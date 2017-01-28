DHA YURT BÜLTENİ - 12

Atatürk'e saygısızlığa soruşturma (2) (Yeniden)

BİLECİK'te geçen 10 Kasım'da, Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bulunduğu 4 katlı binaya büyük bir Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanyana, bir kat aşağısına ise küçük bir Atatürk flaması asılmasına soruşturma başlatıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Sağlık Bakanlığı'nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Milletvekili Tüzün, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Seçim bölgem Bilecik'te bu yıl 10 Kasım'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının üst katına büyük boy Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asılırken, büyük önder Atatürk aşağılanmak istercesine alt kata ve küçük boyutta bir flama asılmakla yetinilmiştir. Vatandaşların, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığın düzeltilmesi istekleri ise karşılıksız bırakılmıştır. Bu çerçevede; Böyle bir uygulamayı doğru buluyor musunuz? 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği' uyarınca, Bilecik'te 10 Kasım anma törenleri program belirlenmesi amacıyla komite çalışması yapılmış mıdır? Komite tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, anma törenlerinin ruhuna uygun olarak Atatürk posteri asılması için bir talimat gönderilmiş midir? Ülkemizin kurtuluşuna önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün anısına saygısızlık yapan İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ndeki bu olayla ilgili inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Konuyla ilgili kurum yöneticileri hakkında soruşturma açılmışsa sonucu nedir?"

BAKAN AKDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. Akdağ, konuyla ilgili olarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şöyle dedi: "Bilecik Vali Yardımcısı Başkanlığında 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar Yönetmeliği' Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 78'inci yıldönümünde 10 Kasım anma tören programı belirlenmesi amacıyla İl Anma Komitesi çalışma yapmıştır. Komite Başkanı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına anma töreninin ruhuna uygun olarak bayrak ve Atatürk posteri asılması için talimat verilmiştir. Ancak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün astıkları Atatürk posterinin ebatlarının uygun olmadığı görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

MİLLETVEKİLİ TÜZÜN:SAYGISIZLIĞI MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİM

CHP Bilecik Miletvekili Yaşar Tüzün, Atatürk'e yapılan saygısızlığı TBMM gündemine getirdiğini söyledi. Tüzün şöyle konuştu: "10 Kasım 2016 tarihinde, Atatürk'ü anma törenlerinde Bilecik ilimizde bulunan Sağlık İl Müdürlüğü binasına bayrak, Cumhurbaşkanının posteri, maalesef Atatürk'ün sadece bir flaması konulmuştur. Bu zihniyet geçmişte olduğu gibi bugün de Atatürk'e karşı düşmanlığını her platformda sergilemektedir. Geçmişte yine olduğu gibi andımızı okullardan kaldırdılar,Türkiye Cumhuriyetinin T.C. tabelasını söktüler, müfredattan Atatürk'ü çıkarttılar. Şimdi de Atatürk'ün posterlerini küçülterek devletin kamu kurum ve kuruluşlarının binalarına asıyorlar. Bu doğrultuda bir milletvekili olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucusuna yapılmış olan bu saygısızlığı mecliste gündeme getirdim. Yazılı soru önergesi verdim ve bu önergeye Sağlık Bakanlığı dikkate almış ve bunu yapanlar hakkında soruşturma başlatmıştır. Şimdi soruşturmanın takipçisiyim. Bu soruşturmanın sonucunda bu kişi ve kişilere ne tür cezalar verilecek bunun takipçisi olacağım gerek Valilik düzeyinde gerekse Bakanlık düzeyinde bu Atatürk'e karşı yapılan bu hatanın hangi cezalar ile cezalandırılacağını bende merak ediyorum ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlığı cezasız kalmamasını temenni ediyorum."

Görüntü dökümü:

-Milletvekili Yaşar Tüzün'ün konuşması,

-Atatürk flaması, bayrak ve Cumhurbaşkanı posterinin asılı olduğu binanın fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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Milli Eğitim Müdürü'ne saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı



AYDIN'da İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye yönelik kurusıkı tabancayla silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen Murat Sözkesen, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözkesen, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Sakarya'ya atanan ancak Aydın'daki görevinden henüz ayrılmayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin içerisinde bulunduğu araç kurumdan çıkarken, iddiaya göre kurumun eski çalışanlarından Murat Sözkesen tarafından önü kesilerek durduruldu. İddiaya göre "Seni öldüreceğim" diye bağırdığı belirtilen Sözkesen silahını araca doğrultup tek el ateş etti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü Menderes Peker, Sözkesen'i etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Arbede sırasında yere düşen Peker, elini çarparak yaralandı. Murat Sözkesen kurusıkı olduğu belirlenen tabancayı bırakıp kaçtı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Sözkesen'i Ata Mahallesi'nde yakaladı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Sözkesen geceyi emniyette geçirdi. Sözkesen bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Murat Sözkesen, daha önce de Töre'yi tehdit ettiği iddiasıyla iki kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güzelhisar İlkokulu'nda memur olan Murat Sözkesen bir süre önce memuriyetten istifa etmişti.

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN, () -

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Çorum'da polisten kaçan 4 kişi Erbaa'da yakalandı

ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki biri kadın 4 kişi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobildeki 4 kişinin hırsızlıktan sabıkası oldukları belirlendi.

Çorum'da polis uygulama noktasında dur' ihtarına uymayan, T.K. idaresindeki 34 DF 4865 plakalı otomobil Amasya'nın Taşova ilçesinde de polisten kaçarak Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğru ilerledi. Kaçmak için karayolu yerine köy yolunu kullanan otomobilin yakalanması için Erbaa polisine bilgi verildi. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ilçenin girişinde pusu attı. Polis ve jandarmayı gören sürücü T.K., otomobil ile Karayaka beldesi yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri ise peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan 4 kişi belde yolunda otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis bu sırada zanlıları yakalamak için havaya ateş açtı. Ayrı yönlere kaçan dört kişi polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücü T.K. ile birlikte M.M.U., B.K. ve M.D.'nin hırsızlıktan kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca M.D.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler polis tarafından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Polis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Yakalanan aracın görüntüleri

-Araç içindeki silahlar

-Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar



RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı. Rize il merkezinde yeri değiştirilen Atatürk Anıtı'nın şenilik alanında kardan benzeri ilgi odağı oldu.

Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nce düzenlenen şenlik kar yağışı altında başladı. Horon oynayan katılımcılar, naylon ve otomobil şambrelleri ile kayak yaptı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () -

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