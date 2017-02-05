DHA YURT BÜLTENİ - 12

Ataş: İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, halk oylaması sonucunda vesayet odaklarının biteceğini belirterek, "İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğizö dedi.

Yalova Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye’de bir yönetim sistemi değişikliği yapılmakta olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye'nin bundan sonraki yolculuğuna daha hızlı, daha kararlı bir şekilde yürüyeceğini belirten Ataş, "Biz bugüne kadar gelişme ve kalkınma noktasında, gelişmiş ülkeler düzeyinde ‘Türkiye’yi nasıl kalkındırırız’ bunun gayreti içerisinde olduk" dedi.

AK Parti’nin yaptığı icraatları hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Ataş, “AK Parti iktidarları döneminde insanların birbirlerini Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü, başörtülüsü, başörtüsüzü hiç kimsenin birbirini hor görmediği, dışlanmadığı bir Türkiye meydana getirmeye gayret ettik. Kardeşliğimizi hazmedemiyorlar. Barış içerisinde insanlarımızı hazmedemediği için ayak oyunlarıyla, film, fırıldak çevirmek suretiyle bu ülkeyi huzursuz bir ortama taşıma gayretindeler. Bağımsız yargı. Kendileri istikametinde verilmeyen hiçbir yargı bağımsız yargı değildir. Değerli kardeşlerim, bakın vesayet odakları diyoruz. Bugünkü referanduma ne ihtiyaç vardı diye soranlara şunu söyleyeceksiniz: Biraz önce Bilecik’ten geldik buraya. Bilecik’te arkadaşlarımız dedi ki; 2007 yılında Bilecik, Yenişehir, Bursa arasında bir yol ihalesi alındı. 10 yılda ilk defa yeni inşata başlayabilmişler. Neden biliyor musunuz? İhaleye giriyorlar. Bir firma ihaleyi alıyor, başka bir firma gidiyor şikayet ediyor Kamu İhale Kurumu’na. İhale iptal ediliyor başka bir firmaya veriyor. Başka firmaya verilince diğer firma da gidiyor Danıştay’a dava açıyor. Danıştay tekrar durduruyor. 10 yıl inşaatına başlanamayan bir yol ihalesi. İşte onlar da vesayet odaklarıö dedi.

İşini doğru yapmayan bürokratların işine son verileceğini söyleyen Ataş, şöyle devam etti:

“Başka bir örnek vereyim. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü. 7 sefer AK Parti hükümetleri döneminde görevinden alındı, 8 sefer geri geldi. Yalova’da okul müdürünü görevden alma şansınız yok. Niye? Çünkü mahkemeye gider yine karşınıza oturur. İşte halk oylaması sonucunda bu vesayet odakları bitecek ve tüm bu kararlar yerle bir olacak. En basit tanımıyla söylüyorum. İşini doğru yapmayan ne kadar bürokrat varsa hepsinin işine son verilecek. İşini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek. Görevini, işini adam gibi yapmayanlar bu ülkede kalkıp da bu milletin ensesinde boza pişiremeyecek. Onun için karşı çıkıyorlar. Bir hastane yöneticisini görevden alamıyorsunuz, bir milli eğitim müdürünü alamıyorsunuz, bir ilin bürokratını görevinden alamıyorsunuz. Niye, mahkeme gidiyor 2 ay içerisinde yine karşınızda oturuyor. İşini yapan hiç kimseyle bizim işimiz yok. ‘Bizim adamımız’ meselesi nedir biliyor musunuz. Bizim adamımız işini doğru yapan, siyasi görüşü ne olursa olsun işini doğru yapsın. İşini doğru yapmayan adam siyasi olarak benim görüşümden de olursa o benim adamım olamaz. Benim adamım olması için işini adam gibi yapması lazım. Zihniyeti ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. İşini düzgün, doğru yapsın. İşini yapmayan embesillerden bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Onun için hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkeyi yeniden kalkındıracağız, geliştireceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel görüntüler

-Ataş'ın konuşması

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, ()-

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Bakan Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi (2)

BAKAN MUEZZİNOĞLU: ERDOĞAN'IN MAKAM DERDİ YOK

AK Parti'nin Yıldırım İlçe Millet Mahallesi Danışma Toplantısı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezinoğlu, cumhurdan korkanların Recep Tayyip Erdoğan'dan da korktuğunu belirtti. Bakan Müezzinoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi. Recep Tayyip Erdoğan, milletin gözünün içine baktı. Milletin vicdanına seslendi." dedi.

"ONUN GÖLGESİNE YAN GELİP DE YATARAK ATATÜRKÇÜLÜK OLMAZ"

CHP'yi eleştiren Bakan Müezzinoğlu, "Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir yer yakışır bu büyük millete' derken, bu alın teri dökmeden, bu akıl teri dökmeden, bu gönül sızısı çekmeden olmaz. Şayet Atatürkçülük yapacaksanız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız, cumhura sahip çıkacaksınız. Cumhurun hayallerine ve hedeflerine sahip çıkacaksınız. Cumhurdan korkmayacaksınız" şeklinde konuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam derdi olmadığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle bu milletin önünü daha fazla kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz " dedi.

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Haber: Edip TEKİN / BURSA, ()

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Kahramanmaraş'ın lezzetleri görücüye çıktı

KAHRAMANMARAŞ MUTFAĞI YEMEK YARIŞI İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

105 KAHRAMANMARAŞ YEMEĞİ BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTI

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışmasında gurmeler bir hayli zorlandı… Türkiye Aşçılar Derneği ise bu yarışmada organizasyona tam kadro katılarak destek verdiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali'nde düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı. Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler. Yarışmaya katılan Kahramanmaraşlı bayanlar yemek kültürünün iddialı isimlerinden olan komşu il Gaziantep mutfağını kısa bir sürede gölgede bırakacaklarını iddia ettiler.

Kahramanmaraşın en önemli yemeklerinin başında sayılan mimbar, tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili aya sulusu, acem pilavı, ravanda şerbeti, bastı samsa tatlısı, hapısa tatlısı hem göze hem de damakları şenlendirdi.

Kahramanmaraş'ın tirşik çorbası ve mimbarı jüri tarafından beğenilince, yemeği yapanlardan tarif istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: "Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı'nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş'ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağızö diye konuştu. Bu arada Yarışmada Tirşik çorbası ile birinci olan Fahriye Göktürk'e altın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verirken yarışmacı bayanın bulaşık makinesi hiç olmadığını duyan Başkan Erkoç tarafından bir de bulaşık makinesi hediye edildi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşçılar derneği başkanı Fikret Özdemir birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandıklarını söyledi.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildi. Yarışmada dereceye girenler şunlar oldu: Tatlılarda birinci kıvrım tatlısı - Hatice Kaya, ikinci kırma kavurma - Bilge Şirikçi, üçüncü ravanda şerbeti - Fatma Şirikçi, çorbalarda birinci tirşik çorbası - Fahriye Göktürk, ikinci paça - Fatma Dilli, üçüncü tarhana çorbası - Sema Yenisolak, etli yemeklerde birinci mimbar dolması - Aliye Kılavuz, ikinci havuç dolma - Ayten Küçükpınar, üçüncü şıpsbasta Yemeği -Tülin Sevimli, pilav ve böreklerde birinci Su Böreği-Berrin Hüdayioğlu, ikinci Ispanak Böreği-Nursel Gölcü, üçüncü gubate böreği - Tülin Sevimli.

Görüntü Dökümü

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-Kahramanmaraş'ın havadan çekilen görüntüleri

-Düzenlenen yarışmadan görüntüler

-Konuşmalar

-Yarışmacılardan görüntüler

-Yemeklerden detaylar

-Röportajlar

-Ödül töreni

-Detaylar

Haber - Kamera: KAHRAMANMARAŞ, ()