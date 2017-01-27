DHA YURT BÜLTENİ-12

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü

GAZİANTEP'te, burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk, yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Genç kızın babası Ümmet Özüberk, ameliyatta ihmal olduğunu öne sürerek, doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Kübra Özüberk'e, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, geçen salı günü girdiği ameliyatta kemiğinde oluşan hasardan dolayı beyin kanaması geçirdi ve uyanmadı. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, bu sabah yaşamını yitirdi.

Kızının ihmal sonucu beyin kanaması geçirdiğini öne süren Ümmet Özüberk, ameliyatı yapan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () -

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MSB Müsteşar Yardımcısı Tarakçı Cilvegözü'nde inceleme yaptı



MİLLİ Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Müsteşar Yardımcısı Tarakçı'ya Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay ile MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş eşlik etti. Heyet, Kumlu Kaymakamı Cilvegözü Mülki İdare Amir Vekili Adnan Karaosmanoğlu karşıladı. Tarakçı, Cilvegözü Sınır Kapısı sınır güvenliği konularında Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan bilgi aldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi. TEM ve D-100 Karayolu'nda yer yer zeminde biriken kar nedeniyle ulaşım zorlaştı. Karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücüler kar yağışına karşı yavaş gitmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda elektronik tabelalarla uyarıldı. Trafik ekipleri de kar nedeniyle yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

-Tabeladan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Bolu Dağı Tüneli görüntü

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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Ereğli'de trafik felç oldu

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trafik adeta felç oldu.

Tüm yurdu saran kar ve soğuk hava Ereğli İlçesi'nde de etkisi gösterdi. Özellikle kentteki Atatürk Bulvarı'nda araçlar buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan çok sayıda araca çevredeki vatandaşlar yardımcı. Araçlar vatandaşların iteklemeleri sonucu yollarına devam edebildi.

Görüntü Dökümü

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-Yolda kalan araçlar

- Araçlara vatandaşların müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ()

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Bartın'da kar hayatı olumsuz etkiledi

BARTIN'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kamuda çalışan hamile ve engelliler bugün izinli sayıldı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar, şehiriçi yollarda ulaşımı aksattı. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler, araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Belediyede kriz masası kurulurken, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için 200 kişilik ekip oluşturuldu. Karayolları ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutulmaya çalışıldı. Kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilere bugün 1 günlüğüne izin verildi. Kar, 106 köy yolunu da ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri 59 personel, 27 kar temizleme aracıyla yolları açmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Karda yürüyen insanlar

-Otomobillerin karda zorlanması

-Kar temizleme çalışmaları

-Yolda kalan araçlar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Alzheimer hastası yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu

ÇORUM’da Alzheimer hastası 87 yaşındaki Kezban Sarıkaş, kent merkezinden 8 kilometre uzaklıkta köylüler tarafından donmak üzereyken bulundu.

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Alzheimer hastası Kezban Sarıkaş, dün akşam saatlerinde 'Komşuya gidiyorum' diyerek, evinden çıktı. Sarıkaş, mahalleye 8 kilometre uzaklıkta arazide köylüler tarafından donmak üzereyken bulunup jandarmaya haber verildi. Köye gelen jandarma ekiplerinden bir asker, yaşlı kadını kucağında askeri araca taşıdı. Kezban Sarıkaş, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil s-serviste doktorlar tarafından muayene edilen kadın, daha sonra taburcu edilerek yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yaşlı kadının hastaneye getirilişi

- Askerin yaşlı kadını kucağında taşıması

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () -

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FETÖ'cu 35 polis adliyeye sevk edildi

ADANA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü 35 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'Bylock' kullandığı öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik 20 Ocak'ta Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 35 adrese baskın düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 35 polis gözaltına alındı.

Adana'da sorgulanan şüpheli polisler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Çevik kuvvet polislerinin adliye önünde güvenlik önlemi alması

- Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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Gözaltındaki 23 askeri personel adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ'da devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 23 jandarma personel adliyeye sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, bylock kullandıkları tespit edilen ve açığa alındıktan sonra gözaltına alınan 23 askeri personel, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevkedildi. Sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, 1 yüzbaşı, 2 üst teğmen, 4 teğmen, 11 astsubay, 3 uzman çavuş ve 2 uzman eşinden oluşan 23 kişi, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Adliye önünde bekleyen asker aileleri, alkışlarla yakınlarına destek vererek, "Dik durun, eğmeyin başınızı, siz katilmisiniz? Bu çocuklar ne yaptılar, beni de alsınlar, biz adalet istiyoruz" dedikleri duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Askeri araçların gelişi

-Askeri araçlardan detay

-Şüphelilerin askerler arasında adliyeye götürülmeleri

-Yakınlarının alkışlamaları

-Yakınlarının haykırmaları

-Zırhlı ve jandarma araçlarından genel detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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Trakyalı çiftçi, Atatürk'ün kurduğu fabrikanın kapanmasını önledi

KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi Alpullu Beldesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına gelen Alpullu Şeker Fabrikası'na üretici sahip çıktı. Trakyalı üreticiler, sivil toplum örgütleri ve siyasiler, kapasitenin 60 binden 170 bin tona yükseltilme taahhüt etmesiyle tesisler kapanmaktan kurtuldu.

Babaeski İlçesi'ne bağlı Alpulu Beldesi'nde Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926 yılında ilk kurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, son 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına geldi. 1990'lı yıllarda yıllık 600 bin don üretim yapılan tesisler, Trakyalı çiftçinin şeker pancarı üretimini bırakması nedeniyle 2014 yılından itibaren yapılan alımları diğer işlenmek üzere diğer fabrikalara gönderdi ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Panko Birlik Genel Başkan Yardımcısı ve Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Ramis Özgen, bölge çiftçisi ile şu anda yaklaşık 300 çalışanı bulunan tesisleri yeniden hayata geçirmek için çalışma başlatıldığını belirtti. Özgen, "Pancar bitmek üzereyken devreye girdik seferberlik ilan ettik ve Türk Şeker Genel Başkan Yardımcısı Selim Yücel Bey ile görüştük. Bizden 150 bin ton ön taahhüt istediler. Bizde, bu taahhüdü bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz yerine getirir diyerek hemen çalışmalara başladık. Zamanımız çok kısaydı. Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü bize ön taahhüt için 5 gün süre verdi. Bizde bu 5 gün içinde yönetim kurulu ve Babaeski Ziraat Odası ile ortak çalışma ile sahaya inerek, seferberlik ilan edip köylünün ayağına giderek ikna ettik. Bundan sonra çiftçiye kalmış" dedi

Fabrikanın bölgede sadece şekerde değil besicilikte bölge ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyleyen Özgen, "Fabrikamızın 3 yıldır bacası tütmüyor. Bu gerek bizi gerekse üreticiyi çok üzüyor. Bu fabrikanın açılması için herkes taşın altına elini soktu. Siyasi gözetmeden Trakya'da bütün milletvekilleri çalışmalara katıldı. Bu Atatürk'ün ilk kurduğu fabrika ilk şekerin çıkardığı fabrika Alpullu Şeker Fabrikası'dır. Bu fabrika ne pahasına olursa olsun bacası tütmeli ve tütecek. Gözümüz çiftçide bu ekimi çiftçimize yaptıracağız" dedi.

Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, pancarın sadece katma değer olarak değil, oksijen kaynağı olduğunu belirterek, "10 dönüm ormana 1 dönüm pancar yeter. Yatağından oksijen fışkırıyor. Bugün dünyada kamış şekerinden şeker üretiliyor. Yine de Amerika'da 20 bin ton pancar çıkarılıyor, Avrupa'da 13 bin ton pancar üretiliyor. Pancardan şeker üretiliyor. Nişasta bazlı şeker hiç üretilmiyor. Almanya'da yüzde 1, Fransa'da sıfır, ülkemizde ise yüzde 15 nişasta bazlı şeker üretiliyor. Yetkililer nişastanın ne kadar zararlı olduğunu açıklıyor. Bizim burada 1990 yıllarında olduğu gibi fabrikanın üretimini 600 bin tona çıkararak sağlığa zararlı nişastadan kurtaracağız. Fabrika çalıştığında bölgede göç de duracak" dedi.

"TRAKYA GENELİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, yanlış fiyat politikası nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan fabrikanın tekrar bacası tütmesi için Trakya genelinde organize olarak çalışma başlattıklarını anlattı. Arslan, "Atatürk'ün kurduğu fabrikanın kapanmaması için önce konuyu Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Ocak ayı toplantısında gündeme getirdik. Ondan sonraki süreçte de Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Tarım İl Müdürlüklerini devreye sokup hızlı bir şekilde ön taahhütleri alınması konusunda çalışma başlattı. Trakya'da bulunan bütün ziraat odalarına konuyla ilgili pancar ekmeleri için mail attık. Bölgemizde son 3 yıldır pancar ekilmiyordu, bunun nedeni fiyat politikasıydı. Üretici pancara küsmüştü. Bizim girişimlerimiz ve pancar üretimindeki kazancın artmasıyla üreticileri ikna ettik. Şuan son aldığımız duyumlara göre bizden istenilen taaddüt 150 bini aştı. O yüzden çok mutluyuz. Pirinç üretiminde kar marjında geçen yıla göre yarı yarıya düşmesiyle üretici pancar ekmeye karar verdi. Çok mutluyuz" dedi.

ÜRETİCİ PANCAR EKİMİNİ ARTIRDI

Babaeski'nin Çengelli Köyü'nde yaşayan pancar üreticisi Nejdet Güneş, 3 yıl aranın ardından pancar ekmeye başladığını söyledi. Güneş, "Ben yıllardır 200-250 ton arası pancar çıkarmaktayım. Pancar Kooperatifinden mesaj geldi. Bende gelen mesajla fabrikanın kapanmaması için tekrar pancar ekmeye karar verdim. Fabrikamızın bacası tütmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Babaeski Pancarköy'de çiftçilik yapan diğer üretici Şinasi Seçkin'de fabrikanın açılması için 40 dekar pancar ekerek fabrikanın kapanmamasını sağlayacağını söyledi. Diğer çiftçilerde kazancı yüksek olan pancar ekimini yaparak fabrikanın üretimini artıracaklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü:

Fabrikadan genel ve detay

Ramis Özgen ile röp.

Fabrika içinde Atatürk köşesi

Çiftçiler ile röp.

Tarlalardan genel detay

Şahin Arslan ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/BABAESKİ, (Kırklareli)-()

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Kalaşnikof'u 'anasından çok seven' çete üyesi yine silahla yakalandı

ADANA'da geçen yıl evinde yakalattığı Kalaşnikof tüfek için "Anamdan daha çok seviyorum" diyen koltuk değnekli çete üyesi 36 yaşındaki Haşim Acar'ın, yaralama iddiasıyla evine yapılan baskında bir ruhsatsız tabanca ile 5 kilo esrar ele geçirildi.

Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde 20 Ocak'ta Sıtkı Acar tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Acar tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Sıtkı Acar'ı, koltuk değnekleri ile yürüyebilen bedensel engelli tesadüfen aynı soyadı taşıyan Haşim Acar'ın vurduğunu belirledi. Şüphelinin evine baskın yapan polis, Acar ile beraberindeki Hasan Emre Sevindik'i gözaltına aldı. Acar'ın evinin yanında arama yapan polis, poşete sarılı olarak taşların arasına gizlenmiş Tomson marka otomatik tabanca, 1 şarjör ile 30 mermi buldu. Polisleri görünce elektrikli bisiklete binerek kaçmaya çalışan Celal Peköz de kovalamaca sonucu yakalandı. Peköz'ün elektrikli bisikletinin sepetinde 5 kilo esrar ele geçirildi. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'ANAMDAN ÇOK SEVİYORUM' DEMİŞTİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 Kasım 2015'de düzenlediği silahlı çete operasyonunda yatağında yakalanan Haşim Acar'ın koynunda Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi. 'Kalaşnikofu anamdan çok seviyorum' diyen Acar, tutuklandı, 8 ay sonra da tahliye edildi. Haşim Acar, 22 Aralık 2016'da da otomobil ile giderken kendisine yol vermediğini ileri sürdüğü halk otobüsüne de tabancayla ateş etmişti.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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Çocuklar turnuvada ter döktü, aileleri tatil yaptı

ANTALYA'da 5 yıldızlı otelde düzenlenen 'Kremlin Cup'a katılan 327 sporcu turnuvada ter dökerken, aileleri tatilin keyfini çıkardı.

Kundu bölgesinde Kremlin Otel'de düzenlenen 'Kremlin Cup'a Türkiye genelinden 32 basketbol takımı katıldı. 15 yaş altı çocukların katıldığı ve 5 kategoride düzenlenen turnuva, basketbol sahalarına çevrilen otelin toplantı salonlarında gerçekleştirildi. Organizasyonu düzenleyen eski milli voleybolcu Gürsel Yeşiltaş, ilk defa iç mekanda basketbol organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Yarıyıl tatilini değerlendirmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Yeşiltaş, 5 gün süren turnuvada 68 müsabakanın oynandığını dile getirdi. Yeşiltaş, “327 sporcu turnuvada ter döktü. Çocukların yanı sıra aileleri de turnuvaya gelerek otelde tatil imkanı yakaladı. Tatil ve sporun bir arada olduğu bir turnuva oldu" dedi.

EN FAZLA OYUNCU FENERBAHÇE'DE

Turnuvaya en çok sporcuyu getiren takım Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü oldu. Kulübün Koordinatörü Hakan Fertelli, iyi bir turnuva geçirdiklerini söyledi. Kampa katılan oyuncuların özgüven sağlamak istediklerini kaydeden Fertelli, 6 yaşındaki çocukların da turnuvada yer aldığını söyledi.

Turnuvanın son gününde ise başarılı takımlar ödüllendirildi. Her oyuncuya katımlarından dolayı madalya verildi. Madalyalarını alan minik sporcular takımları lehine tezahürat yaparken, aileler ise çocuklarının fotoğraflarını çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp1: Gürsel Yeşiltaş

- Röp2: hakan Fertelli

- Çalışmadan detay

- Çocuklarla röpler..

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Dünyaca ünlü buz tiyatrosu, Lüleburgaz'da sahne aldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde bulunan açık hava buz pistinde dünyanın en iyileri arasında gösterilen Sunday buz tiyatrosunun sahnelediği müzikli tiyatro beğeniyle izlendi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bir araya gelerek kurulan ve dünyanın en iyi buz tiyatroları arasında gösterilen Sunday, dün gece 'Parmak kız' masalından uyarlanan müzikal tiyatro oyunlarını Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi'nde sergiledi. Lüleburgaz Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde sahnelenen gösteriyi çocuklar başta olmak üzere 200 kişi izledi.

Masalın anlatıldığı orman dekoru ve değişik hayvan kostümleri ile müzikal oyun buz pisti üzerinde oyuncuların estetik sunumuyla başladı. Oyun sırasında artistik hareketler de yapan grup alkış alırken, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sunday tiyatro grubu kentte günün değişik saatlerinde hafta sonuna kadar sahne alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tiyatro oyunundan genel

Oyunu izleyenler

Buz pistinde oyunculardan detay

İzleyenler genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-

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9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yanarak öldü

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde sobadan sıçrayan kıvılcımların yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangında zihinsel engelli 9 yaşındaki İsmail Serhat Bulut yanarak yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Geyve İnciksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bulut çifti komşularına misafirliğe giderken, zihinsel engelli ve yatalak olan çocukları evde yalnız kaldı. İsmail Serhat Bulut sobanın yanına kurulan yer yatağında yatarken, sobadan sıçrayan kıvılcımlar yorganı tutuşturdu. Yorgan ve yatak için için yanarken, komşuları dumanları fark ederek yardım istedi. Eve giren ekipler tutuşan yatak ve yorganı söndürdü. 112 Acil ekibi vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğu Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Serhat Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), () -

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Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 5 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Arapzade Mahallesi’nde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evin baca bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangınlar binanın ahşap çatısına sıçradı. Yangını fark eden aile kendilerini evden dışarı atarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturmaya Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

Haber: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa), () -

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