DHA YURT BÜLTENİ-12

GENELKURMAY BAŞKANI, SURİYE SINIRINDA (EK)



1)20'NCİ ZIRHLI TUGAYI DA DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'da konuşlu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Orgeneral Akar ve komutanlar, helikopterle indiği Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Kışlası'nda Vali Güngör Azim Tuna ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Orgeneral Akar, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2)POLİSTEN KAÇAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇATIDA YAKALANDI

ADANA'da uygulama yapan ekiplerden kaçan 20 yaşındaki Mehmet Kıran, bir evin çatısında yakalandı. Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Kıran gözaltına alındı.



Doğu ve Güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde uygulama yapan ekipler, Özel Harekat, Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi'nin desteğiyle merkez Seyhan İlçesi Şehitlik Caddesi'ne girdi. Ekipler, şüpheli şahısları tek tek kontrol edip, motosiklet ve araçları durdurarak tescil kayıtlarını inceledi. Yunus Timleri bölücü terör örgütü yandaşlarının binaların duvarlarına yazdığı slogan ve yazıları sprey boya ile kapattı. Uygulama sırasında ekipleri gören Mehmet Kıran, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kıran'ın kaçtığını fark eden motosikletli ekipler de peşinden gitti. Yunus Timleri, bir evin avlu duvarından atlayıp, binanın çatı katına gizlenen Mehmet Kıran'ı, yakaladı. "Kimliğim yoktu, o yüzden kaçtım" diye Kıran'ın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirlendi.



Mehmet Kıran sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

3)ÇÖP KONTEYNERİNE DÜŞEN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde yeraltındaki çöp konteynerinden plastik atıkları almaya çalışan 7 yaşındaki Olgan Vahan, konteynerin içerisine düştü. Olgan Vahan itfaiyecilerin uzattığı halata tutunarak dışarı çıkarıldı. Olay, İnönü Mahallesi 1946 Sokak'ta meydana geldi. Yeraltındaki çöp konteynerinin kapağını açarak içerisinden plastik atıkları almaya çalışan Olgan Vahan konteynerin içerisine düştü. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi halat sarkıtarak ipe tutunan çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Sağlık ekibi korkan küçük çocuğa su tutarak yüzünü yıkamasına yardımcı oldu. Küçük çocuk sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

4)YAYALARA MİNİBÜS ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AYDIN'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye minibüsün çarptığı kazada 73 yaşındaki Ali İzgi öldü, Mehmet Yaşar ise yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Girne Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktaki yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yaşar ile Ali İzgi'ye, Efeler ilçesinden İncirliova yönüne giden Rıdvan Aslan'ın kullandığı 09 FT 343 plakalı minibüs çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri geldi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali İzgi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali İzgi'nin minibüsü görünce geri kaçmaya çalıştığı ancak kurtulamadığı öğrenildi. Mehmet Yaşar'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturman başlattı.

5)TABLET, TAMİR EDİLİRKEN PATLAYIP, ALEV ALDI

KONYA'da Akşehir İlçesi'nde bir tablet tamir edildiği sırada bataryası patlayıp alev aldı. Alevler tamir eden usta tarafından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen 3 Şubat günü Akşehir İlçesi Cevdet Köksal Caddesi'ndeki bilgisayar tamircisinde meydana geldi. İşyerinde çalışan Mustafa Karataş, müşterinin tamir için bıraktığı tableti tamir ettiği sırada tabletin bataryası patlayıp alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Karataş, tableti eliyle tezgahın üzerinden alıp yere attı. Ardından ayağıyla müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlarda alevlerin büyümesi ihtimaline karşı yangın tüpü getirdi. Ancak alevler kısa sürede söndü. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.



Müşterinin tableti şarj sorunu olduğu için bıraktığını belirten Mustafa Karataş, "Müşterimiz tabletini getirdiğinde şarjında sorun olduğu söyledi. Tableti tamir için işleme aldığım sırada bataryanın hafif şişmiş olduğunu gördüm. Bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Hafif ısı işlemi yaparken birden patlama oldu ve alev aldı. Büyük bir panik yaşadık.' 'dedi.



İşyeri sahibi İbrahim İngeç de, tabletlerin özellikle elektrik prizine takılı halde şarj olurken kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi, "Tabletler şarj olurken kullanılmamalıdır. Çünkü bazı tabletlerin bataryalarında bir süre sonra şişme meydana geliyor. Bu iş sürekli olduğu zaman bu tür patlamalar siz elinizdeyken de olabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu tür olumsuzları yaşamamak için şarj olurken tableti kullanmayalım. Ayrıca merdiven altı diye tabir ettiğimiz, markası tam bilinmeyen tabletler tercih edilmemelidir."

6)TABANCAYLA 2 KİŞİYİ YARALAYAN BABA-OĞUL ADLİYEDE

ESKİŞEHİR'de aralarında husumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan baba-oğul adliyeye sevk edildi.



Olay dün saat 16.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Can (51) ve oğlu Erhan Can (32), yolda karşılaştıkları daha önceden kavgalı oldukları Emrah Satan (28) ve Tolga Sağdıç'la (24) tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba Erkan Can tabancayla ateş ederek Emrah Satan'ı karnından, Tolga Sağdıç'ı da bacağından yaraladı.



Erkan Can ile oğlu Erhan Can olay yerinden kaçarken yaralılardan Emrah Satan Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Tolga Sağdıç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri otomobille kaçan Erkan Can ile oğlu Erhan Can'ı dün akşam saatlerinde olayda kullandıkları tabancayla birlikte Bilecik'in Bozüyük İlçesinde yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen baba-oğul yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

7)BİSİKLETLİ HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KARAMAN'da bir markete bisikletiyle gelen kişi, kapayı zorla açıp içeri girdikten sonra kasadaki madeni paraları ve yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigara paketleri poşete doldurup kaçtı. Şüphelinin işyerine gelip, gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, bugün sabaha karşı 03.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Bisikletiyle marketin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, çevreyi gözetledikten sonra, marketin kapısını zorla açıp içeri girdi. Kasadaki madeni paraları ve yaklaşık 5 bin lira değerindeki sigara paketleri poşete doldurup, bisikletini binip kaçtı. Şüphelinin bisikletiyle markete gelip, gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi İlyas Coşkon da, sabah işyerine geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Ardından kasadaki madeni paralar ve sigaraların olmadığını belirledi. Bunun üzerine polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

8)THK, ŞANLIURFA'DAKİ ESKİ HAVAALANINA TALİP

TÜRK Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Şanlıurfa'da 19 yıl hizmet verdikten sonra kapanan eski havaalanına talip olduklarını belirterek, Havacılık Eğitim Merkezi ve Uçuş Okulu kurulması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kürşat Atılgan, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'da yapılması planlanan 'Havacılık Eğitim Merkezi ve Uçuş Okulu' projesi için kentte geldi. Atılgan, kentte 1998 yılında açılan ve 2007 yılında yapılan GAP Havaalanı'nın faaliyete geçmesi ile kapanan havaalanına talip olduklarını belirtti. Atılgan, havaalanı arazisinin kendilerine verilmesi için yerel yöneticilerle görüşeceklerini kaydederek, "Türk Hava Kurumu milletin bir kurumudur ve Türk milletinin önemli bir kurumu arasında yer almaktadır. Eski havaalanı, Türk Hava Kurumu'na tahsis edilebilirse burada eğitim kampı kuracağız. İnönü Eğitim kampından sonra en büyüğü Şanlıurfa'da yer alacaktır. Bu eğitim kamplarında her yıl yaklaşık 10 bin gencimize havacılık eğitimi veriyoruz. Eski havaalanının bize tahsis edilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Şayet bu proje hayatta geçirilirse burada birçok havacılık aktivitesini hayatta geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.



9)UŞAK'TA PKK OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

UŞAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında daha önceden işlem yapılan M.Ş.K.'nin (28), örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra tekrar Uşak'a gelerek örgütsel toplantı ve faaliyetler düzenlediğini ayrıca örgüte eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirledi. Harekete geçen polis, M.Ş.K. ile aynı evde kalan, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken kapatılan ildeki bir derneğin başkanlığını yaptığı tespit edilen M.A.'yı (22) 2 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldı. M.Ş.K. ve M.A.'nın kaldığı evde arama yapan polis, şüphelilere ait olduğu anlaşılan yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel içerikli dijital malzemeler ele geçirdi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan M.Ş.M. ve M.A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



M.Ş.K.'nın, geçen yıl 21 Ağustos'ta Bingöl kırsalında güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgüt mensuplarına ait dokümanlardan, 2015'te terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığının belirlediği ifade edildi.

10)UŞAK VALİLİĞİ: VALİ OKUR'UN BYLOCK KULLANDIĞI ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

UŞAK Valiliği, son günlerde sosyal medya üzerinden Vali Ahmet Okur'a yönelik FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek yazılı açıklama yaptı.



Uşak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Özellikle bilinmelidir ki ilimizde yürüttüğümüz FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleyi sulandırmayı, kamuoyunu yanıltmayı, eksik ve yanlış bilgilerle ters algı oluşturarak halkımızı yönlendirmeyi amaçlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen adeta bir terör örgütü gibi faaliyet gösteren ve bu amaca hizmet eden kampanyalar amacına ulaşamayacağı gibi kararlılığımızı da kesinlikle etkileyemeyecektir. Ülkemizin geleceği için son derece önemli olan anayasa değişikliği referandumu sürecinde halkımızın zihnini karıştırmak ve olumsuz bir tablo oluşturmak amaçlı bu tür girişimler ve karalama kampanyaları insanımızın inançlı kararlılığı sayesinde mutlaka akim kalacak, amacına ulaşamayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da terör örgütlerinin tüm hücreleri bertaraf edilene, ilimizde de en ufak bir tehdit unsuru kalmayana kadar kolluk birimlerimiz, yargı kuruluşlarımız ve halkımızla beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu süreci sekteye uğratmak amacıyla tarafım ve ilgili kurumlara yönelik tüm karalama çalışmalarını yakından takip ediyor ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz, 17/25 Aralık ve öncesinde başlayan süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu mücadeleyi sükunet, takdir ve minnet duygularıyla takip etmektedir. Bu mücadelede ön planda olan başta yargı mensuplarımız olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm terör örgütlerine yönelik aynı kararlılıkla devam edecek mücadelemizden sözde endişesi olan çevreler şunu bilmelidir ki bizim bu mücadelede rehberimiz; sayın devlet büyüklerimizin liderlik ve kararlılıkları ile aziz milletimizin destekleri ve yanımızda hissettirdikleri büyük güçtür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()-

11)ŞANLIURFA POLİSİNE 64 ARAÇ TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen 64 araç, düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kente gönderilen 1'i ambulans, 4 zırhlı olmak üzere toplam 64 araç için teslim töreni yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kurum müdürleri ve polisler katıldı. Teslim alınan araçlar, için kurban kesilerek İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi. Türk bayraklarıyla donatılan zırhlı muharebe aracı 'Ejder'in teknik özelliklerini tanıtıldığı törende İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni alınan araçların polis teşkilatına güç katacağını belirterek, "Şanlıurfa'nın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yeni gelen bu araçlar, teşkilatımıza güç kattı. Çağın gerektirdiği teknolojik imkanlarıyla donatılan bu araçlarla olaylara anında müdahalede bulunup vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Bu anlamda yeni alınan bu araçların meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

