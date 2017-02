DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kardak'ta sessizlik hakim (2)

TÜRK HÜCUMBOTUNU GÖRÜNCE KIPIRDAMADI

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan botları da bekleyişini sürdürüyor. Kardak bölgesine Türk sahil güvenlik botlarının her gelişinde, karşıdan engelleme yapmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botu, bu kez yerinden kımıldayamadı. Saat 16.00'da Kardak kayalıkları yanından geçen TCG 330 borda numaralı 'Kılıç' isimli hücumbotu gören Yunan botu, beklediği Kalalimnos Adası önünden 1 metre dahi hareket etmedi. Kardak kayalıklarına 20 metre mesafeden geçen, yaklaşık 60 subay ve askerin içinde bulunduğu hücumbot, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yönüne doğru seyrini sürdürdü.

Şehit annesinin cenaze törenine askerler de katıldı



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde şehit annesi 80 yaşındaki Huri İpekçioğlu hayatını kaybederken, son yolculuğuna ilçe yöneticilerinin, askerlerin ve polislerin katılımıyla uğurlandı.

1993 yılında Elazığ'da şehit olan jandarma er Hüseyin İpekçioğlu'nun annesi Huri İpekçioğlu hayatını kaybetti. Huri İpekçioğlu'nun Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, Pamukova Garnizon Komutanı Binbaşı Mutlu Artan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Geyve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Raşit Civelek, Pamukova İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Alpaydın, polisler, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İpekçioğlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede askerler şehit annesinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Cenaze namazının ardından Huri İpekçioğlu Pamukova Yukarı Kabristanlığı'nda şehit oğlunun yanında toprağa verildi.

Türkiye'de her yıl 180 bin kişide kanser oluşuyor

TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Akif Özdemir, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, ülkemizde her yıl 180 bin civarı kişide kanser oluştuğunu belirterek, "Türk toplumu olarak kanserin önlenmesiyle ilgili tedbirlerde hassasiyet milli bir görev olarak düşünülmelidir" dedi.

Dernek binasında yapılan basın açıklamasında 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Her yıl 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Dünya Kanser Günü tüm dünyayı küresel kanser salgınına karşı mücadelede bir araya getiren tekil bir girişimdir. Dünya Kanser Günü, kansere ilişkin bilinç ve eğitimi artırmak ve hükümetlere ve dünyadaki bireylere hastalığa karşı harekete geçmek için baskı uygulayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölüm sayısını azaltmayı amaçlıyor. 2012'de dünya çapında yapılan tahminlere göre, yaklaşık 14,1 milyon yeni kanser vakası ve 8,2 milyon kanserin sebep olduğu ölüm meydana geldiği belirlenmiş. 2016 yılında bu rakam 17,3 milyona ulaşmış, bunların yüzde 50'si kaybedilmiştir. Yıllar geçtikçe kanser yükü az gelişmiş ülkelere kaymış, 2012 yılı itibariyle kanser vakalarının yüzde 57'si ve kanser ölümlerinin yüzde 65'i bu ülkelerin insanlarında görülmüştür" dedi.

Amerika'da cinsiyet ve yaş gruplarına göre insan vücudunun herhangi bir yerinde kanser olma ihtimaliyle ilgili istatistiki çalışma yapıldığını belirten Özdemir, "Doğumdan 49 yaşına kadar erkeklerde yüzde (3,4) kadınlarda (5,4), 50 yaşından 59 yaşına kadar erkeklerde (6,5), kadınlarda (6), 60 yaşından 69 yaşına kadar erkeklerde (10), kadınlarda (10), 70 yaş ve üzerin ise erkeklerde (46), kadınlarda ise (26) oranında kanser olma ihtimali bulunuyor" diye konuştu.

Tütün ve alkol kullanımının zararına değinen Özdemir, "Tütün kullanımı ve ağır alkol tüketiminin neden olduğu kanserlerin hepsi tamamen önlenebilir. Amerikan Kanser Cemiyeti epidemiyologları tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmaya göre Amerika'da 2016 yılında 595 bin 690 kanserli ölümünün yaklaşık 188 bin 800'ünün sigara nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmiştir. Ayrıca Dünya Kanser Araştırma Fonu, Amerika'da tanı alan kanserlilerin yaklaşık yüzde 20'sinin şişmanlık, fiziki hareketsizlik, fazla alkol tüketimi ve yetersiz beslenme ile ilişkili ve dolayısıyla önlenebilir olduğu belirlenmiştir. Yılda teşhis edilen 5 milyondan fazla cilt kanseri olgusunun birçoğu cildi aşırı güneş maruziyetine karşı koruyarak ve bronzlaşma cihazlarını kullanmayarak önlenebilir" dedi.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde her yıl 180 bin civarı kişide kanser oluşmakta ve bunların yarısından fazlasının kaybedildiği göz önüne alındığında, bu hastalığın tanı ve tedavisiyle ilgili ekipman ve ilaçların maddi külfeti yanında manevi zararları, Türk toplumu olarak kanserin önlenmesiyle ilgili tedbirlerde hassasiyet milli bir görev olarak düşünülmelidir."

Sahte plakalı araçla akaryakıt hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan sahte plakalı panelvanın bagajındaki bidonlara doldurduğu 6 bin 231 liralık akaryakıtla kayıplara karışan şüpheli yakalandı. Biri kasten öldürme 4 suçtan da arandığı belirlenen K.Y. tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna 15 Ocak saat 02.00 sıralarında plakasız bir panelvanla gelen kimliği belirsiz kişi, aracın bagajındaki bidonlara toplam değeri 6 bin 231 lira olan 1 ton motorin ve 256 litre benzin aldı. İstasyon görevlisini aracın lastiklerine hava bastıktan sonra ödeme yapacağını belirten sürücü, bir süre hava pompasının yanında oyalandıktan sonra görevlinin dalgınlığından faydalanarak ücreti ödemeden kaçtı. Akaryakıt istasyonu yetkililerinin yaptığı suç duyurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Akaryakıt istasyonu kamera görüntülerini inceleyen jandarma, olayda kullanılan kapalı kasa beyaz renkli panelvanın ön ve arka plakalarının söküldüğünü, ön cam içinde ters kapatılmış plaka levhası olduğunu tespit etti. Görüntülerinin uzman ekipler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından ön camdaki plakanın 07 LND 24, aracı kullanan şüphelinin de K.Y. olduğu belirlendi.

ARACA SAHTE PLAKAYLA YAKALANDI

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararının ardından K.Y. dün Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalandı. K.Y.'nin evinde yapılan aramada, sahte 07 FTE 27 plaka takılmış ve hırsızlık olayında kullanılan panelvan ile 2 boş varil, 750 litrelik su tankı, kağıda sarılı vaziyette panelvanın gerçek plakası olan 07 LND 24 numaralı levha ele geçirildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Gözaltına alınarak Kumköy Jandarma Karakolu'na götürülen K.Y.'nin yapılan sorgusunda Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme ve 2 ayrı yaralama suçundan, Alanya 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda; panelvan ile akaryakıt istasyonuna gelen kişinin, istasyon görevlisinden aracın bagajındaki bidonlara benzin ve motorin doldurmasını istediği, bir süre sonra da lastiklere hava basmak bahanesiyle pompanın yanına gittiği görüldü. Burada bir süre oyalanan K.Y.'nin istasyon görevlilerinin dalgınlığından yaralanarak kaçması görüntülere yansıdı.

