DHA YURT BÜLTENİ - 12

BAŞBAKAN YILDIRIM : EY ANA MUHALEFET PARTİSİ , SİZİN BU MİLLETE GÜVENİNİZ YOK MU ? (1)

Başbakan Binali Yıldırım Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, "Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor ? Biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkeme de alıyorlar. Ey ana muhalefet partisi , sizin bu millete güveniniz yok mu ? Demokrasiye inancınız varsa söz de milletin karar da milletin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açılış töreninde yaptığı konuşma şöyle:" Aksaray'a 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 400 yataklı araştırma hastanesinin inşaatı da hızla devam ediyor. En geç yıl sonuna varmadan bu hastaneyi de Aksaray'a kazandırmış olacağız. Ak Parti sözünün eri olan bir partidir. Söz verirse yapar. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu bütün seçimlerde Ak Parti'yi açık ara birinci yaptınız. 16 Nisan'a hazır mıyız ? Yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız ? Halkın kararından halkın oyundan hiç ama hiç korkmadık. Ana muhalefet partisi yöneticileri ne yapıyor? biz söz milletin dediğimiz zaman soluğu mahkeme de alıyorlar. Ey ana muhalefet partisi , sizin bu millete güveniniz yok mu ? Demokrasiye inancınız varsa söz de milletin karar da milletin. Bu soruların cevabını sandıkta göreceksiniz."

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları

Haber: AKSARAY, ()

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İZMİRLİ AVUKATTAN FETÖ'CÜ 8 SAVCI VE HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



İZMİR'de avukat Çiler Nazife Koşar, müvekkili Nihat Han'ı asılsız iddialarla tutuklayıp, örgüt yöneticiliği ve tefecilikten 5 yıl 6 ay hapse çarptıran, daha sonra FETÖ'den tutuklanan dönemin 2'si savcı 6'sı özel yetkili hakim toplam 8 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukat Çiler Nazife Koşar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcıları Fatih Genç, Mehmet Sait Demiröz ile özel yetkili hakimler Ali Sayın, Mustafa Hakan Uğur, Mustafa Simavlı, Mustafa Kayın, Cemil Uzun ve Serdar Ergül'ün, müvekkili hakkında, yürüttükleri soruşturmada, tutuklama, mahkumiyet kararında, FETÖ/PDY terör örgütünün etkisinin bulunduğunu iddia etti. Yapılanın projeli bir operasyon olduğunu ileri süren Koşar, "Soruşturma aşamasında müvekkil hakkında ve bu davada yargılanan bazı sanıklara karşı gazetelerde, televizyonlarda aleyhe yürütülen karalama kampanyalarının başlıca sebebini, Nihat Han'ın Alevi olması, dünya görüşü ve yaşam felsefesini yıkma gayretinde aramak gerekir. Şüphelilerden suç tarihinde (kapatılan) Özel Yetkili İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri olan ve FETÖ/PDY örgütüne yapılan operasyon neticesi meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yukarıda adı geçen hakimler müvekkil hakkında tutuklama ve tutukluluğun devamına karar veren hakimlerdir. Lehe delil toplama görev ve sorumluluğu da bulunan (şu anda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu) şüpheli savcı Fatih Genç ise, her nedense müvekkil Nihat Han lehine olan hiçbir bilgi ve belgeyi iddianameye koymamıştır. Müvekkilim hep içinde yaşadığı devletine ve milletine bağlı kalmıştır" ifadelerine dilekçesinde yer verdi.

VATANSEVER YOLDA GİTTİĞİ İÇİN CEZALANDIRILDI

FETÖ/PDY'nin müvekkilini, çıkar amaçlı suç örgütünde yönetici olmak ve tefecilik gibi yasadışı eylemlerle karalaması ve 9 ay tutuklu bırakması ve ardından 5 yıl hapse mahkum edilmesinin nedenleriyle ilgili de avukat Çiler Nazife Koşar, şunları söyledi:

"Müvekkilin sürdürdüğü bu temiz ahlaklı, vatansever yolda müvekkili pes ettirme gayretinden başka bir şey değildir. Nihat Han, yasalara aykırı bir hareket içinde bulunmamıştır. Bu haksız ithamların, tıpkı gece karanlığının gündüze kavuşması gibi, adil bir soruşturma sonucu ortadan kalkacağına inanmaktayız. Yapılan soruşturma ve kovuşturmada, soruşturmayı yürüten, yargılamayı yapan, tutuklama ve tutukluluğun devamı yönünde karar veren altı hakim ile iki savcı hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ve dahi re'sen ortaya çıkacak suçlardan cezalandırılmaları için kamu davası açılmak üzere kovuşturma yapılmalıdır" dedi.

Çiler Nazife Koşar müvekkili Nihat Han'ın, Isparta'da bulunan cemaat mensupları tarafından himmet, kurban parası, cemaat okullarına ve yurtlarına yardıma karşı çıktığı için 'sizi Isparta'da yaşatmayız, iş yapamazsınız, barındırmayız' gibi tehditlere maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Haber: Bahri KARATAŞ/İZMİR ()-

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MHP'Lİ ARICI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



MHP Finike İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden üyeler, İlçe Başkanı Ali Arıcı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

MHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliğinden geçen hafta istifa eden Salih Korkmaz, Ayşe Uysal Ağaya, Salih Göçer, Nihal Öz, Metin Avcı, Şaban Kırdal, Hafize Karalar, Veysel Sertkaya, Arif Beşir Mehmetoğlu, Recep Şahin, İlçe Başkanı Ali Arıcı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Eski yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ali Arıcı'nın, karar defterine, yeni üye kaydı yapılacak ifadesini kullanarak boş sayfaya imza attırdığını iddia etti.

Arıcı hakkında verilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Başkanı Ali Arıcı, yeni üyelerin yapılacağını söyleyerek boş karar defterine bizlerden imza atılması istenmiştir. Fakat geldiğimiz noktada ilçe Başkanı Arıcı'nın asıl amacının Meral Akşener'in Antalya'daki toplantısına katılan Belediye Meclis Üyeleri Ertürk Yazar ve İsmail İsen'i partiden ihraç istemiyle disipline kuruluna sevk edilmesi olduğu anlaşılmıştır. İstifa nedenimiz; ne 'evet' ne 'hayır' polemiği, ne de partimizden ihraç edilmek istenen Yazar ve İsen'den dolayı olmuştur. İstifa etmemizin nedeni tamamen ilçe başkanlığını yürütmekte olan Ali Arıcı'nın çeşitli yanlış yönetim hataları ve özellikle en son alınan kararda karar kısmının boş imza kısmının doldurularak 'yeni üye kaydı' kararı olduğu belirtilmiş ancak daha sonra başka bir karar olduğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulundan tamamen bu sebeplerden dolayı istifa edilmiştir. Bu gerekçelerle ilçe başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () -

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'NASIL GEÇTİ HABERSİZ' ŞARKISINI DİNLEYİP EL ELE ÖLÜME GİTTİLER



İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde bir hafta otelde kaldıktan sonra el ele ölüme giden 68 yaşındaki ve Ülker ve 70 yaşındaki Altan Çetin çiftinin intiharıyla ilgili yürek sızlatan ayrıntılar ortaya çıktı. Çetin çifti sosyal medya hesaplarından en son piyano ve kemanla çalınan 'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinleyip paylaşmış ve takipçilerine de "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın" notunu iletmiş. En son VhatsApp yazışmalarında tartıştıkları Kanada'da yaşayan oğullarının Çetin çiftinin cenazelerini gelip teslim alıp almayacağının ise belli olmazken, işlemlerle sadece yeğeni ilgileniyor.

Balıkesir Akçay'dan geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen emekli öğretmen Ülker Çetin ve beyaz eşya tamircisi eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına intihar mektubu bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasından çıkmaması üzerine yaşlı olduklarını da göz önünde bulunduran otel çalışanları, yedek kartla içeriye girdiklerinde, masa üzerindeki iki zarftan birisinde intihar mektubu diğerinde, otel görevlilerine bırakılmış 2 bin lira bahşiş buldu.

Çeşme'yi çok sevdikleri, burada hayatlarına son vermeyi seçtikleri ileri sürülen Ülker ve Altan Çetin çifti, pazartesi günü gece 01.30 sıralarında odalarından çıktı. O saatte kendileriyle ilgilenen ve önemli bir durum olup olmadığını soran görevlilere, 'hava alıp döneceklerini' söyleyen çiftten haber alınamadı. Üç gün süren aramalardan sonra dün öğleden sonra Sakarya Mahallesi'ndeki plajda cesetleri bulundu.

İKİ MEKTUPLA MESAJ

Ülker ve Altan Çetin çiftinin ölmeden biri güvenlik birimlerine, diğeri otel çalışanlarına iki mektup bıraktığı ortaya çıktı. Bu mektuplardan güvenlik birimlerine yazılanda 'Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz', otel çalışanlarına yazılanlarda ise 'Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

VEDA ŞARKILARI

Ülker ve Altan Çetin çiftinin el ele denize girip intihar etmeden öncesi son saatlerine dair de yeni bilgiler ortaya çıktı. Çiftin, intihardan önce oğluna WhatsApp üzerinden, intihar edeceklerini söyleyip 'Hoşça kal' mesajı gönderdiği, oğullarının da onlara, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtı verdiği belirlendi.

Çift o gece piyano ve kemanla çalınan 'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinledi. Ardından bunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıp, "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın" diye yazdı.

OĞULLARI KANADA'DA

Ülker ve Altan Çetin çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsi yapıldı. Bu arada çiftin tartıştıkları ileri sürülen oğullarının Kanada'da yaşadığı öğrenildi. Bu nedenle ilçedeki cenaze işlemleriyle yeğeni ilgilendi. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan çiftin cenazelerini almaya hiçbir yakınını gelmemesi dikkat çekti. Oğullarının da Kanada'dan gelip gelmeyeceğine yönelik polise de bilgi vermediği ifade edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- Otelden görüntü

- Kumsaldan görüntü

- Kumsalda anons

Haber: Taylan YILDIRIM Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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HANİ'DE 15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İNTİHAR ETTİ



DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi'ne bağlı Gürbüz Mahallesi'nde 15 yaşındaki kız, babasına ait tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti.

Hani İlçesi Gürbüz Mahallesi'nde Rojda Çiçek, dün saat 17.30'da belirlenemeyen bir nedenle babasına ait 7.65 mm. çapındaki tabancayla evde kimsenin olmadığı bir sırada başına bir el ateş ederek, yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine eve gelip odaya giren yakınları, genç kızı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rojda Çiçek'in öldüğünü belirledi. Rojda Çiçek'in cesedi, burada yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere önce Hani Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ani Cumhuriyet Savcılığı, yapılan ön incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İlhami ÜNAL/HANİ (Diyarbakır), () -

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KARAKOÇAN'DA ORTAK 4 KUYUMCU 5 MİLYON LİRA TOPLAYIP KAÇTI



SELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde kuyumculuk yapan 4 kişi, halktan topladıkları yaklaşık 5 milyon lira ile ortadan kayboldu. Kuyumculara para ve altınlarını verenlerin şikayeti üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karakoçan İlçesi'nde aynı soyadı taşıyan kuyumcu ortaklar D.A., A.A., Z.A. ve M.A., çeşitli tarihlerde kar payı vaadiyle halktan para ve altın topladı. Yaklaşık 5 milyon lira toplayan 4 kuyumcu ortak ortadan kayboldu. Bu durum ilçede paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar biriktirdikleri döviz, Türk Lirası, bazı vatandaşlar da evlerini satarak elde ettikleri paraları, bazıları ise altınlarını verdikleri 4 ortağın kaybolduğu haberini alınca polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Dün polis karakoluna giden onlarca vatandaş, paralarının kurtarılması için yardım istedi.

Düne kadar şikayette bulunan vatandaşların verdiği bilgilere göre 5 milyon lira para aldıkları belirtilen 4 kişi ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilirken, kaçak dolandırıcıların yakalanması için Karakoçan Sulh Ceza Hakimliği'nce de yakalama kararı çıkarıldı.

'MİKTAR ÇOK DAHA FAZLA' İDDİASI

Karakoçan'da 4 ortağa büyük büyük miktarda para veren bazı kişilerin ise şikayetçi olmadığı, kaptırılan paranın miktarının 30 milyon liralı bulduğu iddia edildi. Şikayetler üzerine polisin dün başlattığı çalışmalar kapsamında kayıp kişilerden M.A.'nın dün yurt dışına çıkış yaptığı belirlenirken, diğer 3 kişinin de plakası belirlenen bir araçla en son Sivas'ta görüldüğü belirtildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Haber: İlhami ÜNAL/HANİ (Diyarbakır), () -

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ELEŞKİRT'TE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KORKUTTU

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Eleşkirt'e 16 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyünde, bugün saat 15.27'de deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybına yol açmadı.

Haber: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT (AĞRI), ()



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DR. ESRA TEKİNASLAN: YILDA ORTAMA 170 BİN KİŞİYE KANSER TEŞHİSİ KONULUYOR



EDİRNE' Belediyesi tarafından kansere karşı farkındalık yaratmak etkinliğinde konuşan, Edirne Halk Sağlığı Birimi Kanser Tarama Merkezi'nde görevli doktor Esra Tekinaslan,"Turkiye'de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor"dedi. Tekinaslan, kanser teşhisi konulanlardan 100 bininin erkek, 70 binin ise kadın olduğuna dikkat çekti.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri'nin koordinasyonluğunda Özgecan Kadın Merkezi'nde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Dr. Esra Tekinaslan ve tıbbı sekreter Filiz Çakar Başkan tarafından kadınlara yönelik eğitim semineri verildi.

Eğitim Seminerine kadın merkezlerinden hizmet alan kadınlarla birlikte Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı ve Hemşire İnci Özer de katıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardım Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, halk sağlığını çok önemsediklerini belirterek, "Belediye olarak halkın sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi konularında kurumlarımıza da destek veriyoruz. İnsanlar özellikle bilgi sahibi olmadıkları konulardan korkarlar. Dün aynı zamanda da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Dünyada 8 saniyede bir kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Sağlıklı bir gelecek için sigarayı bırakmalıyız. 10-15 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın sigara ile mücadelede yürüttüğü politikaları çok doğru buluyorum. Çünkü sigara kanser yapıcı maddelerin başında geliyor. Gençlerimize, çocuklarımıza rol model olmak adına da sigarayı bırakınö diye konuştu.

Edirne Belediyesi Sağlık Birimi'ne vatandaşların 188 no'lu hattan ulaşabileceklerine belirten Tanrıkulu, "Vatandaşlarımız bize ulaşarak, sağlık, cenaze ve ambulans hizmetlerinden yararlanabilirlerö dedi

SU FATURALARINA 'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR' SLOGANI

Edirne Belediyesi olarak kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Tanrıkulu, "Bu ay gelen su faturalarına küçük bir cümlecik yazdık; "Erken teşhis hayat kurtarırö sloganıyla dikkat çekmek istedik. Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan'ın dediği gibi biz belediyecilik anlayışını doğumdan, ölüme kadar sürdürüyoruzö şeklinde konuştu.

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Tarama Merkezi'nde görev yapan Dr. Esra Tekinaslan, kanser tarama merkezi hakkında bilgi verdi. Merkezin, özellikle 3 kanserin erken teşhisi için kurulmuş bir merkez olduğunu ifade eden Tekinaslan, "Rahim ağzı, meme ve kolorektal dediğimiz kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisini önemsiyoruz. Türkiye'de 208 kanser tarama merkezi var. Kanser tarama merkezinde yapılan bütün işlemler ücretsiz. Ücretsiz taşıma hizmetimiz de var. Eğitim programlarımız oluyor. Kanserlerde en önemli risk faktörü sigara olarak geçiyor. Türkiye'de ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. 100 bini erkek, 70 bini kadın. Erkeklerde en sık rastlanan kanser türü akciğer kanseri, kadınlarda en çok rastlanan kanser türü ise meme kanseri. Erken teşhis ile kanseri yakalamak ve hayatı normale döndürmeyi amaçlıyoruzö dedi.

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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ÇEŞME'DE, TARİHİ KİLİSEDE 95 YIL SONRA İKİNCİ AYİN



İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde 95 yıl sonra ikinci kez ayin düzenlendi.

Çeşme Çarşısı'nda bulunan, kültürel amaçlarla kullanılan Aya Haralambos Kilisesi'nde, geçen yıl 94 yıl aradan sonra ilk kez Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği bir ayin düzenlenmişti. Bu yıl ise Haralambos'un 'Aziz' oluşu anısına yapılan ikinci ayini ise, Yarımada'dan sorumlu Eritre Episkoposu Kyrillos yönetti.

Ayin dolayısıyla Yunanistan Sakız Adası'ndan bir grup Çeşme'ye gelirken, Midilli Adası'ndan gelecek olan Yunanlı grup ise, seferlerin iptal olması nedeniyle Çeşme'deki ayine katılamadı.

Eritre Episkoposu Kyrillos'un yönettiği ayini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia da bir süre izledi.

"GERÇEK İKONU VE KEMİKLERİ SAKIZ ADASI'NDA"

Ayinden önce bir açıklama yapan Eritre Episkoposu Kyrillos, bugün anısına ayin yaptıkları Aya Haralambos'un 1700'lü yıllarda öldürüldüğünü belirterek, "10 Şubat'ta yaptığımız bu ayin, ölümünün yıldönümü nedeniyle gerçekleştiriliyor. Kendisi Manisa'da iman şehidi oldu. Haralambos, Manisa'da doğmuş ve orada Hıristiyan olmuştu. Yine Manisa'da papaz oldu. Daha sonra da Romalı putperestler tarafından şehit edildi" dedi.

Aya Haralambos'un hastaları tedavi eden mucizevi güce sahip olduğunu belirten Eritre Episkoposu Kyrillos, "İzmir'de, Ayvalık'ta, Çeşme'de ve Tire'de bulunan hastaneler, Aziz Haralambos Hastanesi'ydi. İnsanlara şifa veren biriydi. Aziz Haralambos'un metropolitliği de Çeşme'deydi. Ayrıca kendisinin kemikleri de Çeşme'deydi. Bu Kilise'de, resmini gördüğünüz ikonunun gerçeği ve kemikleri vardı. Çeşme'den göçen Yunanlılar, iki Türk ile birlikte bunları alarak Sakız Adası'na götürdü. Şu anda Aya Haralambos'un gerçek ikonu ve kemikleri, Sakız Adası'ndaki Aya Haralambos Kilisesi'nde bulunuyor" diye konuştu.

Eritre Episkoposu Kyrillos'un verdiği bilgilerin ardından ayini izlemeye gelen Ortodoks Yunanlılar, Aya Haralambos anısına mum yaktı. Ayine katılanlar, Aya Haralambos'un resmini de öpüp, dua etti. 2.5 saat süren ayin, Episkopos Kyrillos'un, ayine katılanlara şaraplı ekmek vermesi ile sona erdi.

Haber: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () -