DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (3)

ÇİFT BAŞLILIK OLAMAMALI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak, kentteki yatırımları yerinde incelemek için geldiği İzmir'de, partisinin İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İki başlı sistemde, çok başlılıkta projelerin hızının azalması olmasaydı. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım hedeflerine istediği hızla ilerleyebilseydi, daha kolay gerçekleştirirdik. Artık 2023 hedefi o da yetmiyor 2053 o da yetmiyor 2071 hedefleri var. Biz artık 50 yıl sonrasını hedefliyoruz. Hedeflerimizi büyük koyuyoruz. Vesayet odakları çok başlılıktan kaynaklanan engellemeler olmasaydı, Türkiye bulunduğu konumun 3- 4 misli ilerisinde olurdu. Hedeflerimize daha hızlı erişebilmek için diyoruz ki prangalardan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız güven ve istikrar içerisinde yol alırsak kurtulacağız. Bunun için çok başlılıktan kurtulmamız lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıya katılanlardan görüntü.

-Bakanın konuşmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Ordu’da 300 mahalle yolu kardan kapandı

ORDU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 300 mahalle yolu kapandı.

Ordu’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, 17 ilçede okullar da eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalardan dolayı birçok yerleşim yerine elektrik, su ve telefon hizmeti de verilemedi. 300 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürürken, yol açmada önceliğin hasta ve cenaze definlerine verildiği belirtildi. Ekipler 30 hastayı sağlık kuruluşlarına ulaştırırken, 13 cenazenin defin işlemine de yardımcı oldu. Kar tatili nedeniyle öğrenciler de kar topu oynayıp kardan adam yaparak tatilin keyfini çıkarmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yaban domuzlarından görüntü

-Karacalardan görüntü

-Karla mücadele çalışmasından görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU-

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Pazarcılara silahlı saldırı: 2 ölü



UŞAK'ta bir minibüsten pompalı tüfekle açılan ateş sonucu pazarcı esnafı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan, yaşamını yitirdi. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

Elmalıdere Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi'ndeki semt pazarında, bugün saat 11.00'de meydana gelen olayda, pazarcı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan silahlı saldırıya uğradı. Semt pazarına gelen beyaz bir minibüsten 3 el pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, pazarcı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan iki pazarcı, esnafın çağırdığı ambulansla Uşak Devlet ve Medical Park Uşak Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Buyurgan ve İsmet Buyurgan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Öte yandan ölen pazarcıların, daha önceden bir grup Roman vatandaşla kavga ettiği için husumetli olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () -

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Suriyeli kadın, evinde ölü bulundu



ÜLKESİNDEKİ savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan ve Kayseri'de tek katlı gecekonduda yaşayan Suriyeli 25 yaşındaki Fatma el Muhammed, ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan genç kadının ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Merkez Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Kayalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda yaşayan Fatma el Muhammed'den haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Genç kadın yerde hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının saatler önce öldüğünü, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığını tespit etti. Eve akın eden kadının akrabaları, Arapça ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.

Eve gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Savcının incelemesinin ardından ise Suriyeli kadının cesedi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Suriyeli kadının eşi Ahmet El Muhammed ise Melikgazi ilçesindeki çalıştığı işyerinden polis ekipleri tarafından alınarak emniyete götürüldü.

Haber: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () -

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Bursalı görme engelli Necdet, '5 Maraton 5 Zirve’ projesinin finalinde

TÜRKİYE’NİN görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı Zirve tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı ‘Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesinin finalini gerçekleştiriyor.

Necdet Turhan, Avustralya’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirve tırmanışı için antrenörü Nevzat Öntaş ile 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Avustralya’da olacak.

Sydney’de yaşayan dağcıların da katılacağı tırmanış ekibi, Avustralya Kıtası’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi’ne 4-7 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşmayı planlıyor. Görme Engelli Sporcu Necdet Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"2002 yılından başlayarak antrenörüm ve dağ kılavuzum Nevzat Öntaş ile sürdürdüğümüz projemizin final aşamasında. 2017 Mart ayında Avustralya’da son etkinliğimiz olan Kosciusko Zirve tırmanışıyla projeyi tamamlamış olacağız. Etkinlik, ABD'de yaşayan Türklerin 2003 yılında oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip destekleniyor. Projeyle 15 yıldır mücadelesini verdiğim beş kıtada maraton koşmak ve 5 tırmanış yapmak hayalim gerçek oluyor."

NECDET TURAN KİMDİR?

Necdet Turhan 1957 yılında Balıkesir ‘de doğdu. Bir memur ailesinin en küçük bireyi olan Turhan ilk orta ve lise öğrenimlerini Bursa’da tamamladı. Dağcılık ve atletizme onur üyesi olduğu ODTÜ Dağcılık Kolu’nda başlayan görme engelli sporcu yine ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 1994 yılında şeref öğrencisi derecesiyle mezun oldu. Emekli memur olan Turhan Bursa’da yaşıyor. Spor çalışmaları dışında görme engellilere gönüllü danışmanlık yapıyor ve sesli bilgisayar eğitimleri veriyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Cemal EKENTOK / BURSA, ()-