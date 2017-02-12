DHA YURT BÜLTENİ-12

BAKAN BOZDAĞ'DAN CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNİN YARGILANACAĞI SALONU İNCELEDİ / EK



1)KİMSE CUMHURİYET MUHAFIZLIĞINA SOYUNMASIN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Muğla İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Bozdağ, toplantıda, partililere 16 Nisan'daki referandumda neden 'evet' demeleri gerektiğini anlattı.

Konuşmasında sık sık CHP'yi eleştiren Bakan Bozdağ, "Cumhuriyet kimsenin babasının malı değildir. Artık, kimse Cumhuriyet'in muhafızlığına soyunmasın. Millet, milli irade için bir araya geldi. Milletin istiklalini de istikbalini de istikrarını da irade demokrasisini de Cumhuriyeti'ni de korudu muhafaza etti. Onun için buradan ifade etmek isterim ki artık bu ülkede kimse kendisini Cumhuriyet'in yegane muhafızı görmemelidir. Kimse, Cumhuriyeti bir azınlığın mülkiyetinden görmemelidir. Cumhuriyet 80 milyon Türk milletinin ortak değeridir, ezan gibi bayrak gibi vatan gibi Kur'an-ı Kerim gibi devlet gibi millet gibi demokrasi gibi. Cumhuriyet, aziz Türk milletinin ortak değeridir. Çünkü bu millet Cumhuriyet'e sahip çıkmak için varını yoğunu Cumhuriyetin ilanından 93 sene sonra ortaya koymuş ve bedelini ödemiştir. 16 Nisan'da Türkiye'de yapılacak halk oylaması emin olun Cumhuriyet döneminde anayasada yapılan değişikliklerin en önemlisidir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken büyük bir değişim dönüşüm yaşanmıştır. Anayasamızda bugüne kadar 18 değişiklik yapıldı bu 19 olacak. Eğer milletimiz kabul ederse 19'uncu ama en önemli değişiklik olacak. Bu yapacağımız 16 Nisan'daki değişiklik ile tarihi bir dönemeci beraber geçiyoruz. Türkiye'de hükümet sisteminin değişmesinden rahatsız olanlar, milletin temsilcilerinin 'Millete götürüp, kararını soralım' dedikleri anayasa değişikliklerine ilişkin büyük bir yalan ve abartı ile karalama kampanyası içerisindedirler" dedi.



"BU MİLLET CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA"



Bakan Bozdağ, "Bunlar milleti kendileri gibi sanıyorlar. Türk milleti cesur, yiğit bir millettir. Ama önünde koşacak cesur liderleri hep aramıştır. Cumhuriyetin başında Anadolu'nun dört bir yanı işgal edildi ve yıllar yılı süren savaşlar halkı bitap düşürdü Atatürk Anadolu'ya çıktı ve bu millet Atatürk'ün arkasına düştü Anadolu'yu düşmana dar etti, denize döktü, Cumhuriyeti kurdu. Doğru mu? Liderinin peşinde ölümüne bir olan büyük bir millet var. Ve bu millet şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Çünkü bu millet, darbecilere Türkiye'yi dar etti. Şimdi Türkiye'nin içinde saklanan Fethullahçı Terör Örgütü'ne, diğer terör örgütlerine mensup olanlara, darbecilere ve yurtdışına kaçanlara buradan sesleniyorum, 'Nereye saklanırsanız saklanın, Nereye kaçarsanız kaçın sizi arayıp bulmak milletin yargısının önüne çıkarmak bu aziz millete ve devlete yaptıklarınızın hesabını sormak bizim namus borcumuzdur, şeref borcumuzdur. Hangi ülke sizi himaye ederse etsin kaçış yok. Türkiye'ye ihanet ettiğiniz, yüzlerce masum insanı şehit ettiğiniz,



2194 vatandaşımızı yaraladınız, sakat bırakıp, gazi yaptınız. 'Türk milletine kötülük yaptınız' diye Türkiye'nin Düşmanları sizi kanatlarının altına alsalarda o kanatların altında bulacağız ve sizi yargının önüne mutlaka çıkaracağız" diye konuştu.



"BU ANAYASA MİLLETE DOĞRUDAN HÜKÜMETİ SEÇME YETKİSİ VERMİYOR"



"Anayasamız şu anki haliyle Türk halkına Türkiye'yi yönetecek hükümeti doğrudan seçme yetkisi vermiyor" diyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçiyoruz. Yasama seçimi yapıyoruz ama yürütme seçimi yapılmıyor. Peki bu değişiklik neyi getiriyor? Türkiye'de yasama seçimi ayrı yapıldığı gibi hükümet seçime de ayrı yapılsın. Şimdi yürütme nereden çıkıyor? Parlamentodan. Biz önce milletvekillerini seçiyoruz, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuna sahip olan parti veya partiler, kendi içinden bir hükümet çıkarıyor. Hükümete güveni kim veriyor? Meclis.



Bu anayasa var ya bir yandan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor ama öte yandan da bu aziz millete güvenmiyor ona doğrudan hükümeti seçme yetkisi vermiyor."



"YENİLİKTEN DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN"



Kimsenin yenilikten, değişiklikten korkmasına gerek olmadığını belirten Bakan Bozdağ, "Ancak Kürtçülük yapan ırkçılık yapan, başkalarının değeri ile alay eden bir partiden Cumhurbaşkanı seçilebilir mi? Bu millet, bunlara oy vermez, 'Kusura bakma' der. Milletin değerleri ile alay eden hakaret edenlere oy vermez. Hizmet edeni başımızın üstüne alırız. Hizmet etmeyen de ayağımızın altında paspas olur. Bu sistem milletin değerleri ile inançları ile kavgalı olanlara iktidar yolunu kapatır. Bu sistem saygınlığı getirir. Milletin değerleri ile kavgası olmayan güçlü inançları olan birkişi Cumhuriyeti olursa Türk milleti kazanır, bu nedenle bu değişimin yapılması olması şart. 'Bir başkası gelir bunları kullanırsa ne olur?' diyorlar. Milletten iradeyi alan kullanacak tabii, bu nedenle yenilikten değişiklikten korkmayın" diye konuştu.



Bozdağ, "Yasal denetimi var, yargı denetimi gerekiyor. Cumhurbaşkanına, şu anda tek başına yaptığı işlemlere yargı yolu kapalı ama bu sistemle açılacak. Şu an Cumhurbaşkanı'nı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor. Oysaki bu sistemde yargı yolu ile Cumhurbaşkanı'nın görevi bile sonlandırılabilecek. Bu sistem yargı ve hukuk sistemini de güçlendirecek. Türkiye devlettir, yargı da tek olacaktır. Yargı birliğini kuracağız. Anayasada, 'Herşey kanunda eşittir' diyor ama uygulamada öyle görünmüyor. Biz, eşitlik ilkesinin gereğini yerine getiriyoruz. HSYK, Danıştay, Yargıtay, Anayasa ile ilgili değişiklikler yok,şu anda neyse aynen muhafaza ediliyor.Güçlü yaşama güçlü Türkiye tek devlet tek bayrak tek vatan için bu değişim şart. Cumhuriyet değişiyormuş rejim değişiyormuş, bunlar yalandan ibaret. Bu değişim Cumhuriyet'in ruhunada uygundur. Cumhuriyetimizi devletimiz milletimiz için istikrar için Evet, mührünü basmalıyız, Türkiye'nin etrafı yangın yeri" dedi.



"'HAYIR' DİYENLERE TERÖRİST DEMEDİK"

Bozdağ, 'hayır' diyenlere terörist demediklerini vurgulayıp, "Ama terör örgütleri 'hayır' propagandası yapma çağrısı yaptı. Türk milletinin önünde bunlar PKK ile aynı şeyi düşünüyorlarsa kendileri bilirler. 'Hayır' için çalışanlar PKK ile terör örgütleri ile hedef birliği için aynı düşünüyorlar. Ama bu millet kiminle birlikte karar vereceğini bilir. Bu nedenle CHP'nin içinde Atatürk'ün partisinde 'hayır' dileceklere 'evet' diyeceklerin olduğunu biliyorum" dedi.



Yaklaşık iki saat konuşan Bozdağ salondan çıktıktan sonra partililerle fotoğarf çektirdi.



Bozdağ 30 metre ilerideki dinlenme salonuna 15 dakikada güçlükle gidebildi. Bakan Bozdağ, daha sonra Muğla Barosu avukatları ile toplantı yaptı.

Görüntü Dökümü



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-Bakan Bekir Bozdağ'ın konuşmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, ()

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2)AĞBAL: YÜZDE 50'Yİ ALMAYA HANGİ BABAYİĞİT TALİPSE O BABAYİĞİT ALACAK

Öğle saatlerinde Gümüşhane’ye gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ikinci yarısını izlediği olaylı Gümüşhanespor-Ankaragücü müsabakasının ardından partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Başkanı Celalettin Köse, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, teşkilat başkanları ve partililer de hazır bulundu.Toplantıda anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Anayasa değişikliği sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklikler ön görmüyor. Aslında siyaseti sivilleştiren, gençleştiren hükümler de var. Gençlere 18 yaşında seçilme hakkı getiriliyor. Gençleri inşallah erken yaşlarda milletvekili olarak göreceğiz. Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletin önüne sandık konulduğunda artık gençlerimiz de söz sahibi olacakö dedi.

"ŞU ANDA UYKULARI KAÇAN ONLAR"

Referandumda yüzde 50’ye talip olan babayiğidin sistemde Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Artık acaba hükümet kurma görevi kime verilecek, bu görev verilen Başbakan adayı bunu acaba başarabilecek mi? Oylar yetiyor mu? Bunları artık düşünmeyeceğiz. Yüzde 50’yi almaya hangi babayiğit talipse o babayiğit alacak. Şimdi bir takım babayiğitler olmadığı ve hiçbir zaman babayiğitlik gösteremeyecekleri için diyorlar ki, ‘Bu bizim kara kâbusumuz olacak’. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını göremedikleri için yeni sistemden korkuyor ve ürküyorlar. Aslında bunlar milletten korkuyor. Millete güven olsa, hangi sistem olursa olsun gelip milletin oyuna talip olmaları gerekiyor. Ama biliyorlar ki bu sistem geldiğinde bir daha demokrasi dışı yollarla asla iktidara gelemeyecekler. Şu anda uykuları kaçan onlar.ö

'ŞİMDİ HAYIR DEYİNCE OLMADI'

Referandum çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulunan Bakan Ağbal, “Durmak yok, yola devam diyoruz. Referandum çalışmalarında hayırlar diliyorum. Yani evetler diliyorum. Şimdi 'hayır' deyince olmadı. Biz her işte hayır dileyen bir milletiz. Dualarımızın başı hep hayır üzerindedir. O 'hayır' üzerine değil hayır üzerinedir. Türkiye’yi ileri taşıyacak sisteme ‘Evet’ diyoruz. Hayırlı uğurlu olsunö diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından partililer tarafından Bakan Ağbal'a pestille işlenmiş ay yıldızlı Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Görüntü Dökümü



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Toplantıdan görüntüle



Bakan Ağbal’ın konuşması



Detaylar



HABER KAMERA: FATİH TURAN/

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3)BELEDİYELER, DARICA VE ÇAYIROVA'DA SALONLARI CHP'YE KAPATTI







Çayırova ve Darıca belediyeleri, CHP'nin referandumla ilgili toplantılar düzenleyeceği belediyeye ait salonları kapattı. Çayırova'da toplantı belediyenin bahçesinde, Darıca'da ise düğün salonunda yapıldı. CHP Çayırova'da düzenleyeceği 'Tek adam rejimine hayır' toplantısı için Çayırova Belediyesi'nden izin aldı. Toplantının Çayırova Belediyesi Salonu'nda yapılacağı açıklanırken, belediye dün akşam salonda elektrik olmadığı belirtilerek salon tahsisini iptal etti. Toplantının yapılacağının duyurulduğu salonun önüne gelenler belediyenin bahçesinde toplandı. Konuşmacılar CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belediyenin bahçesinde toplananlara hitap etti.

Darıca'da ise Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi Salonu'nu toplantıya kapatması üzerine Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İlbeyoğlu Düğün Salonu'nda toplantı yapıldı. Panelde parti bayrağı asılmazken, etraf Türk bayraklarıyla donatıldı. 'Anayasa değişikliği ne getiriyor, hayır demezseniz ne olacak?' paneline konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Yrd. Doç. Dr. Yücel Demirer ile avukat Yüksel Genç katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan salonların iptal edilmesine tepki göstererek, "Yaklaşık 10-15 gün önce hem Darıca'da, hem de Çayırova'da belediye salonları partimiz tarafından kiralanmış, hem kaymakamlıktan izin alınmış, hem de salonlarla sözleşme yapılmış. Dün geç saatlerde hem Çayırova'da, hem de Darıca'da ilçe başkanlığımız aranarak, Darıca'da salonda sorunlar olduğunu veremeyeceklerini, Çayırova'da da elektik trafolarının yandığını ve elektrik arızalarından dolayı salonu veremeyeceklerini söylemişler. Bu aslında Türkiye demokrasisine vurulan bir darbedir. Referandumla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin çalışmaları engellenmeye çalışılıyor. Bu ahlak dışı bir şey" dedi.





Görüntü Dökümü



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Çayırova'dan görüntüler



Tahsin Tarhan'ın konuşması



Darıca'daki toplantıdan görüntüler

ÇAYIROVA(Kocaeli), () - KOCAELİ



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4)SİVEREK'TE AMATÖR MAÇ SONRASI KAVGA

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Süper Amatör Ligi'nde karşılaşan Siverek Belediyespor ile Viranşehirspor karşılaşmasının sonunda iki takımın oyuncuları kavga etti. Taraftarların da sahaya girdiği gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.



Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siverek Belediyespor, Viranşehirspor'u 1- 0 mağlup etti. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Siverek Belediyespor takımı oyuncusu Salih Kartal'ın kırmızı kart görmesiyle iki takımın oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakem karşılaşmayı sonlandırırken, taraftarlar da sahaya indi. Yaşanan gerginlik, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kırmızı kart gören futbolcu



- Sözlü tartışan futbolcular



- Sahaya atlayan taraftar



- Polisin taraftara müdahalesi



- Yaşanan arbede



- Alınan güvenlik önlemleri



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 467 MB

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5)MİLAS'TA DEVELER SPOR KULÜBÜ YARARINA GÜREŞTİ

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel deve güreşleri 110 namlı devenin katılımıyla yapıldı. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Yeni Milasspor Kulübü yararına gerçekleştirilen güreşler büyük ilgi gördü.



Milas 10. Geleneksel Deve Güreşleri, Milas Arena'da yapıldı. Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen güreşlere ilgi büyük oldu. Güreşlere, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden 110 deve katıldı. Soğuk havaya rağmen ilginin büyük olduğu güreşleri



CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP'li olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde mücadele eden Yeni Milasspor Kulübü yararına düzenlenen güreşler öncesinde protokol üyeleri izleyicileri selamladı.



Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Yörük kültürüne, Yörükler'in bir araya gelmesine bu günlerde şiddetle ihtiyacımız olduğunu belirtip, "



Deve güreşleri bunu gerçekleştirmemiz için en önemli fırsattır. Sarsılan ve yalpalayan gidişat karşısında bizi bir arada tutacak harç yörük kültürüdür, bizi biz yapan değerlerdir. Belediye olarak yörük kültürünü elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Milas'ı Yörük kültürünün ve deve güreşlerinin başkenti yapmak için de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bugün bunu da net olarak görebiliyoruz. Bizim bir ve beraberliğimiz için, geleceğimize güvenle bakabilmemiz için Yörük kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak gibi bir görevimiz var. Yörük Atatürk'ünü ve Cumhuriyetini seven, dürüst, tutarlı ve vefalı kişiler demektir. Eğer Anadolu da bir yörük obasında ve Milas Arenası'nda şu dumanlar tütüyor ise Türkiye'nin geleceğinden kuşku duymaya gerek yoktur. Çünkü yörük olaya müdahale etmiş, elini ve emeğini basmıştır" dedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, "Bizlerin birlikte olmaya, beraber olmaya, ufak problemleri bir yere bırakarak geleceğe kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda birlikte yürümeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Yörük, bir kere hürriyetine sahip insandır. Doğayla barışıktır. Doğayı insanı sever ve korur. Ama haksızlığa kesinlikle boyun eğmez. Vatanını canı pahasına korur. Bugün buradaki olay sadece deve güreşi değil. Deve güreşi çok güzel bir etkinlik ama bir araya gelmemiz için önemli bir vesile. Bizlere korku vermeye çalışıyorlar. Biz yörük olarak Allah'tan başka kimseden korkmayız, korkmamalıyız. Doğru neyse ona göre hareket etmeliyiz. Yolumuz açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum"



Yapılan konuşmaların ardından Deve Güreşi Festivali, Kaymakamlık, Milas Belediye Başkanlığı, Yeni Milasspor Kulübü ve Türkiye Şampiyonluğu Kupa Güreşi ile sürdü. Güreşlere Aydın'ın Atça ilçesinden katılan Baybora 1 ile Bodrum'dan katılan Kanka adlı develer arasındaki Türkiye Şampiyonluğu Kupa Güreşi büyük çekişmeye sahne oldu. İki namlı deve berabere kaldı. Şampiyon develere kupaları Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından verildi.

Görüntü Dökümü



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-Güreşlerden görüntüler



-Güreşleri izleyenlerden görüntü



-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması



-Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()