DHA YURT BÜLTENİ - 12

Hazine ararken göçük altında kalan kişi, kurtarılmaya çalışılıyor (2)

KUYUDAN 28 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ ÇIKARILDI

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmada Kılıç'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Dün define aramak için girdiği kuyuda meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan ve kurtarılması için 30 kişililik AFAD ekibinin çalıştığı 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kuyudan çıkarılan cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışması

-Cesedin ambulansa bindirilmesi

-Kılıç'ın yakınlarının ağlamaları

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), () -

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DİYARBAKIR'DA ZABITAYA KIZAN SEYYAR SATICI TEZGAHINI ATEŞE VERDİ

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde seyyar satıcılık yapan bir kişi, zabıtalara kızarak meyve sattığı seyyar aracını ateşe verdi. Söz konusu seyyar satıcı gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, seyyar satıcının tezgahını ateşe verdiği anlar bir vatandaşlar tarafından saniye saniye telefona kayıt edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağında seyyar tezgahında meyve satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalar tarafından seyyar aracının kaldırılması yönünde uyarıldı. Bu duruma sinirlenen satıcı, zabıtalara tepki göstererek meyvelerinde üzerinde bulunduğu seyyar aracını ateşe verdi. Yaşanan olay çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, adı öğrenilemeyen satıcı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından seyyar satıcı serbest bırakıldı. Yanan seyyar satıcı tezgahı ise çevredekiler tarafından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaş kamerası

-Seyyar satıcının tepki vermesi

-Aracın yanması

-Polisin gelmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()-

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Çorum Valisi Kılıç: Bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur



ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, "Eğer bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur. Bu nedenle ihtiyaç sahipleriyle ilgili çok etkili, etkin tedbirler aldık. Ama bilmezsek ulaşamayız" dedi.

Çorum Valisi Nacmeddin Kılıç, Buhara Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu. Vali Kılıç, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. İl Emniyet Müdürü Necmeddin Emre, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözümü için yardım istedi. Söz alanları dinleyen Vali Kılıç, sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Necmeddin Kılıç, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk milletinin en iyi ve kaliteli hizmeti hak ettiğini söyleyerek, "Bizim işimiz anayasamızı, kanunları ve kamu düzenini ayakta tutmaktır. Ayrıca sizin can ve mal güvenliğinizi temin etmek de görevimizdir. Zaten kamu düzeni olmazsa özgürlüğün de bir anlamı olmaz. Devletimizi yıkmak isteyenler var. Bu tehditlerin bugüne kadar ki en alçağı FETÖ tehdididir. Bizim devletimiz kıyamete kadar var olmaya kadar devam edecek ama bakalım onlara ne olacak? Mahvolacaklar. Emin olun daha da beter olacaklar" dedi.

Vali Necmeddin Kılıç, "Eğer bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur. Bu nedenle ihtiyaç sahipleriyle ilgili çok etkili, etkin tedbirler aldık. Ama bilmezsek ulaşamayız. Bu nedenle sizlerden bir başka isteğimiz de dulumuzu, yetimimizi, garibimizi bize bildirin. Sistemimizi kurduk. Muhtaç aileler için günlük binlerce ekmek ve sıcak yemek dağıtıyoruz. Kimse aç kalmasın diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-

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YIKIM YAPAN İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

ANTALYA'da bir binada yıkım yapan iş makinesi devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanamadı.

Olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Caddesi, Çallı Emniyet Müdürlüğü yanındaki kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 8 katlı binada meydana geldi. Özel bir firma tarafından bir haftadır yıkımına devam edilen binanın 2'nci katındaki çalışmalara bugün paletli iş makinesi de katıldı. Yapısı çürük olan binada molozları temizleyen iş makinesi büyük gürültüyle devrildi. Ters dönen iş makinesinin operatörü kazadan yara alamadan kurtuldu. İş makinesi vinç tarafından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkım yapılan alandan genel görüntü

-Ekiplerin inceleme yapması

-Devrilen iş makinesinden görüntü

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı

ANTALYA'da jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda bavul içinde 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken M.C.E. adlı kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen yolcu otobüsünü öğle saatlerinde Döşemealtı İlçesi'nde durdurdu. Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş halde 680 gram esrar maddesi, satışta ve içmekte kullanıldığı belirtilen çeşitli aparatlar ele geçirildi. Bavulun sahibi M.C.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, esrar maddesini Antalya'da bir adrese götürdüğü ifade edildi. Jandarma tespit edilen alıcının yakalanması için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolcu otobüsünde köpeğin ve jandarma ekibinin arama yapması

- Köpeğin uyuşturucuyu bulması

- Bavuldaki uyuşturucunun bulunması

- Uyuşturucunun sergilenmesi

- Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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FETÖ'DEN GÖZALTINDAKİ ESKİ DEKAN VE ÖĞRETİM ÜYELERİ ADLİYEDE

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin açığa alınan eski dekanı Prof. Dr. Zafer Sarı ve öğretim üyeleri A.Y.G. ile M.C. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen pazartesi günü yapılan operasyonda, açığa alınan AÜ Diş Hekimliği Fakültesi eski Dekanı Prof.Dr. Zafer Sarı ve öğretim üyeleri A.Y.G. ile M.C., gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarıyla irtibatlı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polisle birlikte yürümesi

- Adliyeye girişleri

- Adliye dış plan görüntüsü

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()