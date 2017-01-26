DHA YURT BÜLTENİ-12

1)SELAHATTİN DEMİRTAŞ:YARGI VE YASAMA ERKLERİ ARASINDA YETKİ ÇATIŞMASI VAR

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Siirt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına SEGBİS sistemi ile bağlanarak ifade verdi. Demirtaş ifadesinde yargı ve yasama erkleri arasında bir yetki çtışması olduğunu söyledi.HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri Pervin Buldan ve Nursel Aydoğan'ın 2012 yılında Siirt'te bir gösteriye katılmaları nedeniyle "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla, haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Siirt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahattin Demirtaş Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılırken, Nursel Aydoğan ve Pervin Buldan katılmadı.YARGI, YASAMA ÜYELERİNİ GÖREVİNİ YAPAMAZ HALE GETİRMEKTEDİR

Duruşmada ilk söz hakkını alın Avukat Mehmet Emin Aktar, 3 müvekkilinin de milletvekili olduğunu, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre yasama dokunulmazlıkları olduğunu ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, yargılamanın durdurulmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme Selahattin Demirtaş'a avukatının talebi konusunda söz hakkı verdi. Dokunulmazlıklar kaldırılırken bir hukuk ihlali yapıldığını belirten Demirtaş, "Milletvekili dokunulmazlıkları geçmişe doğru değil, geleceğe doğru ve dönem sonuna kadar kaldırılır. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün dokunulmazlık işlemleri bu şekilde yapılmıştır. Şu anda ben mahkemenizin huzurunda dokunulmazlığı devam eden bir milletvekili sıfatıyla bulunuyorum. Siz de Anayasa değişikliği nedeniyle beni yargılamakla yetkili yargı üyesi olarak bulunuyorsunuz. Mahkemenin beni yargılama yetkisi vardır. Benim de aynı zamanda devam eden dokunulmazlığım vardır. Yargı ve yasama erkleri arasında bir yetki çatışması vardır. Böylesi bir çatışma durumda yargı yetkisinin yasama yetkisinden üstün olduğuna dair herhangi bir düzenleme yoktur. Sistemimiz güçler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Bu durumda yargı, yasama üyelerini işlemez ve görevini yapamaz hale getirmektedir. Bunun değerlendirilerek yargılamanın durdurulması ve bekletici sorun yapılarak Anayasa Mahkemesi'ne bildirilmesini talep ediyorum"dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili itiraz ve inceleme merciinin bu mahkeme olmadığını belirterek,talebin reddine karar verdi. Daha sonra ifadesi alınan Demirtaş, suçlandığı gösteri ve yürüyüşü kendilerinin düzenlediğine dair somut delil bulunmadığını belirterek, "Sadece bu izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünü bizim düzenlediğimiz şeklinde suçlama yapılmıştır. Fezleke ve iddianame tarihi 2015 ve 2016 yılıdır. Oysa 6352 sayılı yasa 2012 tarihlidir. İddia makamı, fezleke ve iddianameyi düzenlemeden önce bunun 6352 sayılı yasa kapsamında kaldığını değerlendirmeli ve soruşturmanın ertelenmesine karar verilmeliydi. Ama maalesef söz konusu HDP ve HDP milletvekilleri olduğunda bir dava bir fezleke de benden olsun anlamında açılmış bir davadır. Oysa ki, 6352 sayılı yasa kapmasında soruşturmanın ertelenmesi gerekirdi. Çünkü suç tarihi 2011 yılıdır. Fezleke tarihi 2015 yılı, iddianame tarihi 2016 yılıdır. Bu aşamada hakkımızda kavuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesini kabul etmiyoruz. Hakkımızda derhal beraat kararı verilmesini talep ederiz"dedi.

OLAYDAN 4 YIL 9 AY SONRA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Söz hakkı verilen Avukat Mehmet Emin Aktar ise iddianamedeki suç tarihinin 28 Mart 2011 olduğunu belirterek, "Müvekiller hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemli fezlekenin yazılış tarihi 15 Aralık 2015 tarihidir. Yani olaydan yaklaşık olarak 4 yıl 9 ay geçtikten sonra fezleke düzenlenmiştir. Fezlekenin düzenlendiği tarih, dokunulmazlıkların kamuoyunda dillendirilmeye başlandığı tarihtir. Müvekiller hakında Siirt ilinde başkaca soruşturma bulunmamaktadır. Bu soruşturma kapsamında da muhtemelen isimleri bulunmamaktadır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı özel bir saik ile olmayan soruşturmadan hareketle bir fezleke düzenlenmiştir"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık Pervin Buldan'ın ifadesinin alınması için İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntüler

- Avukatların adliyeye giriş ve çıkışları

Haber - Kamera:Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,() -

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2)AK PARTİLİ ŞAHİN: CHP'NİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURMASI HAKKI

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, CHP’nin TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı iddiasıyla ilgili, "Bunu beğenmeyenlerin tabii ilgili yerlere başvurmaları doğal hakkıdır" dedi.



Şahin, Karabük’ün Eskipazar İlçesi Kaymakamı Samet Serin'i ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP'nin anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı iddiasının sorulması üzerine Şahin, şöyle dedi:



"Meclis’te gücü yeten herhangi bir muhalefet partisinin bir kanunu Meclis'ten geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi doğal hakkı, buna bir şey diyemeyiz. Ancak dünkü açıklamasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun sadece Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını beklemiyorum doğrusu. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu’na da başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Çünkü kendisi dün bu kanunun İslam dinine de aykırı olduğunu iddia etmişti. Anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasının yanı sıra dünkü açıklaması samimiyse bir de Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvursunlar. Görelim bakalım ne netice çıkacak?"



Türk halkının müspet düşünen bir halk olduğuna işaret eden Şahin, "Ak Parti döneminde 2 anayasa referandumu oldu. Birinde yüzde 69 oy ile halkımız ‘evet’ dedi. 2’ncisindede yüzde 58 oy ile ‘evet’ dedi. Şimdi bizim dönemimizde halkın önüne getirdiğimiz bu 3’üncü referandum oluyor. ‘Evet’ müspeti temsil eder. ‘Hayır’ menfiyi temsil eder. Bizim halkımız büyük çoğunlukla müspet düşünen, pozitif düşünen bir halktır. O bakımdan hangi tarihte yapılırsa yapılsın muhtemelen Nisan ayı içerisinde olacak. Yine müspet bir sonuç çıkacağını ve halkımızın bu Anayasa değişikliğini de daha öncelerde olduğu gibi yüksek oranda tasvip edeceğini düşünüyorum. Ama bu kanunu beğenmeyenlerin tabii ilgili yerlere başvurmaları doğal hakkıdır. Gelişmeleri göreceğiz" dedi.



CHP'nin, "Anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye diktatörlük rejimine geçecektir" şeklindeki görüşlerini akla mantığa uymayan iddialar olarak olarak değerlendiren Şahin, "2019 yılında CHP bir Cumhurbaşkanı adayı gösterirse, örneğin Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ki, tabanının beklentisi budur. Ama halk şöyle bir soru sorabilir kendisine: Siz bu sistemi diktatörlük olarak değerlendirmiştiniz. Siz, bizden diktatör olmak için mi oy istiyorsunuz? Acaba o zaman Kılıçdaroğlu ne cevap verecek? Dolayısıyla siyasiler konuşurlarken ileride karşılarına neler çıkacağını, ne gibi zorluklarla karşılaşacağını düşünerek konuşmalılar. O bakımdan İfrattan ve tefritten kaçarak siyaset yapmanın çok daha doğru olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in açıklamaları

Süre:(04.36) Boyutu:(207 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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3)ÇANAKKALE'DEN RUS ÇIKARMA GEMİSİ GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi geçti.

Ege Denizi'nden bugün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, saat 16.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'nde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri gemi, saat 16.45'te, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndü. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine, sahil güvenlik botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Çanakkale Boğazından geçen Rus çıkarma gemisinden görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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4)MERSİN'DE MADIMAK ŞEHİTLERİ ANITINA ÇİRKİN SALDIRI

MERSİN'in merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nda yer alan Madımak Şehitleri anıtındaki isim plaketleri söküldü. Akdeniz Belediyesi, 4 Eylül 2014'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nı vatandaşların hizmetine açtı. Park aynı zamanda 1993'te Sivas Madımak Oteli'nin yakılarak yaşamını yitirenler anısına Madımak Şehitleri Anıtı yapıldı. Anıta Madımak'ta yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerine de yer verildi. Geçtiğimiz günlerde isimlerin bulunduğu plaketler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden söküldüğü ortaya çıktı.



Parka giderek anıtı inceleyen Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, yaşananlara tepki gösterdi. Kılavuz, anıtın barış ve kardeşlik adına yapıldığını belirterek şöyle dedi:



"Yüreğinde, kin, nefret, hasetlik yer alan kişiler, anıtta yer alan isimleri sökmüşlerdir. Bu kişiler anıtta yer alan isimlere dahi tahammül edemiyorlar. Bunu yapan kişilerin şiddetle kınıyorum. En kısa zamanda bunu yapanların bulunması gerekmektedir. Saldırganların 33 isim tabelasından 27'sini sökülmüş. Ben inanıyorum ki Akdeniz Belediyesi isimleri sökülen Sivas şehitlerinin ismini en kısa zamanda takacaktır."

Görüntü Dökümü



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Anıtın görüntüsü



Parkın tabelası



Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz ve beraberindekiler anıtta inceleme yaparken



Sökülen plaketlerin yeri



Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz açıklama yaparken

(BOYUT:200,74 MB)(SÜRE:01,47 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()





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5)BİRECİK’TE, İŞ YERİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERAYA TAKILDI

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, elektronik malzemesi satan bir iş yerinin kapısını tornavidayla açan şüphelinin içeriden cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet çalması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Olay, gece geç saatlerinde Meydan Mahallesi'nde bulunan Ali Sıra'ya ait elektronik malzemesini satan iş yerinde meydana geldi. Yüzünü atkıyla gizleyen kimliği belirsiz kişi, gece geç saatlerinde iş yerinin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra tornavidayla kapısını açtığı işyerine girdi. İçeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve motosikleti çalan şüpheli kaçtı.



Sabah geldiği işyerinde hırsızlığı fark eden Ali Sıra'nın ihbarı üzerine gelen polis, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarında eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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- İşyerinin kapısını tornavidayla açan hırsız



- İşyerinde dolaşan hırsız



- İşyerinden motosikletle çıkan hırsız



- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

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6)YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 320 GRAM ESRAR

UŞAK'ta polisin yaptığı denetimde, bir yolcu otobüsünde 6 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri dün (çarşamba), Uşak- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu. İzmir yönüne giden yolcu otobüsleri durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği Tora, bir yolcu otobüsünün bagajında 2 valiz içinde streç filme sarılı ve naylon poşete gizlenmiş şekildeki esrarı tespit etti. Valizleri açan polis, poşetlerde 6 kilo 320 gram esrar buldu. Ele geçirilen uyuşturucuya el koyan polis, Ö.Ö. (26) ve R.S.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö. tutuklanırken, R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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(Not: polis kamerası)



- Narkotik köpeği Tora'nın otobüste arama yapması



- Uyuşturucu bulunan valizi bulması



- Polisin valizlerde arama yapması



- Valizlerde çıkan uyuşturucu maddeden görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()