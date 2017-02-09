DHA YURT BÜLTENİ - 12

EL BAB ŞEHİDİ UMUT AYTEKİN KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin, meleketi Karabük'te toprağa verildi.

Şehit Umut Aytekin için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin, askerlerin omuzunda tören alanına getirilirken tabutun önünde kardeşinin fotoğrafını taşıdı. Uğur Aytekin, "Ben anneme söz verdim. Buraya sağ gelecektin. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zehra, babası Hasan, ağabeyi Uğur, dedesi Durmuş ve babaannesi Fatma Aytekin, tören alanında tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Zehra Aytekin, oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Gözlerin ne kadar da güzelmiş oğlum senin. Anasının kuzusu. Nasıl kıydılar sana?" diyerek gözyaşı döktü. Annesine sarılan Uğur Aytekin ise baygınlık geçirdi. Şehidin ağabeyine sağlık görevlileri müdahale etti.

Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Baskı, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Umut Aytekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

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ADANA'DA İKİNCİ ŞEHİT ACISI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen askerlerden uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın acı haberi Adana'da oturan ailesini yasa boğdu.

Uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın şehit olduğu haberini askeri yetkililer, merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Sema ile baba Salih Topal gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'daki birliğinde operasyon için El Bab'a gittiği belirtilen Topal'ın 2 yıllık asker ve bekar olduğu bildirildi. Ailenin evinin önüne ise Türk bayrakları asıldı. Emre Mücahit Topal'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Fatih KARAÇALI/ ADANA, () -

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ELBİSTAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin'in acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne ulaştı. Ancak, aile acı haberi Balıkesir'deki diğer oğlunun evinde aldı.

2'si kız 5 kardeşi olan Mehmet Şahin'in ağabeylerinden birinin polis, diğerinin de astsubay olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Abdurrahman ile annesi Asiye Şahin'in Balıkesir'deki polis oğlunun yanına gittiği ve acı haberi de burada aldığı belirtildi.

4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından yarın Elbistan'da toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), () -

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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÖKE: REFERANDUM AYDINLIK GÜNLERİN BAŞLANGICI OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandumun Türkiye'nin aydınlık günlerinin başlangıcı olacağını söyledi.

Selin Sayek Böke, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerle birlikte Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde düzenlenen halk toplantısına katıldı. Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir bir fiili başkanlığın sürdüğünü ve ülkenin her alanda geriye gittiğini belirten Böke, "Türkiye eğer 5 sorun yaşadıysa siz Hatay'da 15 yaşadınız. Bunu rakamlar gösteriyor. Hatay'da 2010 yılında 170 milyon lira geri ödenemeyen borç varken, bugün 540 milyon liraya çıkmış geri ödenemeyen borç. Gelirimiz yok. Borçlanmak zorunda bırakılmışız. Üstelikte borcumuzu ödeyemez hale getirilmişsiniz. Bu düzeni mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Ekmeğimizi paylaştığımız, hayatımızı ortak ettiğimiz bunca vatanından ayrılmış insanlarla beraber biz bir sıkıntıya ortak olduk" dedi.

Türkiye'de fiili başkanlığın yaşandığı dönemde suç oranlarının yüzde 80'in üzerinde arttığını anlatan Böke, "Hatay'da yüzde 200'ün üzerinde artış var. Biz bir sosyal sorun yaşıyoruz. Fiili başkanlığın bize dayattığı hatalar, her birimizin hayatını hangi partiye oy vermişsek hiç fark etmez, hangi kimlikten gelirsek gelelim hiç fark etmez, Neye inanırsak inanalım hepimiz daha fakiriz, hepimiz daha işsiz, hepimiz daha umutsuzuz ve hepimiz daha çok daha sosyal sorumluluk altında eziliyoruz. O zaman bu referandumun bir son değil başlangıç olduğunu, bütün Türkiye'ye haykırmamız gerekiyor. Bu referandumun, bu hayırlı referandumun Türkiye'de bu sorunlu sorunların sonu olacak ve aydınlık günlerin mutlaka başlangıcı olacak. İşsizliğe hayır dediğimiz, yoksulluğa yokluğa hayır dediğimiz, kutuplaşmaya hayır dediğimiz, düşmanlaştırmaya hayır dediğimiz, teröre hayır dediğimiz ve hayırlısıyla çok güzel ve aydınlık bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Veli Ağbaba da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaşında milletvekili seçileceklerin askerlikten muaf tutulmalı sözünü değerlendirerek şöyle dedi:

'Cumhurbaşkanı, başbakan yeni sözler söyledi. 18 yaş milletvekili ile ilgili kamuoyunda bir tartışma var biliyorsunuz. 'Biz 18 yaşındaki çocukları askerden muaf yaparız' dedi. Değerli arkadaşlar, demek ki bu anayasa değişikliğinin 18 yaşla ilgili kısmı gençlere siyaset yapmanın önünü açmak değilmiş. Bunun amacı neymiş AK Partili elitlerin çocuklarını askere göndermemekmiş. Fakirler gitsin askere, elitlere teskere."

Görüntü Dökümü

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- CHP heyetinin salona girmesi

- Salondan detaylar

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ HATAY, ()

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Çukurca'da bir PKK'lı 89 'Ecstacy' hapla yakalandı

HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nde polisin yaptığı yol kontrolunde Serbest Babat adlı bir PKK'lı 89 'Ecstacy' hapla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan PKK'lının 'Ecstacy' hapları eylem hazırlığındaki örgüt mensuplarına götüreceği kaydedildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyon ve çalışmalar devam ederken, yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi girişinde yapılan yol kontrollerinde ise PKK'lı terörist Serbest Babat'ın yakalandığı belirtildi. PKK'lı Babat'ın yapılan üst aramasında da 89 'Ecstacy' hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hapların Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapacak olan teröristlere götürüleceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu arada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan Babat, çıkarıldığı Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, verdiği ifadesınde ise daha önce bulunduğu Yüksekova ilçesinde tanıştığı bir HDP yöneticisi tarafından örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirtti. Tutuklanan PKK'lının burada eğitim aldığını, yine aynı kişi tarafından eğitimi sonrası alınarak şehir faaliyetleri için görevlendirildiğini, eylem için de silah temini etme hazırlığındayken yakalandığını söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: ÇUKURCA/HAKKARİ, () -

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BURSA'DA TERMİNALDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

BURSA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 164 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu B.A.’nın doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla B.A., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 150 gram, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği merkez Osmangazi İlçesi'ndeki T.A.’nın evinde de 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-Emniyetten detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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JANDARMADAN KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol denetiminde bir araçta 270 şişe sahte içki ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli-Burdur karayolu Salda kavşağında rutin yol kontrolü sırasında H.T.'nin kullandığı 09 KS 714 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin bagajı ile ön ve arka koltuklarında koliler içerisinde 240 şişe 100 cl, 30 şişe 150 cl olmak üzere toplam 270 şişe faturasız ve sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, H.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın durdurulması,

- Jandarma ekiplerinin araç içerisinde ve bagajda ele geçirdiği rakılar

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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KORUCU OLMAK İÇİN TER DÖKTÜLER

BİTLİS’te emekli olan korucuların yerine alınacak bin 323 yeni korucu adayı, spor sınavını başarıyla geçebilmek için kıyasıya yarıştı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde görev yapacak güvenlik korucuları için düzenlenen spor mülakatları, Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8 Ağustos Stadyumu'nda yapıldı. Adaylar korucu olabilmek için birbirleri ile kıyasıya yarışırken, kar altında koşarak dereceye girmeye çalıştılar. Bitlis Merkez Jandarma Komutanlığı’nda yapılan isim kontrolünün ardından gruplar halinde içeri alınan korucular, önce mekik çekti, ardından şınav ve koşu yaptı. Performansları tek tek kaydedilen korucu adaylarının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, alınacak korucuların bir çoğunun emekli olan korucuların yakınlarından oluşacağını ve doğa şartlarını iyi bilenlerden seçileceğini söyledi. Vali Yardımcısı Murat Kütük, "Yoğun bir katılım ve talep var. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası yüksek düzeyde. Kanun Hükmünde Kararname ile emekli olanların yerine alınacaklarda öncelik hakkı emekli olanların çocuklarında ve kardeşlerinde. Değerlendirme kriterlerinde mekik, şınav ve koşu bugün yapılıyor. Daha sonra da yapılacak olan mülakatta, genel görünümü, ahlaki durumu, öğrenim durumu, şehit yakını olup olmadığı, askerlik vazifesi esnasında başarılar ya da operasyonel kabiliyetinin bulunup bulunmadığı, ikamet durumları göz önünde bulundurularak mülakatta değerlendirilecek hususlar olacak. En kısa sürede bu kardeşlerimizi göreve başlatmayı hedefliyoruz. İnşallah güzel bir seçim olacak. Hak edenlerini gireceğini ümit ediyoruz. Çünkü geçmişe nazaran daha ciddi bir sınav prosedürü uygulanacak. Şimdiden seçilecek korucu arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Murat Kütük il genelinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli olan bin 198 korucu ile 125 yeni korucu olmak üzere toplamda bin 323 korucu alımının gerçekleştirileceğini de belirterek, "Buradaki amaç, korucularımızın yaş ortalamasını ciddi oranda düşürmektir. Operasyonel faaliyetlerde en yüksek katkıyı sağlamak olacaktır. Bu kardeşlerimiz bizim diğer personellerimizle beraber şehir içinde dışında, kırsal arazide omuz omuza birlikte mücadele edecekler. Askerimizle polisimizle birlikte çalışacaklar. İnşallah ülkemiz için de faydalı hizmetlerde bulunacaklar"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merkez Jandarma Komutanlığı önünde bekleyen korucu adaylarından görüntü

-Mekik ve şınav çeken korucu adaylarından detaylar

-8 Ağustos Stadyumu tabelasından detay

-Korucuların staddaki görüntüleri

-Korucu adaylarının koşmaları

-Karlı sataddan detaylar

-Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -