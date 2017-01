DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BİLAL ERDOĞAN, ERZURUM'DA



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.Öğle saatlerinde Erzurum'a gelen Bilal Erdoğan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Hoteline gitti. Burada yemek yiyen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ile bir süre görüşen Bilal Erdoğan, kayak öğretmeni ve kıyafeti hazırlanmasına karşın kaymak istemedi. Geniş güvenlik önlemleri altında Palandöken'den çıkan ve Yakutiye İlçesi'ndeki Nurettin Topçu Bilgi Evi'ne giden Erdoğanş, daha sonra İlim Yayma Cemiyeti'ne geçti. Erdoğan'ın özel bir gezi için Erzurum'a geldiği bildirildi ve gazetecilerin kendisini izlememesi istendi.

KAYAK MERKEZİNDE AMBULANS TEPKİSİ

İZMİR'in Ödemiş İlçesi sınırlarında kalan Bozdağ'daki kayak tesislerinde hafta sonucu düşen 13 yaşındaki Berk Çambel, yaralandı. Çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, 2.5 saat ambulans beklediklerini o süreçte kardeşinin kar üstünde sağlık ekiplerini beklemek zorunda kaldığını belirterek tepki gösterdi.Ödemiş'in kış turizmi merkezi olan Bozdağ'da, hafta sonu yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar da üzüntü yarattı. Manisa'daki Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Berk Çambel, kayak yaparken düşerek yaralandı. Ailesinin iddiasına göre 2.5 saat kar üstünde bekleyen Berk Çambel, toplamda 3.5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı



O GÜNÜ ANLATTI



Konunun takipçisi olup yargıya taşıyacaklarını belirten, bir enerji firmasının ege bölge temsilcisi olan çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, o anları şöyle anlattı:

"Kayak yaparken sırtının üzerine sert bir şekilde düştü. Düşerken sol el parmaklarında ve sağ bacağında kırık oluştu. Berk, yaşadığı olayın etkisiyle yerde kalmadı. Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları 10 bin kişinin uğradığı iç ve dış turizme açık bir yerdir. Acil müdahale ekiplerinin olmaması nedeniyle kardeşimi kar zeminde kıpırdatmamaya çalıştık. Tesiste boyunluk bile yoktu. Çevredeki halkın da yardımıyla, kıyafetlerle boynunu sabitledik. Sedye olmadığı için karda yattı. Tesiste yetkili ve muhatap bulamadık. 13 yaşındaki çocuk, kar üstünde yaklaşık 2.5 saat yerde kaldı. 112'yi aramamıza rağmen, yol kapalı olduğu için ulaşılamadığı ve yapacak bir şey olmadığı söylendi, yardım alamadık. 112 kayıtlarında aramalarımız mevcut. Berk kanlar içerisinde yerde yatarak beklerken, Danıştay'da görevli bir ağabeyimiz Kızılay helikopterini tesise çağırdı. Bu arada 112 ambulansı da ancak ulaştı. Helikopter inecek yer bulamayınca geri döndü. Kara ambulansı 2.5 saat sonra kardeşimi alıp, kazanın üzerinden toplam 3.5 saat geçtikten sonra donanımlı bir hastaneye ulaşabildik."

YA TERÖR SALDIRISI OLSAYDI SERZENİŞİ

Öte yandan; çocuğun ağabeyi İhsan Çambel'in kar üstünde yatan kardeşinin başında beklediği ve tepkisini dile getirdiği o anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhsan Çambel'in, "Biri burada terör saldırısı yaptı, insanlar kaçamadı. Ne olacak o zaman? Ambulans gelemeyecek mi?" sözleri dikkati çekti.

(GENİŞ HABERİ )



TIR İLE ÇARPIŞAN YAKIT TANKERİ PATLADI :2 ÖLÜ

KONYA'da TIR ile çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu her iki aracın sürücüsü yanarak can verdi.

Olay, bugün saat 13.50 sıralarında Çumra İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Büyükaşlama Mahallesi ile Çumra yolu üzerinde meydana geldi. Benzin ve mazot taşıyan Ahmet Kaplan yönetimindeki 42 HDN 02 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen Muammer Özen'in kullandığı mıcır yüklü 70 AJ 715 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta tarlaya savrulurken, yakıt tankerinde arka arkaya patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde iki aracında alev topuna döndüğünü fark etti. Ardından itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü. Araçlarından fırlayıp yere savrulan sürücüler Ahmet Kaplan ve Muammer Özen'in, yanarak yaşamını yitirdiği saptandı. Her iki sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

ASKERİ LİSE SINAV SORULARINI ÇALAN FETÖ'CÜLERE OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 40'A ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, askeri lise sorularını çalan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Askeri liselerin sınav sorularını kendi güdümündeki öğrencilere veren, mülakat sırasında kendi örgüt üyelerine soruları şifreli olarak veren FETÖ üyelerine yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 18 ilde operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 41 ayrı adrese yapılan operasyonda 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere toplam 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün daha önceden tutuklandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

34 KİŞİ TUTUKLU

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 ve 21 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alınırken, 12'si asker 34 kişi tutuklanmıştı.



15 TEMMUZ GAZİLERİNDEN ENES GÜN: VURULDUM, GÖZLERİM AZRAİL'İ ARADI

DARBE girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a iadeyi ziyarette bulundu. Gün, "Kamyonun üzerinde vurulup yere düşünce öldüğümü sandım, gözlerim Azrail’i aradı" dedi.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz Darbe girişiminin ertesi günü 2'nci Ordu Komutanlığı'nda darbeci askerlerin açtığı ateş ile yaralanan, gördüğü tedavi ile eski sağlığına kavuşan Enes Gün'ü, Yakınca’daki Belediye binasının önünde karşılayıp makamında ağırladı. Hastanede ve evde kendisini ziyaret eden herkese teşekkürlerini sunan Enes Gün, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat bizi asla yalnız bırakmadı. Benim ve ailemin sürekli yakında oldu, kendisine teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettim" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları duygulanarak anlatan Enes Gün, darbecilere engel olmak ve ülkesini savunmak amacıyla kurşunların hedefi olduğunu, vatan uğrunda canını vermeye hazır olduğunu ifade ederken, "Ölüme çok yaklaşmıştım, polisleri geçseydim şu anda aranızda olamayabilirdim" dedi.

"POLİSİ GEÇSEM ŞU ANDA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİM"

Darbecilere geçit vermemek adına protesto gösterilere katıldığını ifade eden Enes Gün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra darbe olacağını anladığını ve sokağa fırladığını belirterek şöyle dedi:

"Yoldan geçen taksinin önüne atladım durdurdum. Taksici bana ‘Nereye Gidiyoruz?’ diye sorunca hızlı sür, çarşı çarşıya dedim. Valilik Binası önünde bekledim sonra sabah namazını kıldım, camide çok güzel dualar ediliyordu. Daha sonra bir araçla 2'nci Ordu Komutanlığı'nın önüne gittik. Elimizde hiçbir şey yok. İçeride çatışma olduğunu zannettim, polisi geçmeye çalıştım. Zaten geçsem şu an hayatta değildim, polis de bırakmadı. Orası bayağı kalabalıktı, ağabeyim, kardeşlerim, dayım ve teyzemin çocukları da oradaydı, babam da geriden geliyordu. Polis bizi bırakmayınca bulunduğumuz yere oturarak olayları takip ettik. Bir an silah sesi duydum, içeriye polisi almışlar ateş ettiklerini duydum. 20 saniyede bir silah sesi duyuyorduk. Ben orada bulunan kamyonun üstüne çıktım, oradakiler olayları görmek için kamyonun üstündeydi ama ben daha önceden demirlerin altından yaşananları gördüm. Kamyonun üzerine çıkarak protesto ediyordum, adam karşımızda ateş ediyordu. Ben hayatımda hiç mermi yemedim. Havaya mermi atıyor zannettim. Adam namluyu bana çevirmiş oysa ki. Silahın önündeki deliği bile görüyordum iki kişiydiler uzanmış ateş açıyorlardı. Zaten görüntüleri televizyonlar yayınladı. Adamlar ateş ediyordu. Yanımda ağabeyim vardı o da Şemdinli’de sözleşmeleri Er olarak görev yapıyor onunla birlikte kamyonun üstündeydik. Ateş açılınca herkes yere yattı, kamyonun üstündekiler inmeye başladı sadece ben ve ağabeyim kaldık. Ağabeyim kollarını açıp ‘Beni vur’ diye bağırdı. Birkaç kez ateş açtılar ancak vuramadılar. Demek ki Rabbim ölmesini nasip etmedi."

"ÖLDÜM SANDIM, GÖZLERİM AZRAİL’İ ARADI"

Gün, vurulduktan sonra çok büyük acı çektiğini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateş açılınca ben de indim. Sonra yeniden kamyonun üzerine çıktım bir kaç kez yine ateş açıldı. Vurulacağımı biliyordum. Vurulmayı bekledim açıkçası. O anki yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Vurulduktan sonra yaşadığım acıyı tarif edemem ben böyle bir acıyı hayatımda ilk kez hissettim. Gözlerimi açtım Azrail’i aradım ‘Ölecek kişi ilk başta Azrail’i görür’ diye bir söz var ya işte ben onu yaşadım, fotoğraflarda var zaten gözlerimi havaya diktim öldüm sandım, gücümü kaybetmeye başlayınca Kelime-i Şahadet getirdim, ama ölüm nasip olmadı. Doktorlar ilk müdahaleyi yapıp ilaç verdikleri zaman ‘yaşayacak mıyım, ne olacak?’ diye sordum. Doktor da ‘İnşallah kurtulursun’ dedi. Ben o an hayatta kalmak için kendimi sıkıyorum. Babamı gördüm çok üzüldüm, dayanacak gücüm kalmayınca kendimi bıraktım. Yollar kapalı olunca babamı birini bulup getirmiş, babam üstümde ağlıyordu. Doktorlar o an yapacak bir şey olmadığını düşündüler her halde. Hemen ameliyata aldılar, 26 gün hastanede yattım. Çok büyük acılar yaşadım. Ancak Allah’a 'Bunu benden al'diyecek insan değilim. Allah herkese o anki yaşadığım tadı nasip etsin. Çünkü çok güzel bir şey. Uğrunda yaralandığım, kanımı döktüğüm şey belli ortada zaten. Tersi olsa terörist olarak adlandırılacaktık. Ailece şu veya bu kişi için çıkmadık. Kardeşimi unuttum onu arayamadım aklımda bile değildi. Çok şükür hayattayım, eskisinden daha iyi oldum. Bana göre hayırlı oldu. Cenab-ı Allah’tan şehit olanlara rahmet diliyorum, onların sayesinde nefes aldık. Allah başta Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun." Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine liderlik yaptığını, onun talimatlarıyla meydanlara çıkan halkın darbeyi engellediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Enes Gün gibi yiğit kardeşlerimiz olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bu topraklarda özgür ve hür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Polat, terör örgütlerinin adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunduğunu ifade ederken, "Tek amaçları halkı korkutmak, sindirmek ve ülkemizi parçalamaktır, ama buna millet olarak asla izin vermeyeceğiz. Bu bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak inşallah" dedi.

-Enes Gün' ün Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polatı ziyareti



-Enes Gün ün açıklamaları

Mikail PELİT/MALATYA, ()-