaşı olduğu belirtildi. Diler cinayetinin ardından K.K.'nın kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduklarının belirlendiği belirtildi. Öğrenilemeyen bir nedenle otomobilde çıkan tartışmada K.K.'nın, Olca'yı ensesinden Kaya'yı ise vücudunun 3 ayrı yerinden vurarak öldürdüğü öğrenildi.

327 polisle yapılan operasyonda 23 kişi yakalandı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de 327 polisle gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarının şüphelilerine yönelik mahkemelerden alınan arama kararları doğrultusunda operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde 327 polisle düzenlenen operasyonda 52 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 yıldan 15 yıla kadar haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 20 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eğitim-Sen'den Bodrum'da eylem

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Eğitim-Sen üyeleri tarafından, ilçede görev yaparken ihraç edilen 8 öğretmen için eylem yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki eyleme Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Ahmet Paksoy, Muğla, Milas ve Marmaris'ten Eğitim-Sen üyeleri ile birlikte yaklaşık 50 kişi katıldı. Yere 'Haberiniz var mı Bodrum'da Eğitim-Sen'li 8 öğretmen gerekçesiz ihraç edildi' ve 'OHAL'in arkasına sığınılmasın, ihraç gerekçeleri açıklansın' yazılı pankartlar koyan eylemciler, daha sonra gitar eşliğinde türkü söyleyerek ve halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Sendika adına açıklama yapan Ahmet Paksoy, "Bugün arkadaşlarımızın, üyelerimizin ihraç edilişinin 111'inci günü. Uzun uzun süreç tahlili değerlendirmesi yapmayacağız. OHAL'in arkasına sığınılmasın, ihraç gerekçeleri açıklansın. Geçtiğimiz hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında sendika temsilcilerine ve basına şöyle denildi: 'Suçsuz olduklarını belgelesinler.' Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hukuk işleyişi yoktur. Yargı yolu kapalı, idari başvurular reddediliyor, işletilmiyor. Neyle suçlandığımızı bile bilmiyoruz. Sendika tarihimiz boyunca laik, demokratik, bilimsel ve parasız eğitimi savunduk. Sendikamız ve üyeleri hakkında itham edilecek hiçbir şey yoktur. Bizler Eğitim-Sen'liler ve KESK'liler olarak tekrar söylüyoruz. İhraç gerekçeleri açıklansın OHAL'in arkasına sığınılmasın. Adli yargı sistemi işletilsin. İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Adli yargılama sonunda haklılığımız ortaya çıkacak. Bizler emek ve demokrasi mücadelesinin onuruyuz. Haklıyız, kazanacağız" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren eylem sonunda grup sessizce dağıldı.

Karda kaşar yuvarlamaca yarışması

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen ‘Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Karda kaşar yuvarlama oyununa katılan kayak severler, 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Erkekler kategorisinde mesafenin kısa olması gerekçesiyle yarışma tekrarlandı. Yarışın başlamasıyla kar üzerinde yeniden yuvarlanan kaşarları yakalamak üzere yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Yarışı erkeklerde Bilgin Erdem, kadınlarda ise Gülsen Gök kazandı ve ödül olarak kaşar peynir verildi.

