DHA YURT BÜLTENİ-12

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1)EL BAB ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE EVLENMİŞ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'ta sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün DEAŞ teröristleriyle çıkan çatışmada silah arkadaşı Yahya Efiloğlu ile birlikte şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce evlendiği ve 3 gün önce de izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı.



Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehit olduğu haberini, bugün öğle saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer verdi. 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlenen Gökhan Kılıç'ın şehit olduğunu duyan babası Mehmet ile annesi Fadime Kılıç fenalık geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ile baba gözyaşlarına boğuldu. Evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Yıllık izinde olduğu ve 3 gün önce birliğine katılıp El Bab'a gittiği kaydedilen Gökhan Kılıç'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Evin önünde bekleyen askerler



- Şehidin halasının ambulansta ağlaması



- Evin önündeki şehit yakınlarının görüntüsü



- Şehit yakınlarının ağlaması

SÜRE:02'00" BOYUT:223 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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2)DEPREMİN BİLANÇOSU AĞIR

ÇANAKKALE Valiliği, 3 gündür beşlik gibi sallanan kentte depremden etkilenen Ayvacık İlçesi'nin 17 köyündeki ağır bilançoyu açıkladı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 290'ı ağır toplam 506 konutun hasar gördüğünü duyurdu. Yaraların sarılması için zarar tespit çalışmalarının başladığını, cumartesi gününe kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremin ardından Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ederek, Valilik koordinasyonunda çalışmalara başladığı hatırlatıldı. Depremden bir gün sonra Ayvacık İlçesi Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290 ağır hasarlı konut, 216 hafif hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 2 ağır hasarlı cami ve 40 ağır hasarlı ahır tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 101 adet konutta zarar tespit çalışmaları bitirilirken, 11 Şubat Cumartesi gününe kadar zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.

Depremde yaralanan 8 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 1'inin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde bekletildiği ifade edildi. Tarım İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde 15 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 338 çadır, 1052 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak setinin bölgeye ulaştırıldığı ve dağıtıldığı ifade edildi. Süren artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposundan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniye bölgeye sevk edildiği bildirildi. AFAD Başkanlığından 200 adet yaşam konteyneri de bölgeye ulaştı. Bu konteynerlerin 100 adedi Yukarıköy, 100 adedinin de afetten etkilenen diğer köylere kurulması planlanıyor. Yukarıköy Çadırkent alanına konteynerlerin büyük bölümü yerleştirildi. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 4 vinç ve 2 silindir görev aldı.

İHTİYAÇLAR İÇİN ÖDENEK TAHSİSİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Ödenek Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaplarına aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, acil ihtiyaçları tespit etmek amacıyla 3 ekip oluşturdu. Bu ekipler depremzedelerle görüşerek ayni ihtiyaçları tespit etmeye devam ediyor. Ayni ihtiyaç olarak belirlenen çocuk maması, hasta bezi, çocuk bezi gibi malzemelerin de dağıtımı sürüyor. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta tahsis edilen 500 bin TL ödenek Ayvacık İlçe Kaymakamlığına aktarıldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından Yukarıköy Köyü'nde konteyner kent alanının tüm aydınlatma ve elektrik tesisatı tamamlandı. Ayrıca bölgenin tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Kızılay tarafından, 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon TIR'ı olmak üzere 14 araçla bölgede hizmet veriliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 adet personel görev yapıyor.

Çevre ve şehircilik Bakanlığından hasar tespiti için 8 personel, AFAD'dan hasar tespiti için 8, arama ve kurtarma için 18, teknik ve İdari personel olarak 11 kişi görev alıyor. Bursa, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri de bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığının 3 ambulansla 11, 2 UMKE ambulansında 10 personel görev yapıyor. 25 kişilik jandarma timi de güvenlik amacıyla bölgede bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 3 personel, psikososyal destek amacıyla vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Çanakkale İl Özel İdaresinden 23 ekip, sahada çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü



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- Konteyner kentten görüntü



- Depremzedelerden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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3)KARDAK'TA YİNE 'BOT DALAŞI'; YUNAN BOTUNA MÜDAHALE EDİLDİ

TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları, fırtına nedeniyle dün gidemediği Kardak kayalıkları çevresindeki nöbete bugün tekrar başladı. Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk sularına girince, Türk Sahil Güvenliğin müdahalesiyle sonlanan ve 10 dakika süren hareketlilik yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 10 gün önce, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ise 8 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıkları, daha sonra iki ülke Sahil Güvenlikleri arasında 'bot dalaşına' sahne olmuştu. Birkaç gündür tansiyonun biraz olsun düştüğü bölgedeki hareketlilik, dün fırtına nedeniyle tamamen bitti.

Kardak kayalıklarına dün gidemeyen Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, bugün kayalıklar çevresindeki devriye nöbetine tekrar başladı. Her 2 ülkenin de botları hem Kardak kayalıklarına hem de birbirlerine bir süre yaklaşmadı. Her iki taraf da birbirlerinin hareketini izledi.

HAREKETLİLİK YAŞANDI

Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu ise saat 14.55'te, Kardak kayıklarına gelerek Türk karasularına girince hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine bölgedeki 101 Nolu Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunan botuna müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren bir kovalamaca yaşandı.

Türk Sahil Güvenlik Botunun peşinden gittiği Yunan Botu, daha sonra kendi sularına tekrar geçti. Bu arada yaşanan hareketlilik üzerine; Turgutreis Limanı'nda bulunan 1 Türk Sahil Güvenlik Botu da kayalıklara geldi.





Görüntü Dökümü



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- Kardak kayalıkları önünde Türk botları, devriye görevi yaparken görüntü



- Yunan botunu karşı tarafta devriye görevi yaparken görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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4)BODRUM'DA DENİZİN RENGİ KAHVERENGİ OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da bu gece yarısı başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelerle buluşup denize taşındı. Bodrum ilçe merkezi ile Turgutreis ve Yalıkavak Mahalleri'nde denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Sabah denizdeki bu manzarayı gören Bodrumlular, şaşırdı. Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da yağmurun aralıklarla pazara kadar devam edeceğini, pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği bildirdi.





Görüntü Dökümü



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- Kahverengiye bürünen denizden görüntü



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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5)APARTMAN DAİRESİNDE KENEVİR YETİŞTİRDİLER

ANTALYA'da apartman dairesini seraya çevirerek kenevir bitkisi üretimi yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Bir istihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda A.R.C. ve Ü.Y. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarlarına ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi. Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı tahmin edilen kokulu fanlar ele geçirildi.



İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde saksılara ekili halde, genetiği ile oynanmış 16 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda Ü.Y. ve A.R.C. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Görüntü Dökümü



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- Kenevirden görüntü



- Havalandırma sisteminden görüntü



- Toplanmış kenevişr



- Emniyet dış plan



- Adliye dış plan



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()



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6)HDP, 'HAYIR' KAMPANYASININ STARTINI VERDİ

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep İl Başkanlığı referanduma 'Hayır' kampanyasının startını verdi. HDP İl Eş başkanı Güler Erat, toplumu bölüp, ülkenin geleceğini ipotek altına koyacağını düşündükleri için referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.

HDP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Güler Erat, bugüne kadar baskılara boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini, elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmemek için referanduma "hayır" diyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Halklarımız arasında kutuplaşmayı durdurmak ve dost kalmak için, kadın cinayetlerine ve şiddete dur demek için referandumda hayır diyeceğiz. Kadınlar; çoğulculuğun, renkliliğin, farklılığın bir arada yaşamanın güvencesidir. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi aynı zamanda 'Yeni Yaşam'ı kurma mücadelesidir. Bugünden itibaren 'HDP ve Bileşenleri Kadın Meclisi' olarak Gaziantep'te 'Hayır' kaymamızın startını veriyoruz"

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Güler Erat'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

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7)SALINCAK FOTOĞRAFININ YAKTIĞI MÜDÜR İHRAÇ EDİLDİ

SAKARYA'da, FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar kamudan ihraç edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar görevlendirildi. Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı. Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise dün yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile kamudan ihraç edildi.

Zafer TOKUŞ -Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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8)SİLİFKE'DE REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde CHP tarafından düzenlenen referandum değerlendirme toplantısı büyük ilgi gördü.



CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut, partililer, gençlik kolları, mahalle muhtarları, oda başkanları, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan İlçe Başkanı Uçar, halktan gizli saklı kaçırılarak üstü örtülü bir şekilde değiştirmeye çalışılan anayasa değişikli paketinin içeriğini tek tek açıklayacaklarını belirterek, "Bu değişiklik paketinin dışında her şey iktidar partisi tarafından konuşuluyor. Fakat içeriğiyle ilgili hiçbir ayrıntı vatandaşımıza ve kamuoyuna aktarılmıyor. Anayasa değişiklikleriyle ülkemizi tek adamlığa götürmek isteyen AK Parti, halkımızdan gerekli desteği bulamayınca en iyi yaptığı şeyi tekrar yapmaya çalışıyor. Yol arkadaşlarını CHP'ye yamamaya çalışıyor" dedi.



Başkan Turgut, ülkenin bekası için yapılması gereken tek şeyin siyaset üstü bir çalışma olacağını kaydetti. CHP İl Eğitim Sekreteri Av.Harika Levent tarafından Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği paketinin içeriği hakkında bilgiler ve yapılmak istenenler, slayt gösterisi eşliğinde madde madde anlatıldı.



Toplantının ardından katılımcılar hep birlikte 'İzmir Marşı'nı söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlardan genel ve detay

- CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar'ın konuşması

- Uçar'ı dinleyenler

- Uçar'ı alkışlayanlar

- Salonda bulunanlar İzmir Marşı'nı söylerken

- Genel ve detay

BOYUT:265,41MB SÜRE: 04'18"

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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